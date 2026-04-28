Sinner batte Norrie e torna nei quarti a Madrid: “Buona prestazione, ma bisogna rivedere qualcosa nella programmazione” (Video partita e conferenza stampa)
Jannik Sinner continua il suo cammino al Mutua Madrid Open e conquista l’accesso ai quarti di finale dopo il successo contro Cameron Norrie. Una vittoria in due set che conferma la solidità dell’azzurro, bravo a gestire una partita particolare anche per l’orario insolito di inizio.
Sinner è infatti sceso in campo alle 11 del mattino, un orario non abituale per lui. Dopo il match, il numero uno italiano ha spiegato di aver dovuto adattare la propria routine, ma senza cercare alibi.
“Sì, è abbastanza insolito per me. Non so quando sia stata l’ultima volta che ho giocato alle 11. Per me però non importa a che ora si giochi, cerco sempre di fare del mio meglio”, ha raccontato Sinner.
L’azzurro ha poi collegato l’orario della sua partita anche alla gestione del programma, facendo riferimento a Rafa Jódar, protagonista del torneo e reduce da un match terminato molto tardi.
“C’era la questione se dovessi giocare io o Jódar alle 16. Penso sia giusto che giochi lui alle 16, perché ha finito molto, molto tardi”, ha spiegato Jannik.
Allo stesso tempo, Sinner ha lanciato un messaggio chiaro agli organizzatori sulla necessità di rivedere alcuni aspetti della programmazione, soprattutto quando le partite serali iniziano troppo tardi.
“Penso che dobbiamo fare qualche aggiustamento con la programmazione della giornata. Due partite dalle 20 sono molto tardi. Anche se hai un giorno in mezzo, è comunque molto, molto tardi. Finisci all’1:30, devi mangiare, devi fare trattamenti. È molto tardi”, ha detto.
Nonostante le difficoltà legate agli orari, Sinner ha sottolineato la capacità dei giocatori di adattarsi alle condizioni.
“Cerchiamo di adattare noi stessi, il nostro corpo e la nostra mente. Da parte mia oggi è stata una buona prestazione”.
Parlando della sfida con Norrie, Jannik ha ricordato che i due si conoscono bene, pur non essendosi affrontati spesso in match ufficiali. Gli allenamenti condivisi nei tornei precedenti hanno dato a entrambi un’idea chiara di cosa aspettarsi.
“Ci conosciamo abbastanza bene. Ci siamo allenati molto negli ultimi tornei, quindi entrambi sapevamo più o meno cosa aspettarci”, ha spiegato Sinner.
Una delle chiavi del successo è stata il rendimento al servizio, soprattutto nei momenti più delicati della partita.
“Ho sentito di servire abbastanza bene nei momenti importanti”, ha aggiunto l’azzurro.
Sinner ha poi analizzato le condizioni di gioco di Madrid, sempre particolari per via dell’altitudine e della velocità della palla. Secondo lui, questa superficie rende difficile capire davvero le proprie sensazioni in campo.
“Questa superficie è molto, molto diversa da tutte le altre. È molto difficile avere il giusto feedback. A volte senti di non stare giocando il tuo miglior tennis, ma da fuori sembra che tu lo stia facendo. A volte succede anche il contrario”.
Il dato più importante, però, resta il risultato. Sinner torna nei quarti di finale a Madrid, in un torneo che non ha giocato spesso e che per questo assume un valore particolare nel suo percorso.
“Sono molto felice di essere di nuovo nei quarti. È un torneo che non ho giocato tante volte, quindi significa molto per me. Sono contento di essere passato in due set”.
Con questa vittoria, Sinner conferma la sua continuità e prosegue la corsa nella Caja Mágica. Tra adattamento agli orari, condizioni complesse e gestione dei momenti chiave, l’azzurro ha dato un’altra prova di maturità in un torneo che può diventare sempre più importante nella sua stagione.
In conferenza stampa
Jannik Sinner continua a costruire una stagione sempre più impressionante. Dopo la vittoria contro Cameron Norrie, l’azzurro ha raggiunto i quarti di finale del Mutua Madrid Open 2026 e ha allungato la sua striscia a 20 vittorie consecutive nei Masters 1000 in questa stagione. Un dato enorme, raggiunto in passato solo da Novak Djokovic.
Il numero uno del mondo è a caccia del quarto Masters 1000 del 2026 e, più in generale, del quinto consecutivo in questa categoria. In conferenza stampa, Sinner ha parlato del suo momento, del rapporto con Carlos Alcaraz, del possibile incrocio con Rafa Jódar, del sostegno del pubblico spagnolo e anche delle criticità legate agli orari di gioco a Madrid.
Uno dei temi più interessanti è stato proprio il rapporto con il pubblico spagnolo. Nonostante Alcaraz sia l’idolo di casa, Sinner ha spiegato di sentirsi rispettato e sostenuto anche in Spagna, grazie anche alla natura della sua rivalità con il murciano.
