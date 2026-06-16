ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Halle, Zverev parte con una vittoria sofferta. Bellucci fa fuori Bublik, Hurkacz travolge Rublev

Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev ha iniziato con una vittoria la sua stagione sull’erba, ma il passaggio dalla terra battuta al verde di Halle non è stato del tutto semplice. Il campione del Roland Garros ha superato Vit Kopriva con il punteggio di 6-3 4-6 6-2, dopo 2 ore e 10 minuti di gioco.
Il tedesco, prima testa di serie del
Terra Wortmann Open, era al primo match sull’erba del 2026, appena nove giorni dopo la finale vinta al Roland Garros contro Flavio Cobolli in cinque set. Un cambio di superficie rapido, con tutte le difficoltà del caso, ma Zverev è riuscito comunque a evitare una partenza falsa.
Il servizio ha fatto la differenza. Zverev ha vinto l’ 81% dei punti con la prima, chiudendo con numeri importanti al servizio. L’unico vero passaggio a vuoto è arrivato nel momento più delicato del secondo set, quando Kopriva ha trovato il break nel decimo game, portando la partita al terzo parziale.
Dopo un inizio equilibrato nel set decisivo, Zverev ha cambiato marcia. Dal
2-2 ha infilato quattro game consecutivi, chiudendo la partita e qualificandosi per il secondo turno.
Con questo successo, il numero 3 del mondo ha raggiunto
Rafael Nadal in una statistica di grande prestigio: entrambi sono ora a quota 121 vittorie nei tornei ATP 500 da quando la categoria è stata introdotta nel 2009.
Halle resta un torneo importante nella carriera di Zverev. Il tedesco è stato finalista nel 2016 e nel 2017 e ha raggiunto le semifinali nelle ultime tre edizioni. Ora affronterà il connazionale Yannick Hanfmann per un posto nei quarti di finale.
Hanfmann ha firmato una delle sorprese di giornata battendo nettamente
Joao Fonseca con il punteggio di 6-2 6-2. Per il 34enne tedesco si tratta anche della centesima vittoria nel circuito maggiore.
Hanfmann diventa così il
25° tennista tedesco dell’Era Open a raggiungere questo traguardo e soltanto il terzo ancora in attività, dopo lo stesso Zverev, che conta 556 vittorie, e Jan-Lennard Struff, fermo a 243.
La notizia più importante per il tennis italiano arriva però da Mattia Bellucci. L’azzurro ha eliminato Alexander Bublik, campione ad Halle nel 2023 e nel 2025, imponendosi con un brillante 7-6(6) 6-1.
Una vittoria di grande peso per Bellucci, che ha confermato il suo momento positivo e si è preso uno scalpo importante sull’erba. Il primo set è stato il momento chiave: l’italiano ha avuto il merito di restare lucido nel tie-break e di chiuderlo con una giocata spettacolare, una delle più belle della settimana.
Dopo aver conquistato il primo parziale, Bellucci ha dominato il secondo, lasciando appena un game a Bublik e diventando soltanto il secondo giocatore nella storia del torneo capace di eliminare il campione in carica al primo turno.
Al prossimo turno Bellucci affronterà un altro qualificato,
Raphael Collignon, che ha battuto Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 6-2. Per l’azzurro si apre una grande occasione per continuare la corsa nel tabellone.
Ottimo esordio anche per Hubert Hurkacz, vincitore del torneo nel 2022. Il polacco ha superato con autorità Andrey Rublev, ottava testa di serie, con un netto 6-3 6-2.
Hurkacz ha ritrovato subito le sensazioni migliori su una superficie che valorizza il suo tennis: servizio pesante, scambi rapidi e grande efficacia nei primi colpi. Al secondo turno affronterà la wild card tedesca
Daniel Altmaier.
Tra gli altri risultati di giornata,
Ethan Quinn ha rimontato Karen Khachanov, vincendo 1-6 6-4 6-4. Dopo un primo set molto complicato, l’americano è riuscito a cambiare ritmo e a conquistare una vittoria importante.
Quinn attende ora il vincente della sfida tra
Ben Shelton e Lorenzo Sonego, match di grande interesse anche in chiave italiana.
Sho Shimabukuro ha invece ottenuto la sua prima vittoria da giocatore top 100, superando Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 3-6 6-4. Il giapponese, già protagonista a Stoccarda, conferma così il buon momento sull’erba.
