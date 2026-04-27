Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Giornata di sorprese: Blockx elimina Auger-Aliassime, Noskova fa fuori Gauff
Il Mutua Madrid Open 2026 continua a regalare risultati pesanti e storie inattese. Se Rafa Jódar è una delle grandi rivelazioni del torneo, anche Alexander Blockx si sta prendendo la scena. Il talento belga ha firmato una vittoria di enorme prestigio contro Felix Auger-Aliassime, mentre nel tabellone femminile Linda Noskova ha eliminato Coco Gauff al termine di una battaglia spettacolare. Avanti anche Daniil Medvedev e Mirra Andreeva, quest’ultima protagonista di un successo carico di emozione.
Blockx ha confermato il grande salto di qualità mostrato negli ultimi mesi battendo Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, con il punteggio di 7-6(3) 6-3 in 1 ora e 33 minuti. Il belga ha giocato con personalità, reggendo la pressione nel primo set e poi prendendo il controllo nel secondo. Il successo gli vale l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà Francisco Cerundolo per un posto nei suoi primi quarti di finale in un Masters 1000.
Nel torneo femminile, la grande sorpresa di giornata porta la firma di Noskova. La ceca ha eliminato Gauff, numero 3 del mondo e finalista uscente a Madrid, con il punteggio di 6-4 1-6 7-6(5) dopo 2 ore e 5 minuti di battaglia. Una partita piena di svolte, in cui la statunitense sembrava poter prendere il largo nel set decisivo dopo essere andata avanti di un break. Gauff, però, non è riuscita a gestire il vantaggio e Noskova ne ha approfittato, trascinando il match al tie-break e chiudendo con grande coraggio.
La vittoria di Noskova cambia gli equilibri del tabellone e conferma il suo potenziale nei grandi appuntamenti. Per Gauff, invece, resta il rimpianto di un’occasione non sfruttata, soprattutto nel terzo set, quando aveva la partita nelle proprie mani.
Tutto più semplice per Medvedev, che continua il suo percorso con autorità. Il russo ha superato il giovane Budkov Kjaer in appena 1 ora e 10 minuti, imponendosi con un netto 6-3 6-2. Medvedev, già quartofinalista nelle ultime due edizioni alla Caja Mágica, è ora a una sola vittoria dal ripetere quel risultato. A provare a fermarlo sarà uno tra Flavio Cobolli e Dani Vallejo.
Pur non essendo la terra battuta la sua superficie preferita, Medvedev sembra avere una buona occasione per spingersi ancora più avanti nella capitale spagnola. Il tabellone può aprirgli prospettive interessanti, ma il russo dovrà confermare la solidità mostrata in questo turno.
Grande dramma anche nel match tra Anna Bondar e Mirra Andreeva, valido per gli ottavi di finale. La giovane russa ha avuto bisogno di quasi tre ore per imporsi con il punteggio di 6-7(5) 6-4 7-6(5), al termine di una partita durissima sul piano fisico e mentale. Dopo aver sigillato la vittoria nel tie-break decisivo, Andreeva è scoppiata in lacrime, travolta dalla tensione e dall’emozione.
Per lei arriva così il terzo accesso consecutivo ai quarti di finale del torneo di Madrid, un dato che conferma il suo feeling speciale con la Caja Mágica. Nel prossimo turno affronterà Leylah Fernandez, in una sfida che promette intensità e ritmo.
Manolo Santana Stadium – dalle 11:00
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A. Davidovich Fokina 🇪🇸 vs C. Ruud 🇳🇴
ATP MadridAlejandro Davidovich Fokina [20]31Casper Ruud [12]66Vincitore: RuudServizioSvolgimentoSet 2Risultato1-6A. Davidovich Fokina0-150-300-401-5 → 1-6C. Ruud15-015-1530-1540-1540-301-4 → 1-5A. Davidovich Fokina15-015-1515-30df30-3030-401-3 → 1-4C. Ruud15-030-030-15df30-3030-400-3 → 1-3A. Davidovich Fokina0-1515-1515-3015-400-2 → 0-3C. Ruud0-1515-1530-15ace40-150-1 → 0-2A. Davidovich Fokina0-150-300-4015-4030-400-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato3-6C. Ruud15-015-1515-3030-30ace40-303-5 → 3-6A. Davidovich Fokina0-15df15-1515-3030-3040-30ace40-40A-4040-4040-A40-40A-402-5 → 3-5C. Ruud15-030-040-0ace2-4 → 2-5A. Davidovich Fokina15-030-040-040-151-4 → 2-4C. Ruud15-030-040-01-3 → 1-4A. Davidovich Fokina0-1515-1530-1530-3040-3040-40A-400-3 → 1-3C. Ruud30-1530-3040-300-2 → 0-3A. Davidovich Fokina15-015-1515-3015-400-1 → 0-2C. Ruud15-030-030-15df40-1540-3040-40A-400-0 → 0-1
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Non prima delle 13:00: A. Sabalenka vs N. Osaka 🇯🇵
WTA Madrid 1000Aryna Sabalenka [1]666Naomi Osaka [14]732Vincitore: SabalenkaServizioSvolgimentoSet 3Risultato6-2Aryna Sabalenka15-030-040-05-2 → 6-2Naomi Osaka15-015-1515-3030-3030-4040-4040-A4-2 → 5-2Aryna Sabalenka15-015-1515-3030-3040-303-2 → 4-2Naomi Osaka15-015-1515-3015-4030-4040-4040-A2-2 → 3-2Aryna Sabalenka15-030-040-01-2 → 2-2Naomi Osaka15-030-030-1530-3030-4040-4040-A40-40A-401-1 → 1-2Aryna Sabalenka15-030-030-1540-150-1 → 1-1Naomi Osaka15-030-040-040-1540-300-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-3Aryna Sabalenka15-030-040-040-155-3 → 6-3Naomi Osaka15-030-040-040-1540-3040-4040-A4-3 → 5-3Aryna Sabalenka15-030-030-1540-1540-303-3 → 4-3Naomi Osaka15-015-1515-3030-3030-4040-40A-4040-40A-4040-40A-4040-40A-4040-40A-4040-40A-4040-40A-403-2 → 3-3Aryna Sabalenka15-015-1530-1540-1540-302-2 → 3-2Naomi Osaka0-150-300-401-2 → 2-2Aryna Sabalenka15-015-1515-3030-3040-3040-40A-4040-4040-A1-1 → 1-2Naomi Osaka0-3015-3015-4030-4040-40A-4040-4040-A40-40A-4040-40A-4040-40A-4040-40A-401-0 → 1-1Aryna Sabalenka15-030-040-040-150-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-7Tiebreak0*-00-1*0*-20*-30-4*0-5*1*-56-6 → 6-7Aryna Sabalenka0-1515-1530-1530-3040-305-6 → 6-6Naomi Osaka15-030-030-1530-3040-305-5 → 5-6Aryna Sabalenka15-030-040-04-5 → 5-5Naomi Osaka15-030-040-040-154-4 → 4-5Aryna Sabalenka15-030-040-03-4 → 4-4Naomi Osaka15-015-1530-1540-3040-40A-403-3 → 3-4Aryna Sabalenka15-030-030-1540-152-3 → 3-3Naomi Osaka15-030-040-02-2 → 2-3Aryna Sabalenka15-030-040-01-2 → 2-2Naomi Osaka15-015-1530-1530-3030-4040-40A-401-1 → 1-2Aryna Sabalenka0-1515-1515-3030-3040-300-1 → 1-1Naomi Osaka15-030-030-1540-150-0 → 0-1
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Non prima delle 16:00: L. Noskova 🇨🇿 vs C. Gauff 🇺🇸
