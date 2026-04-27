Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Giornata di sorprese: Blockx elimina Auger-Aliassime, Noskova fa fuori Gauff

Il Mutua Madrid Open 2026 continua a regalare risultati pesanti e storie inattese. Se Rafa Jódar è una delle grandi rivelazioni del torneo, anche Alexander Blockx si sta prendendo la scena. Il talento belga ha firmato una vittoria di enorme prestigio contro Felix Auger-Aliassime, mentre nel tabellone femminile Linda Noskova ha eliminato Coco Gauff al termine di una battaglia spettacolare. Avanti anche Daniil Medvedev e Mirra Andreeva, quest’ultima protagonista di un successo carico di emozione.

Blockx ha confermato il grande salto di qualità mostrato negli ultimi mesi battendo Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, con il punteggio di 7-6(3) 6-3 in 1 ora e 33 minuti. Il belga ha giocato con personalità, reggendo la pressione nel primo set e poi prendendo il controllo nel secondo. Il successo gli vale l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà Francisco Cerundolo per un posto nei suoi primi quarti di finale in un Masters 1000.

Nel torneo femminile, la grande sorpresa di giornata porta la firma di Noskova. La ceca ha eliminato Gauff, numero 3 del mondo e finalista uscente a Madrid, con il punteggio di 6-4 1-6 7-6(5) dopo 2 ore e 5 minuti di battaglia. Una partita piena di svolte, in cui la statunitense sembrava poter prendere il largo nel set decisivo dopo essere andata avanti di un break. Gauff, però, non è riuscita a gestire il vantaggio e Noskova ne ha approfittato, trascinando il match al tie-break e chiudendo con grande coraggio.

La vittoria di Noskova cambia gli equilibri del tabellone e conferma il suo potenziale nei grandi appuntamenti. Per Gauff, invece, resta il rimpianto di un’occasione non sfruttata, soprattutto nel terzo set, quando aveva la partita nelle proprie mani.

Tutto più semplice per Medvedev, che continua il suo percorso con autorità. Il russo ha superato il giovane Budkov Kjaer in appena 1 ora e 10 minuti, imponendosi con un netto 6-3 6-2. Medvedev, già quartofinalista nelle ultime due edizioni alla Caja Mágica, è ora a una sola vittoria dal ripetere quel risultato. A provare a fermarlo sarà uno tra Flavio Cobolli e Dani Vallejo.

Pur non essendo la terra battuta la sua superficie preferita, Medvedev sembra avere una buona occasione per spingersi ancora più avanti nella capitale spagnola. Il tabellone può aprirgli prospettive interessanti, ma il russo dovrà confermare la solidità mostrata in questo turno.

Grande dramma anche nel match tra Anna Bondar e Mirra Andreeva, valido per gli ottavi di finale. La giovane russa ha avuto bisogno di quasi tre ore per imporsi con il punteggio di 6-7(5) 6-4 7-6(5), al termine di una partita durissima sul piano fisico e mentale. Dopo aver sigillato la vittoria nel tie-break decisivo, Andreeva è scoppiata in lacrime, travolta dalla tensione e dall’emozione.

Per lei arriva così il terzo accesso consecutivo ai quarti di finale del torneo di Madrid, un dato che conferma il suo feeling speciale con la Caja Mágica. Nel prossimo turno affronterà Leylah Fernandez, in una sfida che promette intensità e ritmo.

Combined Madrid 1000 ATP – WTA Madrid, Spagna · 27 Aprile 2026 ☀ 14°C Prevalentemente soleggiato · Picco 27°C CIELO Molto buono PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 27 Aprile 09:00 ☀ 13° 10:00 ☀ 15° 11:00 ☀ 18° 12:00 ☀ 21° 13:00 ☀ 22° 14:00 ⛅ 24° 15:00 ☀ 24° 16:00 ☀ 25° 17:00 ☀ 27° 18:00 ☀ 26° 🎾 Programma del giorno — 27 Aprile 🎾 ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale Madrid · Terra Rossa 3° Turno M. – Ottavi F. ☀ Soleggiato