Al prossimo turno Shimabukuro affronterà
Frances Tiafoe, in una sfida che promette ritmo e spettacolo.
Avanza anche
Fabian Marozsan, vincitore su Miomir Kecmanovic per 6-3 3-6 6-4. L’ungherese attende ora il vincente del match tra Taylor Fritz e Zizou Bergs.
La giornata di Halle ha quindi offerto subito risultati pesanti: Zverev ha superato il primo test da campione Slam, Bellucci ha firmato una delle sorprese più belle eliminando Bublik, Hurkacz ha mandato un messaggio forte e Hanfmann si è regalato una vittoria speciale davanti al pubblico di casa.
ATP 500 Halle
Halle, Germania · 16 Giugno 2026
☁
11°C
Nuvoloso, asciutto · Picco 22°C
CIELO
Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
☁
10°
09:00
☁
11°
10:00
☁
14°
11:00
☁
16°
12:00
☁
18°
13:00
☁
19°
14:00
☁
20°
15:00
☁
20°
17:00
☁
22°
20:00
☁
19°
✅ Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
ATP 500 R1
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
heristo-arena – ore 11:30
Mattia Bellucci vs Alexander Bublik
ATP Halle
Mattia Bellucci
7
6
Alexander Bublik [7]
6
1
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
4-0 → 5-0
M. Bellucci
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-0 → 3-0
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
df
6-6 → 7-6
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
df
15-40
5-4 → 5-5
A. Bublik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
ace
4-3 → 5-3
A. Bublik
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Bublik
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-2 → 2-3
A. Bublik
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Joao Fonseca
vs Yannick Hanfmann
ATP Halle
Joao Fonseca
2
2
Yannick Hanfmann
6
6
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hanfmann
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-5 → 2-6
Y. Hanfmann
15-0
40-0
40-15
40-30
ace
2-3 → 2-4
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Y. Hanfmann
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-1 → 2-2
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hanfmann
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-4 → 1-5
J. Fonseca
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
0-0 → 0-1
Alexander Zverev
vs Vit Kopriva (Non prima 15:00)
ATP Halle
Alexander Zverev [1]
6
4
6
Vit Kopriva
3
6
2
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Kopriva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
V. Kopriva
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 1-2
A. Zverev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Zverev
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
4-5 → 4-6
V. Kopriva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
4-4 → 4-5
V. Kopriva
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
V. Kopriva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
V. Kopriva
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
4-1 → 4-2
A. Zverev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-0 → 3-1
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
2-0 → 3-0
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Tomas Martin Etcheverry
vs Daniil Medvedev
ATP Halle
Tomas Martin Etcheverry
15
3
Daniil Medvedev [4]
•
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Martin Etcheverry
3-4 → 3-5
D. Medvedev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
T. Martin Etcheverry
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
T. Martin Etcheverry
0-3 → 1-3
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
D. Medvedev
15-15
ace
30-15
40-15
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30
Karen Khachanov vs Ethan Quinn
ATP Halle
Karen Khachanov
6
4
4
Ethan Quinn
1
6
6
Vincitore: Quinn
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Quinn
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
4-5 → 4-6
K. Khachanov
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
3-5 → 4-5
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
3-4 → 3-5
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
K. Khachanov
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
E. Quinn
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-1 → 2-2
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
K. Khachanov
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
2-3 → 2-4
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Khachanov
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-1 → 5-1
K. Khachanov
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
E. Quinn
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
df
0-0 → 1-0
Andrey Rublev
vs Hubert Hurkacz
ATP Halle
Andrey Rublev [8]
3
2
Hubert Hurkacz
6
6
Vincitore: Hurkacz
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rublev
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
30-40
ace
2-4 → 2-5
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-5 → 3-5
A. Rublev
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
ace
40-A
df
2-3 → 2-4
H. Hurkacz
15-0
30-15
ace
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
H. Hurkacz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mattia Bellucci
/ Nick Kyrgios vs Ethan Quinn / Learner Tien
ATP Halle
Daniel Altmaier / Joao Fonseca
•
15
6
4
Ethan Quinn / Learner Tien
0
2
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Quinn / Tien
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
D. Altmaier / Fonseca
3-4 → 4-4
E. Quinn / Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
D. Altmaier / Fonseca
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
D. Altmaier / Fonseca
1-2 → 2-2
D. Altmaier / Fonseca
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier / Fonseca
5-2 → 6-2
