Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Halle, Zverev parte con una vittoria sofferta. Bellucci fa fuori Bublik, Hurkacz travolge Rublev

16/06/2026 17:51 32 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images

Alexander Zverev ha iniziato con una vittoria la sua stagione sull’erba, ma il passaggio dalla terra battuta al verde di Halle non è stato del tutto semplice. Il campione del Roland Garros ha superato Vit Kopriva con il punteggio di 6-3 4-6 6-2, dopo 2 ore e 10 minuti di gioco.

Il tedesco, prima testa di serie del Terra Wortmann Open, era al primo match sull’erba del 2026, appena nove giorni dopo la finale vinta al Roland Garros contro Flavio Cobolli in cinque set. Un cambio di superficie rapido, con tutte le difficoltà del caso, ma Zverev è riuscito comunque a evitare una partenza falsa.

Il servizio ha fatto la differenza. Zverev ha vinto l’81% dei punti con la prima, chiudendo con numeri importanti al servizio. L’unico vero passaggio a vuoto è arrivato nel momento più delicato del secondo set, quando Kopriva ha trovato il break nel decimo game, portando la partita al terzo parziale.

Dopo un inizio equilibrato nel set decisivo, Zverev ha cambiato marcia. Dal 2-2 ha infilato quattro game consecutivi, chiudendo la partita e qualificandosi per il secondo turno.

Con questo successo, il numero 3 del mondo ha raggiunto Rafael Nadal in una statistica di grande prestigio: entrambi sono ora a quota 121 vittorie nei tornei ATP 500 da quando la categoria è stata introdotta nel 2009.

Halle resta un torneo importante nella carriera di Zverev. Il tedesco è stato finalista nel 2016 e nel 2017 e ha raggiunto le semifinali nelle ultime tre edizioni. Ora affronterà il connazionale Yannick Hanfmann per un posto nei quarti di finale.

Hanfmann ha firmato una delle sorprese di giornata battendo nettamente Joao Fonseca con il punteggio di 6-2 6-2. Per il 34enne tedesco si tratta anche della centesima vittoria nel circuito maggiore.

Hanfmann diventa così il 25° tennista tedesco dell’Era Open a raggiungere questo traguardo e soltanto il terzo ancora in attività, dopo lo stesso Zverev, che conta 556 vittorie, e Jan-Lennard Struff, fermo a 243.

La notizia più importante per il tennis italiano arriva però da Mattia Bellucci. L’azzurro ha eliminato Alexander Bublik, campione ad Halle nel 2023 e nel 2025, imponendosi con un brillante 7-6(6) 6-1.

Una vittoria di grande peso per Bellucci, che ha confermato il suo momento positivo e si è preso uno scalpo importante sull’erba. Il primo set è stato il momento chiave: l’italiano ha avuto il merito di restare lucido nel tie-break e di chiuderlo con una giocata spettacolare, una delle più belle della settimana.

Dopo aver conquistato il primo parziale, Bellucci ha dominato il secondo, lasciando appena un game a Bublik e diventando soltanto il secondo giocatore nella storia del torneo capace di eliminare il campione in carica al primo turno.

Al prossimo turno Bellucci affronterà un altro qualificato, Raphael Collignon, che ha battuto Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 6-2. Per l’azzurro si apre una grande occasione per continuare la corsa nel tabellone.

Ottimo esordio anche per Hubert Hurkacz, vincitore del torneo nel 2022. Il polacco ha superato con autorità Andrey Rublev, ottava testa di serie, con un netto 6-3 6-2.

Hurkacz ha ritrovato subito le sensazioni migliori su una superficie che valorizza il suo tennis: servizio pesante, scambi rapidi e grande efficacia nei primi colpi. Al secondo turno affronterà la wild card tedesca Daniel Altmaier.

Tra gli altri risultati di giornata, Ethan Quinn ha rimontato Karen Khachanov, vincendo 1-6 6-4 6-4. Dopo un primo set molto complicato, l’americano è riuscito a cambiare ritmo e a conquistare una vittoria importante.

Quinn attende ora il vincente della sfida tra Ben Shelton e Lorenzo Sonego, match di grande interesse anche in chiave italiana.

Sho Shimabukuro ha invece ottenuto la sua prima vittoria da giocatore top 100, superando Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 3-6 6-4. Il giapponese, già protagonista a Stoccarda, conferma così il buon momento sull’erba.

Al prossimo turno Shimabukuro affronterà Frances Tiafoe, in una sfida che promette ritmo e spettacolo.

Avanza anche Fabian Marozsan, vincitore su Miomir Kecmanovic per 6-3 3-6 6-4. L’ungherese attende ora il vincente del match tra Taylor Fritz e Zizou Bergs.

La giornata di Halle ha quindi offerto subito risultati pesanti: Zverev ha superato il primo test da campione Slam, Bellucci ha firmato una delle sorprese più belle eliminando Bublik, Hurkacz ha mandato un messaggio forte e Hanfmann si è regalato una vittoria speciale davanti al pubblico di casa.

🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  16 Giugno 2026

11°C
Nuvoloso, asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
10°
09:00
11°
10:00
14°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
20°
17:00
22°
20:00
19°
✅  Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
ATP 500 R1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

heristo-arena – ore 11:30
Mattia Bellucci ITA vs Alexander Bublik KAZ

ATP Halle
Mattia Bellucci
7
6
Alexander Bublik [7]
6
1
Vincitore: Bellucci
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Joao Fonseca BRA vs Yannick Hanfmann GER

ATP Halle
Joao Fonseca
2
2
Yannick Hanfmann
6
6
Vincitore: Hanfmann
Mostra dettagli

Alexander Zverev GER vs Vit Kopriva CZE (Non prima 15:00)

ATP Halle
Alexander Zverev [1]
6
4
6
Vit Kopriva
3
6
2
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Daniil Medvedev RUS

ATP Halle
Tomas Martin Etcheverry
15
3
Daniil Medvedev [4]
40
5
Mostra dettagli



Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30
Karen Khachanov RUS vs Ethan Quinn USA

ATP Halle
Karen Khachanov
6
4
4
Ethan Quinn
1
6
6
Vincitore: Quinn
Mostra dettagli

Andrey Rublev RUS vs Hubert Hurkacz POL

ATP Halle
Andrey Rublev [8]
3
2
Hubert Hurkacz
6
6
Vincitore: Hurkacz
Mostra dettagli

Mattia Bellucci ITA / Nick Kyrgios AUS vs Ethan Quinn USA / Learner Tien USA

ATP Halle
Daniel Altmaier / Joao Fonseca
15
6
4
Ethan Quinn / Learner Tien
0
2
5
Mostra dettagli

Flavio Cobolli ITA / Ben Shelton USA vs Adam Pavlasek CZE / Andrea Vavassori ITA

ATP Halle
Flavio Cobolli / Ben Shelton
2
7
10
Adam Pavlasek / Andrea Vavassori [3]
6
6
8
Vincitore: Cobolli / Shelton
Mostra dettagli



Court 2 – ore 11:30
Alexei Popyrin AUS vs Raphael Collignon BEL

ATP Halle
Alexei Popyrin
4
2
Raphael Collignon
6
6
Vincitore: Collignon
Mostra dettagli

Tallon Griekspoor NED vs Sho Shimabukuro JPN

ATP Halle
Tallon Griekspoor
4
6
4
Sho Shimabukuro
6
3
6
Vincitore: Shimabukuro
Mostra dettagli

Fabian Marozsan HUN vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Halle
Fabian Marozsan
6
3
6
Miomir Kecmanovic
3
6
4
Vincitore: Marozsan
Mostra dettagli

Sadio Doumbia FRA / Marc Polmans AUS vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

ATP Halle
Sadio Doumbia / Marc Polmans
40
6
1
Francisco Cabral / Lucas Miedler [2]
30
2
2
Mostra dettagli



Court 3 – ore 13:00
Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Halle
Orlando Luz / Rafael Matos
0
4
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
Vincitore: Arribage / Olivetti
Mostra dettagli





🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  16 Giugno 2026

16°C
Nuvole intermittenti  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
15°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
16:00
25°
18:00
24°
21:00
21°
✅  Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
ATP 500 R1
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30
Jakub Mensik CZE vs Adrian Mannarino FRA

ATP London
Jakub Mensik [3]
7
6
6
Adrian Mannarino
5
7
7
Vincitore: Mannarino
Mostra dettagli

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Corentin Moutet FRA (Non prima 13:00)

ATP London
Giovanni Mpetshi Perricard
7
4
6
Corentin Moutet
6
6
7
Vincitore: Moutet
Mostra dettagli

Alex de Minaur AUS vs Gabriel Diallo CAN

ATP London
Alex de Minaur [1]
40
7
2
Gabriel Diallo
40
6
1
Mostra dettagli

Cameron Norrie GBR vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL vs Jiri Lehecka CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:30
Brandon Nakashima USA vs Marton Fucsovics HUN

ATP London
Brandon Nakashima
6
6
Marton Fucsovics
3
3
Vincitore: Nakashima
Mostra dettagli

Arthur Fery GBR vs Toby Samuel GBR

ATP London
Arthur Fery
6
6
Toby Samuel
0
2
Vincitore: Fery
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Francisco Cerundolo ARG