🎾 Combined ATP-WTA

🏀 Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – dalle 11:00

A. Davidovich Fokina 🇪🇸 vs C. Ruud 🇳🇴 ATP Madrid Alejandro Davidovich Fokina [20] Alejandro Davidovich Fokina [20] 3 1 Casper Ruud [12] Casper Ruud [12] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-3 → 1-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-3 → 1-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 3-6 A. Davidovich Fokina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Ruud 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Non prima delle 13:00: A. Sabalenka vs N. Osaka 🇯🇵 WTA Madrid 1000 Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 6 6 6 Naomi Osaka [14] Naomi Osaka [14] 7 3 2 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Naomi Osaka 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 0-5* 1*-5 6-6 → 6-7 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Non prima delle 16:00: L. Noskova 🇨🇿 vs C. Gauff 🇺🇸 WTA Madrid 1000 Linda Noskova [13] Linda Noskova [13] 6 1 7 Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 4 6 6 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 2*-3 2-4* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Linda Noskova 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 4-2 → 4-3 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Coco Gauff 0-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Non prima delle 20:00: T. Atmane 🇫🇷 vs A. Zverev 🇩🇪 ATP Madrid Terence Atmane Terence Atmane 3 6 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 7 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 T. Atmane 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 T. Atmane 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Non prima delle 21:00: A. Potapova 🇦🇹 vs E. Rybakina 🇰🇿 WTA Madrid 1000 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 0 7 6 0 Elena Rybakina [2] • Elena Rybakina [2] 0 6 4 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elena Rybakina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 3*-3 3*-4 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 7*-7 8*-7 8-8* 9-8* 6-6 → 7-6 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Arantxa Sanchez Stadium – dalle 11:00

B. Bencic 🇨🇭 vs H. Baptiste 🇺🇸 WTA Madrid 1000 Belinda Bencic [11] Belinda Bencic [11] 1 7 3 Hailey Baptiste [30] Hailey Baptiste [30] 6 6 6 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 3-5 → 3-6 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 4-6* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 8*-8 9*-8 9-9* 9-10* 10*-10 10*-11 11-11* 12-11* 12*-12 13*-12 13-13* 13-14* 14*-14 15*-14 6-6 → 7-6 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Belinda Bencic 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A seguire: S. Tsitsipas 🇬🇷 vs D. Merida 🇪🇸 ATP Madrid Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 6 Daniel Merida Daniel Merida 4 2 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Merida 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Merida 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Merida 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Merida 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A seguire: D. Medvedev vs N. Budkov Kjaer 🇳🇴 ATP Madrid Daniil Medvedev [7] Daniil Medvedev [7] 6 6 Nicolai Budkov Kjaer Nicolai Budkov Kjaer 3 2 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-2 → 5-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-1 → 5-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Non prima delle 19:00: M. Kostyuk 🇺🇦 vs C. McNally 🇺🇸 WTA Madrid 1000 Marta Kostyuk [26] • Marta Kostyuk [26] 0 6 6 0 Caty McNally Caty McNally 0 2 3 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Marta Kostyuk 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Caty McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Caty McNally 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A seguire: K. Khachanov vs J. Mensik 🇨🇿 ATP Madrid Karen Khachanov [13] Karen Khachanov [13] 4 6 Jakub Mensik [23] Jakub Mensik [23] 6 7 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 ace 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 11*-11 11-12* 6-6 → 6-7 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Mensik 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Mensik 15-0 30-0 ace 4-4 → 4-5 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-4 → 4-4 J. Mensik 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Mensik 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace ace 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Stadium 3 – dalle 11:00

A. Li 🇺🇸 vs L. Fernandez 🇨🇦 WTA Madrid 1000 Ann Li [31] Ann Li [31] 0 3 2 0 Leylah Fernandez [24] • Leylah Fernandez [24] 0 6 6 0 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Leylah Fernandez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Ann Li 40-0 1-2 → 2-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Non prima delle 13:00: S. Sierra 🇦🇷 vs K. Pliskova 🇨🇿 WTA Madrid 1000 Solana Sierra • Solana Sierra 0 4 3 0 Karolina Pliskova Karolina Pliskova 0 6 6 0 Vincitore: Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Solana Sierra 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Solana Sierra 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Non prima delle 15:00: M. Andreeva vs A. Bondar 🇭🇺 WTA Madrid 1000 Mirra Andreeva [9] Mirra Andreeva [9] 6 6 7 Anna Bondar Anna Bondar 7 3 6 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 2*-5 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A seguire: A. Blockx 🇧🇪 vs F. Auger-Aliassime 🇨🇦 ATP Madrid Alexander Blockx Alexander Blockx 7 6 Felix Auger-Aliassime [3] Felix Auger-Aliassime [3] 6 3 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Blockx 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Blockx 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