WTA Madrid 1000Linda Noskova [13]617Coco Gauff [3]466Vincitore: NoskovaServizioSvolgimentoSet 3Risultato7-6Tiebreak0-0*0*-10-2*0-3*1*-32*-32-4*3-4*4*-45*-45-5*6-5*6-6 → 7-6Coco Gauff15-030-040-06-5 → 6-6Linda Noskova15-030-040-040-1540-3040-40A-405-5 → 6-5Coco Gauff15-015-1530-1530-3040-305-4 → 5-5Linda Noskova15-030-030-1530-3040-304-4 → 5-4Coco Gauff15-015-1515-3030-3030-4040-4040-A3-4 → 4-4Linda Noskova15-015-1515-3030-3040-302-4 → 3-4Coco Gauff0-150-3015-3030-3030-401-4 → 2-4Linda Noskova0-150-3015-3015-401-3 → 1-4Coco Gauff15-015-1530-1530-3040-3040-40A-4040-40A-4040-40A-401-2 → 1-3Linda Noskova15-015-1530-1540-1540-3040-40A-400-2 → 1-2Coco Gauff0-150-300-4015-4030-4040-40A-400-1 → 0-2Linda Noskova15-1530-1530-3030-400-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 2Risultato1-6Coco Gauff15-030-040-01-5 → 1-6Linda Noskova0-150-300-4015-401-4 → 1-5Coco Gauff0-1515-1530-1540-151-3 → 1-4Linda Noskova0-150-300-4015-4030-401-2 → 1-3Coco Gauff0-150-3015-3030-3030-4040-40A-401-1 → 1-2Linda Noskova15-015-1530-1540-1540-300-1 → 1-1Coco Gauff15-030-040-00-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-4Linda Noskova15-030-040-040-155-4 → 6-4Coco Gauff0-1515-1515-3015-4030-4040-40A-405-3 → 5-4Linda Noskova15-030-040-04-3 → 5-3Coco Gauff15-030-030-154-2 → 4-3Linda Noskova15-015-1530-1540-1540-303-2 → 4-2Coco Gauff0-1530-1530-3030-402-2 → 3-2Linda Noskova15-030-040-040-1540-301-2 → 2-2Coco Gauff15-030-040-040-151-1 → 1-2Linda Noskova15-030-040-00-1 → 1-1Coco Gauff0-1515-1530-1540-1540-300-0 → 0-1
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Non prima delle 20:00: T. Atmane 🇫🇷 vs A. Zverev 🇩🇪
ATP MadridTerence Atmane36Alexander Zverev [2]67Vincitore: ZverevServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-7Tiebreak0-0*0*-10*-21-2*2-2*2*-32*-42-5*2-6*6-6 → 6-7T. Atmane15-030-040-05-6 → 6-6A. Zverev0-150-3015-3030-3040-305-5 → 5-6T. Atmane0-1515-1530-1530-3030-4040-40A-404-5 → 5-5A. Zverev0-150-3015-3015-403-5 → 4-5T. Atmane15-0ace15-1530-1530-3030-4040-40A-4040-40A-402-5 → 3-5A. Zverev15-015-1530-1540-152-4 → 2-5T. Atmane15-015-1530-1530-3030-4040-40A-4040-4040-Adf2-3 → 2-4A. Zverev15-015-1530-1540-152-2 → 2-3T. Atmane0-1515-1530-1540-1540-301-2 → 2-2A. Zverev15-030-030-1540-1540-301-1 → 1-2T. Atmane15-030-040-00-1 → 1-1A. Zverev15-030-040-0ace0-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato3-6T. Atmane15-030-030-1530-3030-403-5 → 3-6A. Zverev15-030-030-1540-153-4 → 3-5T. Atmane0-1515-1515-3015-4030-403-3 → 3-4A. Zverev15-030-0ace40-03-2 → 3-3T. Atmane0-1515-1530-1540-1540-3040-40A-4040-40A-402-2 → 3-2A. Zverev15-030-040-02-1 → 2-2T. Atmane15-030-040-01-1 → 2-1A. Zverev15-030-030-15df40-151-0 → 1-1T. Atmane15-0ace30-040-00-0 → 1-0
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Non prima delle 21:00: A. Potapova 🇦🇹 vs E. Rybakina 🇰🇿
WTA Madrid 1000Anastasia Potapova0760Elena Rybakina [2]•0640Vincitore: PotapovaServizioSvolgimentoSet 3Elena Rybakina0-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-4Elena Rybakina0-150-300-4015-405-4 → 6-4Anastasia Potapova15-030-040-04-4 → 5-4Elena Rybakina0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-4040-4040-A3-4 → 4-4Anastasia Potapova0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-402-4 → 3-4Elena Rybakina0-1515-1515-3030-3040-3040-4040-A40-40A-402-3 → 2-4Anastasia Potapova0-150-3015-3015-4030-4040-4040-A40-4040-A40-40A-4040-40A-4040-4040-A2-2 → 2-3Elena Rybakina15-015-1530-1540-152-1 → 2-2Anastasia Potapova15-030-040-01-1 → 2-1Elena Rybakina30-040-040-3040-40A-401-0 → 1-1Anastasia Potapova15-015-1530-1540-150-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato7-6Tiebreak0*-00-1*1*-11*-22-2*3-2*3*-33*-44-4*4-5*5*-56*-56-6*6-7*7*-78*-78-8*9-8*6-6 → 7-6Anastasia Potapova15-015-1530-1530-3040-305-6 → 6-6Elena Rybakina15-030-040-040-155-5 → 5-6Anastasia Potapova15-015-1515-3030-3040-304-5 → 5-5Elena Rybakina0-150-300-403-5 → 4-5Anastasia Potapova0-1515-1515-3015-4030-403-4 → 3-5Elena Rybakina15-015-1530-1540-1540-303-3 → 3-4Anastasia Potapova15-015-1530-1540-1540-3040-4040-A3-2 → 3-3Elena Rybakina15-030-040-040-153-1 → 3-2Anastasia Potapova15-030-040-040-152-1 → 3-1Elena Rybakina0-1515-1530-1540-1540-3040-40A-402-0 → 2-1Anastasia Potapova0-1515-1530-1530-3030-4040-4040-A40-40A-4040-40A-401-0 → 2-0Elena Rybakina0-150-3015-3015-400-0 → 1-0
Arantxa Sanchez Stadium – dalle 11:00
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B. Bencic 🇨🇭 vs H. Baptiste 🇺🇸
WTA Madrid 1000Belinda Bencic [11]173Hailey Baptiste [30]666Vincitore: BaptisteServizioSvolgimentoSet 3Risultato3-6Hailey Baptiste15-015-1530-153-5 → 3-6Belinda Bencic15-030-040-040-152-5 → 3-5Hailey Baptiste0-1515-1530-1540-152-4 → 2-5Belinda Bencic0-150-3015-3030-3030-4040-4040-A2-3 → 2-4Hailey Baptiste0-1515-1530-1530-3040-3040-40A-4040-40A-402-2 → 2-3Belinda Bencic15-015-1515-3030-3040-301-2 → 2-2Hailey Baptiste15-030-040-01-1 → 1-2Belinda Bencic15-030-030-1530-3040-3040-40A-400-1 → 1-1Hailey Baptiste15-030-040-040-150-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 2Risultato7-6Tiebreak0-0*1*-02-0*2-1*3*-14*-14-2*4-3*4*-44*-54-6*5-6*6*-67*-67-7*8-7*8*-89*-89-9*9-10*10*-1010*-1111-11*12-11*12*-1213*-1213-13*13-14*14*-1415*-146-6 → 7-6Hailey Baptiste0-150-3015-3030-3040-3040-4040-A40-4040-A40-4040-A40-4040-A5-6 → 6-6Belinda Bencic15-030-030-1540-1540-3040-4040-A40-4040-A5-5 → 5-6Hailey Baptiste15-030-030-1530-3040-305-4 → 5-5Belinda Bencic0-150-3015-3030-3040-304-4 → 5-4Hailey Baptiste15-030-040-04-3 → 4-4Belinda Bencic15-030-030-1540-1540-303-3 → 4-3Hailey Baptiste15-030-040-040-153-2 → 3-3Belinda Bencic15-030-040-02-2 → 3-2Hailey Baptiste15-015-1530-1530-3040-3040-4040-A40-4040-A40-4040-A40-4040-A40-40A-4040-40A-402-1 → 2-2Belinda Bencic0-1515-1515-3030-3030-4040-40A-401-1 → 2-1Hailey Baptiste0-1515-1530-1540-151-0 → 1-1Belinda Bencic0-1515-1530-1530-3040-3040-40A-400-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato1-6Hailey Baptiste15-030-040-01-5 → 1-6Belinda Bencic0-1515-1515-3030-3040-300-5 → 1-5Hailey Baptiste0-1515-1530-1540-150-4 → 0-5Belinda Bencic15-1515-3030-3030-400-3 → 0-4Hailey Baptiste0-1515-1530-1540-150-2 → 0-3Belinda Bencic0-1515-1515-3030-3030-400-1 → 0-2Hailey Baptiste15-030-040-040-1540-300-0 → 0-1
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A seguire: S. Tsitsipas 🇬🇷 vs D. Merida 🇪🇸
