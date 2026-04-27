Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Lunedì 27 Aprile 2026

Sei italiani strappano il pass per il tabellone principale del singolare maschile del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sono Marco Furlanetto (che l’ha spuntata 4-6, 7-5, 10-8 su Andrea Zanini), Mattias Pisanu (6-1, 6-3 su Filippo Valdetara), Flavio Bocci (6-1, 7-6 su Gabriele Pierro), Lorenzo Ferri (7-5, 6-2 su Filippo Pecorini), Boris Sarritzu (doppio 6-2 su Erwin Troebinger) e Luigi Valletta (6-7, 6-4, 11-9 su Enrico Baldisserri).

Sconfitto Federico Valle (1-6, 6-4, 12-10 dal polacco Bruno Kokot)

Nel main draw, buona la prima per la testa di serie numero 2 Gianmarco Ferrari (6-1, 6-3 sulla wild card Matteo Mura) e per Francesco Ferrari (6-4, 7-6 sul serbo Marko Miladinovic).

Salutano il torneo Silvio Mencaglia (6-0, 7-5 dal romeno Stefan Horia Haita) e la wild card Lorenzo Beraldo (6-4, 6-2 dal tedesco Nikolai Barsukov).

Nel femminile, si qualificano quattro italiane.

Sono Ludovica Mazzucchelli (doppio 6-2 sulla slovacca Silvia Husarova), Niemi La Cagnina (6-1, 6-0 su Diletta Rasenti), Aurora Deidda (4-6, 7-5, 10-5 su Valentina Merku) e Allegra Fiorani (6-3, 6-2 sull’elvetica Ines Delaloye).

Sconfitte Francesca Mostallino (6-0, 6-1 dalla lettone Odeta Panasa) e Carlotta Bassotti (6-2, 6-0 dall’ucraina Mariya Yemshanova).