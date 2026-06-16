ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Halle, Zverev parte con una vittoria sofferta. Bellucci fa fuori Bublik, Hurkacz travolge Rublev

Alexander Zverev ha iniziato con una vittoria la sua stagione sull’erba, ma il passaggio dalla terra battuta al verde di Halle non è stato del tutto semplice. Il campione del Roland Garros ha superato Vit Kopriva con il punteggio di 6-3 4-6 6-2, dopo 2 ore e 10 minuti di gioco.

Il tedesco, prima testa di serie del Terra Wortmann Open, era al primo match sull’erba del 2026, appena nove giorni dopo la finale vinta al Roland Garros contro Flavio Cobolli in cinque set. Un cambio di superficie rapido, con tutte le difficoltà del caso, ma Zverev è riuscito comunque a evitare una partenza falsa.

Il servizio ha fatto la differenza. Zverev ha vinto l’81% dei punti con la prima, chiudendo con numeri importanti al servizio. L’unico vero passaggio a vuoto è arrivato nel momento più delicato del secondo set, quando Kopriva ha trovato il break nel decimo game, portando la partita al terzo parziale.

Dopo un inizio equilibrato nel set decisivo, Zverev ha cambiato marcia. Dal 2-2 ha infilato quattro game consecutivi, chiudendo la partita e qualificandosi per il secondo turno.

Con questo successo, il numero 3 del mondo ha raggiunto Rafael Nadal in una statistica di grande prestigio: entrambi sono ora a quota 121 vittorie nei tornei ATP 500 da quando la categoria è stata introdotta nel 2009.

Halle resta un torneo importante nella carriera di Zverev. Il tedesco è stato finalista nel 2016 e nel 2017 e ha raggiunto le semifinali nelle ultime tre edizioni. Ora affronterà il connazionale Yannick Hanfmann per un posto nei quarti di finale.

Hanfmann ha firmato una delle sorprese di giornata battendo nettamente Joao Fonseca con il punteggio di 6-2 6-2. Per il 34enne tedesco si tratta anche della centesima vittoria nel circuito maggiore.

Hanfmann diventa così il 25° tennista tedesco dell’Era Open a raggiungere questo traguardo e soltanto il terzo ancora in attività, dopo lo stesso Zverev, che conta 556 vittorie, e Jan-Lennard Struff, fermo a 243.

La notizia più importante per il tennis italiano arriva però da Mattia Bellucci. L’azzurro ha eliminato Alexander Bublik, campione ad Halle nel 2023 e nel 2025, imponendosi con un brillante 7-6(6) 6-1.

Una vittoria di grande peso per Bellucci, che ha confermato il suo momento positivo e si è preso uno scalpo importante sull’erba. Il primo set è stato il momento chiave: l’italiano ha avuto il merito di restare lucido nel tie-break e di chiuderlo con una giocata spettacolare, una delle più belle della settimana.

Dopo aver conquistato il primo parziale, Bellucci ha dominato il secondo, lasciando appena un game a Bublik e diventando soltanto il secondo giocatore nella storia del torneo capace di eliminare il campione in carica al primo turno.

Al prossimo turno Bellucci affronterà un altro qualificato, Raphael Collignon, che ha battuto Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 6-2. Per l’azzurro si apre una grande occasione per continuare la corsa nel tabellone.

Ottimo esordio anche per Hubert Hurkacz, vincitore del torneo nel 2022. Il polacco ha superato con autorità Andrey Rublev, ottava testa di serie, con un netto 6-3 6-2.

Hurkacz ha ritrovato subito le sensazioni migliori su una superficie che valorizza il suo tennis: servizio pesante, scambi rapidi e grande efficacia nei primi colpi. Al secondo turno affronterà la wild card tedesca Daniel Altmaier.

Tra gli altri risultati di giornata, Ethan Quinn ha rimontato Karen Khachanov, vincendo 1-6 6-4 6-4. Dopo un primo set molto complicato, l’americano è riuscito a cambiare ritmo e a conquistare una vittoria importante.

Quinn attende ora il vincente della sfida tra Ben Shelton e Lorenzo Sonego, match di grande interesse anche in chiave italiana.

Sho Shimabukuro ha invece ottenuto la sua prima vittoria da giocatore top 100, superando Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 3-6 6-4. Il giapponese, già protagonista a Stoccarda, conferma così il buon momento sull’erba.

Al prossimo turno Shimabukuro affronterà Frances Tiafoe, in una sfida che promette ritmo e spettacolo.