ATP MadridStefanos Tsitsipas66Daniel Merida42Vincitore: TsitsipasServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-2S. Tsitsipas15-030-040-05-2 → 6-2D. Merida15-030-040-040-155-1 → 5-2S. Tsitsipas0-150-3015-3030-3030-4040-40A-4040-40A-404-1 → 5-1D. Merida15-030-040-04-0 → 4-1S. Tsitsipas15-030-040-03-0 → 4-0D. Merida15-015-1530-1530-3030-402-0 → 3-0S. Tsitsipas15-030-040-040-151-0 → 2-0D. Merida0-150-3015-3015-40df30-400-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-4S. Tsitsipas15-030-030-1540-155-4 → 6-4D. Merida15-015-1515-3015-404-4 → 5-4S. Tsitsipas15-030-040-0ace3-4 → 4-4D. Merida15-030-040-040-153-3 → 3-4S. Tsitsipas15-0ace30-040-02-3 → 3-3D. Merida15-015-1530-1540-152-2 → 2-3S. Tsitsipas0-150-3015-3030-3030-4040-40A-401-2 → 2-2D. Merida0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-401-1 → 1-2S. Tsitsipas0-1515-1515-3015-4030-4040-40A-400-1 → 1-1D. Merida15-015-1530-1540-150-0 → 0-1
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A seguire: D. Medvedev vs N. Budkov Kjaer 🇳🇴
ATP MadridDaniil Medvedev [7]66Nicolai Budkov Kjaer32Vincitore: MedvedevServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-2N. Budkov Kjaer0-1515-1515-3015-405-2 → 6-2D. Medvedev0-150-3015-3030-3030-4040-40A-404-2 → 5-2N. Budkov Kjaer0-150-300-4015-403-2 → 4-2D. Medvedev0-1515-1530-1540-152-2 → 3-2N. Budkov Kjaer15-015-1515-3030-3040-302-1 → 2-2D. Medvedev15-015-1530-1540-151-1 → 2-1N. Budkov Kjaer15-030-030-1530-3040-3040-4040-A0-1 → 1-1D. Medvedev0-150-300-4015-400-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-3N. Budkov Kjaer0-150-3015-3015-4030-405-3 → 6-3D. Medvedev15-015-1515-3030-30ace30-405-2 → 5-3N. Budkov Kjaer15-030-040-040-15df5-1 → 5-2D. Medvedev15-030-030-1540-15ace4-1 → 5-1N. Budkov Kjaer0-1515-1530-1530-3030-403-1 → 4-1D. Medvedev15-030-030-15df40-152-1 → 3-1N. Budkov Kjaer15-015-1530-1530-3040-302-0 → 2-1D. Medvedev15-015-1530-1530-3040-301-0 → 2-0N. Budkov Kjaer0-1515-1515-3030-3030-400-0 → 1-0
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Non prima delle 19:00: M. Kostyuk 🇺🇦 vs C. McNally 🇺🇸
WTA Madrid 1000Marta Kostyuk [26]•0660Caty McNally0230Vincitore: KostyukServizioSvolgimentoSet 3Marta Kostyuk0-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-3Marta Kostyuk0-1515-1530-1540-155-3 → 6-3Caty McNally0-1515-1515-3015-4030-4040-40A-4040-4040-A40-4040-A4-3 → 5-3Marta Kostyuk15-015-1515-3030-3040-3040-4040-A4-2 → 4-3Caty McNally15-015-1515-3015-403-2 → 4-2Marta Kostyuk15-030-030-1540-1540-302-2 → 3-2Caty McNally15-015-1515-3030-3040-302-1 → 2-2Marta Kostyuk15-030-040-01-1 → 2-1Caty McNally15-015-1515-3015-400-1 → 1-1Marta Kostyuk0-150-300-400-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-2Caty McNally15-030-030-1530-3030-4040-4040-A40-4040-A5-2 → 6-2Marta Kostyuk0-150-3015-3015-4030-4040-40A-4040-4040-A40-40A-4040-4040-A40-4040-A5-1 → 5-2Caty McNally0-1515-1530-1540-1540-3040-40A-4040-4040-A4-1 → 5-1Marta Kostyuk15-030-040-03-1 → 4-1Caty McNally0-1515-1515-3030-3030-4040-40A-4040-40A-4040-40A-4040-4040-A2-1 → 3-1Marta Kostyuk0-1515-1515-3030-3030-4040-4040-A40-40A-401-1 → 2-1Caty McNally15-030-040-01-0 → 1-1Marta Kostyuk15-030-030-1530-3030-4040-40A-400-0 → 1-0
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A seguire: K. Khachanov vs J. Mensik 🇨🇿
ATP MadridKaren Khachanov [13]46Jakub Mensik [23]67Vincitore: MensikServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-7Tiebreak0-0*0*-1ace1*-12-1*3-1*3*-24*-24-3*4-4*5*-45*-55-6*6-6*7*-67*-78-7*8-8*8*-9ace9*-910-9*10-10*11*-1011*-1111-12*6-6 → 6-7K. Khachanov15-030-040-05-6 → 6-6J. Mensik15-015-15df30-15ace40-15aceace5-5 → 5-6K. Khachanov15-030-030-1530-3040-304-5 → 5-5J. Mensik15-030-0ace4-4 → 4-5K. Khachanov15-0ace30-030-1540-15ace3-4 → 4-4J. Mensik0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-403-3 → 3-4K. Khachanov15-015-1515-3030-3030-4040-40A-402-3 → 3-3J. Mensik15-0ace30-040-0ace2-2 → 2-3K. Khachanov15-015-1530-1540-151-2 → 2-2J. Mensik15-015-1530-1540-1540-301-1 → 1-2K. Khachanov15-030-030-15df40-1540-300-1 → 1-1J. Mensik15-030-040-0ace40-150-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato4-6K. Khachanov15-015-1530-1540-1540-3040-4040-A40-4040-A4-5 → 4-6J. Mensik15-015-1530-15ace40-1540-304-4 → 4-5K. Khachanov15-030-030-1540-15ace40-30ace3-4 → 4-4J. Mensik0-15df15-1530-15ace30-3040-30ace3-3 → 3-4K. Khachanov15-030-040-0ace2-3 → 3-3J. Mensik0-1515-15ace30-1540-152-2 → 2-3K. Khachanov15-030-040-040-1540-3040-4040-A40-40aceA-40aceace1-2 → 2-2J. Mensik15-015-1530-1540-151-1 → 1-2K. Khachanov0-1515-1530-1530-3040-30ace0-1 → 1-1J. Mensik15-030-040-00-0 → 0-1
Stadium 3 – dalle 11:00
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A. Li 🇺🇸 vs L. Fernandez 🇨🇦
WTA Madrid 1000Ann Li [31]0320Leylah Fernandez [24]•0660Vincitore: FernandezServizioSvolgimentoSet 3Leylah Fernandez0-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato2-6Leylah Fernandez15-030-030-1530-3040-302-5 → 2-6Ann Li0-150-3015-3030-3030-402-4 → 2-5Leylah Fernandez0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-402-3 → 2-4Ann Li15-030-040-040-151-3 → 2-3Leylah Fernandez0-1515-1530-1530-3040-3040-40A-401-2 → 1-3Ann Li0-150-3015-3015-4030-4040-4040-A1-1 → 1-2Leylah Fernandez15-015-1530-1540-1540-301-0 → 1-1Ann Li15-030-030-1540-1540-3040-4040-A40-40A-400-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato3-6Leylah Fernandez0-1515-1515-3030-3030-4040-4040-A40-40A-4040-40A-403-5 → 3-6Ann Li0-1515-1530-1530-3030-403-4 → 3-5Leylah Fernandez15-015-1530-1540-1540-303-3 → 3-4Ann Li15-015-1515-3015-4030-4040-40A-402-3 → 3-3Leylah Fernandez15-030-040-040-152-2 → 2-3Ann Li40-01-2 → 2-2Leylah Fernandez15-030-040-01-1 → 1-2Ann Li15-015-1530-1540-150-1 → 1-1Leylah Fernandez15-015-1530-1530-3040-300-0 → 0-1
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Non prima delle 13:00: S. Sierra 🇦🇷 vs K. Pliskova 🇨🇿
WTA Madrid 1000Solana Sierra•0430Karolina Pliskova0660Vincitore: PliskovaServizioSvolgimentoSet 3Solana Sierra0-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato3-6Solana Sierra15-015-1530-1530-3040-3040-4040-A3-5 → 3-6Karolina Pliskova0-1515-1530-1540-153-4 → 3-5Solana Sierra0-1515-1530-1530-3030-40A-4040-40A-402-4 → 3-4Karolina Pliskova0-150-3015-3030-3030-4040-40A-402-3 → 2-4Solana Sierra0-150-3015-3030-3040-3040-40A-401-3 → 2-3Karolina Pliskova15-015-1530-1540-1540-301-2 → 1-3Solana Sierra0-1515-1530-3040-3040-40A-4040-4040-A1-1 → 1-2Karolina Pliskova0-1515-1515-3015-4030-4040-40A-401-0 → 1-1Solana Sierra15-030-040-00-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato4-6Karolina Pliskova0-1515-1515-3030-3040-304-5 → 4-6Solana Sierra15-015-1530-1540-1540-3040-40A-403-5 → 4-5Karolina Pliskova15-015-1530-1540-153-4 → 3-5Solana Sierra15-015-1530-1530-3030-4040-4040-A3-3 → 3-4Karolina Pliskova15-015-1530-1530-3030-402-3 → 3-3Solana Sierra0-150-3015-3030-3030-402-2 → 2-3Karolina Pliskova15-015-1515-3030-3040-302-1 → 2-2Solana Sierra15-015-1530-1530-3040-3040-4040-A2-0 → 2-1Karolina Pliskova0-150-3015-1515-3030-3030-4040-4040-A1-0 → 2-0Solana Sierra0-1515-1515-3030-3040-3040-4040-A40-40A-400-0 → 1-0
