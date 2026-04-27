Masters 100 e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Martedì 28 Aprile 2026. Per i bookmaker Sinner (1,01) già ai quarti di finale, quote azzurre anche per Musetti (1,58)
Dopo un avvio complicato contro Bonzi, Jannik Sinner inserisce la modalità “Goat” e si sbarazza del danese Moller lasciando solo 5 game per strada. Ora, negli ottavi di finale, il numero uno del ranking se la vedrà con il britannico Cameron Norrie, in una prima assoluta. Per i bookmaker non c’è partita, con il successo di Sinner – si legge su Agipronews – offerto a 1,01 contro il 9,80 di Norrie. Quote favorevoli anche a Lorenzo Musetti, favorito a 1,56 contro Jiri Lehecka (2,28), con l’azzurro capace di vincere l’ultimo precedente su terra (Montecarlo 2025) dopo due sconfitte.
ANTEPOST – Jannik Sinner, vista l’assenza del rivale Carlos Alcaraz, guida in maniera netta anche la lavagna per la vittoria del quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai centrata nella storia. Jannik campione a Madrid si gioca a 1,35, in netto vantaggio sul secondo del seeding, Alexander Zverev offerto a 9,00. Ma occhio all’arrivo dei giovani: offerto a 11,00 il successo di Arthur Fils, campione a Barcellona nell’ultima uscita, e del talento di casa Rafael Jodar, capace di vincere 11 delle ultime 12 partite giocate, che nei quarti potrebbe incrociare proprio Sinner.
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Jannik Sinner vs Cameron Norrie
Leylah Fernandez vs (Non prima 13:00)
Vit Kopriva vs Rafael Jodar (Non prima 16:00)
Aryna Sabalenka vs Hailey Baptiste (Non prima 20:00)
vs
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry vs Arthur Fils
Jiri Lehecka vs Lorenzo Musetti
Stefanos Tsitsipas vs Casper Ruud
Francisco Cerundolo vs (Non prima 19:00)
vs
Stadium 3 – ore 11:00
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Alexander Bublik / Marc Polmans
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Romain Arneodo / Valentin Vacherot vs Yuki Bhambri / Michael Venus
1 commento
Si , si ” … già ai quarti di finale ” furboni i book !
A parte che 1,01 vs 9,80 il ventaglio ” non è per nulla equo e proporzionato ” … ma , appunto , tralasciamo … non è questo il punto .
Se Jannik ” ha già vinto sicuro ” voglio vedere se entro adesso in un agenzia , gioco 10 euri su di lui … e mi pagano istantaneamente 10 euri e 10 cents . 😆
Io … non credo proprio !! 😆
Con simpatia eh , un abbraccio !!!