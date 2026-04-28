Musetti si ferma agli ottavi a Madrid: Lehecka domina e vola ai quarti

Si chiude agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. L’azzurro è stato sconfitto da un ottimo Jiri Lehecka, numero 14 ATP, che si è imposto con un doppio 6-3 6-3 in un’ora e 15 minuti di gioco. Il ceco ha controllato il match sin dall’inizio, mettendo costantemente pressione all’italiano e meritando l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà il francese Arthur Fils.

Musetti non è riuscito ad alzare il livello nei momenti chiave. Il toscano ha servito con il 77% di prime, ma ha raccolto solo il 65% dei punti quando ha messo in campo la prima palla. Ancora più pesante il dato sulla seconda: appena 23% di resa, bersagliata con grande efficacia dalla risposta centrale e profonda di Lehecka.

Il ceco, al contrario, ha avuto un rendimento molto solido nei propri turni di battuta, vincendo l’82% dei punti con la prima e concedendo pochissimo. Musetti ha faticato a trovare profondità e continuità, mentre Lehecka ha gestito bene sia il servizio sia le accelerazioni da fondo campo.

Il primo set si è deciso nella fase iniziale. Dopo un game d’apertura vinto da Musetti con un ace, Lehecka ha risposto subito con grande autorità al servizio. Il ceco ha trovato il break nel terzo game, sfruttando una risposta molto profonda e mettendo in difficoltà il rovescio difensivo dell’azzurro.

Da quel momento Lehecka ha mantenuto il vantaggio senza particolari problemi. Musetti ha provato a restare agganciato e ha avuto una chance importante sul 3-5, quando si è procurato tre palle del controbreak. Il ceco però si è salvato da 0-40, appoggiandosi al servizio e a un paio di soluzioni offensive molto efficaci. Poco dopo ha chiuso il primo parziale sul 6-3, grazie a un’altra risposta profonda che ha mandato in crisi l’italiano.

Nel secondo set Musetti ha cercato di ripartire con maggiore aggressività, ma Lehecka ha continuato a comandare gli scambi e a trovare soluzioni vincenti con il dritto. Il ceco ha servito con grande solidità, alternando prime esterne, serve and volley e accelerazioni immediate dopo la battuta.

L’azzurro ha avuto una palla break nel quinto game del secondo set, ma non è riuscito a sfruttarla. In quel momento è mancato un po’ di coraggio: Musetti ha risposto da molto lontano sulla seconda dell’avversario, lasciando campo a Lehecka, che ha poi ribaltato il game e si è portato avanti 3-2.

Il momento decisivo è arrivato poco dopo. Sul 3-4, Musetti ha perso il servizio, con Lehecka aggressivo in risposta e capace di colpire forte soprattutto con il dritto incrociato. Il ceco è salito 5-3 e ha chiuso il match nel game successivo, sigillando la vittoria con una splendida volée di rovescio.

Per Musetti resta il rammarico di non essere riuscito a incidere nei turni di risposta e di aver sofferto troppo la pressione del ceco sulla seconda palla. Dopo le buone sensazioni dei turni precedenti, l’azzurro non è riuscito a confermarsi contro un avversario molto centrato e continuo.

Lehecka, invece, conferma il suo ottimo momento e raggiunge i quarti di finale a Madrid con pieno merito. La sfida contro Fils promette ritmo, potenza e grande intensità. Per Musetti, il torneo si chiude agli ottavi, con la consapevolezza di dover ritrovare maggiore efficacia nei momenti in cui il livello dell’avversario si alza.

ATP Madrid Jiri Lehecka [11] Jiri Lehecka [11] 6 6 Lorenzo Musetti [6] Lorenzo Musetti [6] 3 3 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

LEHECKA 🇨🇿 vs MUSETTI 🇮🇹 SERVICE STATS 319

Serve Rating

233 1

Aces

2 0

Double Faults

0 34/49 (69%)

First Serve

43/56 (77%) 28/34 (82%)

1st Serve Pts Won

28/43 (65%) 10/15 (67%)

2nd Serve Pts Won

3/13 (23%) 4/4 (100%)

Break Pts Saved

1/4 (25%) 9

Service Games Played

9 RETURN STATS 220

Return Rating

51 15/43 (35%)

1st Srv Return Pts

6/34 (18%) 10/13 (77%)

2nd Srv Return Pts

5/15 (33%) 3/4 (75%)

Break Pts Converted

0/4 (0%) 9

Return Games Played

9 POINT STATS 15/15 (100%)

Net Points Won

3/3 (100%) 22

Winners

13 13

Unforced Errors

19 38/49 (78%)

Service Pts Won

31/56 (55%) 25/56 (45%)

Return Pts Won

11/49 (22%) 63/105 (60%)

Total Points Won

42/105 (40%) SERVICE SPEED 221 km/h

Max Speed

217 km/h 206 km/h

1st Serve Avg

184 km/h 171 km/h

2nd Serve Avg

157 km/h





Francesco Paolo Villarico