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Non prima delle 15:00: M. Andreeva vs A. Bondar 🇭🇺
WTA Madrid 1000Mirra Andreeva [9]667Anna Bondar736Vincitore: AndreevaServizioSvolgimentoSet 3Risultato7-6Tiebreak0*-01-0*2*-03*-03-1*3-2*4*-24*-34-4*5-4*6*-46*-56-6 → 7-6Mirra Andreeva15-030-040-05-6 → 6-6Anna Bondar15-015-1530-1530-3030-4040-4040-A40-40A-405-5 → 5-6Mirra Andreeva0-150-3015-3030-3030-4040-4040-A5-4 → 5-5Anna Bondar15-015-1530-1540-1540-3040-4040-A40-40A-405-3 → 5-4Mirra Andreeva0-150-300-4015-4030-405-2 → 5-3Anna Bondar15-030-040-040-155-1 → 5-2Mirra Andreeva15-015-1530-1540-1540-304-1 → 5-1Anna Bondar0-150-300-403-1 → 4-1Mirra Andreeva15-030-040-02-1 → 3-1Anna Bondar0-150-3015-3015-4030-401-1 → 2-1Mirra Andreeva0-1515-1530-1540-1540-3040-4040-A40-40A-400-1 → 1-1Anna Bondar15-030-030-1540-1540-300-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-3Mirra Andreeva15-030-030-1540-1540-305-3 → 6-3Anna Bondar0-150-3015-3030-3030-4040-40A-405-2 → 5-3Mirra Andreeva15-015-1530-1540-1540-304-2 → 5-2Anna Bondar15-015-1515-3015-4030-403-2 → 4-2Mirra Andreeva15-030-030-1530-3030-4040-40A-4040-40A-4040-4040-A40-40A-402-2 → 3-2Anna Bondar15-030-040-02-1 → 2-2Mirra Andreeva15-030-040-01-1 → 2-1Anna Bondar0-1515-1530-1530-3030-4040-4040-A40-4040-A40-40A-401-0 → 1-1Mirra Andreeva15-030-030-1540-150-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-7Tiebreak0*-00-1*1*-11*-21-3*1-4*1*-52*-53-5*3-6*4*-65*-66-6 → 6-7Mirra Andreeva0-1515-1515-3015-4030-406-5 → 6-6Anna Bondar0-1515-1530-1540-1540-3040-4040-A5-5 → 6-5Mirra Andreeva15-030-040-040-1540-304-5 → 5-5Anna Bondar0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-4040-40A-404-4 → 4-5Mirra Andreeva15-015-1530-1540-153-4 → 4-4Anna Bondar0-1515-1515-3030-3040-303-3 → 3-4Mirra Andreeva15-015-1515-3030-3040-3040-40A-4040-40A-402-3 → 3-3Anna Bondar15-030-040-02-2 → 2-3Mirra Andreeva15-030-030-1530-3040-301-2 → 2-2Anna Bondar15-030-040-01-1 → 1-2Mirra Andreeva15-015-1530-1530-3030-4040-3040-40A-4040-40A-400-1 → 1-1Anna Bondar15-030-040-040-1540-300-0 → 0-1
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A seguire: A. Blockx 🇧🇪 vs F. Auger-Aliassime 🇨🇦
ATP MadridAlexander Blockx76Felix Auger-Aliassime [3]63Vincitore: BlockxServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-3A. Blockx15-030-040-05-3 → 6-3F. Auger-Aliassime15-030-040-040-1540-3040-40A-405-2 → 5-3A. Blockx15-0ace30-040-0ace4-2 → 5-2F. Auger-Aliassime15-030-040-040-154-1 → 4-2A. Blockx15-030-040-03-1 → 4-1F. Auger-Aliassime0-1515-1530-1530-3040-303-0 → 3-1A. Blockx0-1515-1515-3030-3040-302-0 → 3-0F. Auger-Aliassime0-15df0-300-401-0 → 2-0A. Blockx0-150-3015-3030-3040-30ace0-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato7-6Tiebreak0-0*0*-10*-21-2*2-2*2*-33*-34-3*5-3*6*-36-6 → 7-6A. Blockx15-030-030-1540-155-6 → 6-6F. Auger-Aliassime0-1515-1530-1540-155-5 → 5-6A. Blockx0-150-30df15-3030-3040-304-5 → 5-5F. Auger-Aliassime15-015-1530-15ace40-1540-3040-40A-404-4 → 4-5A. Blockx15-030-030-15df30-3040-303-4 → 4-4F. Auger-Aliassime15-030-040-03-3 → 3-4A. Blockx15-030-040-040-152-3 → 3-3F. Auger-Aliassime0-150-3015-3030-3040-302-2 → 2-3A. Blockx15-030-030-1540-15ace1-2 → 2-2F. Auger-Aliassime0-150-3015-3030-3040-3040-40dfA-401-1 → 1-2A. Blockx15-015-1530-1530-3030-4040-40A-4040-40A-400-1 → 1-1F. Auger-Aliassime0-15df15-1530-1540-15ace0-0 → 0-1
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A seguire: A. D. Vallejo 🇵🇾 vs F. Cobolli 🇮🇹
ATP MadridAdolfo Daniel Vallejo32Flavio Cobolli [10]66Vincitore: CobolliServizioSvolgimentoSet 2Risultato2-6F. Cobolli15-030-040-02-5 → 2-6A. Daniel Vallejo0-1515-1530-1530-3040-3040-40A-401-5 → 2-5F. Cobolli0-15df0-3015-3030-3040-301-4 → 1-5A. Daniel Vallejo0-150-3015-3015-401-3 → 1-4F. Cobolli15-015-1530-15ace40-151-2 → 1-3A. Daniel Vallejo0-1515-1530-1540-150-2 → 1-2F. Cobolli15-030-030-15df40-1540-300-1 → 0-2A. Daniel Vallejo0-15df0-300-400-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato3-6F. Cobolli0-1515-1515-3030-30ace30-4040-40A-403-5 → 3-6A. Daniel Vallejo0-1515-1530-1530-3040-302-5 → 3-5F. Cobolli0-1515-1530-1540-1540-30df2-4 → 2-5A. Daniel Vallejo0-150-3015-3030-3030-4040-40A-401-4 → 2-4F. Cobolli0-1515-1530-1530-3040-30ace1-3 → 1-4A. Daniel Vallejo15-015-1515-3030-3030-401-2 → 1-3F. Cobolli15-015-1530-1530-3040-301-1 → 1-2A. Daniel Vallejo15-015-1530-1540-150-1 → 1-1F. Cobolli0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-4040-40A-400-0 → 0-1
Court 4 – dalle 11:00
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M. Kozyreva / M. Skoch 🇨🇿 vs E. Perez 🇦🇺 / D. Schuurs 🇳🇱
WTA Madrid 1000Mariia Kozyreva / Miriam Skoch0300Ellen Perez / Demi Schuurs [8]•0660Vincitore: Perez / SchuursServizioSvolgimentoSet 3Ellen Perez / Demi Schuurs0-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato0-6Ellen Perez / Demi Schuurs15-015-1530-1540-150-5 → 0-6Mariia Kozyreva / Miriam Skoch0-1515-1515-3030-3030-400-4 → 0-5Ellen Perez / Demi Schuurs15-030-040-00-3 → 0-4Mariia Kozyreva / Miriam Skoch15-015-1515-3015-4030-400-2 → 0-3Ellen Perez / Demi Schuurs15-030-040-00-1 → 0-2Mariia Kozyreva / Miriam Skoch0-150-3015-3015-4030-400-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato3-6Ellen Perez / Demi Schuurs0-150-3015-3030-3030-4040-403-5 → 3-6Mariia Kozyreva / Miriam Skoch15-015-1530-1540-1540-3040-403-4 → 3-5Ellen Perez / Demi Schuurs0-1515-1530-1530-3040-303-3 → 3-4Mariia Kozyreva / Miriam Skoch15-030-030-1530-3030-4040-402-3 → 3-3Ellen Perez / Demi Schuurs15-02-2 → 2-3Mariia Kozyreva / Miriam Skoch0-1515-1530-1530-301-2 → 2-2Ellen Perez / Demi Schuurs15-015-1530-1540-151-1 → 1-2Mariia Kozyreva / Miriam Skoch0-1515-1515-3030-3040-300-1 → 1-1Ellen Perez / Demi Schuurs15-030-030-1540-1540-300-0 → 0-1
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A seguire: P. Llamas Ruiz 🇪🇸 / B. Winter Lopez 🇪🇸 vs A. Krajicek 🇺🇸 / N. Mektic 🇭🇷