Avanza anche Fabian Marozsan, vincitore su Miomir Kecmanovic per 6-3 3-6 6-4. L’ungherese attende ora il vincente del match tra Taylor Fritz e Zizou Bergs.

La giornata di Halle ha quindi offerto subito risultati pesanti: Zverev ha superato il primo test da campione Slam, Bellucci ha firmato una delle sorprese più belle eliminando Bublik, Hurkacz ha mandato un messaggio forte e Hanfmann si è regalato una vittoria speciale davanti al pubblico di casa.

🇩🇪 ATP 500 Halle Halle, Germania · 16 Giugno 2026 ☁ 11°C Nuvoloso, asciutto · Picco 22°C CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 16 Giugno 08:00 ☁ 10° 09:00 ☁ 11° 10:00 ☁ 14° 11:00 ☁ 16° 12:00 ☁ 18° 13:00 ☁ 19° 14:00 ☁ 20° 15:00 ☁ 20° 17:00 ☁ 22° 20:00 ☁ 19° ✅ Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare 🎾 Programma del giorno — 16 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale 1° Turno · Erba ATP 500 R1 ☁ Nuvoloso

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heristo-arena – ore 11:30

Mattia Bellucci vs Alexander Bublik



ATP Halle Mattia Bellucci Mattia Bellucci 7 6 Alexander Bublik [7] Alexander Bublik [7] 6 1 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 A. Bublik 30-0 40-15 ace 5-0 → 5-1 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 4-0 → 5-0 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Bellucci 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 df 6-6 → 7-6 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 A. Bublik 15-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-4 → 5-5 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 4-3 → 5-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Bellucci 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Joao Fonseca vs Yannick Hanfmann



ATP Halle Joao Fonseca Joao Fonseca 2 2 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 6 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Fonseca 15-0 15-15 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann 15-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Hanfmann 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. Fonseca 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 0-1 → 0-2 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Vit Kopriva (Non prima 15:00)



ATP Halle Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 6 4 6 Vit Kopriva Vit Kopriva 3 6 2 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 V. Kopriva 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 V. Kopriva 15-0 30-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Zverev 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 4-5 → 4-6 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 V. Kopriva 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 4-1 → 4-2 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Tomas Martin Etcheverry vs Daniil Medvedev



ATP Halle Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 15 3 Daniil Medvedev [4] • Daniil Medvedev [4] 40 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-15 ace 3-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Medvedev 15-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-15 ace 30-15 40-15 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30

Karen Khachanov vs Ethan Quinn



ATP Halle Karen Khachanov Karen Khachanov 6 4 4 Ethan Quinn Ethan Quinn 1 6 6 Vincitore: Quinn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 E. Quinn 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 4-6 K. Khachanov 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 3-5 → 4-5 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-4 → 3-5 K. Khachanov 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Khachanov 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 E. Quinn 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Khachanov 15-0 40-0 3-5 → 4-5 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 K. Khachanov 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Quinn 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 K. Khachanov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 E. Quinn 15-0 40-0 40-15 df 4-0 → 4-1 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 E. Quinn 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 0-0 → 1-0

Andrey Rublev vs Hubert Hurkacz



ATP Halle Andrey Rublev [8] Andrey Rublev [8] 3 2 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 6 6 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Hurkacz 30-0 2-5 → 2-6 A. Rublev 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 2-4 → 2-5 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Hurkacz 30-0 ace 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 0-1 → 0-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 2-4 → 2-5 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A df 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Mattia Bellucci / Nick Kyrgios vs Ethan Quinn / Learner Tien



ATP Halle Daniel Altmaier / Joao Fonseca • Daniel Altmaier / Joao Fonseca 15 6 4 Ethan Quinn / Learner Tien Ethan Quinn / Learner Tien 0 2 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Altmaier / Fonseca 15-0 ace 4-5 E. Quinn / Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Quinn / Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 E. Quinn / Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 2-2 → 2-3 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 E. Quinn / Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Altmaier / Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Quinn / Tien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Quinn / Tien 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-15 ace 4-1 → 5-1 E. Quinn / Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 D. Altmaier / Fonseca 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 E. Quinn / Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 E. Quinn / Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 df 0-0 → 1-0

