Internazionali BNL d’Italia 2026, al via la fase finale delle prequalificazioni (con tutti i tabelloni e si parte domani alle ore 10 con il programma completo)

Scatta martedì 28 aprile la fase finale delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026, uno degli appuntamenti più attesi per il tennis italiano. Dopo un lungo percorso che ha coinvolto oltre 56 mila giocatori, il torneo entra ora nel momento decisivo, quello che assegnerà le wild card per il grande evento del Foro Italico.

Le prequalificazioni rappresentano da anni una delle porte d’ingresso più importanti verso gli Internazionali d’Italia. Un percorso lungo, competitivo e molto partecipato, capace di coinvolgere giocatori e giocatrici di ogni livello in tutta Italia, fino alla fase conclusiva nella quale si decidono i posti disponibili per il tabellone principale e per le qualificazioni.

La giornata di martedì 28 aprile darà il via alla fase clou, con i tabelloni e l’ordine di gioco della prima giornata che definiranno i primi incroci decisivi. In palio ci saranno opportunità di grande valore, soprattutto per chi sogna di misurarsi con il palcoscenico internazionale del torneo romano.

La fase finale assegnerà:

una wild card per il main draw di doppio maschile

una wild card per il main draw di doppio femminile

due wild card per le qualificazioni del singolare maschile

quattro wild card per le qualificazioni del singolare femminile

Si tratta di un’occasione enorme per i protagonisti ancora in gara, chiamati a giocarsi l’accesso a uno degli eventi più prestigiosi della stagione sulla terra battuta. Per molti, le prequalificazioni possono rappresentare la possibilità di vivere un’esperienza unica, confrontandosi con un torneo di livello assoluto e con un contesto di grande visibilità.

Il dato dei 56 mila partecipanti conferma ancora una volta la portata del movimento tennistico italiano e l’importanza di un sistema che permette a tanti giocatori di inseguire concretamente il sogno del Foro Italico. Ora, però, il percorso entra nella sua fase più selettiva: ogni partita può valere una wild card e ogni giornata può cambiare la traiettoria di una stagione.

Da martedì, dunque, l’attenzione si sposta sulla fase finale delle prequalificazioni. Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 iniziano a prendere forma anche attraverso questi match, dove tensione, ambizione e opportunità renderanno ogni incontro decisivo.

Internazionali BNL d’Italia 2026 – Pre Qualificazioni

Programma completo di martedì 28 aprile

Legenda: SM = singolare maschile, SF = singolare femminile, DM = doppio maschile, DF = doppio femminile

