Sinner batte Norrie e torna nei quarti a Madrid: “Buona prestazione, ma bisogna rivedere qualcosa nella programmazione” (Video partita e conferenza stampa)

Jannik Sinner continua il suo cammino al Mutua Madrid Open e conquista l’accesso ai quarti di finale dopo il successo contro Cameron Norrie. Una vittoria in due set che conferma la solidità dell’azzurro, bravo a gestire una partita particolare anche per l’orario insolito di inizio.

Sinner è infatti sceso in campo alle 11 del mattino, un orario non abituale per lui. Dopo il match, il numero uno italiano ha spiegato di aver dovuto adattare la propria routine, ma senza cercare alibi.

“Sì, è abbastanza insolito per me. Non so quando sia stata l’ultima volta che ho giocato alle 11. Per me però non importa a che ora si giochi, cerco sempre di fare del mio meglio”, ha raccontato Sinner.

L’azzurro ha poi collegato l’orario della sua partita anche alla gestione del programma, facendo riferimento a Rafa Jódar, protagonista del torneo e reduce da un match terminato molto tardi.

“C’era la questione se dovessi giocare io o Jódar alle 16. Penso sia giusto che giochi lui alle 16, perché ha finito molto, molto tardi”, ha spiegato Jannik.

Allo stesso tempo, Sinner ha lanciato un messaggio chiaro agli organizzatori sulla necessità di rivedere alcuni aspetti della programmazione, soprattutto quando le partite serali iniziano troppo tardi.

“Penso che dobbiamo fare qualche aggiustamento con la programmazione della giornata. Due partite dalle 20 sono molto tardi. Anche se hai un giorno in mezzo, è comunque molto, molto tardi. Finisci all’1:30, devi mangiare, devi fare trattamenti. È molto tardi”, ha detto.

Nonostante le difficoltà legate agli orari, Sinner ha sottolineato la capacità dei giocatori di adattarsi alle condizioni.

“Cerchiamo di adattare noi stessi, il nostro corpo e la nostra mente. Da parte mia oggi è stata una buona prestazione”.

Parlando della sfida con Norrie, Jannik ha ricordato che i due si conoscono bene, pur non essendosi affrontati spesso in match ufficiali. Gli allenamenti condivisi nei tornei precedenti hanno dato a entrambi un’idea chiara di cosa aspettarsi.

“Ci conosciamo abbastanza bene. Ci siamo allenati molto negli ultimi tornei, quindi entrambi sapevamo più o meno cosa aspettarci”, ha spiegato Sinner.

Una delle chiavi del successo è stata il rendimento al servizio, soprattutto nei momenti più delicati della partita.

“Ho sentito di servire abbastanza bene nei momenti importanti”, ha aggiunto l’azzurro.

Sinner ha poi analizzato le condizioni di gioco di Madrid, sempre particolari per via dell’altitudine e della velocità della palla. Secondo lui, questa superficie rende difficile capire davvero le proprie sensazioni in campo.

“Questa superficie è molto, molto diversa da tutte le altre. È molto difficile avere il giusto feedback. A volte senti di non stare giocando il tuo miglior tennis, ma da fuori sembra che tu lo stia facendo. A volte succede anche il contrario”.

Il dato più importante, però, resta il risultato. Sinner torna nei quarti di finale a Madrid, in un torneo che non ha giocato spesso e che per questo assume un valore particolare nel suo percorso.

“Sono molto felice di essere di nuovo nei quarti. È un torneo che non ho giocato tante volte, quindi significa molto per me. Sono contento di essere passato in due set”.

Con questa vittoria, Sinner conferma la sua continuità e prosegue la corsa nella Caja Mágica. Tra adattamento agli orari, condizioni complesse e gestione dei momenti chiave, l’azzurro ha dato un’altra prova di maturità in un torneo che può diventare sempre più importante nella sua stagione.

In conferenza stampa

Jannik Sinner continua a costruire una stagione sempre più impressionante. Dopo la vittoria contro Cameron Norrie, l’azzurro ha raggiunto i quarti di finale del Mutua Madrid Open 2026 e ha allungato la sua striscia a 20 vittorie consecutive nei Masters 1000 in questa stagione. Un dato enorme, raggiunto in passato solo da Novak Djokovic.

Il numero uno del mondo è a caccia del quarto Masters 1000 del 2026 e, più in generale, del quinto consecutivo in questa categoria. In conferenza stampa, Sinner ha parlato del suo momento, del rapporto con Carlos Alcaraz, del possibile incrocio con Rafa Jódar, del sostegno del pubblico spagnolo e anche delle criticità legate agli orari di gioco a Madrid.

Uno dei temi più interessanti è stato proprio il rapporto con il pubblico spagnolo. Nonostante Alcaraz sia l’idolo di casa, Sinner ha spiegato di sentirsi rispettato e sostenuto anche in Spagna, grazie anche alla natura della sua rivalità con il murciano.

