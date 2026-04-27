Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Giornata di sorprese: Blockx elimina Auger-Aliassime, Noskova fa fuori Gauff

27/04/2026 20:00 179 commenti
Alexander Blockx nella foto - Foto getty images
Alexander Blockx nella foto - Foto getty images

Il Mutua Madrid Open 2026 continua a regalare risultati pesanti e storie inattese. Se Rafa Jódar è una delle grandi rivelazioni del torneo, anche Alexander Blockx si sta prendendo la scena. Il talento belga ha firmato una vittoria di enorme prestigio contro Felix Auger-Aliassime, mentre nel tabellone femminile Linda Noskova ha eliminato Coco Gauff al termine di una battaglia spettacolare. Avanti anche Daniil Medvedev e Mirra Andreeva, quest’ultima protagonista di un successo carico di emozione.

Blockx ha confermato il grande salto di qualità mostrato negli ultimi mesi battendo Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, con il punteggio di 7-6(3) 6-3 in 1 ora e 33 minuti. Il belga ha giocato con personalità, reggendo la pressione nel primo set e poi prendendo il controllo nel secondo. Il successo gli vale l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà Francisco Cerundolo per un posto nei suoi primi quarti di finale in un Masters 1000.

Nel torneo femminile, la grande sorpresa di giornata porta la firma di Noskova. La ceca ha eliminato Gauff, numero 3 del mondo e finalista uscente a Madrid, con il punteggio di 6-4 1-6 7-6(5) dopo 2 ore e 5 minuti di battaglia. Una partita piena di svolte, in cui la statunitense sembrava poter prendere il largo nel set decisivo dopo essere andata avanti di un break. Gauff, però, non è riuscita a gestire il vantaggio e Noskova ne ha approfittato, trascinando il match al tie-break e chiudendo con grande coraggio.
La vittoria di Noskova cambia gli equilibri del tabellone e conferma il suo potenziale nei grandi appuntamenti. Per Gauff, invece, resta il rimpianto di un’occasione non sfruttata, soprattutto nel terzo set, quando aveva la partita nelle proprie mani.

Tutto più semplice per Medvedev, che continua il suo percorso con autorità. Il russo ha superato il giovane Budkov Kjaer in appena 1 ora e 10 minuti, imponendosi con un netto 6-3 6-2. Medvedev, già quartofinalista nelle ultime due edizioni alla Caja Mágica, è ora a una sola vittoria dal ripetere quel risultato. A provare a fermarlo sarà uno tra Flavio Cobolli e Dani Vallejo.
Pur non essendo la terra battuta la sua superficie preferita, Medvedev sembra avere una buona occasione per spingersi ancora più avanti nella capitale spagnola. Il tabellone può aprirgli prospettive interessanti, ma il russo dovrà confermare la solidità mostrata in questo turno.

Grande dramma anche nel match tra Anna Bondar e Mirra Andreeva, valido per gli ottavi di finale. La giovane russa ha avuto bisogno di quasi tre ore per imporsi con il punteggio di 6-7(5) 6-4 7-6(5), al termine di una partita durissima sul piano fisico e mentale. Dopo aver sigillato la vittoria nel tie-break decisivo, Andreeva è scoppiata in lacrime, travolta dalla tensione e dall’emozione.
Per lei arriva così il terzo accesso consecutivo ai quarti di finale del torneo di Madrid, un dato che conferma il suo feeling speciale con la Caja Mágica. Nel prossimo turno affronterà Leylah Fernandez, in una sfida che promette intensità e ritmo.
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna  ·  27 Aprile 2026
14°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Molto buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 27 Aprile
09:00
13°
10:00
15°
11:00
18°
12:00
21°
13:00
22°
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24°
15:00
24°
16:00
25°
17:00
27°
18:00
26°
🎾  Programma del giorno — 27 Aprile
🎾
ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
Madrid · Terra Rossa
3° Turno M. – Ottavi F.
☀  Soleggiato
🎾  Combined ATP-WTA
🏀  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – dalle 11:00