fb = a seguire; ASR = dopo adeguato riposo

CENTRALE – dalle 10:00

PREQ SF – Paganetti V. 🇮🇹 vs Di Sarra F. 🇮🇹

fb PREQ SM – Forti F. 🇮🇹 vs Spiridon D.C. 🇮🇹

ASR PREQ DM – Mecarelli/Rapagnetta 🇮🇹 vs Bilardo/Ricca 🇮🇹

ASR PREQ DF – Dibenedetto/Grymalska 🇮🇹 vs Fornasieri/Modesti 🇮🇹

STADIUM – dalle 10:00

PREQ SF – Maduzzi G. 🇮🇹 vs Ricci B. 🇮🇹

fb PREQ SM – Tabacco G. 🇮🇹 vs Romano F. 🇮🇹

fb PREQ SF – Maines N. 🇮🇹 vs Parentini V.M.G. 🇮🇹

fb PREQ SM – Piraino G. 🇮🇹 vs Parenti L. 🇮🇹

ASR PREQ DF – De Matteo/Lombardini 🇮🇹 vs De Stefano/Ruggeri 🇮🇹

PIETRANGELI – dalle 10:00

PREQ SF – Urgesi F. 🇮🇹 vs Bertacchi A. 🇮🇹

fb PREQ SM – Ribecai M. 🇮🇹 vs Miletich J. 🇮🇹

fb PREQ SF – Zantedeschi A. 🇮🇹 vs Lombardini M. 🇮🇹

fb PREQ SM – Bellezza Quater G. 🇮🇹 vs Bondioli F. 🇮🇹

fb PREQ SF – Raggi A. 🇮🇹 vs Zanolini C. 🇮🇹

CAMPO 13 – dalle 10:00

PREQ SM – Zanada E. 🇮🇹 vs Rapagnetta D. 🇮🇹

fb PREQ SF – Basiletti N. 🇮🇹 vs Grymalska A. 🇮🇹

fb PREQ SM – Malgaroli L. 🇮🇹 vs Ingarao A. 🇮🇹

fb PREQ DF – Basiletti/Urgesi 🇮🇹 vs Bertoldo/Cassani 🇮🇹

ASR PREQ DM – Martin Manzano/Ribecai 🇮🇹 vs Ingarao/Massara 🇮🇹

CAMPO 1 – dalle 10:00

PREQ SF – Gennaro C. 🇮🇹 vs Salvi L. 🇮🇹

fb PREQ SM – Angelini L. 🇮🇹 vs Gabrieli T. 🇮🇹

fb PREQ SF – Ferrando C. 🇮🇹 vs Moccia C. 🇮🇹

fb PREQ SM – Ortenzi G.M. 🇮🇹 vs Primucci L. 🇮🇹

fb PREQ DF – Ferrando/Traversi 🇮🇹 vs Martellenghi/Salvi 🇮🇹

CAMPO 2 – dalle 10:00

PREQ SM – Baldoni S. 🇮🇹 vs Noce G. 🇮🇹

fb PREQ SF – Milanese S. 🇮🇹 vs Zucchini A. 🇮🇹

fb PREQ SM – Bronzetti A. 🇮🇹 vs Campana F.L. 🇮🇹

fb PREQ SF – Serban I.M. 🇮🇹 vs Piangerelli A. 🇮🇹

fb PREQ DM – Angelini/Miletich 🇮🇹 vs Virgili/Virgili 🇮🇹

CAMPO 14 – dalle 10:00

PREQ SF – Covi E. 🇮🇹 vs Martellenghi E. 🇮🇹

fb PREQ SM – Coccioli A. 🇮🇹 vs De Marchi A. 🇮🇹

CAMPO 4 – dalle 10:00

PREQ SM – Perfetti N. 🇮🇹 vs Martin Manzano J.C. 🇮🇹

fb PREQ SF – Mazzola A. 🇮🇹 vs Rizzetto G. 🇮🇹

ASR PREQ DM – Del Carmine/Ruocco 🇮🇹 vs Noce/Perfetti 🇮🇹

fb PREQ DF – Ferro/Mais 🇮🇹 vs Gasparini/Rizzetto 🇮🇹

fb PREQ DM – Forti/Romano 🇮🇹 vs Fossati/Speziali 🇮🇹

CAMPO 6 – dalle 10:00

PREQ DF – Dessolis/Dessolis 🇮🇹 vs Galli/Gentili 🇮🇹

fb PREQ DM – De Vincentis/Osti 🇮🇹 vs Spadola/Vavassori 🇮🇹

ASR PREQ DF – Maduzzi/Paganetti 🇮🇹 vs Covi/Covi 🇮🇹

fb PREQ DM – Fumagalli/Pozzi 🇮🇹 vs Biondolillo/Zanada 🇮🇹

ASR PREQ DF – Alvisi/Ricci 🇮🇹 vs Gori/Parentini 🇮🇹

CAMPO 3 – dalle 10:00

PREQ SM – Speziali F. 🇮🇹 vs Covato M. 🇮🇹

fb PREQ SF – Tambelli A. 🇮🇹 vs Alvisi E. 🇮🇹

fb PREQ SM – Bacaloni A. 🇮🇹 vs Massara A. 🇮🇹

fb PREQ SF – Luciano L. 🇮🇹 vs Turini V. 🇮🇹

fb PREQ DM – Coccioli/Lo Russo 🇮🇹 vs Caruso/Nannelli 🇮🇹

PIAZZA DEL POPOLO

Dalle 11:00 – PREQ SF – Fornasieri C. 🇮🇹 vs Mair L. 🇮🇹

Dalle 15:00 – PREQ SM – Bonadio R. 🇮🇹 vs Di Nicola G. 🇮🇹

Pre Quali Roma 2026 – Tabellone maschile

Foro Italico, 28 aprile – 1° maggio 2026

In palio: 2 WC per le qualificazioni

Parte alta

(1) Ribecai Michele 🇮🇹 vs Miletich Iannis 🇮🇹

Coccioli Alessandro 🇮🇹 vs De Marchi Andrea 🇮🇹

Zanada Edoardo 🇮🇹 vs Rapagnetta Daniele 🇮🇹

Speziali Filippo 🇮🇹 vs (7) Covato Matteo 🇮🇹

(3) Piraino Gabriele 🇮🇹 vs Parenti Luca 🇮🇹