ATP MadridPablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez6612Austin Krajicek / Nikola Mektic3710Vincitore: Llamas Ruiz / Winter LopezServizioSvolgimentoSet 3Risultato12-10A. Krajicek / Mektic1-02-0ace3-03-13-23-34-34-44-55-65-76-76-87-87-98-99-910-910-1010-110-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-7Tiebreak0-0*0*-11*-11-2*2-2*2*-33*-34-3*4-4*4*-55*-55-6*6-6 → 6-7P. Llamas Ruiz / Winter Lopez15-030-040-040-1540-305-6 → 6-6A. Krajicek / Mektic15-030-040-0ace5-5 → 5-6P. Llamas Ruiz / Winter Lopez15-0ace30-030-1540-154-5 → 5-5A. Krajicek / Mektic15-030-040-04-4 → 4-5P. Llamas Ruiz / Winter Lopez15-030-040-03-4 → 4-4A. Krajicek / Mektic0-150-300-4015-402-4 → 3-4P. Llamas Ruiz / Winter Lopez0-150-300-4015-4030-4040-401-4 → 2-4A. Krajicek / Mektic15-030-040-040-151-3 → 1-4P. Llamas Ruiz / Winter Lopez15-030-040-0ace0-3 → 1-3A. Krajicek / Mektic15-015-1515-3030-3040-300-2 → 0-3P. Llamas Ruiz / Winter Lopez0-150-3015-30ace30-3030-400-1 → 0-2A. Krajicek / Mektic15-030-030-1540-150-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-3P. Llamas Ruiz / Winter Lopez15-030-040-05-3 → 6-3A. Krajicek / Mektic0-1515-1530-1540-15ace5-2 → 5-3P. Llamas Ruiz / Winter Lopez0-150-3015-3030-3040-304-2 → 5-2A. Krajicek / Mektic0-150-300-40df3-2 → 4-2P. Llamas Ruiz / Winter Lopez15-030-040-02-2 → 3-2A. Krajicek / Mektic0-1515-15ace30-1540-1540-302-1 → 2-2P. Llamas Ruiz / Winter Lopez0-1515-1530-1540-15ace40-301-1 → 2-1A. Krajicek / Mektic15-030-040-01-0 → 1-1P. Llamas Ruiz / Winter Lopez0-150-3015-3030-3030-40df40-400-0 → 1-0
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Non prima delle 15:00: F. Cerundolo 🇦🇷 vs L. Darderi 🇮🇹
ATP MadridFrancisco Cerundolo [16]66Luciano Darderi [18]23Vincitore: CerundoloServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-3F. Cerundolo15-030-040-05-3 → 6-3L. Darderi15-030-040-040-155-2 → 5-3F. Cerundolo15-030-040-04-2 → 5-2L. Darderi15-030-040-04-1 → 4-2F. Cerundolo15-015-1530-1530-3040-303-1 → 4-1L. Darderi0-1515-1515-3015-402-1 → 3-1F. Cerundolo15-030-0ace30-1540-1540-3040-40A-40ace40-40A-40ace1-1 → 2-1L. Darderi15-015-1530-1530-3030-4040-4040-A40-40A-40ace1-0 → 1-1F. Cerundolo15-030-040-00-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-2L. Darderi0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-4040-4040-A5-2 → 6-2F. Cerundolo15-030-040-040-1540-3040-40A-404-2 → 5-2L. Darderi15-030-040-04-1 → 4-2F. Cerundolo15-0ace30-040-0ace3-1 → 4-1L. Darderi0-150-3015-3030-3040-303-0 → 3-1F. Cerundolo15-0ace30-040-0ace2-0 → 3-0L. Darderi0-1515-1515-3015-4030-4040-4040-A1-0 → 2-0F. Cerundolo15-030-040-00-0 → 1-0
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Non prima delle 17:00: S. Hsieh 🇹🇼 / S. Kenin 🇺🇸 vs K. Boulter 🇬🇧 / V. Williams 🇺🇸
WTA Madrid 1000Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7]0660Katie Boulter / Venus Williams•0440Vincitore: Hsieh / KeninServizioSvolgimentoSet 3Katie Boulter / Venus Williams0-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-4Katie Boulter / Venus Williams0-150-3015-3030-3030-4040-405-4 → 6-4Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin15-030-040-04-4 → 5-4Katie Boulter / Venus Williams0-1515-1515-3015-4030-403-4 → 4-4Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin15-015-1515-3030-3030-4040-402-4 → 3-4Katie Boulter / Venus Williams0-1515-1530-1540-152-3 → 2-4Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin15-030-030-1530-3040-3040-401-3 → 2-3Katie Boulter / Venus Williams15-030-030-1540-151-2 → 1-3Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin15-015-1515-3030-3030-4040-401-1 → 1-2Katie Boulter / Venus Williams0-1515-1530-1540-151-0 → 1-1Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin15-030-040-040-1540-300-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-4Katie Boulter / Venus Williams15-015-1515-3015-4030-405-4 → 6-4Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin0-1515-1530-1540-1540-3040-404-4 → 5-4Katie Boulter / Venus Williams15-030-030-1540-154-3 → 4-4Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin15-015-1530-1540-153-3 → 4-3Katie Boulter / Venus Williams0-1515-1515-3015-4030-4040-403-2 → 3-3Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin0-150-3015-3030-3030-4040-402-2 → 3-2Katie Boulter / Venus Williams0-1515-1515-3030-3040-302-1 → 2-2Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin0-1515-1530-3040-301-1 → 2-1Katie Boulter / Venus Williams0-1515-1515-3015-4030-4040-401-0 → 1-1Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin15-030-040-00-0 → 1-0
Court 5 – dalle 11:00
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S. Arends 🇳🇱 / D. Pel 🇳🇱 vs A. Goransson 🇸🇪 / E. King 🇺🇸
ATP MadridSander Arends / David Pel464Andre Goransson / Evan King6110Vincitore: Goransson / KingServizioSvolgimentoSet 3Risultato4-10A. Goransson / King0-1S. Arends / Pel1-02-03-03-13-2ace3-33-4df3-53-64-64-74-84-90-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-1S. Arends / Pel15-030-030-15df40-155-1 → 6-1A. Goransson / King0-150-300-4015-404-1 → 5-1S. Arends / Pel15-030-030-1540-1540-30df3-1 → 4-1A. Goransson / King0-150-3015-3030-3030-4040-402-1 → 3-1S. Arends / Pel15-030-0ace1-1 → 2-1A. Goransson / King0-15df15-1530-1540-1540-3040-400-1 → 1-1S. Arends / Pel0-1515-1515-30df30-3030-400-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato4-6A. Goransson / King0-150-3015-3030-3040-304-5 → 4-6S. Arends / Pel15-030-0ace40-040-15df3-5 → 4-5A. Goransson / King15-030-040-03-4 → 3-5S. Arends / Pel0-1515-1515-3030-3030-40dfdf3-3 → 3-4A. Goransson / King15-030-040-03-2 → 3-3S. Arends / Pel15-030-040-0ace2-2 → 3-2A. Goransson / King40-302-1 → 2-2S. Arends / Pel15-030-040-01-1 → 2-1A. Goransson / King15-030-040-040-1540-3040-401-0 → 1-1S. Arends / Pel15-030-030-1540-150-0 → 1-0
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A seguire: C. Harrison 🇺🇸 / N. Skupski 🇬🇧 vs R. Cash 🇺🇸 / J. Tracy 🇺🇸
ATP MadridChristian Harrison / Neal Skupski [4]6310Robert Cash / JJ Tracy367Vincitore: Harrison / SkupskiServizioSvolgimentoSet 3Risultato10-7C. Harrison / Skupski0-11-12-13-13-23-33-44-44-5df4-65-66-67-67-78-79-70-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato3-6R. Cash / Tracy0-1515-1530-1530-3030-4040-403-5 → 3-6C. Harrison / Skupski0-150-300-40df3-4 → 3-5R. Cash / Tracy0-1515-1530-1540-153-3 → 3-4C. Harrison / Skupski0-15df0-300-4015-4030-403-2 → 3-3R. Cash / Tracy15-030-030-1540-153-1 → 3-2C. Harrison / Skupski0-150-3015-3030-3040-3040-402-1 → 3-1R. Cash / Tracy0-150-3015-3015-4030-40df1-1 → 2-1C. Harrison / Skupski15-030-030-15ace0-1 → 1-1R. Cash / Tracy0-1515-1530-1530-3040-300-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-3C. Harrison / Skupski0-1515-1530-1540-155-3 → 6-3R. Cash / Tracy0-1515-1530-15ace30-3030-404-3 → 5-3C. Harrison / Skupski15-030-040-03-3 → 4-3R. Cash / Tracy15-0ace30-040-03-2 → 3-3C. Harrison / Skupski15-015-1530-1540-152-2 → 3-2R. Cash / Tracy0-1515-1530-1540-152-1 → 2-2C. Harrison / Skupski15-030-030-1540-151-1 → 2-1R. Cash / Tracy15-015-15df40-151-0 → 1-1C. Harrison / Skupski15-030-040-00-0 → 1-0
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Non prima delle 14:30: Alternate vs L. Johnson 🇬🇧 / J. Zielinski 🇵🇱
ATP MadridRobert Galloway / Santiago Gonzalez33Luke Johnson / Jan Zielinski66Vincitore: Johnson / ZielinskiServizioSvolgimentoSet 2Risultato3-6R. Galloway / Gonzalez0-3015-3015-4030-403-5 → 3-6L. Johnson / Zielinski15-015-1530-1540-153-4 → 3-5R. Galloway / Gonzalez15-030-040-040-152-4 → 3-4L. Johnson / Zielinski0-1515-1530-1540-15ace2-3 → 2-4R. Galloway / Gonzalez0-1515-1530-3040-3040-401-3 → 2-3L. Johnson / Zielinski15-030-040-040-15df1-2 → 1-3R. Galloway / Gonzalez0-150-300-4015-4030-4040-401-1 → 1-2L. Johnson / Zielinski0-1515-1515-3030-3040-301-0 → 1-1R. Galloway / Gonzalez0-1515-1530-1540-15ace0-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato3-6L. Johnson / Zielinski0-1515-1530-1540-153-5 → 3-6R. Galloway / Gonzalez0-1515-1530-1540-1540-3040-402-5 → 3-5L. Johnson / Zielinski0-1515-1530-1540-152-4 → 2-5R. Galloway / Gonzalez0-150-300-402-3 → 2-4L. Johnson / Zielinski15-030-040-02-2 → 2-3R. Galloway / Gonzalez0-150-3015-3015-402-1 → 2-2L. Johnson / Zielinski0-15df0-3015-3030-3040-3040-40df1-1 → 2-1R. Galloway / Gonzalez15-030-040-00-1 → 1-1L. Johnson / Zielinski15-030-030-1540-150-0 → 0-1
Court 6 – dalle 11:00
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H. Nys 🇲🇨 / E. Roger-Vasselin 🇫🇷 vs M. Gonzalez 🇦🇷 / A. Molteni 🇦🇷
ATP MadridHugo Nys / Edouard Roger-Vasselin736Maximo Gonzalez / Andres Molteni5610Vincitore: Gonzalez / MolteniServizioSvolgimentoSet 3Risultato6-10H. Nys / Roger-Vasselin0-10-20-30-40-51-51-61-72-72-83-84-84-95-96-90-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato3-6M. Gonzalez / Molteni15-0ace15-1515-30df30-3030-4040-403-5 → 3-6H. Nys / Roger-Vasselin0-150-300-4015-4030-403-4 → 3-5M. Gonzalez / Molteni0-1515-1530-1530-3040-303-3 → 3-4H. Nys / Roger-Vasselin0-1515-15ace15-3015-403-2 → 3-3M. Gonzalez / Molteni15-015-1530-15ace40-15ace3-1 → 3-2H. Nys / Roger-Vasselin0-1515-1530-1530-3030-4040-402-1 → 3-1M. Gonzalez / Molteni0-1515-1515-3040-3040-40df1-1 → 2-1H. Nys / Roger-Vasselin15-030-030-1530-3040-3040-40ace0-1 → 1-1M. Gonzalez / Molteni15-015-1530-1540-1540-3040-400-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato7-5H. Nys / Roger-Vasselin15-030-040-06-5 → 7-5M. Gonzalez / Molteni0-1515-1515-3030-30ace30-4040-405-5 → 6-5H. Nys / Roger-Vasselin15-015-1530-1540-1540-304-5 → 5-5M. Gonzalez / Molteni15-030-0ace40-040-15df40-3040-40df4-4 → 4-5H. Nys / Roger-Vasselin15-030-040-040-15df3-4 → 4-4M. Gonzalez / Molteni15-030-040-03-3 → 3-4H. Nys / Roger-Vasselin15-030-040-02-3 → 3-3M. Gonzalez / Molteni15-030-040-02-2 → 2-3H. Nys / Roger-Vasselin0-1515-15ace30-15ace40-1540-301-2 → 2-2M. Gonzalez / Molteni0-1515-1515-3030-3040-3040-401-1 → 1-2H. Nys / Roger-Vasselin15-030-040-040-150-1 → 1-1M. Gonzalez / Molteni15-030-030-1530-3040-30ace0-0 → 0-1
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A seguire: G. Andreozzi 🇦🇷 / M. Guinard 🇫🇷 vs S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹
ATP MadridGuido Andreozzi / Manuel Guinard67Simone Bolelli / Andrea Vavassori [8]36Vincitore: Andreozzi / GuinardServizioSvolgimentoSet 2Risultato7-6Tiebreak0*-01-0*1-1*1*-2ace2*-2ace3-2*3-3*4*-35*-36-3*6-6 → 7-6S. Bolelli / Vavassori15-015-1515-3015-4030-4040-406-5 → 6-6G. Andreozzi / Guinard15-015-1530-1540-155-5 → 6-5S. Bolelli / Vavassori0-1515-1530-1540-155-4 → 5-5G. Andreozzi / Guinard0-1515-15ace30-1530-3040-3040-404-4 → 5-4S. Bolelli / Vavassori0-1515-1530-1540-154-3 → 4-4G. Andreozzi / Guinard15-015-1515-3030-3040-3040-403-3 → 4-3S. Bolelli / Vavassori15-015-1515-3030-3040-30ace3-2 → 3-3G. Andreozzi / Guinard15-030-040-0ace40-15df40-3040-402-2 → 3-2S. Bolelli / Vavassori15-015-1515-3030-3040-3040-402-1 → 2-2G. Andreozzi / Guinard15-030-040-01-1 → 2-1S. Bolelli / Vavassori15-030-030-1540-151-0 → 1-1G. Andreozzi / Guinard0-1515-1530-1540-150-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-3S. Bolelli / Vavassori15-015-1530-1540-1540-3040-40df5-3 → 6-3G. Andreozzi / Guinard15-030-040-04-3 → 5-3S. Bolelli / Vavassori15-030-040-04-2 → 4-3G. Andreozzi / Guinard15-030-030-1530-3040-303-2 → 4-2S. Bolelli / Vavassori15-030-030-1540-1540-303-1 → 3-2G. Andreozzi / Guinard15-015-1530-1540-152-1 → 3-1S. Bolelli / Vavassori15-030-030-1530-3030-4040-401-1 → 2-1G. Andreozzi / Guinard15-030-030-1540-150-1 → 1-1S. Bolelli / Vavassori15-030-030-1540-1540-300-0 → 0-1
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A seguire: S. Doumbia 🇫🇷 / F. Reboul 🇫🇷 vs J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧
ATP MadridSadio Doumbia / Fabien Reboul66Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]33Vincitore: Doumbia / ReboulServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-3S. Doumbia / Reboul15-015-1515-3030-3040-305-3 → 6-3J. Cash / Glasspool15-0ace30-040-05-2 → 5-3S. Doumbia / Reboul15-030-040-04-2 → 5-2J. Cash / Glasspool0-150-30df0-4015-4030-4040-403-2 → 4-2S. Doumbia / Reboul15-030-040-02-2 → 3-2J. Cash / Glasspool15-030-040-0ace40-152-1 → 2-2S. Doumbia / Reboul15-030-030-15df40-151-1 → 2-1J. Cash / Glasspool0-1515-1515-3030-3040-301-0 → 1-1S. Doumbia / Reboul15-015-1530-1540-150-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-3J. Cash / Glasspool15-0ace15-15df30-15ace30-3030-4040-40df5-3 → 6-3S. Doumbia / Reboul0-15df0-3015-3030-3030-4040-404-3 → 5-3J. Cash / Glasspool15-030-040-040-15ace4-2 → 4-3S. Doumbia / Reboul15-015-1515-3030-3040-303-2 → 4-2J. Cash / Glasspool0-15df0-3015-3015-4030-4040-403-1 → 3-2S. Doumbia / Reboul15-015-15df30-1540-1540-30ace2-1 → 3-1J. Cash / Glasspool15-015-1530-1540-1540-30df2-0 → 2-1S. Doumbia / Reboul0-1515-1530-1540-151-0 → 2-0J. Cash / Glasspool0-15df0-3015-3015-4030-400-0 → 1-0
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
Mi spiace per la Rybakina, ma sono contento per la Potapova, brava!
Nell’ intervista ho sentito dire a Zverev di essere infortunato anche se non vuole svelare di che si tratta, ma che lo ha condizionato soprattutto nel gestire il finale.
A questo punto, Mensik dopo la prestazione di stasera, lo vedo decisamente favorito, ma vediamo com’è la gestirà Sasha.
Rybakina ha deciso di giocare tre set a math in questo torneo.
Vediamo se la sfanga anche oggi.
Questa è da censura.
@ Annie3 (#4601936)
Sono d’accordo sul pezzo del giorno, ma lo prendo anche e soprattutto come riprova del fatto che Auger non è ancora al suo 100%.
Mensik reduce da infortunio, è in ripresa e ora se la vedrà con Zverev, vediamo che ne viene fuori, anche perché Sasha in questo momento non lo vedo al top di forma.
Mmmh, diciamo che in una certa ottica, preferirei vincesse Jakub…
La eventuale “stessa” partita a distanza di pochi giorni dall’ ultima.. mi mette sempre ansia.
Sarà che è un refuso che viene dal volley,dove capita di riaffrontare una squadra battuta ai gironi e purtroppo come Italia abbiamo pagato diverse volte.
palla + palla = ?
@ Annie3 (#4602039)
..meritatamente a suo favore.
@ Cogi53 (#4602025)
Solo il tiebreak? Partita eccezionale, con un Kachanov in forma smagliante, continuo e aggressivo come non mai…ma gli si è opposto un Mensik galattico, e non lo dico io perché lo adoro ma Bertolucci e Boschetto che non sapevano più a che elogio attingere per manifestare la loro ammirazione, addirittura onorati di aver commentato un match così pregevole…il tiebreak ha fatto vedere i miracoli difensivi di Jakub che, mettendo in rete il dritto più facile a campo vuoto, ha posticipato di qualche punto la conclusione, alla fine, meritatamente, a
Mah! In realtà la mia impressione deriva da ciò che ho visto stasera. Cobolli poi è da anni che lo apprezzo quindi no, nessuna volontà di sottostimare e sottovalutare.
Tie break Kachanov-Mensik di grande qualità!
Solo la Cechia come noi, anche se loro hanno anche due donne ai quarti.
Nella classifica live vedo il belga una quarantina di posizioni più avanti dello spagnolo.
D’ accordo, ma 2 dei 4 sono abili a scegliere i tornei in cui andare a conquistare punti.
Uno li fa nei 500 immediatamente precedenti ad eventi importanti; l’ altro li fa nei 250 che si filano solamente dei modesti mestieranti ed i giovani.
@Redazione, Gauff nel terzo set era avanti di due break, non di uno.
Embè a 22 anni e 21 giorni oramai carriera finita!
PS: non usi lo “strawman” con me Maurantonio: ho parlato di potenziale forte giocatore da top 50 stabile non di GRANDE giocatore. Non ci provi nemmeno a fare il furbetto del lago di Lecco con me!
Vero. Ma bisogna avercene di gente di quel ranking. E noi, rosicon dei rosiconi, ne abbiamo 4 nei 20
Carota Senior, a quest’ora Lo Barbaresco avrà troppo poco sangue nella circolazione v(i)nosa
😀
Siete veramente incompetenti entrambi. o, peggio, fra quelli che non vogliono ammettere di avere sottovalutato un giovane promettente o, ancora peggio, tra quelli che fingono di sottostimare un tennista allo scopo di sottovalutare la vittoria dell’altro.
Non un fenomeno, Vallejo, ma promette di essere un top 50 almeno che è tanta roba (un top 50 ne ha massimo 49 a mondo più forti)
Aliassime è nato nell’agosto 2000.
Zverev ha appena chiuso vincendo è un 1997, mi sa che il generatore di frasi fatte comincia a fare cilecca
Addirittura ?
E perchè mai ?
Minimo sindacale considerato il ranking dei 3 ed il valore degli avversari affrontati.
Aliassime, un altro “esubero” da mandare in pensione. Ve l’ho detto, per i nati prima del 2000, compreso, è arrivato il momento del “fatti più il là” enzo
” Ay ahi ahi ay , que dolor el Cobollero por el Paraguay “
La partita di Altissime dovrebbe essere analizzata dall’ITIA
Più che qualcuno volevo dire qualcosa.
Domani comunque si prevede un Gaz grande protagonista. Sinner,a noi due.
In questo momento è n 12 e si vede. Adolfo aveva appena eliminato un top 20.
Non sono d’accordo se quel lob non gli fosse uscito di un niente sul servizio di Cobolli Adolfo ,probabilmente, avrebbe rimesso in discussione il set. È stato Cobolli a giocare bene si con palle pesanti sia con colpi di fino. In questo mome
Bravo Flavio! Se non sbaglio, con questo risultato eguaglia il suo migliore risultato in un master mille raggiunto lo scorso anno in Canada (contro Shelton…mannaggia…)
Ora Medvedev…e l’ occasione è quella giusta per una vittoria di prestigio!
Considerando quanto soffra l’ambiente di “casa” è in questo torneo che deve dare tutto, in modo da arrivare a Roma senza pressioni di risultato.
Ovviamente è un mio semplice pensiero 😉
Solidissimo Flavio questa sera.
N.12 nella classifica live.
Se Lorenzo dovesse battere Lehecka, è praticamente certo un nuovo best ranking per Cobollino.
La vittoria di Cobolli come soddisfazione di giornata viene solo al quarto posto,dopo le tante attenzioni ricevute al terzo,la sconfitta dei gemelli del gioco a due al secondo posto e al primo posto quella cosa che stasera mi farà dormire sereno,il tie break perso dalla Sabalenka,non importa la vittoria finale,ma vederla perdere un set al tie break è un qualcosa che non potete capire, quando qualcuno ti sta diventando un incubo.
Buona prestazione di Mc, punteggio che non rispecchia il tempo di 1h 38m. ma a tratti Kostyuk inagganciabile,certi scambi devastanti,nona consecutiva e una tennista che in questo momento è on fire,sulla sua strada un’altra giovane predestinata come il peso massimo Noskova.
Stasera pelo e contropelo al tennista paraguagio da parte di Cobolli 🙂
Bravo FLAVIO !!!
Finito. E tre agli ottavi, con buone possibilità di andare ai quarti di finale. Da questa parte del tabellone le chance di Flavio di andare avanti sono buone. Non mi pare chiuso per nulla.
GRANDE COBBO CHE RISPETTA I PRONOSTICI !!
Ormai sono in tanti così. Però sta ottenendo buoni risultati e ha solo 21 anni. Nei 50 ci dovrebbe arrivare, poi più su dipenderà da tanti fattori, non ultimo uno staff adeguato. Anche Flavio, del resto, deve imparare a variare di più e non fare sempre questo forcing esasperato: quando è nel pieno della forma va bene, ma come cala un poco lui stesso non riesce a star dietro l’intensità dei propri colpi.
E servizio da circuito femminile.
Io penso che a meno di sorprese la finale più probabile è Jannik vs Sasha
In realtà Blockx e Bailly erano i Fils e Van Assche Belgi ma nessuno se li filava. Ci hanno messo un po’ di più dei Francesi ma alla fine Blockx, almeno lui, sta emergendo. Non è Fils ma, come Vallejo, è da top 50 stabile. Ragazzi che maturano coi loro tempi e magari vanno più lontano di chi brucia le tappe subito
niente di maligno…..condizioni atipiche in cui le posizioni di classifica fanno meno la differenza
Mah! A parte un drittaccio niente male io vedo un giocatore poco reattivo e con poche soluzioni. Tipico tennista muscolare sudamericano che ottiene risultati solo quando la condizione atletica è nel momento di maggior brillantezza.
Per nulla d’accordo. Qualche variazione l’ha fatta, a meno che non si ricominci con la retorica de “ogni colpo diverso dall’altro”. Nella race è 44 del mondo, e siamo vicini a metà stagione. Non è scarso per nulla. Stasera è Flavio che gioca ad un ritmo superiore al suo, tutto qui.
@ robdes12 (#4601944)
Piste di ghiaccio appunto, probabilmente tra le nuove leve ci sono hockeysti per hobby
Bene cobolli
3 italiani agli ottavi
L’ Adolfo qua mi sembra veramente scarsotto. Scarsa mobilità e poche variazioni.
