Pre Quali Roma: I risultati completi del Day 1 (LIVE)
La giornata di martedì 28 aprile darà il via alla fase clou, con i tabelloni e l’ordine di gioco della prima giornata che definiranno i primi incroci decisivi. In palio ci saranno opportunità di grande valore, soprattutto per chi sogna di misurarsi con il palcoscenico internazionale del torneo romano.
La fase finale assegnerà:
una wild card per il main draw di doppio maschile
una wild card per il main draw di doppio femminile
due wild card per le qualificazioni del singolare maschile
quattro wild card per le qualificazioni del singolare femminile
Internazionali BNL d’Italia 2026 – Pre Qualificazioni
Programma completo di martedì 28 aprile
Legenda: SM = singolare maschile, SF = singolare femminile, DM = doppio maschile, DF = doppio femminile
fb = a seguire; ASR = dopo adeguato riposo
CENTRALE – dalle 10:00
PREQ SF – Paganetti V. 🇮🇹 vs Di Sarra F. 🇮🇹
fb PREQ SM – Forti F. 🇮🇹 vs Spiridon D.C. 🇮🇹
ASR PREQ DM – Mecarelli/Rapagnetta 🇮🇹 vs Bilardo/Ricca 🇮🇹
ASR PREQ DF – Dibenedetto/Grymalska 🇮🇹 vs Fornasieri/Modesti 🇮🇹
STADIUM – dalle 10:00
PREQ SF – Maduzzi G. 🇮🇹 vs Ricci B. 🇮🇹
fb PREQ SM – Tabacco G. 🇮🇹 vs Romano F. 🇮🇹
fb PREQ SF – Maines N. 🇮🇹 vs Parentini V.M.G. 🇮🇹
fb PREQ SM – Piraino G. 🇮🇹 vs Parenti L. 🇮🇹
ASR PREQ DF – De Matteo/Lombardini 🇮🇹 vs De Stefano/Ruggeri 🇮🇹
PIETRANGELI – dalle 10:00
PREQ SF – Urgesi F. 🇮🇹 vs Bertacchi A. 🇮🇹
fb PREQ SM – Ribecai M. 🇮🇹 vs Miletich J. 🇮🇹
fb PREQ SF – Zantedeschi A. 🇮🇹 vs Lombardini M. 🇮🇹
fb PREQ SM – Bellezza Quater G. 🇮🇹 vs Bondioli F. 🇮🇹
fb PREQ SF – Raggi A. 🇮🇹 vs Zanolini C. 🇮🇹
CAMPO 13 – dalle 10:00
PREQ SM – Zanada E. 🇮🇹 vs Rapagnetta D. 🇮🇹
fb PREQ SF – Basiletti N. 🇮🇹 vs Grymalska A. 🇮🇹
fb PREQ SM – Malgaroli L. 🇮🇹 vs Ingarao A. 🇮🇹
fb PREQ DF – Basiletti/Urgesi 🇮🇹 vs Bertoldo/Cassani 🇮🇹
ASR PREQ DM – Martin Manzano/Ribecai 🇮🇹 vs Ingarao/Massara 🇮🇹
CAMPO 1 – dalle 10:00
PREQ SF – Gennaro C. 🇮🇹 vs Salvi L. 🇮🇹
fb PREQ SM – Angelini L. 🇮🇹 vs Gabrieli T. 🇮🇹
fb PREQ SF – Ferrando C. 🇮🇹 vs Moccia C. 🇮🇹
fb PREQ SM – Ortenzi G.M. 🇮🇹 vs Primucci L. 🇮🇹
fb PREQ DF – Ferrando/Traversi 🇮🇹 vs Martellenghi/Salvi 🇮🇹
CAMPO 2 – dalle 10:00
PREQ SM – Baldoni S. 🇮🇹 vs Noce G. 🇮🇹
fb PREQ SF – Milanese S. 🇮🇹 vs Zucchini A. 🇮🇹
fb PREQ SM – Bronzetti A. 🇮🇹 vs Campana F.L. 🇮🇹
fb PREQ SF – Serban I.M. 🇮🇹 vs Piangerelli A. 🇮🇹
fb PREQ DM – Angelini/Miletich 🇮🇹 vs Virgili/Virgili 🇮🇹
CAMPO 14 – dalle 10:00
PREQ SF – Covi E. 🇮🇹 vs Martellenghi E. 🇮🇹
fb PREQ SM – Coccioli A. 🇮🇹 vs De Marchi A. 🇮🇹
CAMPO 4 – dalle 10:00
PREQ SM – Perfetti N. 🇮🇹 vs Martin Manzano J.C. 🇮🇹
fb PREQ SF – Mazzola A. 🇮🇹 vs Rizzetto G. 🇮🇹
ASR PREQ DM – Del Carmine/Ruocco 🇮🇹 vs Noce/Perfetti 🇮🇹
fb PREQ DF – Ferro/Mais 🇮🇹 vs Gasparini/Rizzetto 🇮🇹
fb PREQ DM – Forti/Romano 🇮🇹 vs Fossati/Speziali 🇮🇹
CAMPO 6 – dalle 10:00
PREQ DF – Dessolis/Dessolis 🇮🇹 vs Galli/Gentili 🇮🇹
fb PREQ DM – De Vincentis/Osti 🇮🇹 vs Spadola/Vavassori 🇮🇹
ASR PREQ DF – Maduzzi/Paganetti 🇮🇹 vs Covi/Covi 🇮🇹
fb PREQ DM – Fumagalli/Pozzi 🇮🇹 vs Biondolillo/Zanada 🇮🇹
ASR PREQ DF – Alvisi/Ricci 🇮🇹 vs Gori/Parentini 🇮🇹
CAMPO 3 – dalle 10:00
PREQ SM – Speziali F. 🇮🇹 vs Covato M. 🇮🇹
fb PREQ SF – Tambelli A. 🇮🇹 vs Alvisi E. 🇮🇹
fb PREQ SM – Bacaloni A. 🇮🇹 vs Massara A. 🇮🇹
fb PREQ SF – Luciano L. 🇮🇹 vs Turini V. 🇮🇹
fb PREQ DM – Coccioli/Lo Russo 🇮🇹 vs Caruso/Nannelli 🇮🇹
PIAZZA DEL POPOLO
Dalle 11:00 – PREQ SF – Fornasieri C. 🇮🇹 vs Mair L. 🇮🇹
Dalle 15:00 – PREQ SM – Bonadio R. 🇮🇹 vs Di Nicola G. 🇮🇹
TAG: Pre Quali Roma, Pre Quali Roma 2026
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