Flavio Cobolli / Ben Shelton vs Adam Pavlasek / Andrea Vavassori



ATP Halle Flavio Cobolli / Ben Shelton Flavio Cobolli / Ben Shelton 2 7 10 Adam Pavlasek / Andrea Vavassori [3] Adam Pavlasek / Andrea Vavassori [3] 6 6 8 Vincitore: Cobolli / Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 F. Cobolli / Shelton 0-1 1-1 2-1 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 ace 7-6 8-6 8-7 8-8 9-8 df 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 df 4*-4 ace 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Pavlasek / Vavassori 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Cobolli / Shelton 30-0 30-15 5-5 → 6-5 A. Pavlasek / Vavassori 15-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 F. Cobolli / Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 ace 4-4 → 5-4 A. Pavlasek / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Cobolli / Shelton 15-0 30-0 30-15 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / Vavassori 0-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Cobolli / Shelton 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 A. Pavlasek / Vavassori 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Cobolli / Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 40-30 1-0 → 1-1 F. Cobolli / Shelton 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Pavlasek / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 F. Cobolli / Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-4 → 2-5 A. Pavlasek / Vavassori 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Cobolli / Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Pavlasek / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Cobolli / Shelton 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 A. Pavlasek / Vavassori 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli / Shelton 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:30

Alexei Popyrin vs Raphael Collignon



ATP Halle Alexei Popyrin Alexei Popyrin 4 2 Raphael Collignon Raphael Collignon 6 6 Vincitore: Collignon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Collignon 15-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 1-5 → 2-5 R. Collignon 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 1-4 → 1-5 A. Popyrin 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Popyrin 15-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Popyrin 15-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Collignon 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 R. Collignon 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Tallon Griekspoor vs Sho Shimabukuro



ATP Halle Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 4 6 4 Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 6 3 6 Vincitore: Shimabukuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 4-6 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 T. Griekspoor 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 S. Shimabukuro 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 3-2 → 3-3 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 S. Shimabukuro 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Griekspoor 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-2 → 5-2 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 3-5 → 4-5 S. Shimabukuro 15-0 15-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-4 → 3-4 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Shimabukuro 0-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Fabian Marozsan vs Miomir Kecmanovic



ATP Halle Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 3 6 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 3 6 4 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Kecmanovic 30-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Marozsan 15-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Marozsan 0-15 0-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Marozsan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Sadio Doumbia / Marc Polmans vs Francisco Cabral / Lucas Miedler



ATP Halle Sadio Doumbia / Marc Polmans • Sadio Doumbia / Marc Polmans 40 6 1 Francisco Cabral / Lucas Miedler [2] Francisco Cabral / Lucas Miedler [2] 30 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Doumbia / Polmans 0-15 0-30 df 30-30 40-30 1-2 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Cabral / Miedler 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Doumbia / Polmans 0-15 15-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Cabral / Miedler 15-0 40-0 5-1 → 5-2 S. Doumbia / Polmans 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 F. Cabral / Miedler 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 S. Doumbia / Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Doumbia / Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Cabral / Miedler 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 3 – ore 13:00

Orlando Luz / Rafael Matos vs Theo Arribage / Albano Olivetti



ATP Halle Orlando Luz / Rafael Matos Orlando Luz / Rafael Matos 0 4 Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 6 6 Vincitore: Arribage / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 O. Luz / Matos 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 O. Luz / Matos 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 O. Luz / Matos 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-2 → 3-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Arribage / Olivetti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 0-5 → 0-6 O. Luz / Matos 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-3 → 0-4 O. Luz / Matos 15-0 15-15 df 15-30 15-40 40-40 0-2 → 0-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 O. Luz / Matos 15-0 15-15 df 15-30 15-40 40-40 0-0 → 0-1

🇬🇧 ATP 500 Queen’s Londra, Gran Bretagna · 16 Giugno 2026 ⛅ 16°C Nuvole intermittenti · Picco 25°C CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 16 Giugno 08:00 ⛅ 15° 09:00 ⛅ 16° 10:00 ⛅ 18° 11:00 ⛅ 20° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 23° 14:00 ⛅ 24° 16:00 ⛅ 25° 18:00 ⛅ 24° 21:00 ☁ 21° ✅ Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare 🎾 Programma del giorno — 16 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale 1° Turno · Erba ATP 500 R1 ⛅ Nuvole intermittenti

✅ Asciutto

🎾 1° Turno

🌿 Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30

Jakub Mensik vs Adrian Mannarino



ATP London Jakub Mensik [3] Jakub Mensik [3] 7 6 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 5 7 7 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Mensik 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Mannarino 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Mensik 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Mensik 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 df 2-0 → 2-1 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Mensik 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 6-5 → 7-5 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 J. Mensik 15-15 30-15 ace 1-5 → 2-5 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-4 → 1-5 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

Giovanni Mpetshi Perricard vs Corentin Moutet (Non prima 13:00)