D. Altmaier / Fonseca
4-1 → 5-1
E. Quinn / Tien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
D. Altmaier / Fonseca
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-0 → 4-0
E. Quinn / Tien
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
D. Altmaier / Fonseca
1-0 → 2-0
E. Quinn / Tien
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
df
0-0 → 1-0
Flavio Cobolli
/ Ben Shelton vs Adam Pavlasek / Andrea Vavassori
ATP Halle
Flavio Cobolli / Ben Shelton
2
7
10
Adam Pavlasek / Andrea Vavassori [3]
6
6
8
Vincitore: Cobolli / Shelton
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cobolli / Shelton
0-1
1-1
2-1
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
6-5
6-6
ace
7-6
8-6
8-7
8-8
9-8
df
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
df
4*-4
ace
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
A. Pavlasek / Vavassori
6-5 → 6-6
F. Cobolli / Shelton
5-5 → 6-5
A. Pavlasek / Vavassori
5-4 → 5-5
F. Cobolli / Shelton
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
ace
4-4 → 5-4
A. Pavlasek / Vavassori
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
F. Cobolli / Shelton
3-3 → 4-3
A. Pavlasek / Vavassori
3-2 → 3-3
F. Cobolli / Shelton
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
A. Pavlasek / Vavassori
2-1 → 2-2
F. Cobolli / Shelton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Pavlasek / Vavassori
1-0 → 1-1
F. Cobolli / Shelton
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pavlasek / Vavassori
2-5 → 2-6
F. Cobolli / Shelton
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-4 → 2-5
A. Pavlasek / Vavassori
2-3 → 2-4
F. Cobolli / Shelton
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
A. Pavlasek / Vavassori
1-2 → 1-3
F. Cobolli / Shelton
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
1-1 → 1-2
A. Pavlasek / Vavassori
1-0 → 1-1
F. Cobolli / Shelton
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 11:30
Alexei Popyrin vs Raphael Collignon
ATP Halle
Alexei Popyrin
4
2
Raphael Collignon
6
6
Vincitore: Collignon
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Collignon
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
ace
1-4 → 1-5
R. Collignon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
A. Popyrin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Collignon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
R. Collignon
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
R. Collignon
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
R. Collignon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
2-1 → 2-2
A. Popyrin
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Tallon Griekspoor
vs Sho Shimabukuro
ATP Halle
Tallon Griekspoor
4
6
4
Sho Shimabukuro
6
3
6
Vincitore: Shimabukuro
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
df
15-40
4-5 → 4-6
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
4-4 → 4-5
T. Griekspoor
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
ace
40-A
3-2 → 3-3
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
T. Griekspoor
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Griekspoor
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
T. Griekspoor
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
4-2 → 5-2
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-2 → 4-2
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
ace
2-2 → 3-2
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
T. Griekspoor
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
3-5 → 4-5
T. Griekspoor
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
ace
2-4 → 3-4
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
T. Griekspoor
0-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Fabian Marozsan
vs Miomir Kecmanovic
ATP Halle
Fabian Marozsan
6
3
6
Miomir Kecmanovic
3
6
4
Vincitore: Marozsan
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Kecmanovic
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
M. Kecmanovic
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
M. Kecmanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Kecmanovic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-40
A-40
2-5 → 3-5
F. Marozsan
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Kecmanovic
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
M. Kecmanovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
M. Kecmanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
F. Marozsan
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Sadio Doumbia
/ Marc Polmans vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
ATP Halle
Sadio Doumbia / Marc Polmans
•
40
6
1
Francisco Cabral / Lucas Miedler [2]
30
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cabral / Miedler
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Polmans
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
F. Cabral / Miedler
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / Polmans
5-2 → 6-2
F. Cabral / Miedler
5-1 → 5-2
S. Doumbia / Polmans
4-1 → 5-1
F. Cabral / Miedler
3-1 → 4-1
S. Doumbia / Polmans
2-1 → 3-1
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
S. Doumbia / Polmans
0-1 → 1-1
F. Cabral / Miedler
0-0 → 0-1
Court 3 – ore 13:00
Orlando Luz / Rafael Matos vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Halle
Orlando Luz / Rafael Matos
0
4
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / Olivetti
4-5 → 4-6
T. Arribage / Olivetti
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-4 → 3-5
O. Luz / Matos
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
T. Arribage / Olivetti
3-2 → 3-3
O. Luz / Matos
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