“Ho un ottimo rapporto con Carlos e credo che questo aiuti anche ad avere supporto qui. È una cosa reciproca. Quando lui gioca in Italia riceve molto affetto. Ovviamente, se giochiamo contro giocatori locali, il pubblico sosterrà il proprio giocatore, ma sappiamo che non è nulla di personale. La nostra rivalità è molto sana dentro e fuori dal campo. Quando ci diamo la mano è come se non fosse successo nulla. Credo che la gente lo percepisca e questo fa bene al tennis”.

Sinner ha poi commentato la sua incredibile striscia di vittorie, mantenendo però il solito approccio prudente. Per lui, il dato è importante, ma non deve diventare un pensiero fisso.

“So quanto sia difficile vincere partite, quindi arrivare a 20 di fila è qualcosa di speciale. Ma allo stesso tempo non ci penso troppo. Ogni giorno hai un avversario diverso e cerchi solo di essere migliore di lui quel giorno. Cambiano le condizioni, gli orari, gli avversari… oggi, ad esempio, giocavo contro un mancino e devi aggiustare alcune cose. Non penso alla striscia, cerco solo di mettermi nella miglior posizione possibile per vincere il maggior numero di partite. Mentalmente bisogna essere pronti ogni giorno per una battaglia dura”.

Un altro tema caldo è stato quello degli orari. Sinner è sceso in campo alle 11, mentre Jódar è stato programmato più tardi dopo aver terminato molto tardi il suo match precedente. L’azzurro ha difeso la scelta, ma ha anche invitato gli organizzatori a riflettere sulla programmazione serale.

“Ho sentito commenti sul fatto che io giocassi alle 11 e Jódar alle 16, e credo sia stata una buona decisione. È complicato programmare due partite a partire dalle 20, perché non puoi aspettarti che durino solo un’ora e mezza. Giocare alle 23 e finire all’1 o più tardi è troppo. Oggi era logico che io giocassi prima, perché lui aveva bisogno di più riposo. Io però mi adatto a qualsiasi orario”.

Poi ha aggiunto: “Credo comunque che si possa migliorare la pianificazione, perché finire così tardi influisce sul corpo e sulla mente: conferenza stampa, recupero, cena… vai a dormire alle 4 o alle 5 e ti rompe la giornata”.

Il possibile quarto di finale contro Rafa Jódar è un altro argomento che incuriosisce molto Sinner. Il giovane spagnolo è una delle grandi rivelazioni del torneo e l’italiano non ha nascosto di essere rimasto colpito dal suo livello.

“Ho visto tutta la sua partita contro Fonseca. È stata di altissimo livello. E ho la sensazione che non sarà l’unica volta che ci affronteremo. Ha molto talento. Sarebbe interessante giocare contro di lui prima di tornei importanti come Roma o Roland Garros. Lui è molto adattato a queste condizioni a Madrid, ma anche per me sarebbe utile per trarre delle conclusioni. È un giocatore molto emozionante, con un potenziale enorme”.

Sinner ha poi spiegato quanto sia importante la gestione mentale in un torneo come Madrid, dove le condizioni rapide possono rendere ogni partita insidiosa.

“So che ogni giorno può essere complicato. Oggi, per esempio, ho avuto difficoltà nel secondo set. Qui le condizioni sono rapide e chiunque può metterti in difficoltà. Cerco di mantenere la calma e di non dare nulla per scontato. Puoi vincere o perdere in qualsiasi momento, specialmente quando sei un po’ più stanco. Mantenere il livello mentale alto per tutta la partita non è facile, ma ci provo”.

Guardando alla fase finale del torneo, Sinner sa di dover alzare ancora il livello.

“Il torneo ora entra in una fase importante e cerchiamo sempre di migliorare turno dopo turno. Credo di poter ancora crescere un po’. Qui è più difficile avere controllo per via delle condizioni, ma so che devo alzare il livello se voglio andare lontano. Cerco di gestire bene l’energia. Essere arrivato a un altro quarto di finale in un Masters 1000 è positivo, soprattutto perché non ho giocato qui l’anno scorso, quindi sono punti extra”.

Alla domanda sulla difficoltà di batterlo quando mantiene questo livello, Sinner ha risposto con equilibrio.

“Spero sia così. Alla fine il ranking è solo un numero, ma c’è una ragione dietro. Per battere i migliori devi giocare molto bene. Però siamo umani, tutti possiamo avere una giornata negativa. L’importante è dare sempre il 100%. Il resto non lo puoi controllare. Io cerco di mantenere un livello molto alto e solido, adattandomi all’avversario. Poi vedremo cosa succederà”.

In chiusura, c’è stato anche spazio per una parentesi più leggera sull’India. Sinner ha ammesso di non sapere se riuscirà ad andarci, ma ha espresso curiosità per il Paese e per la crescita del tennis indiano.

“Non ricordo di averlo promesso. So che lì c’è un torneo 250, non so se esista ancora. È bello vedere come il tennis stia crescendo in India. Avete grandi giocatori e spero che ne escano altri in futuro. Non so se potrò andarci, ma mi piacerebbe. È una parte del mondo che non conosco e vorrei visitarla un giorno. Ho un buon rapporto con giocatori indiani e in passato ci sono stati grandi nomi. C’è anche un giovane che si allenava nel mio stesso centro. Il mio piatto preferito è il butter chicken, quello mi piace molto”.





Francesco Paolo Villarico