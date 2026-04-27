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Masters 100 e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Martedì 28 Aprile 2026. Per i bookmaker Sinner (1,01) già ai quarti di finale, quote azzurre anche per Musetti (1,58)

27/04/2026 17:17 1 commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Dopo un avvio complicato contro Bonzi, Jannik Sinner inserisce la modalità “Goat” e si sbarazza del danese Moller lasciando solo 5 game per strada. Ora, negli ottavi di finale, il numero uno del ranking se la vedrà con il britannico Cameron Norrie, in una prima assoluta. Per i bookmaker non c’è partita, con il successo di Sinner – si legge su Agipronews – offerto a 1,01 contro il 9,80 di Norrie. Quote favorevoli anche a Lorenzo Musetti, favorito a 1,56 contro Jiri Lehecka (2,28), con l’azzurro capace di vincere l’ultimo precedente su terra (Montecarlo 2025) dopo due sconfitte.

ANTEPOST – Jannik Sinner, vista l’assenza del rivale Carlos Alcaraz, guida in maniera netta anche la lavagna per la vittoria del quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai centrata nella storia. Jannik campione a Madrid si gioca a 1,35, in netto vantaggio sul secondo del seeding, Alexander Zverev offerto a 9,00. Ma occhio all’arrivo dei giovani: offerto a 11,00 il successo di Arthur Fils, campione a Barcellona nell’ultima uscita, e del talento di casa Rafael Jodar, capace di vincere 11 delle ultime 12 partite giocate, che nei quarti potrebbe incrociare proprio Sinner.

Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Jannik Sinner ITA vs Cameron Norrie GBR
Leylah Fernandez CAN vs it (Non prima 13:00)
Vit Kopriva CZE vs Rafael Jodar ESP (Non prima 16:00)
Aryna Sabalenka BLR vs Hailey Baptiste USA (Non prima 20:00)
it vs it

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Arthur Fils FRA
Jiri Lehecka CZE vs Lorenzo Musetti ITA
Stefanos Tsitsipas GRE vs Casper Ruud NOR
Francisco Cerundolo ARG vs it (Non prima 19:00)
it vs it

Stadium 3 – ore 11:00
Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Aldila Sutjiadi INA / Janice Tjen INA
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Alexander Bublik KAZ / Marc Polmans AUS
Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR
Romain Arneodo MON / Valentin Vacherot MON vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

1 commento

Golden Shark 27-04-2026 17:34

Si , si ” … già ai quarti di finale ” :mrgreen: furboni i book !

A parte che 1,01 vs 9,80 il ventaglio ” non è per nulla equo e proporzionato ” … ma , appunto , tralasciamo … non è questo il punto .

Se Jannik ” ha già vinto sicuro ” voglio vedere se entro adesso in un agenzia , gioco 10 euri su di lui … e mi pagano istantaneamente 10 euri e 10 cents . 😆

Io … non credo proprio !! 😆

Con simpatia eh , un abbraccio !!!

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