2-2 → 3-2
T. Arribage / Olivetti
2-1 → 2-2
T. Arribage / Olivetti
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Olivetti
0-5 → 0-6
O. Luz / Matos
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
T. Arribage / Olivetti
0-3 → 0-4
O. Luz / Matos
15-0
15-15
df
15-30
15-40
40-40
0-2 → 0-3
T. Arribage / Olivetti
0-1 → 0-2
O. Luz / Matos
15-0
15-15
df
15-30
15-40
40-40
0-0 → 0-1
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 16 Giugno 2026
⛅
16°C
Nuvole intermittenti · Picco 25°C
CIELO
Nuvole intermittenti per tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
⛅
15°
09:00
⛅
16°
10:00
⛅
18°
11:00
⛅
20°
12:00
⛅
22°
13:00
⛅
23°
14:00
⛅
24°
16:00
⛅
25°
18:00
⛅
24°
21:00
☁
21°
✅ Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
ATP 500 R1
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 12:30
Jakub Mensik vs Adrian Mannarino
ATP London
Jakub Mensik [3]
7
6
6
Adrian Mannarino
5
7
7
Vincitore: Mannarino
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
J. Mensik
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
5-6 → 6-6
A. Mannarino
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
A. Mannarino
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-3 → 3-4
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
J. Mensik
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
5-5 → 6-5
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
J. Mensik
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
J. Mensik
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Mensik
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-2 → 3-2
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Mensik
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
df
2-0 → 2-1
A. Mannarino
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
J. Mensik
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Mannarino
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
6-5 → 7-5
A. Mannarino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
J. Mensik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-4 → 1-5
J. Mensik
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
1-1 → 1-2
A. Mannarino
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Mensik
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Giovanni Mpetshi Perricard
vs Corentin Moutet (Non prima 13:00)
ATP London
Giovanni Mpetshi Perricard
7
4
6
Corentin Moutet
6
6
7
Vincitore: Moutet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
ace
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
G. Mpetshi Perricard
5-6 → 6-6
G. Mpetshi Perricard
4-5 → 5-5
C. Moutet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
G. Mpetshi Perricard
3-4 → 4-4
C. Moutet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
G. Mpetshi Perricard
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
C. Moutet
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Mpetshi Perricard
4-5 → 4-6
G. Mpetshi Perricard
3-4 → 4-4
G. Mpetshi Perricard
2-3 → 3-3
C. Moutet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
G. Mpetshi Perricard
1-2 → 2-2
G. Mpetshi Perricard
0-1 → 1-1
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
df
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
G. Mpetshi Perricard
5-5 → 6-5
G. Mpetshi Perricard
4-4 → 5-4
C. Moutet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
G. Mpetshi Perricard
3-3 → 4-3
G. Mpetshi Perricard
2-2 → 3-2
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
C. Moutet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
G. Mpetshi Perricard
0-0 → 1-0
Alex de Minaur
vs Gabriel Diallo
ATP London
Alex de Minaur [1]
40
7
2
Gabriel Diallo
•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. de Minaur
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
4-4 → 4-5
G. Diallo
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-4 → 3-4
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
G. Diallo
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
0-2 → 1-2
A. de Minaur
30-40
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
G. Diallo
0-15
0-30
df
30-30
ace
40-30
0-0 → 0-1
Cameron Norrie
vs Alejandro Davidovich Fokina
Il match deve ancora iniziare
Kamil Majchrzak
vs Jiri Lehecka
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:30
Brandon Nakashima vs Marton Fucsovics
ATP London
Brandon Nakashima
6
6
Marton Fucsovics
3
3
Vincitore: Nakashima
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
4-3 → 5-3
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-2 → 3-2
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
1-1 → 1-2
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Arthur Fery
vs Toby Samuel
ATP London
Arthur Fery
6
6
Toby Samuel
0
2
Vincitore: Fery
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Samuel
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
A. Fery
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fery
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
T. Samuel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
T. Samuel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Aleksandar Kovacevic
vs Francisco Cerundolo
ATP London
Aleksandar Kovacevic
4
7
2
Francisco Cerundolo [7]
6
6
6
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cerundolo
0-15
ace
15-15
15-30
ace
30-30
40-30
2-5 → 2-6
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
40-30
ace
40-40
ace
40-A
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
ace
2-4 → 2-5
A. Kovacevic
0-15
df
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
1-3 → 2-3
F. Cerundolo
15-15
30-15
30-30
ace
40-30
1-2 → 1-3
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
30-40
df