ATP London Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 7 4 6 Corentin Moutet Corentin Moutet 6 6 7 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* ace 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Moutet 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 1-2 → 2-2 C. Moutet 15-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 30-15 30-30 ace 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 df 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 4-4 → 5-4 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Alex de Minaur vs Gabriel Diallo



ATP London Alex de Minaur [1] Alex de Minaur [1] 40 7 2 Gabriel Diallo • Gabriel Diallo 40 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Diallo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-30 df 1-2 → 2-2 G. Diallo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 A. de Minaur 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 G. Diallo 0-15 0-30 df 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

Cameron Norrie vs Alejandro Davidovich Fokina



Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak vs Jiri Lehecka



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:30

Brandon Nakashima vs Marton Fucsovics



ATP London Brandon Nakashima Brandon Nakashima 6 6 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 3 3 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 30-0 40-0 4-2 → 4-3 B. Nakashima 15-0 30-0 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-1 → 1-2 B. Nakashima 0-15 df 15-15 30-15 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 15-0 40-0 40-15 df 40-30 5-2 → 5-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Arthur Fery vs Toby Samuel



ATP London Arthur Fery Arthur Fery 6 6 Toby Samuel Toby Samuel 0 2 Vincitore: Fery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Fery 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 T. Samuel 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. Fery 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Samuel 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Fery 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Fery 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Fery 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 T. Samuel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 A. Fery 15-15 30-15 3-0 → 4-0 T. Samuel 15-15 df 15-30 30-40 ace 2-0 → 3-0 A. Fery 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 T. Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Aleksandar Kovacevic vs Francisco Cerundolo



ATP London Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 4 7 2 Francisco Cerundolo [7] Francisco Cerundolo [7] 6 6 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 F. Cerundolo 0-15 ace 15-15 15-30 ace 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A ace 2-4 → 2-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 0-15 df 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 1-3 → 2-3 F. Cerundolo 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 1-2 → 1-3 A. Kovacevic 15-0 ace 40-0 ace ace 0-2 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 30-15 ace 0-1 → 0-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 df ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* ace 2*-3 ace 3*-3 ace 4-3* ace 4-4* 4*-5 ace 5*-5 ace 6-5* ace df 6-6 → 7-6 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 6-5 → 6-6 F. Cerundolo 0-15 ace 0-30 ace 15-30 15-40 ace ace 5-5 → 6-5 A. Kovacevic 15-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 0-15 ace 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Kovacevic 0-15 df 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace ace 4-5 → 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 ace 15-15 15-30 ace 30-30 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 ace 30-15 0-0 → 0-1

Ugo Humbert vs Marin Cilic



ATP London Ugo Humbert Ugo Humbert 40 6 Marin Cilic • Marin Cilic 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 6-5 U. Humbert 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 12:30

Ignacio Buse vs Marcos Giron



ATP London Ignacio Buse Ignacio Buse 3 7 7 Marcos Giron Marcos Giron 6 5 6 Vincitore: Buse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 I. Buse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Giron 15-0 30-0 30-15 5-4 → 5-5 I. Buse 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 I. Buse 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 I. Buse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 I. Buse 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Giron 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 6-5 → 7-5 I. Buse 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 I. Buse 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Giron 15-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Giron 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 I. Buse 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Buse 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 I. Buse 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 I. Buse 15-0 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 M. Giron 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Giron 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1

Jenson Brooksby vs Martin Damm



ATP London Jenson Brooksby Jenson Brooksby 6 3 6 Martin Damm Martin Damm 4 6 3 Vincitore: Brooksby Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Damm 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 M. Damm 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Damm 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Brooksby 15-0 30-0 ace 2-0 → 3-0 M. Damm 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Damm 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-5 → 3-6 J. Brooksby 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 M. Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Damm 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Damm 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 M. Damm 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-3 → 5-4 J. Brooksby 15-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Damm 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Damm 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Brooksby 15-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Damm 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Damm 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

Arthur Rinderknech vs Hamad Medjedovic



ATP London Arthur Rinderknech [6] Arthur Rinderknech [6] 0 6 2 Hamad Medjedovic • Hamad Medjedovic 0 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Medjedovic 2-1 A. Rinderknech 30-0 ace 30-15 1-1 → 2-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 df 4-3* ace 5-3* df 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 A. Rinderknech 15-0 40-0 5-6 → 6-6 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 4-5 → 5-5 H. Medjedovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 H. Medjedovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 1-2 → 2-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Rinky Hijikata vs Alejandro Tabilo

