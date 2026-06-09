Sinner, quattro ore di controlli al San Raffaele: nessuna preoccupazione dopo i primi esami
Jannik Sinner ha iniziato al San Raffaele di Milano il percorso di accertamenti programmati per chiarire quanto accaduto al Roland Garros, dove il numero 1 del mondo aveva accusato un evidente malessere con conseguente crollo fisico durante il match con Juan Manuel Cerundolo.
Il primo passaggio degli approfondimenti clinici è durato circa quattro ore. Una sorta di “primo set” di controlli, necessari per avere un quadro più preciso delle condizioni dell’azzurro dopo gli episodi di affaticamento emersi nelle ultime settimane e culminati nella difficile giornata parigina.
Secondo quanto filtra dopo la prima tranche di esami, non sarebbero emersi elementi tali da destare preoccupazione. Sul contenuto specifico dei controlli resta il massimo riserbo, ma le prime indicazioni vengono considerate positive dall’entourage del giocatore.
Sinner si è presentato nella struttura milanese per un check-up completo, con esami ematochimici, controlli generali e approfondimenti specifici, compresi quelli di natura cardiologica. L’obiettivo è capire se dietro il calo accusato al Roland Garros possa esserci un fattore ricorrente o una causa da monitorare con maggiore attenzione.
Il malessere di Parigi aveva infatti lasciato qualche interrogativo. Sinner, avanti due set a zero e 5-1 nel terzo contro Cerundolo, era poi andato incontro a un improvviso calo di energie, perdendo progressivamente lucidità e intensità. Un episodio sul quale hanno inciso anche le condizioni climatiche, ma che il giocatore e il suo team hanno voluto approfondire senza lasciare nulla al caso.
La scelta di sottoporsi a controlli mirati rientra dunque in una logica di prevenzione e prudenza. Non si tratta, almeno allo stato attuale, di un quadro allarmante, ma della volontà di verificare ogni possibile aspetto prima di riprendere la preparazione.
Il programma prevede una seconda giornata di accertamenti presso il nosocomio lombardo, così da chiudere il ciclo di esami e permettere poi a Sinner di tornare a concentrarsi sul campo. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì a Monte Carlo, dove l’azzurro inizierà la fase di avvicinamento alla stagione sull’erba.
Dopo qualche giorno di relax e la breve pausa in Sardegna, Sinner è atteso ora da una fase molto importante della sua stagione. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni a Wimbledon, appuntamento che partirà a fine giugno e nel quale il numero 1 del mondo si presenterà con grandi ambizioni.
Fino al torneo londinese non sono previsti altri impegni ufficiali: Sinner non dovrebbe infatti disputare tornei di preparazione sull’erba (come già annunciato prima del Roland Garros). La priorità, dopo gli accertamenti, sarà quindi lavorare con calma, recuperare pienamente e presentarsi a Wimbledon senza scorie fisiche.
Le notizie arrivate dopo le prime ore al San Raffaele vanno comunque nella direzione più rassicurante. Al momento non ci sono segnali di allarme sulle condizioni di Sinner, che può guardare con maggiore serenità al ritorno in campo e alla preparazione del prossimo grande obiettivo stagionale.
Marco Rossi
TAG: Italiani, Jannik Sinner
@ von Hayek (#4636366)
???@ von Hayek (#4636366)
????
A me l’unica cosa che preoccupa è lo sguardo perso nel vuoto della foto.
Mi sa che tocca accettare il fatto che ha semplicemente avuto un malore (o colpo di calore): si cuoceva, giocava da tre mesi senza sosta etc. Direi che ci può stare! L’anno prossimo valuterà una gestione diversa, ma non starei a farmi il sangue amaro…
Ê un “troglione”, inutile rispondere
@ Lorenzo (#4636358)
Finale us open….semi australian open prima del problema del rg..se sono cannati questi ci meritiamo gente che al massimo fa 3° turno negli slam
Anche in precedenza, in occasione della sua prima ascesa al #1 ATP, Carlos era stato clamorosamente agevolato dall’assenza negli Slam di Djokovic, per questioni di vaccini.