A seguire: A. D. Vallejo 🇵🇾 vs F. Cobolli 🇮🇹 ATP Madrid Adolfo Daniel Vallejo Adolfo Daniel Vallejo 3 2 Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Cobolli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Daniel Vallejo 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 4 – dalle 11:00

M. Kozyreva / M. Skoch 🇨🇿 vs E. Perez 🇦🇺 / D. Schuurs 🇳🇱 WTA Madrid 1000 Mariia Kozyreva / Miriam Skoch Mariia Kozyreva / Miriam Skoch 0 3 0 0 Ellen Perez / Demi Schuurs [8] • Ellen Perez / Demi Schuurs [8] 0 6 6 0 Vincitore: Perez / Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Mariia Kozyreva / Miriam Skoch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Mariia Kozyreva / Miriam Skoch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Mariia Kozyreva / Miriam Skoch 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Mariia Kozyreva / Miriam Skoch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Mariia Kozyreva / Miriam Skoch 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 2-2 → 2-3 Mariia Kozyreva / Miriam Skoch 0-15 15-15 30-15 30-30 1-2 → 2-2 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Mariia Kozyreva / Miriam Skoch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A seguire: P. Llamas Ruiz 🇪🇸 / B. Winter Lopez 🇪🇸 vs A. Krajicek 🇺🇸 / N. Mektic 🇭🇷 ATP Madrid Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez 6 6 12 Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 3 7 10 Vincitore: Llamas Ruiz / Winter Lopez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 A. Krajicek / Mektic 1-0 2-0 ace 3-0 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 4-5 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Krajicek / Mektic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Krajicek / Mektic 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 1-0

Non prima delle 15:00: F. Cerundolo 🇦🇷 vs L. Darderi 🇮🇹 ATP Madrid Francisco Cerundolo [16] Francisco Cerundolo [16] 6 6 Luciano Darderi [18] Luciano Darderi [18] 2 3 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Non prima delle 17:00: S. Hsieh 🇹🇼 / S. Kenin 🇺🇸 vs K. Boulter 🇬🇧 / V. Williams 🇺🇸 WTA Madrid 1000 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7] Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7] 0 6 6 0 Katie Boulter / Venus Williams • Katie Boulter / Venus Williams 0 4 4 0 Vincitore: Hsieh / Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katie Boulter / Venus Williams 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – dalle 11:00

S. Arends 🇳🇱 / D. Pel 🇳🇱 vs A. Goransson 🇸🇪 / E. King 🇺🇸 ATP Madrid Sander Arends / David Pel Sander Arends / David Pel 4 6 4 Andre Goransson / Evan King Andre Goransson / Evan King 6 1 10 Vincitore: Goransson / King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 A. Goransson / King 0-1 S. Arends / Pel 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 ace 3-3 3-4 df 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 4-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Arends / Pel 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-1 → 6-1 A. Goransson / King 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 S. Arends / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 A. Goransson / King 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 S. Arends / Pel 15-0 30-0 ace 1-1 → 2-1 A. Goransson / King 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 S. Arends / Pel 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Goransson / King 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Arends / Pel 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Arends / Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 3-3 → 3-4 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Goransson / King 40-30 2-1 → 2-2 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 S. Arends / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A seguire: C. Harrison 🇺🇸 / N. Skupski 🇬🇧 vs R. Cash 🇺🇸 / J. Tracy 🇺🇸 ATP Madrid Christian Harrison / Neal Skupski [4] Christian Harrison / Neal Skupski [4] 6 3 10 Robert Cash / JJ Tracy Robert Cash / JJ Tracy 3 6 7 Vincitore: Harrison / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 C. Harrison / Skupski 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 df 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 C. Harrison / Skupski 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Harrison / Skupski 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Harrison / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 ace 0-1 → 1-1 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Harrison / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-3 → 5-3 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Cash / Tracy 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 df 40-15 1-0 → 1-1 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Non prima delle 14:30: Alternate vs L. Johnson 🇬🇧 / J. Zielinski 🇵🇱 ATP Madrid Robert Galloway / Santiago Gonzalez Robert Galloway / Santiago Gonzalez 3 3 Luke Johnson / Jan Zielinski Luke Johnson / Jan Zielinski 6 6 Vincitore: Johnson / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Galloway / Gonzalez 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Galloway / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 R. Galloway / Gonzalez 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 R. Galloway / Gonzalez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Galloway / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Galloway / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Galloway / Gonzalez 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Galloway / Gonzalez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Johnson / Zielinski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 R. Galloway / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 6 – dalle 11:00