ATP London
Aleksandar Kovacevic
4
7
2
Francisco Cerundolo [7]
6
6
6
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Marin Cilic CRO

ATP London
Ugo Humbert
40
6
Marin Cilic
15
5
Mostra dettagli



Court 5 – ore 12:30
Ignacio Buse PER vs Marcos Giron USA

ATP London
Ignacio Buse
3
7
7
Marcos Giron
6
5
6
Vincitore: Buse
Mostra dettagli

Jenson Brooksby USA vs Martin Damm USA

ATP London
Jenson Brooksby
6
3
6
Martin Damm
4
6
3
Vincitore: Brooksby
Mostra dettagli

Arthur Rinderknech FRA vs Hamad Medjedovic SRB

ATP London
Arthur Rinderknech [6]
0
6
2
Hamad Medjedovic
0
7
1
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Alejandro Tabilo CHI

ATP London
Rinky Hijikata
0
3
Alejandro Tabilo
0
2
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32 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giampi 16-06-2026 18:28

Scritto da JannikUberAlles
Fonseca mostra ancora una sindrome tipo “Dr. Jekyll Mr. Hyde” per cui riesce a giocare al meglio con gli avversari più famosi mentre funziona “a singhiozzo” contro classificati over-30.
Appunto resto convinto che un giocatore davvero “forte” (Sinner, a caso, come esempio) debba riuscire a battere quasi sistematicamente tutti gli avversari di classifica inferiore…
…ci sono altri “predestinati” (Mensik, Jodar, Fils, Landaluce, ecc.) con questa attitudine?
Non mi pare!

Tutto giusto, in particolare il virgolettato…

 32
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enzolab (Guest) 16-06-2026 17:29

In tempi non sospetti, ho scritto che Fonseca è un possibile grande giocatore, ma c’è in lui qualcosa che non mi convince. Il fisico, l’impegno, la voglia di sacrificio? Sono propenso per il fisico, non proprio “bestiale” come serve oggi enzo.

 31
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Sudtyrol (Guest) 16-06-2026 17:14

Scritto da givaldo barbosa
Inutile negarlo: un Bellucci-Bublik è 10 volte più spettacolare di un Sinner-Zverev.

Con lo spettacolo non è sempre garantita la continuità. Solo Sampras e Federer lo hanno fatto, finché hanno potuto. In questo sport la solidità spesso è più utile dello spettacolo (se vuoi vincere). Può non piacere ma è così.

 30
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Sudtyrol (Guest) 16-06-2026 17:09

Altro flop del falso magro carioca.

 29
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zedarioz 16-06-2026 16:59

Scritto da givaldo barbosa
Inutile negarlo: un Bellucci-Bublik è 10 volte più spettacolare di un Sinner-Zverev.

I maestri nel campetto dove gioco io, quando fanno un set fanno la gara a chi fa tornare la smorzata nel proprio campo. Giocano anche il dritto con la mano sinistra e con quella destra in modo alternato.
Sono più divertenti di Bellucci-Bublik.

 28
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Sabatino Furnari (Guest) 16-06-2026 15:01

E il vostro fuoriclasse futuronumerouno le ha prese di brutto anche oggi…

 27
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JOA20 (Guest) 16-06-2026 14:47

Scritto da Tonino
@ JOA20 (#4639349)
Ritirato anche dal doppio?

Sì, il doppio Bellucci-Kyrgios ha dato forfait, rimpiazzati da Fonseca-Altmaier (LL)

 26
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JannikUberAlles 16-06-2026 14:41

Fonseca mostra ancora una sindrome tipo “Dr. Jekyll Mr. Hyde” per cui riesce a giocare al meglio con gli avversari più famosi mentre funziona “a singhiozzo” contro classificati over-30.

Appunto resto convinto che un giocatore davvero “forte” (Sinner, a caso, come esempio) debba riuscire a battere quasi sistematicamente tutti gli avversari di classifica inferiore…

…ci sono altri “predestinati” (Mensik, Jodar, Fils, Landaluce, ecc.) con questa attitudine?

Non mi pare!

 25
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Tonino (Guest) 16-06-2026 14:32

@ JOA20 (#4639349)

Ritirato anche dal doppio?

 24
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JOA20 (Guest) 16-06-2026 14:01

Sonego entra come LL contro Shelton, Kyrgios ritirato (la partita dovrebbe giocarsi domani)

 23
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Nena (Guest) 16-06-2026 13:08

Ma che partita ha giocato Mattia!! Contro il detentore del titolo! Ma che meraviglia, davvero molto ma molto bravo. Applausi.

 22
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Intenditore (Guest) 16-06-2026 13:01

Un Bellucci di lusso! Gran braccio, si adatta davvero benissimo all’erba.