  • A. Davidovich Fokina 🇪🇸 vs C. Ruud 🇳🇴

    ATP Madrid
    Alejandro Davidovich Fokina [20]
    3
    1
    Casper Ruud [12]
    6
    6
    Vincitore: Ruud
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  • Non prima delle 13:00: A. Sabalenka vs N. Osaka 🇯🇵

    WTA Madrid 1000
    Aryna Sabalenka [1]
    6
    6
    6
    Naomi Osaka [14]
    7
    3
    2
    Vincitore: Sabalenka
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  • Non prima delle 16:00: L. Noskova 🇨🇿 vs C. Gauff 🇺🇸

    WTA Madrid 1000
    Linda Noskova [13]
    6
    1
    7
    Coco Gauff [3]
    4
    6
    6
    Vincitore: Noskova
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  • Non prima delle 20:00: T. Atmane 🇫🇷 vs A. Zverev 🇩🇪

    ATP Madrid
    Terence Atmane
    3
    6
    Alexander Zverev [2]
    6
    7
    Vincitore: Zverev
    Mostra dettagli
  • Non prima delle 21:00: A. Potapova 🇦🇹 vs E. Rybakina 🇰🇿

    WTA Madrid 1000
    Anastasia Potapova
    0
    7
    6
    0
    Elena Rybakina [2]
    0
    6
    4
    0
    Vincitore: Potapova
    Mostra dettagli






Arantxa Sanchez Stadium – dalle 11:00

  • B. Bencic 🇨🇭 vs H. Baptiste 🇺🇸

    WTA Madrid 1000
    Belinda Bencic [11]
    1
    7
    3
    Hailey Baptiste [30]
    6
    6
    6
    Vincitore: Baptiste
    Mostra dettagli
  • A seguire: S. Tsitsipas 🇬🇷 vs D. Merida 🇪🇸

    ATP Madrid
    Stefanos Tsitsipas
    6
    6
    Daniel Merida
    4
    2
    Vincitore: Tsitsipas
    Mostra dettagli
  • A seguire: D. Medvedev vs N. Budkov Kjaer 🇳🇴

    ATP Madrid
    Daniil Medvedev [7]
    6
    6
    Nicolai Budkov Kjaer
    3
    2
    Vincitore: Medvedev
    Mostra dettagli
  • Non prima delle 19:00: M. Kostyuk 🇺🇦 vs C. McNally 🇺🇸

    WTA Madrid 1000
    Marta Kostyuk [26]
    0
    6
    6
    0
    Caty McNally
    0
    2
    3
    0
    Vincitore: Kostyuk
    Mostra dettagli
  • A seguire: K. Khachanov vs J. Mensik 🇨🇿

    ATP Madrid
    Karen Khachanov [13]
    4
    6
    Jakub Mensik [23]
    6
    7
    Vincitore: Mensik
    Mostra dettagli






Stadium 3 – dalle 11:00

  • A. Li 🇺🇸 vs L. Fernandez 🇨🇦

    WTA Madrid 1000
    Ann Li [31]
    0
    3
    2
    0
    Leylah Fernandez [24]
    0
    6
    6
    0
    Vincitore: Fernandez
    Mostra dettagli
  • Non prima delle 13:00: S. Sierra 🇦🇷 vs K. Pliskova 🇨🇿

    WTA Madrid 1000
    Solana Sierra
    0
    4
    3
    0
    Karolina Pliskova
    0
    6
    6
    0
    Vincitore: Pliskova
    Mostra dettagli
  • Non prima delle 15:00: M. Andreeva vs A. Bondar 🇭🇺

    WTA Madrid 1000
    Mirra Andreeva [9]
    6
    6
    7
    Anna Bondar
    7
    3
    6
    Vincitore: Andreeva
    Mostra dettagli
  • A seguire: A. Blockx 🇧🇪 vs F. Auger-Aliassime 🇨🇦

    ATP Madrid
    Alexander Blockx
    7
    6
    Felix Auger-Aliassime [3]
    6
    3
    Vincitore: Blockx
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  • A seguire: A. D. Vallejo 🇵🇾 vs F. Cobolli 🇮🇹