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
2-1*
ace
2*-3
ace
3*-3
ace
4-3*
ace
4-4*
4*-5
ace
5*-5
ace
6-5*
ace
df
6-6 → 7-6
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
0-40
ace
15-40
ace
30-40
ace
ace
6-5 → 6-6
F. Cerundolo
0-15
ace
0-30
ace
15-30
15-40
ace
ace
5-5 → 6-5
A. Kovacevic
15-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
ace
4-5 → 5-5
F. Cerundolo
15-0
15-15
ace
30-15
ace
40-15
4-4 → 4-5
A. Kovacevic
0-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
30-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
3-4 → 4-4
F. Cerundolo
0-15
ace
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
A. Kovacevic
15-0
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
2-3 → 3-3
F. Cerundolo
15-0
15-15
ace
30-15
40-15
2-2 → 2-3
A. Kovacevic
0-15
df
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
1-2 → 2-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
ace
1-1 → 1-2
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
15-30
ace
15-40
ace
ace
4-5 → 4-6
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
3-4 → 4-4
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-3 → 3-3
F. Cerundolo
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
2-2 → 2-3
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
40-30
ace
ace
1-2 → 2-2
F. Cerundolo
0-15
ace
15-15
15-30
ace
30-30
30-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
Ugo Humbert
vs Marin Cilic
ATP London
Ugo Humbert
40
6
Marin Cilic
•
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cilic
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
U. Humbert
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
5-5 → 6-5
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
U. Humbert
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
U. Humbert
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 2-1
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 12:30
Ignacio Buse vs Marcos Giron
ATP London
Ignacio Buse
3
7
7
Marcos Giron
6
5
6
Vincitore: Buse
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
I. Buse
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
I. Buse
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
I. Buse
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Giron
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
I. Buse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Giron
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
I. Buse
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Giron
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
df
30-40
6-5 → 7-5
M. Giron
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
M. Giron
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Giron
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
I. Buse
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
I. Buse
15-0
30-15
30-30
df
30-40
2-3 → 2-4
I. Buse
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
M. Giron
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
I. Buse
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Giron
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
0-0 → 0-1
Jenson Brooksby
vs Martin Damm
ATP London
Jenson Brooksby
6
3
6
Martin Damm
4
6
3
Vincitore: Brooksby
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Damm
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
J. Brooksby
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Damm
40-30
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
3-5 → 3-6
J. Brooksby
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
M. Damm
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
M. Damm
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-2 → 1-2
J. Brooksby
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Brooksby
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
5-4 → 6-4
M. Damm
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
5-3 → 5-4
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Damm
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Damm
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
M. Damm
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Arthur Rinderknech
vs Hamad Medjedovic
ATP London
Arthur Rinderknech [6]
0
6
2
Hamad Medjedovic
•
0
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Medjedovic
15-0
30-0
ace
30-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
df
4-3*
ace
5-3*
df
5*-4
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
H. Medjedovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
A. Rinderknech
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
4-5 → 5-5
H. Medjedovic
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
H. Medjedovic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Rinky Hijikata
vs Alejandro Tabilo
ATP London
Rinky Hijikata
•
0
3
Alejandro Tabilo
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Tutto giusto, in particolare il virgolettato…
In tempi non sospetti, ho scritto che Fonseca è un possibile grande giocatore, ma c’è in lui qualcosa che non mi convince. Il fisico, l’impegno, la voglia di sacrificio? Sono propenso per il fisico, non proprio “bestiale” come serve oggi enzo.
Con lo spettacolo non è sempre garantita la continuità. Solo Sampras e Federer lo hanno fatto, finché hanno potuto. In questo sport la solidità spesso è più utile dello spettacolo (se vuoi vincere). Può non piacere ma è così.
Altro flop del falso magro carioca.
I maestri nel campetto dove gioco io, quando fanno un set fanno la gara a chi fa tornare la smorzata nel proprio campo. Giocano anche il dritto con la mano sinistra e con quella destra in modo alternato.
Sono più divertenti di Bellucci-Bublik.