Alcaraz divenne #1 del ranking nel Settembre del 2022 dopo aver vinto gli US Open e concluse quella storica stagione in vetta alla classifica con APPENA 6.820 punti, credo il limite più basso di sempre!
Non le sorge il dubbio che il “numero 1 al mondo” di Carlos sia stato un pochino (ma solo un pochino neh) falsato dai tre mesi di assenza (4 master 1000, quest’anno vinti in serie) di Jannik ?
Io sapevo che il cavallo era di Napoleone.
No, ma neanche dare allarmismi per 2 giorni di visite.. esami fatti? Basta leggere il corriere oggi e non far congetture per un polso fasciato
Quando si parla di salute, le “battute” non sono benvenute 😉
Ieri è stato impegnato per 4 ore e non penso che siano servite a medicare qualche vescica dei piedi.
Provando a ragionare: cosa potrebbero fare in più al San Raffaele rispetto al Jmedical?
L’ospedale milanese è tra i migliori “istituti di ricerca scientifica” in tema di VIROLOGIA, ad esempio.
Ma chissà…
Speriamo che sia tutto a posto.
Sarà stato solo affaticamento eccessivo per tutti i master vinti alimentato da esagerata calura del mezzogiorno di fuoco.
Situazione allarmante allora? Moribondo?
Credo che Sinner torni in ospedale anche oggi!
effettivamente siamo al livello di ” di che colore era il cavallo bianco di Garibaldi ”
I controlli li ha fatti solo perchè vuole far credere a chi gli ha affibbiato un 2 che non si trattava di simulazione, scommesse clandestine, giochi di potere: “Stavo male veramente!”
Ma noi non ci caschiamo, ce lo vogliono nascondere, siamo mica fessi
Anzitutto non è stata sottolineato il vistoso bendaggio al polso sinistro di Sinner (all’uscita dell’ospedale) che spinge verso l’ipotesi di esami “invasivi”.
Poi nell’articolo c’è un’evidente contraddizione dell’autore:
– “sul contenuto specifico dei controlli resta il massimo riserbo”
– “secondo quanto filtra dopo la prima tranche di esami, non sarebbero emersi elementi tali da destare preoccupazione”
Come fanno a filtrare informazioni (oltretutto siamo nel delicato campo dei “dati sensibili” della privacy) in condizioni di massimo riserbo?
Voto di incoraggiamento = 1 (uno).
Ok al momento nulla di preoccupante dopo i primi esami ma se non si sarebbe trovato nulla di nulla non so quanto un bene possa essere perché non si conoscerebbe la causa del malessere patito a Parigi.
ah beh però non si può nemmeno pensare che se avessero trovato cose gravi, sarebbero state spiattellate in diretta ieri sera in mondovisione eh!
Attenzione che dalla Svizzera danno situazione preoccupante per essersi sottoposto a 2 settimane di esami.. ah, no, ma è stata solo la giornata di ieri.. sono più tranquillo adesso
Si può voltare pagina, adesso solo Wimbledon allenandosi prima solo al parco. E niente Masters Mille per un po’, poi tre all’anno dopo i pasti e distribuiti per superficie (tanto li ha già vinti tutti). E niente 500, paga all’ATP tutte le multe che vogliono. L’obiettivo sono i prossimi sei slam consecutivi
Numero uno del mondo ai punti per distacco (anche se tale vantaggio è forse falsato dall’ assenza di Carlos negli ultimi 3 mesi) e ha cannato gli ultimi 3 slam disputati.
Chiedo ai più informati sulle statistiche, e mai accaduto?
Giusto fare controlli ma molti dimenticano che Jannik proveniva da uno sforzo fisico e mentale che lo ha portato a realizzare un’impresa mai riuscita a nessuno prima.
quindi ha perso da sano?
non hanno trovato neanche una Cerundolite a cui dare la colpa?
E niente, se vai in ospedale a far controlli, allora ti appioppo un bel 2.
Ecco … non fare scherzi balordi … che ci sentiamo già orfani !!! 🙂
O.K. Sinner! Seguiremo…….ma, e Musetti? E’ scomparso dai radar…..si sa niente sui prox impegni?