WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
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10°C
Sole e nubi, rovesci isolati · Picco 18°C
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🌧 Rovesci isolati
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 13:00
Emma Raducanu vs Anna Blinkova
Katie Boulter vs (8) Leylah Fernandez Non prima 14:00
Mika Stojsavljevic vs (5) Marta Kostyuk
Victoria Mboko / Serena Williams vs (3) Nicole Melichar-Martinez / (3) Erin Routliffe Non prima 17:30
Court 1 – ore 12:00
(7) Sorana Cirstea vs Maddison Inglis
Shuai Zhang vs Alexandra Eala
Maria Sakkari vs Tatjana Maria
(4) Storm Hunter / (4) Shuai Zhang vs Katie Boulter / Emma Raducanu
Court 5 – ore 12:00
(6) Iva Jovic vs Antonia Ruzic
Laura Siegemund vs Francesca Jones Non prima 13:00
Marie Bouzkova vs Polina Kudermetova
Leylah Fernandez / Laura Siegemund vs Alexandra Panova / Demi Schuurs
Court 2 – ore 12:00
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic vs Asia Muhammad / Fanny Stollar
Darija Jurak Schreiber / Alicja Rosolska vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Iva Jovic / McCartney Kessler vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
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13°C
Rovesci e schiarite · Picco 17°C
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☀ Schiarite
⚠ Allerta temporali
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 16:00
(5) Anastasia Potapova vs Suzan Lamens
Court 1 – ore 11:00
Dayana Yastremska vs (6) Sara Bejlek
(8) Barbora Krejcikova vs Renata Zarazua
(4) Emma Navarro vs Caty McNally Non prima 14:30
Court 3 – ore 11:00
Katie Volynets vs Zeynep Sonmez
Tamara Korpatsch vs Elena-Gabriela Ruse
Jessica Bouzas Maneiro vs Ajla Tomljanovic
Lois Boisson vs Solana Sierra
Court 5 – ore 11:00
(1) Xinyu Jiang / (1) Yifan Xu vs Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
(3) Ekaterina Alexandrova / (3) Maya Joint vs Shuko Aoyama / En-Shuo Liang
Jesika Maleckova / Miriam Skoch vs Hao-Ching Chan / Zeynep Sonmez
Court 6 – ore 11:00
Greet Minnen vs (7) Janice Tjen
Nikola Bartunkova vs Hanne Vandewinkel
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22°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
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🔥 Caldo
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 13:00
(7) Tamara Zidansek vs Federica Urgesi
Xinyu Gao vs Lucia Bronzetti
Giorgia Pedone vs (6) Mayar Sherif Non prima 18:00
Noemi Basiletti vs Varvara Lepchenko Non prima 20:30
Court 4 – ore 13:00
Marina Bassols Ribera vs (2) Darja Semenistaja
Victoria Bosio vs Nuria Brancaccio
Andrea Lazaro Garcia vs (4) Julia Grabher
(1) Victoria Jimenez Kasintseva vs Jessica Pieri
Court 3 – ore 14:00
(3) Dominika Salkova vs Alice Tubello
Leyre Romero Gormaz vs Xiaodi You
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10°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 13°C
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☁ Nuvoloso
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Tereza Martincova vs Katie Swan
Emerson Jones vs (6) Dalma Galfi
Court 1 – ore 12:00
(7) Alina Korneeva vs Celine Naef
Elvina Kalieva vs (8) Ashlyn Krueger
Mingge Xu vs Elizabeth Mandlik
Court 2 – ore 12:00
Lucrezia Stefanini vs Vendula Valdmannova
(5) Lulu Sun vs Ella McDonald
Taylah Preston vs Harmony Tan
Catherine Harrison / Alexandra Osborne vs Hiroko Kuwata / Mananchaya Sawangkaew
Court 4 – ore 12:00
Kayla Day vs Mary Stoiana
(4) Darja Vidmanova vs Linda Fruhvirtova
Iryna Shymanovich vs (2) Lanlana Tararudee
Sinja Kraus / Vendula Valdmannova vs Kayla Day / Mary Stoiana
Ivana Corley / Clervie Ngounoue vs (4) Madeleine Brooks / (4) Amelia Rajecki
TAG: Circuito WTA, WTA 125
1 commento
Lo scorso anno al Bonfiglio mentre stavo vedendo Tagger sul centrale notai una signora,sopra di me,che dall’ultimo gradone in alto guardava in giù, dall’altra parte, l’unico campo che si vede perfettamente dall’alto del parapetto del centrale è il campo 8 ,e quella doveva essere la mamma di Mia Pohankova,che stava giocando al momento, visti i continui suggerimenti in slavo,che le dava ogni qualvolta passava nella metà campo più vicina al centrale, praticamente sotto. Fini poi al terzo turno quella sua avventura milanese,ma a distanza di qualche settimana conquistò il torneo di Wimbledon,la sua probabile predisposizione la si è vista ieri eliminando, niente meno che, Tauson.
Ho detto un paio di giorni fa che Urgesi avrà sicuramente seguito con curiosità le 9 vittorie della Chwalinska, essendo stata colei che l’ha battuta prima di quell’avventura, 6-3 e ritiro polacco,ma c’è un’altra che l’avrà vista con ancora più curiosità,e parlo della Zidansek,che ha battuto la Chwalinska per ben due volte nel giro di qualche settimana nel mese di marzo.
Sarei curioso di domandare cosa passa per la testa a giocatrici come Zidansek quando avvengono poi questi exploit da parte di tenniste da loro battute prima, addirittura più volte o, a volte, anche regolarmente.
Queste cose però non hanno quasi mai influito positivamente come magari ci si potesse aspettare, magari beneficiando sull’autostima,non che pensassero di poter fare gli stessi exploit, sarebbe troppo,ma averne almeno un beneficio momentaneo sulla propria auto convinzione: “se batto due volte una che arriva in finale al RG…vuol dire che anch’io ho delle potenzialità inespresse”, questo dovrebbe e potrebbe essere il pensiero di base,ma quasi sempre non ha dato risultati nell’immediato.
Oggi proprio Zidansek e Urgesi si affrontano.
Vedete Gaz quante curiosità riesce a trovare.
Voi la sapevate questa della Zidansek contro Chwalinska? Penso proprio di no, bastava andare a controllare con curiosità i risultati della Chwalinska quest’anno, perché quando si ottiene quel risultato c’è la curiosità di vedere se c’era stato un qualcosa di rilevante già in precedenza,oltre la vittoria nel W125 di Oeireas,che però già conoscevo,in una finale a senso unico sulla Kraus.
Come la scoperta di un’altra cosa, andando a vedere subito dopo il successo al RG,i risultati della Andreeva nei tornei under 12,dove ha ottenuto un bilancio di 75 vittorie e 6-7 sconfitte, talmente poche che vedi con curiosità con chi ha perso,appare Alina Korneeva tra queste, così come tra le poche sconfitte a livello under 14 appare Korneeva, nella prima sconfitta a livello under 18 della Andreeva appare ancora Korneeva, così come nell’unica finale slam juniores raggiunta appare come sua giustizierà il nome di……
Cercando certe cose se ne scoprono tante altre,se hai però quella predisposizione giusta dell’appassionato che piace inoltrarsi nella giungla attraverso svariate ramificazioni.
Quando hai dei siti a disposizione che sono veramente una banca dati notevoli di ogni giocatrice, anche non più in attività.