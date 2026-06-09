Sinner, quattro ore di controlli al San Raffaele: nessuna preoccupazione dopo i primi esami

Jannik Sinner ha iniziato al San Raffaele di Milano il percorso di accertamenti programmati per chiarire quanto accaduto al Roland Garros, dove il numero 1 del mondo aveva accusato un evidente malessere con conseguente crollo fisico durante il match con Juan Manuel Cerundolo.

Il primo passaggio degli approfondimenti clinici è durato circa quattro ore. Una sorta di “primo set” di controlli, necessari per avere un quadro più preciso delle condizioni dell’azzurro dopo gli episodi di affaticamento emersi nelle ultime settimane e culminati nella difficile giornata parigina.

Secondo quanto filtra dopo la prima tranche di esami, non sarebbero emersi elementi tali da destare preoccupazione. Sul contenuto specifico dei controlli resta il massimo riserbo, ma le prime indicazioni vengono considerate positive dall’entourage del giocatore.

Sinner si è presentato nella struttura milanese per un check-up completo, con esami ematochimici, controlli generali e approfondimenti specifici, compresi quelli di natura cardiologica. L’obiettivo è capire se dietro il calo accusato al Roland Garros possa esserci un fattore ricorrente o una causa da monitorare con maggiore attenzione.

Il malessere di Parigi aveva infatti lasciato qualche interrogativo. Sinner, avanti due set a zero e 5-1 nel terzo contro Cerundolo, era poi andato incontro a un improvviso calo di energie, perdendo progressivamente lucidità e intensità. Un episodio sul quale hanno inciso anche le condizioni climatiche, ma che il giocatore e il suo team hanno voluto approfondire senza lasciare nulla al caso.

La scelta di sottoporsi a controlli mirati rientra dunque in una logica di prevenzione e prudenza. Non si tratta, almeno allo stato attuale, di un quadro allarmante, ma della volontà di verificare ogni possibile aspetto prima di riprendere la preparazione.

Il programma prevede una seconda giornata di accertamenti presso il nosocomio lombardo, così da chiudere il ciclo di esami e permettere poi a Sinner di tornare a concentrarsi sul campo. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì a Monte Carlo, dove l’azzurro inizierà la fase di avvicinamento alla stagione sull’erba.

Dopo qualche giorno di relax e la breve pausa in Sardegna, Sinner è atteso ora da una fase molto importante della sua stagione. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni a Wimbledon, appuntamento che partirà a fine giugno e nel quale il numero 1 del mondo si presenterà con grandi ambizioni.

Fino al torneo londinese non sono previsti altri impegni ufficiali: Sinner non dovrebbe infatti disputare tornei di preparazione sull’erba (come già annunciato prima del Roland Garros). La priorità, dopo gli accertamenti, sarà quindi lavorare con calma, recuperare pienamente e presentarsi a Wimbledon senza scorie fisiche.

Le notizie arrivate dopo le prime ore al San Raffaele vanno comunque nella direzione più rassicurante. Al momento non ci sono segnali di allarme sulle condizioni di Sinner, che può guardare con maggiore serenità al ritorno in campo e alla preparazione del prossimo grande obiettivo stagionale.





Marco Rossi