Vallejo sarebbe il giocatore che alcuni talent scout del forum hanno descritto come un possibile grande giocatore?
Ma per favore.
Domani compie 22 anni ed arriva al best ranking (83 attuale).
È sempre stato così Madrid, il torneo di mezzo fra Montecarlo e Roma, ben più prestigiosi, un po’ la terra di mezzo del signore degli anelli… non per caso è il torneo su terra che Nadal, il padrone di casa, ha vinto meno volte, anche se è pur vero che sino a circa 20 anni fa si giocava su cemento indoor e nessuno ha mai capito che c’entravano i due tornei fra loro… non per soldi ma per denaro direbbe Billy Wilder
Pensi al rischio che potrà correre lei stanotte 😉
Primo set conquistato, però se fosse stato meno arrembante in alcune occasioni lo avrebbe potuto vincere più facilmente. E’ un gioco indubbiamente dinamico, ma non può fare sempre il toro da corrida. Ogni tanto deve riflettere e prendersi il giusto tempo. Mi ricorda la Graf tanto appare frenetico in alcune occasioni. Quando imparerà anche ad aspettare un secondo prima di sparare dov’è meno probabile fare il punto sarà davvero un top ten. E’ l’ultimo step che deve fare: affinamento tattico in corso di match.
E quale sarebbe il sospetto?
In effetti sembrano adesso essere un po’ troppi i giovanissimi che stanno facendo le scarpe a giocatori di livello. Che ne esca uno in un torneo importante per poi imporsi con continuità nel circuito è “quasi” prassi, ma qui sembra il festival della nouvelle vogue. Comincio anche io a pensare che siano le condizioni particolari del torneo a favorire chi tiri forte. Guardiamo Flavio stasera, pare Carlos tanto spinge il dritto. Vallejo è bravo, per me diventerà un buon giocatore eppure pare incapace di opporsi alla velocità del dritto di Flavio.
2 marzo 2026: qualificazioni Indian Wells…..
LANDALUCE – BLOCKS 6 0 – 6 2
@ Di Passaggio (#4601912)
Beh, sorpresa fino a un certo punto: si era già visto che questo Blockx tira martellate da paura, fisico possente, anche sulla terra pratica un gioco da fondo, in pressione continua, cui alla fine ha ceduto persino Auger, che non è certo uno deboluccio, perdendo completamente il dritto…e come ha detto Bertolucci, se Auger perde il dritto è finito, ed infatti la partita è scivolata verso la sua inevitabile conclusione
Comunque mi viene un sospetto…..vero che madrid è sempre stato cosi ma forse quest’anno è un torneo ancora piu’ atipico del solito…..troppi risultati che sembrano strampalati sia tra uomini che donne…..
E poi, con un po’ più di rumore, ha vinto anche il secondo. Bravo, molto solido e preciso.
Cobolli ad alto rischio di Blocks ……..
Blockx
Quando Cobolli perse da Blochx a Montecarlo si leggeva qua e la che era stato battuto da un ragazzino signor nessuno. Io me lo ricordo in Davis, avrà avuto 18 massimo 19 anni ,contro di noi buttato nella arena contro la squadra detentrice del titolo , cioè noi ,ed in casa nostra. Nel primo set ci fece soffrire. Il ragazzino gioca bene e spara forte.
Programma di domani sito atp tour
SINNER NORRIE 11.OO
JODAR KOPRIVA 16.OO
ETCHEVERRY FILS 11.00
MUSETTI LEHECKA seconda partita
Ci sarebbe la domenica sportiva la sera dove qualcosa su Sinner e tennis parlano ma con argomenti poco interessanti,principalmente sono calciofili
Passasse Blocks, sarebbe decisamente una sorpresa.
Sfortuna nera per Jodar, neanche 24 ore da fenomeno e terzo incomodo e già rischia di essere dimenticato per colpa di Blockx.
mi sa che tutti abbiamo dato poco rilievo a Blocks…..mi sembra piu pericoloso di qualsiasi spagnolo
E intanto Blockx, zitto zitto, si porta a casa il primo set con Auger Aliassime
Ovviamente d’accordo , abbastanza sgradevole la cosa .
Peraltro avendo a disposizione un intero canale tematico sportivo , potrebbero pensare , almeno una o due volte la settimana , ad inserire nei palinsesti un programma ( anche di 30 minuti ) che parli solo di tennis … con servizi , notizie piu’ approfondite ect ect
Avrebbe un sicuro successo ( certo non in onda alle tre di notte ) !!!
non ti posso mettere un cuoricino, ma in realtà io amo i pollici verso
Non so cosa ne pensate però a mio avviso è scandaloso che nel notiziario sportivo di Rai 2 non si parli mai di tennis e solo quando Jannik vince danno un paio di minuti al massimo di spazio
vero….non l’ho citata solo perche ieri ha rischiato grosso
Mah, continuo a ritenere che il sistema del punteggio nel doppio sia una comica unica senza senso. Nel nostro caso, oggi, per fortuna per noi.
Bolelli e Vavassori si trovavano sotto 36 56 e 3 match point annullati con gli avversari che per vincere avrebbero dovuto vincere un set corto ed un set tosto. Mentre Bolelli e Vavassori, annullando i tre match point, basta che alzano il livello a fine match e a loro per vincere basta vincere un tie break ed un super tiebreak finale.
Ma cos’è ? Dove sta l’equità ? 😕
Comunque qui purtroppo Andreozzi e Guinard, catamazzi catastrozzi, sono ora 6-3 nel tie break del secondo set.
Dispiace per i nostri, ma a livello di giustizia, gli avversari si meritano il match, contro le ingiustizie del punteggio. 7-3 finita, siamo eliminati.
Pazienza, il Wave e il Bolo ( alla stazione di Bolo … vivere la vita … è un gioco da ragazzi ) speriamo vadano benissimo a Roma. Ce n’è di opportunità per rifarsi da subito.
@ magilla (#4601870)
Direi anche Rybakina da 6 mesi a questa parte.
Eh ” qua ” …
Ma pure io sono ” qua ” e naturalmente condivido mio malgrado la ” splendida viabilità ” della nostra regione …
Vabbè , volevo dire , che questo pungente ” neologismo ” non l’avevo mai sentito dire … divulgherò ulteriormente il verbo ❗ 😉
Se, come probabile, il quarto di finale sarà fra Jodar e Sinner è assai probabile che apparecchieranno un turno serale per accaparrare tifo e pienone sugli spalti. Se accadrà spero lo programmeranno alle 20 e non dopo il singolo femminile. E vi dirò: faranno un gran favore a Jannik, anche se qualcuno potrebbe pensare che potrebbe subire il cambio di condizioni mentre Jodar ha sempre giocato di sera. Per quanto mi riguarda, viste la condizioni di Madrid, una palla meno viva nel rimbalzo lo aiuterà ad avere un maggiore controllo ed essere ancora più solido. Pronostico elaborato Cameron Norrie permettendo.
Ci voleva la Mirra per farmi seguire un match femminile ed emozionarmi…dal terzo al tiebreak ho assistito ad un ” dramma” tennistico come non ne vedevo da tempo, con la Mirra avanti 5 a 1 e ormai, pensavo, avviata a vittoria certa con questa Bondar, che non conoscevo, ennesima asettica del circuito, che ha recuperato fino al 6 a 6 su una Andreeva che sembrava avere esaurito le forze, sommersa dalle istruzioni dall’angolo che finalmente ha deciso di zittire dichiarando che voleva fare a modo suo! E finalmente ha trovato come infilare con lungo linea commoventi la robottizzata avversaria e portare a casa una partita che non dimenticherà, con pianto finale della tenerissima Mirra cui non si può non volere bene
ricordiamoci pero’ che qua l’anno scorso cerundolo fece semifinale….darderi supero’ solo primo turno…..quindi come torneo sicuramente mette in risalto piu l’argentino
Una Gauff che finisce ROCAMBOLESCAMENTE nel sacco.
È sbagliato però chiamarla sorpresa, altrimenti non sarebbe stata neanche un po prevista, circolava nell’aria, sarebbe stato invece più corretto dire che sarebbe stata vittoria contro i favori di pronostico,determinati poi dai bookmakers.
Qua ormai è il modo comune con cui chiamiamo quelle cose che dovrebbero sveltire il traffico: a pagamento e con i pedaggi altissimi
comunque tra donne le top 10 sono tutte in crisi….che strage……solo la sabalenka è sempre vincente
Il nome dell’avversario di Cobollino mi inquieta.
Alla fine non ci crede neanche lei, quasi commossa, perché si era proprio persa.
Mentre quasi in contemporanea c’è un altro tie break decisivo sul Santana,dopo quelli vinti ieri da Pliskova e McNally.