    ATP Madrid
    Adolfo Daniel Vallejo
    3
    2
    Flavio Cobolli [10]
    6
    6
    Vincitore: Cobolli
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Court 4 – dalle 11:00

  • M. Kozyreva / M. Skoch 🇨🇿 vs E. Perez 🇦🇺 / D. Schuurs 🇳🇱

    WTA Madrid 1000
    Mariia Kozyreva / Miriam Skoch
    0
    3
    0
    0
    Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
    0
    6
    6
    0
    Vincitore: Perez / Schuurs
    Mostra dettagli
  • A seguire: P. Llamas Ruiz 🇪🇸 / B. Winter Lopez 🇪🇸 vs A. Krajicek 🇺🇸 / N. Mektic 🇭🇷

    ATP Madrid
    Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez
    6
    6
    12
    Austin Krajicek / Nikola Mektic
    3
    7
    10
    Vincitore: Llamas Ruiz / Winter Lopez
    Mostra dettagli
  • Non prima delle 15:00: F. Cerundolo 🇦🇷 vs L. Darderi 🇮🇹

    ATP Madrid
    Francisco Cerundolo [16]
    6
    6
    Luciano Darderi [18]
    2
    3
    Vincitore: Cerundolo
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  • Non prima delle 17:00: S. Hsieh 🇹🇼 / S. Kenin 🇺🇸 vs K. Boulter 🇬🇧 / V. Williams 🇺🇸

    WTA Madrid 1000
    Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7]
    0
    6
    6
    0
    Katie Boulter / Venus Williams
    0
    4
    4
    0
    Vincitore: Hsieh / Kenin
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Court 5 – dalle 11:00

  • S. Arends 🇳🇱 / D. Pel 🇳🇱 vs A. Goransson 🇸🇪 / E. King 🇺🇸

    ATP Madrid
    Sander Arends / David Pel
    4
    6
    4
    Andre Goransson / Evan King
    6
    1
    10
    Vincitore: Goransson / King
    Mostra dettagli
  • A seguire: C. Harrison 🇺🇸 / N. Skupski 🇬🇧 vs R. Cash 🇺🇸 / J. Tracy 🇺🇸

    ATP Madrid
    Christian Harrison / Neal Skupski [4]
    6
    3
    10
    Robert Cash / JJ Tracy
    3
    6
    7
    Vincitore: Harrison / Skupski
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  • Non prima delle 14:30: Alternate vs L. Johnson 🇬🇧 / J. Zielinski 🇵🇱

    ATP Madrid
    Robert Galloway / Santiago Gonzalez
    3
    3
    Luke Johnson / Jan Zielinski
    6
    6
    Vincitore: Johnson / Zielinski
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Court 6 – dalle 11:00

  • H. Nys 🇲🇨 / E. Roger-Vasselin 🇫🇷 vs M. Gonzalez 🇦🇷 / A. Molteni 🇦🇷

    ATP Madrid
    Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
    7
    3
    6
    Maximo Gonzalez / Andres Molteni
    5
    6
    10
    Vincitore: Gonzalez / Molteni
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  • A seguire: G. Andreozzi 🇦🇷 / M. Guinard 🇫🇷 vs S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹

    ATP Madrid
    Guido Andreozzi / Manuel Guinard
    6
    7
    Simone Bolelli / Andrea Vavassori [8]
    3
    6
    Vincitore: Andreozzi / Guinard
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  • A seguire: S. Doumbia 🇫🇷 / F. Reboul 🇫🇷 vs J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧

    ATP Madrid
    Sadio Doumbia / Fabien Reboul
    6
    6
    Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
    3
    3
    Vincitore: Doumbia / Reboul
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179 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
PliskoNotBot (Guest) 28-04-2026 01:18

Mi spiace per la Rybakina, ma sono contento per la Potapova, brava!

 179
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Diè (Guest) 28-04-2026 00:17

Nell’ intervista ho sentito dire a Zverev di essere infortunato anche se non vuole svelare di che si tratta, ma che lo ha condizionato soprattutto nel gestire il finale.
A questo punto, Mensik dopo la prestazione di stasera, lo vedo decisamente favorito, ma vediamo com’è la gestirà Sasha.

 178
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Diè (Guest) 27-04-2026 23:40

Rybakina ha deciso di giocare tre set a math in questo torneo.
Vediamo se la sfanga anche oggi.

 177
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Di Passaggio 27-04-2026 23:38

Scritto da enzo la barbera
Aliassime, un altro “esubero” da mandare in pensione. Ve l’ho detto, per i nati prima del 2000, compreso, è arrivato il momento del “fatti più il là” enzo

Questa è da censura.

 176
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+1: Marco M.
Di Passaggio 27-04-2026 23:37

@ Annie3 (#4601936)

Sono d’accordo sul pezzo del giorno, ma lo prendo anche e soprattutto come riprova del fatto che Auger non è ancora al suo 100%.

 175
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Diè (Guest) 27-04-2026 23:37

Mensik reduce da infortunio, è in ripresa e ora se la vedrà con Zverev, vediamo che ne viene fuori, anche perché Sasha in questo momento non lo vedo al top di forma.
Mmmh, diciamo che in una certa ottica, preferirei vincesse Jakub…
La eventuale “stessa” partita a distanza di pochi giorni dall’ ultima.. mi mette sempre ansia.

Sarà che è un refuso che viene dal volley,dove capita di riaffrontare una squadra battuta ai gironi e purtroppo come Italia abbiamo pagato diverse volte.

 174
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magilla 27-04-2026 23:26

Scritto da MAURO

Scritto da Oscar
Bene cobolli
3 italiani agli ottavi

Minimo sindacale considerato il ranking dei 3 ed il valore degli avversari affrontati.

palla + palla = ?

 173
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+1: Marco M.
Annie3 27-04-2026 23:24

@ Annie3 (#4602039)

..meritatamente a suo favore.

 172
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Annie3 27-04-2026 23:23

@ Cogi53 (#4602025)

Solo il tiebreak? Partita eccezionale, con un Kachanov in forma smagliante, continuo e aggressivo come non mai…ma gli si è opposto un Mensik galattico, e non lo dico io perché lo adoro ma Bertolucci e Boschetto che non sapevano più a che elogio attingere per manifestare la loro ammirazione, addirittura onorati di aver commentato un match così pregevole…il tiebreak ha fatto vedere i miracoli difensivi di Jakub che, mettendo in rete il dritto più facile a campo vuoto, ha posticipato di qualche punto la conclusione, alla fine, meritatamente, a

 171
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Mario Benni (Guest) 27-04-2026 23:12

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da Mario Benni
L’ Adolfo qua mi sembra veramente scarsotto. Scarsa mobilità e poche variazioni.

E servizio da circuito femminile.

Siete veramente incompetenti entrambi. o, peggio, fra quelli che non vogliono ammettere di avere sottovalutato un giovane promettente o, ancora peggio, tra quelli che fingono di sottostimare un tennista allo scopo di sottovalutare la vittoria dell’altro.
Non un fenomeno, Vallejo, ma promette di essere un top 50 almeno che è tanta roba (un top 50 ne ha massimo 49 a mondo più forti)

Mah! In realtà la mia impressione deriva da ciò che ho visto stasera. Cobolli poi è da anni che lo apprezzo quindi no, nessuna volontà di sottostimare e sottovalutare.

 170
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Cogi53 27-04-2026 23:02

Tie break Kachanov-Mensik di grande qualità!

 169
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Detox (Guest) 27-04-2026 23:01

Scritto da MAURO

Scritto da Oscar
Bene cobolli
3 italiani agli ottavi

Minimo sindacale considerato il ranking dei 3 ed il valore degli avversari affrontati.

Solo la Cechia come noi, anche se loro hanno anche due donne ai quarti.