Bacaloni Andrea 🇮🇹 vs Massara Antonio 🇮🇹

Baldoni Stefano 🇮🇹 vs Noce Gabriele 🇮🇹

Perfetti Noah 🇮🇹 vs (6) Martin Manzano Juan Cruz 🇮🇹

Parte bassa

(8) Angelini Lorenzo 🇮🇹 vs Gabrieli Tommaso 🇮🇹

Bonadio Riccardo 🇮🇹 vs Di Nicola Gianluca 🇮🇹

Bronzetti Alberto 🇮🇹 vs Campana Federico Lamberto 🇮🇹

Tabacco Giorgio 🇮🇹 vs (4) Romano Filippo 🇮🇹

(5) Forti Francesco 🇮🇹 vs Spiridon Denis Constantin 🇮🇹

Malgaroli Leonardo 🇮🇹 vs Ingarao Alessandro 🇮🇹

Ortenzi Gian Marco 🇮🇹 vs Primucci Leonardo 🇮🇹

Bellezza Quater Gianluca 🇮🇹 vs (2) Bondioli Federico 🇮🇹

Pre Quali Roma 2026 – Tabellone femminile

Foro Italico, 28 aprile – 1° maggio 2026

In palio: 4 WC per le qualificazioni

Parte alta

(1) Zantedeschi Aurora 🇮🇹 vs Lombardini Marta 🇮🇹

Parentini V.M. Ginevra 🇮🇹 vs Maines Noemi 🇮🇹

Luciano Lavinia 🇮🇹 vs Turini Viola 🇮🇹

Milanese Sara 🇮🇹 vs (7) Zucchini Arianna 🇮🇹

(4) Basiletti Noemi 🇮🇹 vs Grymalska Anastasia 🇮🇹

Raggi Angelica 🇮🇹 vs Zanolini Camilla 🇮🇹

Tambelli Anna 🇮🇹 vs Alvisi Eleonora 🇮🇹

Fornasieri Chiara 🇮🇹 vs (8) Mair Laura 🇮🇹

Parte bassa

(6) Serban Isabella Maria 🇮🇹 vs Piangerelli Anastasia 🇮🇹

Ferrando Cristiana 🇮🇹 vs Moccia Carlotta 🇮🇹

Maduzzi Gaia 🇮🇹 vs Ricci Beatrice 🇮🇹

Di Sarra Federica 🇮🇹 vs (3) Paganetti Vittoria 🇮🇹

(5) Mazzola Alessandra 🇮🇹 vs Rizzetto Greta 🇮🇹

Gennaro Camilla 🇮🇹 vs Salvi Linda 🇮🇹

Martellenghi Emma 🇮🇹 vs Covi Elena 🇮🇹

Bertacchi Anastasia 🇮🇹 vs (2) Urgesi Federica 🇮🇹

Pre Quali Roma 2026 – Doppio maschile

Foro Italico, 28 aprile – 1° maggio 2026

In palio: WC Main Draw

(1) Forti Francesco 🇮🇹 / Romano Filippo 🇮🇹 vs Fossati Carlo Alberto 🇮🇹 / Speziali Filippo 🇮🇹

Fumagalli Filiberto 🇮🇹 / Pozzi Davide 🇮🇹 vs Biondolillo Gregorio 🇮🇹 / Zanada Edoardo 🇮🇹

(3) Coccioli Alessandro 🇮🇹 / Lorusso Lorenzo Maria 🇮🇹 vs Caruso Antonio 🇮🇹 / Nannelli Mattia 🇮🇹

Angelini Lorenzo 🇮🇹 / Miletich Iannis 🇮🇹 vs Virgili Adelchi 🇮🇹 / Virgili Augusto 🇮🇹

De Vincentis Matteo 🇮🇹 / Osti Fabrizio Karol Pio 🇮🇹 vs Spadola Alessandro 🇮🇹 / Vavassori Matteo 🇮🇹

Del Carmine Massimo Junior 🇮🇹 / Ruocco Antonio 🇮🇹 vs (4) Noce Gabriele 🇮🇹 / Perfetti Noah 🇮🇹

Martin Manzano Juan Cruz 🇮🇹 / Ribecai Michele 🇮🇹 vs Ingarao Alessandro 🇮🇹 / Massara Antonio 🇮🇹

Mecarelli Michele 🇮🇹 / Rapagnetta Daniele 🇮🇹 vs (2) Bilardo Jacopo 🇮🇹 / Ricca Giorgio 🇮🇹

Pre Quali Roma 2026 – Doppio femminile

Foro Italico, 28 aprile – 1° maggio 2026

In palio: WC Main Draw

(1) Basiletti Noemi 🇮🇹 / Urgesi Federica 🇮🇹 vs Bertoldo Jessica 🇮🇹 / Cassani Sonia 🇮🇹

Ferro Galatea Ida Pina 🇮🇹 / Mais Gaia 🇮🇹 vs Gasparini Carolina 🇮🇹 / Rizzetto Greta 🇮🇹

(3) Maduzzi Gaia 🇮🇹 / Paganetti Vittoria 🇮🇹 vs Covi Elena 🇮🇹 / Covi Francesca 🇮🇹

Dessolis Barbara 🇮🇹 / Dessolis Marcella 🇮🇹 vs Galli Francesca 🇮🇹 / Gentili Agnese 🇮🇹

Dibenedetto Carolina 🇮🇹 / Grymalska Anastasia 🇮🇹 vs Fornasieri Chiara 🇮🇹 / Modesti Vittoria 🇮🇹

Gori Matilde 🇮🇹 / Parentini Vallegra Montebruno Ginevra 🇮🇹 vs (4) Alvisi Eleonora 🇮🇹 / Ricci Beatrice 🇮🇹

Ferrando Cristiana 🇮🇹 / Traversi Costanza 🇮🇹 vs Martellenghi Emma 🇮🇹 / Salvi Linda 🇮🇹

De Matteo Francesca 🇮🇹 / Lombardini Marta 🇮🇹 vs (2) De Stefano Samira 🇮🇹 / Ruggeri Jennifer 🇮🇹