“Ho un ottimo rapporto con Carlos e credo che questo aiuti anche ad avere supporto qui. È una cosa reciproca. Quando lui gioca in Italia riceve molto affetto. Ovviamente, se giochiamo contro giocatori locali, il pubblico sosterrà il proprio giocatore, ma sappiamo che non è nulla di personale. La nostra rivalità è molto sana dentro e fuori dal campo. Quando ci diamo la mano è come se non fosse successo nulla. Credo che la gente lo percepisca e questo fa bene al tennis”.
Sinner ha poi commentato la sua incredibile striscia di vittorie, mantenendo però il solito approccio prudente. Per lui, il dato è importante, ma non deve diventare un pensiero fisso.
“So quanto sia difficile vincere partite, quindi arrivare a 20 di fila è qualcosa di speciale. Ma allo stesso tempo non ci penso troppo. Ogni giorno hai un avversario diverso e cerchi solo di essere migliore di lui quel giorno. Cambiano le condizioni, gli orari, gli avversari… oggi, ad esempio, giocavo contro un mancino e devi aggiustare alcune cose. Non penso alla striscia, cerco solo di mettermi nella miglior posizione possibile per vincere il maggior numero di partite. Mentalmente bisogna essere pronti ogni giorno per una battaglia dura”.
Un altro tema caldo è stato quello degli orari. Sinner è sceso in campo alle 11, mentre Jódar è stato programmato più tardi dopo aver terminato molto tardi il suo match precedente. L’azzurro ha difeso la scelta, ma ha anche invitato gli organizzatori a riflettere sulla programmazione serale.
“Ho sentito commenti sul fatto che io giocassi alle 11 e Jódar alle 16, e credo sia stata una buona decisione. È complicato programmare due partite a partire dalle 20, perché non puoi aspettarti che durino solo un’ora e mezza. Giocare alle 23 e finire all’1 o più tardi è troppo. Oggi era logico che io giocassi prima, perché lui aveva bisogno di più riposo. Io però mi adatto a qualsiasi orario”.
Poi ha aggiunto: “Credo comunque che si possa migliorare la pianificazione, perché finire così tardi influisce sul corpo e sulla mente: conferenza stampa, recupero, cena… vai a dormire alle 4 o alle 5 e ti rompe la giornata”.
Il possibile quarto di finale contro Rafa Jódar è un altro argomento che incuriosisce molto Sinner. Il giovane spagnolo è una delle grandi rivelazioni del torneo e l’italiano non ha nascosto di essere rimasto colpito dal suo livello.
“Ho visto tutta la sua partita contro Fonseca. È stata di altissimo livello. E ho la sensazione che non sarà l’unica volta che ci affronteremo. Ha molto talento. Sarebbe interessante giocare contro di lui prima di tornei importanti come Roma o Roland Garros. Lui è molto adattato a queste condizioni a Madrid, ma anche per me sarebbe utile per trarre delle conclusioni. È un giocatore molto emozionante, con un potenziale enorme”.
Sinner ha poi spiegato quanto sia importante la gestione mentale in un torneo come Madrid, dove le condizioni rapide possono rendere ogni partita insidiosa.
“So che ogni giorno può essere complicato. Oggi, per esempio, ho avuto difficoltà nel secondo set. Qui le condizioni sono rapide e chiunque può metterti in difficoltà. Cerco di mantenere la calma e di non dare nulla per scontato. Puoi vincere o perdere in qualsiasi momento, specialmente quando sei un po’ più stanco. Mantenere il livello mentale alto per tutta la partita non è facile, ma ci provo”.
Guardando alla fase finale del torneo, Sinner sa di dover alzare ancora il livello.
“Il torneo ora entra in una fase importante e cerchiamo sempre di migliorare turno dopo turno. Credo di poter ancora crescere un po’. Qui è più difficile avere controllo per via delle condizioni, ma so che devo alzare il livello se voglio andare lontano. Cerco di gestire bene l’energia. Essere arrivato a un altro quarto di finale in un Masters 1000 è positivo, soprattutto perché non ho giocato qui l’anno scorso, quindi sono punti extra”.
Alla domanda sulla difficoltà di batterlo quando mantiene questo livello, Sinner ha risposto con equilibrio.
“Spero sia così. Alla fine il ranking è solo un numero, ma c’è una ragione dietro. Per battere i migliori devi giocare molto bene. Però siamo umani, tutti possiamo avere una giornata negativa. L’importante è dare sempre il 100%. Il resto non lo puoi controllare. Io cerco di mantenere un livello molto alto e solido, adattandomi all’avversario. Poi vedremo cosa succederà”.
In chiusura, c’è stato anche spazio per una parentesi più leggera sull’India. Sinner ha ammesso di non sapere se riuscirà ad andarci, ma ha espresso curiosità per il Paese e per la crescita del tennis indiano.
“Non ricordo di averlo promesso. So che lì c’è un torneo 250, non so se esista ancora. È bello vedere come il tennis stia crescendo in India. Avete grandi giocatori e spero che ne escano altri in futuro. Non so se potrò andarci, ma mi piacerebbe. È una parte del mondo che non conosco e vorrei visitarla un giorno. Ho un buon rapporto con giocatori indiani e in passato ci sono stati grandi nomi. C’è anche un giovane che si allenava nel mio stesso centro. Il mio piatto preferito è il butter chicken, quello mi piace molto”.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026
Deve passare dal C++ al python.
Detta sta stronzata vi prego redazione bannatemi per un anno, me lo merito!!! È che è una pippa brutta cui sto combattendo contro sto periodo e mi è scappata dalle dita.
Jan, dai su! 🙂
Mica lo devi vincere per forza questo 😀
Nessuno ha il coraggio di dire che la programmazione è funzionale a far convivere le donne e gli uomini nello stesso torneo,urge tornare al vecchio sistema ,date diverse e separazione definitiva tra mascile e femminile.
È l’ex utente Alberto Rossi, uno degli haters peggiori di Sinner e dei suoi tifosi perché non ha neanche le “palle” di ammettere la sua antipatia verso entrambi.. probabilmente pensa che rivolgersi a Sinner chiamandolo Jannik lo faccia apparire come suo tifoso automaticamente
Esatto, lui fa parte della banda dei “finti” sostenitori di Jannik a sto punto meglio essere “chiaramente” haters
Forse anche perché gioca l’Atletico Madrid in casa in champions domani sera
L’odio per Sinner ottunde a tal punto le menti da renderle incapaci di comprendere un semplicissimo testo di poche parole in italiano.
Però (excusatio non petita…) “poi tiferò sempre per te”.
Si, come no…
Ottimo notizia adesso ufficiale….sinner gioca domani alle 16….accontentato….meglio cosi
Vero, citofonare Pioline, che dopo il ritiro di Jannik fu costretto a rivedere la programmazione del serale.
Citofonare Nadal, che è riuscito a vincere questo Torneo “solo” 5 volte (du cui una sul duro),
contro le 14 a Parigi, 10 a Roma,
9 a Montecarlo e 12 a Barcellona. Forse, qualcosa di diverso c’è.
Avete ragione, ho sbagliato a leggere 🙄
Esattamente….cosa che ha sempre fatto nadal
Se mettono Sinner nel pomeridiano di domani il suo avversario avrà meno di 24 ore di riposo. Difficile che mettano il suo quarto nella sessione pomeridiana, più probabile che sia serale specie se oggi dovesse passare Jódar
In Spagna di fa tutto più tardi che in qualsiasi altro posto, mangiare giocare e dormire
Non farebbero un favore nemmeno a Jodar a tutto vantaggio di Leheska-Fils che avrebbero un bel vantaggio. Poi se Feliciano è un cretino..
Domani il match di Sinner, appunto
Dici che le Canarie hanno tutto questa influenza ?
https://www.eurosport.it/tennis/atp-madrid/2026/calendario-risultati.shtml
Mi sono sempre chiesto se c’è davvero tutta questa differenza nel giocare a Madrid rispetto nelle sedi degli altri tornei.
La pressione atmosferica e la conseguente rarefazione dell’aria ai 650m di Madrid è inferiore del solo 7% a quella che si trova al livello del mare.
Considerato che spesso la capitale si trova in zone di alta pressione, questa differenza mediamente si assottiglia.
Basta ciò a ingenerare tutta questa situazione anomala della quale molti parlano?
A giudicare dagli spostamenti dei tennisti e di alcuni rimbalzi un po’ singolari, mi verrebbe da dire che la peculiarità è più che altro la superficie, all’apparenza più veloce e di diversa consistenza. Tipo di terra? Umidità bassa?
La “programmazione” di Madrid è una tradizione , ricordo Zverev come fu costretto a giocare , cercano di tamponare i problemi con le ragazze immagine in minigonna.
Credo che le 23 sia il limite per l’orario di inizio, perché una volta proprio Sinner a Parigi aveva iniziato anche più tardi dovendo in teoria poi giocare anche il giorno dopo
No no, controlla meglio
Dipende. Domani ci saranno due quarti, normalmente direi che Sinner avrebbe quello nella sessione pomeridiana ma Kopriva-Jódar non inizierà prima delle 16. Non è così improbabile che mettano nel pomeriggio l’altro quarto…
@ Bagel (#4602358)
Ricordo benissimo il fatto.
Sinner mette al primo posto il suo fisico e giustamente è la prima arma che un tennista ha.