 168
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MarcoP 27-04-2026 22:43

Scritto da MAURO

Scritto da magilla
mi sa che tutti abbiamo dato poco rilievo a Blocks…..mi sembra piu pericoloso di qualsiasi spagnolo

2 marzo 2026: qualificazioni Indian Wells…..
LANDALUCE – BLOCKS 6 0 – 6 2

Nella classifica live vedo il belga una quarantina di posizioni più avanti dello spagnolo.

 167
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MAURO (Guest) 27-04-2026 22:37

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da Oscar
Bene cobolli
3 italiani agli ottavi

Minimo sindacale considerato il ranking dei 3 ed il valore degli avversari affrontati.

Vero. Ma bisogna avercene di gente di quel ranking. E noi, rosicon dei rosiconi, ne abbiamo 4 nei 20

D’ accordo, ma 2 dei 4 sono abili a scegliere i tornei in cui andare a conquistare punti.
Uno li fa nei 500 immediatamente precedenti ad eventi importanti; l’ altro li fa nei 250 che si filano solamente dei modesti mestieranti ed i giovani.

 166
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-1: Marco M.
MarcoP 27-04-2026 22:36

@Redazione, Gauff nel terzo set era avanti di due break, non di uno.

 165
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Detuqueridapresencia 27-04-2026 22:32

Scritto da MAURO
Vallejo sarebbe il giocatore che alcuni talent scout del forum hanno descritto come un possibile grande giocatore?
Ma per favore.
Domani compie 22 anni ed arriva al best ranking (83 attuale).

Embè a 22 anni e 21 giorni oramai carriera finita! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS: non usi lo “strawman” con me Maurantonio: ho parlato di potenziale forte giocatore da top 50 stabile non di GRANDE giocatore. Non ci provi nemmeno a fare il furbetto del lago di Lecco con me!

 164
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Detuqueridapresencia 27-04-2026 22:31

Scritto da MAURO

Scritto da Oscar
Bene cobolli
3 italiani agli ottavi

Minimo sindacale considerato il ranking dei 3 ed il valore degli avversari affrontati.

Vero. Ma bisogna avercene di gente di quel ranking. E noi, rosicon dei rosiconi, ne abbiamo 4 nei 20

 163
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+1: MarcoP, antoniov, Inox, Marco M.
Detuqueridapresencia 27-04-2026 22:30

Scritto da Carota Senior

Scritto da enzo la barbera
Aliassime, un altro “esubero” da mandare in pensione. Ve l’ho detto, per i nati prima del 2000, compreso, è arrivato il momento del “fatti più il là” enzo

Aliassime è nato nell’agosto 2000.
Zverev ha appena chiuso vincendo è un 1997, mi sa che il generatore di frasi fatte comincia a fare cilecca

Carota Senior, a quest’ora Lo Barbaresco avrà troppo poco sangue nella circolazione v(i)nosa

😀

 162
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+1: Carota Senior
Detuqueridapresencia 27-04-2026 22:29

Scritto da MAURO

Scritto da Mario Benni
L’ Adolfo qua mi sembra veramente scarsotto. Scarsa mobilità e poche variazioni.

E servizio da circuito femminile.

Siete veramente incompetenti entrambi. o, peggio, fra quelli che non vogliono ammettere di avere sottovalutato un giovane promettente o, ancora peggio, tra quelli che fingono di sottostimare un tennista allo scopo di sottovalutare la vittoria dell’altro.

Non un fenomeno, Vallejo, ma promette di essere un top 50 almeno che è tanta roba (un top 50 ne ha massimo 49 a mondo più forti)

 161
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Carota Senior 27-04-2026 22:03

Scritto da enzo la barbera
Aliassime, un altro “esubero” da mandare in pensione. Ve l’ho detto, per i nati prima del 2000, compreso, è arrivato il momento del “fatti più il là” enzo

Aliassime è nato nell’agosto 2000.
Zverev ha appena chiuso vincendo è un 1997, mi sa che il generatore di frasi fatte comincia a fare cilecca :mrgreen:

 160
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+1: Inox, tacchino freddo, Marco Tullio Cicerone, Detuqueridapresencia, MarcoP, Marco M., marcusmin
antoniov 27-04-2026 21:58

Scritto da luchador

Scritto da tacchino freddo

Scritto da magilla
Comunque mi viene un sospetto…..vero che madrid è sempre stato cosi ma forse quest’anno è un torneo ancora piu’ atipico del solito…..troppi risultati che sembrano strampalati sia tra uomini che donne…..