 21
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walden 16-06-2026 12:59

Scritto da Leander Paes
In doppio Bellucci fa coppia con Kyrgios…

contento lui….

 20
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Leprotto (Guest) 16-06-2026 12:58

Game over. Avendo conosciuto la mamma di Mattia Bellucci a Monza,donna molto simpatica, sono contento, molto contento, che il figlio gli dia queste gioie

 19
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walden 16-06-2026 12:57

Bellucci stratosferico, a dispetto del noto portasfiga…

 18
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Razzotto 16-06-2026 12:56

Che grandissima partita di Bellucci. Bravissimo a non mollare dopo aver perso il break di vantaggio servendo per il primo set e ad approfittare del calo di Bublik nel secondo. Avanti così Mattia!

 17
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Razzotto 16-06-2026 12:54

@ Giuliano da Viareggio (#4639256)

È la sua fidanzata, Giorgia Boitano

 16
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fondo (Guest) 16-06-2026 12:43

Solo applausi per Mattia dopo questo primo set. E il punto con cui ha conquistato il set ? Vogliamo parlarne ? Roba da Top 10 dell’anno. Un passante di dritto che piu’ anomalo non si puo’, senza senso. Tutta Halle in piedi.

 15
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Giambitto 16-06-2026 12:40

Sull’erba Mattia è un grande qualunque cosa accada oggi. Recuperare questo tie break e in quel modo è tanta roba. Con Fritz è stato ad un punto dall’eliminarlo con un secco 2/0 ma un ace improvviso ,dopo che non ne metteva più uno, lo ha fermato da una vittoria meritata e prestigiosa.

 14
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Giuliano da Viareggio (Guest) 16-06-2026 12:39

Scusate, qualcuno sa chi e’ la ragazza nell’angolo del Bellu, che tra l’altro gli somiglia?

 13
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italo (Guest) 16-06-2026 12:38

Bellucci sta giocando da una settimana su una nuvola.
e fisicamente sta facendop un bel tour de force.. reggerà alla distanza?

mi autorispondo..mi sa che non c’è bisogno perchè sembra che Bublik abbia deciso di dargliela su
e sarebbe il campione in carica, nonchè extop ten..

 12
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Giuliano da Viareggio (Guest) 16-06-2026 12:36

INCREDIBILEEE!!!
Praticamente abbiamo assistito a un Bellucci che ha servito malissimo per il set sul 5-4, poi ad un bel recupero di Bublik fino ad avere 3 set point falliti, infine ad un finale MERAVIGLIOSO del Bellu (con il punto da cineteca),che si e’ portato a casa il primo set!!!

 11
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Fabilandia 16-06-2026 12:34

Ma che primo set ha fatto Mattia?!!! Semplicemente meraviglioso!!!!

 10
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Leprotto (Guest) 16-06-2026 12:34

Vediamo tra i due mattacchioni chi la spunta. Per adesso il primo set va al pirata. Si ammazzeranno di servizi battuti da sotto

 9
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Lupo (Guest) 16-06-2026 12:04

… … gli Uguali si Attraggono … o forse era il contrario … Certo che scegliere di fare Coppia con il ” Talentuoso ” che Odia Jannik … è quantomeno Coraggioso … e và beh’ … è un Pirata …

 8
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Nena (Guest) 16-06-2026 12:04

Fino ad ora direi un Bellucci sorprendente. Mi piace il modo in cui sta colpendo la palla. Rapido e piatto, viaggia che é una bellezza. E Bublik non è certamente semplice da affrontare su erba. Comunque vada, bravo Mattia!

 7
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italo (Guest) 16-06-2026 12:02

Essendo un primo turno, Bellucci ha buone probabilità di vincere.
naturalmente dipende dal kazako che per ora non sembra molto centrato

 6
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Supporter dei poeti estinti (Guest) 16-06-2026 11:04

Scritto da givaldo barbosa
Inutile negarlo: un Bellucci-Bublik è 10 volte più spettacolare di un Sinner-Zverev.

L’unica differenza è che Sinner Zverev li vedi in semifinale o in finale di un master1000 o di uno slam, mentre Bellucci Bublik in un primo turno di un 500.ad maiora!

 5
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+1: Inox, Ale86, walden, robdes12
Leander Paes (Guest) 16-06-2026 11:01

In doppio Bellucci fa coppia con Kyrgios…

 4
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Betafasan 16-06-2026 09:12

Incontro piuttosto complicato per il nostro “pirata”…

 3
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Betafasan 16-06-2026 09:11

Forzaaa Mattia

 2
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givaldo barbosa (Guest) 16-06-2026 09:02

Inutile negarlo: un Bellucci-Bublik è 10 volte più spettacolare di un Sinner-Zverev.

 1
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-1: Inox, walden, robdes12