E il vostro fuoriclasse futuronumerouno le ha prese di brutto anche oggi…
Sì, il doppio Bellucci-Kyrgios ha dato forfait, rimpiazzati da Fonseca-Altmaier (LL)
Fonseca mostra ancora una sindrome tipo “Dr. Jekyll Mr. Hyde” per cui riesce a giocare al meglio con gli avversari più famosi mentre funziona “a singhiozzo” contro classificati over-30.
Appunto resto convinto che un giocatore davvero “forte” (Sinner, a caso, come esempio) debba riuscire a battere quasi sistematicamente tutti gli avversari di classifica inferiore…
…ci sono altri “predestinati” (Mensik, Jodar, Fils, Landaluce, ecc.) con questa attitudine?
Non mi pare!
@ JOA20 (#4639349)
Ritirato anche dal doppio?
Sonego entra come LL contro Shelton, Kyrgios ritirato (la partita dovrebbe giocarsi domani)
Ma che partita ha giocato Mattia!! Contro il detentore del titolo! Ma che meraviglia, davvero molto ma molto bravo. Applausi.
Un Bellucci di lusso! Gran braccio, si adatta davvero benissimo all’erba.
contento lui….
Game over. Avendo conosciuto la mamma di Mattia Bellucci a Monza,donna molto simpatica, sono contento, molto contento, che il figlio gli dia queste gioie
Bellucci stratosferico, a dispetto del noto portasfiga…
Che grandissima partita di Bellucci. Bravissimo a non mollare dopo aver perso il break di vantaggio servendo per il primo set e ad approfittare del calo di Bublik nel secondo. Avanti così Mattia!
@ Giuliano da Viareggio (#4639256)
È la sua fidanzata, Giorgia Boitano
Solo applausi per Mattia dopo questo primo set. E il punto con cui ha conquistato il set ? Vogliamo parlarne ? Roba da Top 10 dell’anno. Un passante di dritto che piu’ anomalo non si puo’, senza senso. Tutta Halle in piedi.
Sull’erba Mattia è un grande qualunque cosa accada oggi. Recuperare questo tie break e in quel modo è tanta roba. Con Fritz è stato ad un punto dall’eliminarlo con un secco 2/0 ma un ace improvviso ,dopo che non ne metteva più uno, lo ha fermato da una vittoria meritata e prestigiosa.
Scusate, qualcuno sa chi e’ la ragazza nell’angolo del Bellu, che tra l’altro gli somiglia?
Bellucci sta giocando da una settimana su una nuvola.
e fisicamente sta facendop un bel tour de force.. reggerà alla distanza?
mi autorispondo..mi sa che non c’è bisogno perchè sembra che Bublik abbia deciso di dargliela su
e sarebbe il campione in carica, nonchè extop ten..
INCREDIBILEEE!!!
Praticamente abbiamo assistito a un Bellucci che ha servito malissimo per il set sul 5-4, poi ad un bel recupero di Bublik fino ad avere 3 set point falliti, infine ad un finale MERAVIGLIOSO del Bellu (con il punto da cineteca),che si e’ portato a casa il primo set!!!
Ma che primo set ha fatto Mattia?!!! Semplicemente meraviglioso!!!!
Vediamo tra i due mattacchioni chi la spunta. Per adesso il primo set va al pirata. Si ammazzeranno di servizi battuti da sotto
… … gli Uguali si Attraggono … o forse era il contrario … Certo che scegliere di fare Coppia con il ” Talentuoso ” che Odia Jannik … è quantomeno Coraggioso … e và beh’ … è un Pirata …
Fino ad ora direi un Bellucci sorprendente. Mi piace il modo in cui sta colpendo la palla. Rapido e piatto, viaggia che é una bellezza. E Bublik non è certamente semplice da affrontare su erba. Comunque vada, bravo Mattia!
Essendo un primo turno, Bellucci ha buone probabilità di vincere.
naturalmente dipende dal kazako che per ora non sembra molto centrato
L’unica differenza è che Sinner Zverev li vedi in semifinale o in finale di un master1000 o di uno slam, mentre Bellucci Bublik in un primo turno di un 500.ad maiora!
In doppio Bellucci fa coppia con Kyrgios…
Incontro piuttosto complicato per il nostro “pirata”…
Forzaaa Mattia
Inutile negarlo: un Bellucci-Bublik è 10 volte più spettacolare di un Sinner-Zverev.