Alcaraz probabilmente ha osato un po’ troppo volendo partecipare a Barcellona, forse per ritornare #1.
Il suo problema fisico non può essersi palesato così all’improvviso.
Non mi stupirebbe un ritiro di Sinner a Madrid se orari ecc… incidessero troppo, Madrid non vale una messa, ovvero quel che verrà dopo.
Bene ha fatto a sollevare il problema, vediamo ora se la direzione in qualche modo vuole spingere lo spagnolo di turno.
La Spagna purtroppo ha due fusi orari e deve cercare di far vedere gli incontri a più abitanti possibili. Mi pare che l’ATP aveva posto il limite delle 23 per le partite, tutti a nanna e poi si riprendeva il giorno dopo.
Folle che l’incontro tra Fonseca e Jodar sia finito all’una di notte.
Avendo giocato alle 11 non vedo come possa giocare di sera…e che mettono quelli che hanno giocato la sera il pomeriggio??…sarebbe troppo…giocherà intorno alle 16.00 come è giusto che sia
@ NonSoloSinner (#4602296)
Non è stata una dichiarazione spontanea di Sinner. È l’intervistatore sul campo a fine partita che ne ha parlato e gli ha domandato cosa ne pensasse. La risposta di Sinner è stata equilibrata, difendendo la scelta di far giocare Jòdar alle 16h00, visto che ha terminato tardissimo ieri notte. E che lui cerca di dare il meglio a qualsiasi ora venga programmato. Ha solo fatto una battuta, col sorriso, dicendo che non ricordava l’ultima volta che aveva giocato alle 11h …
https://mutuamadridopen.com/wp-content/uploads/2026/02/Schedule_Matches_MMO2026.pdf
Domani quarti parte alta, giovedì quarti parte bassa, semifinali venerdì, finale domenica (per il tabellone maschile beninteso)
È coerente. Ha sofferto di una programmazione ben peggiore a Bercy 2023, che lo “costrinse” (si, tecnicamente fu una decisone volontaria, peró non mi fate spiegare l’ovvio) a ritirarsi da un torneo che avrebbe potuto vincere e di conseguenza nel 2024 sarebbe potuto diventare numero uno del mondo in anticipo.
Li cominció all’1, altro che finire. Peró appunto é coerente e fa notare anche cose meno gravi e anche quando non capitano a lui.
Poi qualcuno non capisce perché Sinner piace anche come persona
Non capisco perché non di sposti Madrid a un’altra città spagnola possibilmente in zona costiera. Si lamentano tutti da sempre di questo torneo…
La sessione serale dovrebbe iniziare alle 19, ha ragione Jan c’è poco altro da aggiungere
I quarti di finale, salvo errore, si giocano giovedì 30/4 e le semifinali venerdì 1/5 (così almeno recita il programma sul sito del Torneo), pertanto non c’è un giorno di recupero
Guarda che non ha detto nulla di male, per lui e’ insolito giocare alle 11am, che vuole dire alzarsi alle 6:30, e lui vuole dormire. Non si’ e’ mica lamentato, la lamentela vera e’ verso la programmazione serale, ha detto una cosa sacrosanta, bene cosi’ perche’ la voce del numero 1 fa piu’ rumore di quella di un rincalzo.
Bravo ragazzo, fatti sentire
Vero, ho fatto confusione, volevo scrivere se, ho scritto tutt’altro
Hai letto male l’articolo. Non si è lamentato di giocare alle 11 ma del fatto che il secondo incontro serale finisce di notte e dopo conferenza stampa, trattamenti e cena, vai a dormire alle 4…
Secondo me è un messaggio chiaro a Feliciano di non fargli lo scherzo di metterlo come secondo incontro dalle 20.
Programmazione assolutamente da rivedere,la prima serata inizia alle 22.00 .
giusto che cominci a far sentire il suo ” peso politico” da n1 in queste cosa, forza Jan!
Ha fatto benissimo a lamentarsi
che debba… ahi la grammatica
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Poche storie Jannik, giocare al mattino in primavera è la condizione ideale… poi tiferò sempre per te, ma certe dichiarazioni stampa a me non piacciono
Mah, dando quasi per scontato che dovesse incontrare Jodar sarà il secondo incontro dopo le 20 domani, diciamo anche che l’eventuale semifinale sarà di venerdì..vero, però, che chi vince mercoledì notte dormirà poco e quindi meno rispetto all’avversario della semi.. c’è il tempo per il recupero però dai
Spesso a Madrid si va a cena dopo le 22 e perfino dopo le 23…
…ma i giocatori non sono i comici del cabaret e ci va più rispetto per il loro sforzo ed il loro corpo!!!
Complimenti campione.. Ora giusto riposo che domani si rigioca..
Vediamo a che ora metteranno il suo quarto domani. Spero nella sessione pomeridiana, in quella serale rischia di iniziare dopo le 22…