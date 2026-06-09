Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

09/06/2026 07:57 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🇬🇧
WTA 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  9 Giugno 2026

🌧
10°C
Sole e nubi, rovesci isolati  ·  Picco 18°C
CIELO Variabile, con tratti soleggiati
PIOGGIA Rovesci isolati tra mattina e pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 9 Giugno
09:00
13°
10:00
🌧
14°
11:00
🌧
14°
12:00
15°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
🌧
16°
16:00
16°
17:00
18°
18:00
17°
⚠  Rovesci isolati: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 9 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA R1
⛅  Variabile
🌧  Rovesci isolati
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 13:00
Emma Raducanu GBR vs Anna Blinkova RUS

Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter GBR vs (8) Leylah Fernandez CAN Non prima 14:00

WTA Queens
Katie Boulter
0
3
3
Leylah Fernandez [8]
0
6
3
Mostra dettagli

Mika Stojsavljevic GBR vs (5) Marta Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare

Victoria Mboko CAN / Serena Williams USA vs (3) Nicole Melichar-Martinez USA / (3) Erin Routliffe NZL Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
(7) Sorana Cirstea ROU vs Maddison Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang CHN vs Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare

Maria Sakkari GRE vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

(4) Storm Hunter AUS / (4) Shuai Zhang CHN vs Katie Boulter GBR / Emma Raducanu GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 12:00
(6) Iva Jovic USA vs Antonia Ruzic CRO
Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund GER vs Francesca Jones GBR Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE vs Polina Kudermetova UZB

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN / Laura Siegemund GER vs Alexandra Panova RUS / Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Hanyu Guo CHN / Kristina Mladenovic FRA vs Asia Muhammad USA / Fanny Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

Darija Jurak Schreiber CRO / Alicja Rosolska POL vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Queens
Darija Jurak Schreiber / Alicja Rosolska
0
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
0
Mostra dettagli

Iva Jovic USA / McCartney Kessler USA vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  9 Giugno 2026

🌧
13°C
Rovesci e schiarite  ·  Picco 17°C
CIELO Variabile, con nubi e tratti soleggiati
PIOGGIA Rovesci al mattino e in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 9 Giugno
09:00
🌧
11°
10:00
12°
11:00
🌧
13°
12:00
14°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
16°
16:00
15°
18:00
14°
20:00
🌧
14°
⚠  Allerta gialla temporali dalle 15:00 alle 21:00: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 9 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA R1
🌧  Rovesci
☀  Schiarite
⚠  Allerta temporali
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 16:00
(5) Anastasia Potapova AUT vs Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Dayana Yastremska UKR vs (6) Sara Bejlek CZE
Il match deve ancora iniziare

(8) Barbora Krejcikova CZE vs Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare

(4) Emma Navarro USA vs Caty McNally USA Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 11:00
Katie Volynets USA vs Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

Tamara Korpatsch GER vs Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Ajla Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare

Lois Boisson FRA vs Solana Sierra ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
(1) Xinyu Jiang CHN / (1) Yifan Xu CHN vs Anastasia Detiuc CZE / Irina Khromacheva RUS

Il match deve ancora iniziare

(3) Ekaterina Alexandrova RUS / (3) Maya Joint AUS vs Shuko Aoyama JPN / En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare

Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE vs Hao-Ching Chan TPE / Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 11:00
Greet Minnen BEL vs (7) Janice Tjen INA
Il match deve ancora iniziare

Nikola Bartunkova CZE vs Hanne Vandewinkel BEL

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Modena
Modena, Italia  ·  9 Giugno 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato, poi nubi intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 9 Giugno
10:00
22°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
29°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
34°
17:00
33°
18:00
32°
19:00
31°
✅  Giornata asciutta, caldo nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 9 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
WTA R1
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 13:00
(7) Tamara Zidansek SLO vs Federica Urgesi ITA

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Gao CHN vs Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare

Giorgia Pedone ITA vs (6) Mayar Sherif EGY Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Noemi Basiletti ITA vs Varvara Lepchenko USA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 13:00
Marina Bassols Ribera ESP vs (2) Darja Semenistaja LAT
Il match deve ancora iniziare

Victoria Bosio ARG vs Nuria Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrea Lazaro Garcia ESP vs (4) Julia Grabher AUT

Il match deve ancora iniziare

(1) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Jessica Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 14:00
(3) Dominika Salkova CZE vs Alice Tubello FRA
Il match deve ancora iniziare

Leyre Romero Gormaz ESP vs Xiaodi You CHN

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 125 Ilkley
Ilkley, Gran Bretagna  ·  9 Giugno 2026

🌧
10°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 13°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 9 Giugno
09:00
11°
10:00
12°
11:00
12°
12:00
🌧
12°
13:00
🌧
12°
14:00
13°
15:00
🌧
12°
16:00
🌧
12°
17:00
12°
18:00
12°
⚠  Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 9 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA R1
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Tereza Martincova CZE vs Katie Swan GBR

