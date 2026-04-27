Cobolli domina Vallejo e vola agli ottavi a Madrid: ora la sfida con Medvedev

Flavio Cobolli continua il suo percorso al Masters 1000 di Madrid e conquista con autorità l’accesso agli ottavi di finale. L’azzurro ha superato il giovane paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo con il punteggio di 6-3 6-2, al termine di una partita controllata dall’inizio alla fine e chiusa in poco più di un’ora di gioco.

Una prestazione solida, aggressiva e molto convincente quella del romano, che ha imposto fin dai primi scambi un peso di palla superiore rispetto all’avversario. Vallejo ha provato soprattutto nel primo set a restare agganciato, cercando di reggere le accelerazioni dell’italiano, ma con il passare dei game la differenza di intensità è emersa con chiarezza.

Cobolli ha costruito il successo con grande efficacia al servizio e con una notevole capacità di comandare gli scambi. L’azzurro ha vinto l’86% dei punti con la prima, entrata il 51% delle volte, e il 50% con la seconda. Il bilancio finale parla di 22 vincenti e 22 errori gratuiti, dati che fotografano una partita giocata sempre con l’intenzione di prendere in mano l’iniziativa.

Nel primo set Cobolli ha trovato il break decisivo nel quarto game, salendo poi sul 4-1. Vallejo ha provato a restare in scia, ma l’azzurro ha gestito bene i propri turni di battuta e ha chiuso il parziale sul 6-3 dopo aver annullato una palla del controbreak, sigillandolo con un’azione offensiva conclusa con lo smash in contropiede.

Il secondo set è stato ancora più netto. Cobolli è partito subito forte, strappando il servizio a Vallejo nel game d’apertura e confermando poi il vantaggio. Il paraguaiano ha cercato di alzare il ritmo e di trovare più soluzioni, ma spesso ha finito per perdere il controllo dei colpi, anche a causa della pressione costante dell’italiano.

Sul 3-1, Cobolli ha piazzato un altro break, indirizzando definitivamente la partita. Vallejo ha evitato un passivo più pesante tenendo il servizio per il 5-2, ma l’azzurro non ha tremato al momento di chiudere. Sul match point, una risposta in rete del paraguaiano ha consegnato a Cobolli una vittoria netta e meritata.

Con questo successo, il tennista italiano si regala un ottavo di finale di grande fascino contro Daniil Medvedev, che ha battuto Nicolai Budkov-Kjaer con un comodo 6-3 6-2. La sfida tra Cobolli e Medvedev chiuderà il programma di domani sul Campo Arantxa Sanchez.

Per Cobolli sarà un test molto più complicato, ma anche una grande occasione. Dopo aver dominato Vallejo, l’azzurro potrà misurarsi con uno dei giocatori più forti e intelligenti del circuito, in un match che dirà molto sulle sue ambizioni nel torneo madrileno. Madrid, intanto, conferma il buon momento dell’italiano, sempre più competitivo anche nei grandi appuntamenti.

ATP Madrid Adolfo Daniel Vallejo Adolfo Daniel Vallejo 3 2 Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Cobolli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Daniel Vallejo 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico