Pre Quali Roma 2026 ATP, Copertina, WTA

Pre Quali Roma: I risultati completi del Day 1 (LIVE)

28/04/2026 09:12 Nessun commento
Filippo Romano nella foto
Filippo Romano nella foto

La giornata di martedì 28 aprile darà il via alla fase clou, con i tabelloni e l’ordine di gioco della prima giornata che definiranno i primi incroci decisivi. In palio ci saranno opportunità di grande valore, soprattutto per chi sogna di misurarsi con il palcoscenico internazionale del torneo romano.

La fase finale assegnerà:
una wild card per il main draw di doppio maschile
una wild card per il main draw di doppio femminile
due wild card per le qualificazioni del singolare maschile
quattro wild card per le qualificazioni del singolare femminile
Pre Qualificazione Roma
Roma, Italia  ·  28 Aprile 2026
16°C
Soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Ottimo
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Previsioni ora per ora — 28 Aprile
10:00
20°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
23°
18:00
22°
19:00
21°
🎾  Programma del giorno — 28 Aprile
🎾
Pre Qualificazione · Tabellone
1° Turno · Terra Battuta
R1
☀  Soleggiato
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

LIVESCORE – CLICCA QUI

Internazionali BNL d’Italia 2026 – Pre Qualificazioni

Programma completo di martedì 28 aprile
Legenda: SM = singolare maschile, SF = singolare femminile, DM = doppio maschile, DF = doppio femminile
fb = a seguire; ASR = dopo adeguato riposo

CENTRALE – dalle 10:00

PREQ SF – Paganetti V. 🇮🇹 vs Di Sarra F. 🇮🇹

fb PREQ SM – Forti F. 🇮🇹 vs Spiridon D.C. 🇮🇹

ASR PREQ DM – Mecarelli/Rapagnetta 🇮🇹 vs Bilardo/Ricca 🇮🇹

ASR PREQ DF – Dibenedetto/Grymalska 🇮🇹 vs Fornasieri/Modesti 🇮🇹





STADIUM – dalle 10:00

PREQ SF – Maduzzi G. 🇮🇹 vs Ricci B. 🇮🇹

fb PREQ SM – Tabacco G. 🇮🇹 vs Romano F. 🇮🇹

fb PREQ SF – Maines N. 🇮🇹 vs Parentini V.M.G. 🇮🇹

fb PREQ SM – Piraino G. 🇮🇹 vs Parenti L. 🇮🇹

ASR PREQ DF – De Matteo/Lombardini 🇮🇹 vs De Stefano/Ruggeri 🇮🇹





PIETRANGELI – dalle 10:00

PREQ SF – Urgesi F. 🇮🇹 vs Bertacchi A. 🇮🇹

fb PREQ SM – Ribecai M. 🇮🇹 vs Miletich J. 🇮🇹

fb PREQ SF – Zantedeschi A. 🇮🇹 vs Lombardini M. 🇮🇹

fb PREQ SM – Bellezza Quater G. 🇮🇹 vs Bondioli F. 🇮🇹

fb PREQ SF – Raggi A. 🇮🇹 vs Zanolini C. 🇮🇹





CAMPO 13 – dalle 10:00

PREQ SM – Zanada E. 🇮🇹 vs Rapagnetta D. 🇮🇹

fb PREQ SF – Basiletti N. 🇮🇹 vs Grymalska A. 🇮🇹

fb PREQ SM – Malgaroli L. 🇮🇹 vs Ingarao A. 🇮🇹

fb PREQ DF – Basiletti/Urgesi 🇮🇹 vs Bertoldo/Cassani 🇮🇹

ASR PREQ DM – Martin Manzano/Ribecai 🇮🇹 vs Ingarao/Massara 🇮🇹





CAMPO 1 – dalle 10:00

PREQ SF – Gennaro C. 🇮🇹 vs Salvi L. 🇮🇹

fb PREQ SM – Angelini L. 🇮🇹 vs Gabrieli T. 🇮🇹

fb PREQ SF – Ferrando C. 🇮🇹 vs Moccia C. 🇮🇹

fb PREQ SM – Ortenzi G.M. 🇮🇹 vs Primucci L. 🇮🇹

fb PREQ DF – Ferrando/Traversi 🇮🇹 vs Martellenghi/Salvi 🇮🇹





CAMPO 2 – dalle 10:00

PREQ SM – Baldoni S. 🇮🇹 vs Noce G. 🇮🇹

fb PREQ SF – Milanese S. 🇮🇹 vs Zucchini A. 🇮🇹

fb PREQ SM – Bronzetti A. 🇮🇹 vs Campana F.L. 🇮🇹

fb PREQ SF – Serban I.M. 🇮🇹 vs Piangerelli A. 🇮🇹

fb PREQ DM – Angelini/Miletich 🇮🇹 vs Virgili/Virgili 🇮🇹





CAMPO 14 – dalle 10:00

PREQ SF – Covi E. 🇮🇹 vs Martellenghi E. 🇮🇹

fb PREQ SM – Coccioli A. 🇮🇹 vs De Marchi A. 🇮🇹





CAMPO 4 – dalle 10:00

PREQ SM – Perfetti N. 🇮🇹 vs Martin Manzano J.C. 🇮🇹

fb PREQ SF – Mazzola A. 🇮🇹 vs Rizzetto G. 🇮🇹

ASR PREQ DM – Del Carmine/Ruocco 🇮🇹 vs Noce/Perfetti 🇮🇹

fb PREQ DF – Ferro/Mais 🇮🇹 vs Gasparini/Rizzetto 🇮🇹

fb PREQ DM – Forti/Romano 🇮🇹 vs Fossati/Speziali 🇮🇹





CAMPO 6 – dalle 10:00

PREQ DF – Dessolis/Dessolis 🇮🇹 vs Galli/Gentili 🇮🇹

fb PREQ DM – De Vincentis/Osti 🇮🇹 vs Spadola/Vavassori 🇮🇹

ASR PREQ DF – Maduzzi/Paganetti 🇮🇹 vs Covi/Covi 🇮🇹

fb PREQ DM – Fumagalli/Pozzi 🇮🇹 vs Biondolillo/Zanada 🇮🇹

ASR PREQ DF – Alvisi/Ricci 🇮🇹 vs Gori/Parentini 🇮🇹





CAMPO 3 – dalle 10:00

PREQ SM – Speziali F. 🇮🇹 vs Covato M. 🇮🇹

fb PREQ SF – Tambelli A. 🇮🇹 vs Alvisi E. 🇮🇹

fb PREQ SM – Bacaloni A. 🇮🇹 vs Massara A. 🇮🇹

fb PREQ SF – Luciano L. 🇮🇹 vs Turini V. 🇮🇹

fb PREQ DM – Coccioli/Lo Russo 🇮🇹 vs Caruso/Nannelli 🇮🇹





PIAZZA DEL POPOLO

Dalle 11:00 – PREQ SF – Fornasieri C. 🇮🇹 vs Mair L. 🇮🇹

Dalle 15:00 – PREQ SM – Bonadio R. 🇮🇹 vs Di Nicola G. 🇮🇹

TAG: ,