Il match deve ancora iniziare

Emerson Jones AUS vs (6) Dalma Galfi HUN

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
(7) Alina Korneeva RUS vs Celine Naef SUI
Il match deve ancora iniziare

Elvina Kalieva USA vs (8) Ashlyn Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

Mingge Xu GBR vs Elizabeth Mandlik USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Lucrezia Stefanini ITA vs Vendula Valdmannova CZE

Il match deve ancora iniziare

(5) Lulu Sun NZL vs Ella McDonald GBR

Il match deve ancora iniziare

Taylah Preston AUS vs Harmony Tan FRA

Il match deve ancora iniziare

Catherine Harrison USA / Alexandra Osborne AUS vs Hiroko Kuwata JPN / Mananchaya Sawangkaew THA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Kayla Day USA vs Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

(4) Darja Vidmanova CZE vs Linda Fruhvirtova CZE

WTA Ilkley 125
Darja Vidmanova [4]
0
6
7
0
Linda Fruhvirtova
0
7
6
0
Mostra dettagli

Iryna Shymanovich BLR vs (2) Lanlana Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare

Sinja Kraus AUT / Vendula Valdmannova CZE vs Kayla Day USA / Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

Ivana Corley USA / Clervie Ngounoue USA vs (4) Madeleine Brooks GBR / (4) Amelia Rajecki GBR

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Gaz (Guest) 09-06-2026 09:09

Lo scorso anno al Bonfiglio mentre stavo vedendo Tagger sul centrale notai una signora,sopra di me,che dall’ultimo gradone in alto guardava in giù, dall’altra parte, l’unico campo che si vede perfettamente dall’alto del parapetto del centrale è il campo 8 ,e quella doveva essere la mamma di Mia Pohankova,che stava giocando al momento, visti i continui suggerimenti in slavo,che le dava ogni qualvolta passava nella metà campo più vicina al centrale, praticamente sotto. Fini poi al terzo turno quella sua avventura milanese,ma a distanza di qualche settimana conquistò il torneo di Wimbledon,la sua probabile predisposizione la si è vista ieri eliminando, niente meno che, Tauson.

Ho detto un paio di giorni fa che Urgesi avrà sicuramente seguito con curiosità le 9 vittorie della Chwalinska, essendo stata colei che l’ha battuta prima di quell’avventura, 6-3 e ritiro polacco,ma c’è un’altra che l’avrà vista con ancora più curiosità,e parlo della Zidansek,che ha battuto la Chwalinska per ben due volte nel giro di qualche settimana nel mese di marzo.
Sarei curioso di domandare cosa passa per la testa a giocatrici come Zidansek quando avvengono poi questi exploit da parte di tenniste da loro battute prima, addirittura più volte o, a volte, anche regolarmente.
Queste cose però non hanno quasi mai influito positivamente come magari ci si potesse aspettare, magari beneficiando sull’autostima,non che pensassero di poter fare gli stessi exploit, sarebbe troppo,ma averne almeno un beneficio momentaneo sulla propria auto convinzione: “se batto due volte una che arriva in finale al RG…vuol dire che anch’io ho delle potenzialità inespresse”, questo dovrebbe e potrebbe essere il pensiero di base,ma quasi sempre non ha dato risultati nell’immediato.
Oggi proprio Zidansek e Urgesi si affrontano.

Vedete Gaz quante curiosità riesce a trovare.
Voi la sapevate questa della Zidansek contro Chwalinska? Penso proprio di no, bastava andare a controllare con curiosità i risultati della Chwalinska quest’anno, perché quando si ottiene quel risultato c’è la curiosità di vedere se c’era stato un qualcosa di rilevante già in precedenza,oltre la vittoria nel W125 di Oeireas,che però già conoscevo,in una finale a senso unico sulla Kraus.
Come la scoperta di un’altra cosa, andando a vedere subito dopo il successo al RG,i risultati della Andreeva nei tornei under 12,dove ha ottenuto un bilancio di 75 vittorie e 6-7 sconfitte, talmente poche che vedi con curiosità con chi ha perso,appare Alina Korneeva tra queste, così come tra le poche sconfitte a livello under 14 appare Korneeva, nella prima sconfitta a livello under 18 della Andreeva appare ancora Korneeva, così come nell’unica finale slam juniores raggiunta appare come sua giustizierà il nome di……
Cercando certe cose se ne scoprono tante altre,se hai però quella predisposizione giusta dell’appassionato che piace inoltrarsi nella giungla attraverso svariate ramificazioni.
Quando hai dei siti a disposizione che sono veramente una banca dati notevoli di ogni giocatrice, anche non più in attività.

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