E quale sarebbe il sospetto?

La partita di Altissime dovrebbe essere analizzata dall’ITIA

Addirittura ?
E perchè mai ?

 159
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+1: MarcoP
MAURO (Guest) 27-04-2026 21:58

Scritto da Oscar
Bene cobolli
3 italiani agli ottavi

Minimo sindacale considerato il ranking dei 3 ed il valore degli avversari affrontati.

 158
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-1: luca74, Detuqueridapresencia, MarcoP, Marco M.
enzo la barbera (Guest) 27-04-2026 21:50

Aliassime, un altro “esubero” da mandare in pensione. Ve l’ho detto, per i nati prima del 2000, compreso, è arrivato il momento del “fatti più il là” enzo

 157
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-1: robdes12, Carota Senior, tacchino freddo, Inox, Detuqueridapresencia, MarcoP, Marco M.
Golden Shark 27-04-2026 21:50

” Ay ahi ahi ay , que dolor el Cobollero por el Paraguay “

 156
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+1: antoniov
luchador (Guest) 27-04-2026 21:49

Scritto da tacchino freddo

Scritto da magilla
Comunque mi viene un sospetto…..vero che madrid è sempre stato cosi ma forse quest’anno è un torneo ancora piu’ atipico del solito…..troppi risultati che sembrano strampalati sia tra uomini che donne…..

E quale sarebbe il sospetto?

La partita di Altissime dovrebbe essere analizzata dall’ITIA

 155
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Gaz (Guest) 27-04-2026 21:44

Scritto da Gaz
La vittoria di Cobolli come soddisfazione di giornata viene solo al quarto posto,dopo le tante attenzioni ricevute al terzo,la sconfitta dei gemelli del gioco a due al secondo posto e al primo posto quella cosa che stasera mi farà dormire sereno,il tie break perso dalla Sabalenka,non importa la vittoria finale,ma vederla perdere un set al tie break è un qualcosa che non potete capire, quando qualcuno ti sta diventando un incubo.

Più che qualcuno volevo dire qualcosa.

Domani comunque si prevede un Gaz grande protagonista. Sinner,a noi due.

 154
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-1: Marco M.
Giambi (Guest) 27-04-2026 21:44

Scritto da Giambi

Scritto da Mario Benni
L’ Adolfo qua mi sembra veramente scarsotto. Scarsa mobilità e poche variazioni.

Non sono d’accordo se quel lob non gli fosse uscito di un niente sul servizio di Cobolli Adolfo ,probabilmente, avrebbe rimesso in discussione il set. È stato Cobolli a giocare bene si con palle pesanti sia con colpi di fino. In questo mome

In questo momento è n 12 e si vede. Adolfo aveva appena eliminato un top 20.

 153
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+1: Marco M.
Giambi (Guest) 27-04-2026 21:42

Scritto da Mario Benni
L’ Adolfo qua mi sembra veramente scarsotto. Scarsa mobilità e poche variazioni.

Non sono d’accordo se quel lob non gli fosse uscito di un niente sul servizio di Cobolli Adolfo ,probabilmente, avrebbe rimesso in discussione il set. È stato Cobolli a giocare bene si con palle pesanti sia con colpi di fino. In questo mome

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+1: magilla, Marco M.
Diè (Guest) 27-04-2026 21:42

Bravo Flavio! Se non sbaglio, con questo risultato eguaglia il suo migliore risultato in un master mille raggiunto lo scorso anno in Canada (contro Shelton…mannaggia…)
Ora Medvedev…e l’ occasione è quella giusta per una vittoria di prestigio!

Considerando quanto soffra l’ambiente di “casa” è in questo torneo che deve dare tutto, in modo da arrivare a Roma senza pressioni di risultato.

Ovviamente è un mio semplice pensiero 😉

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Silvio74 (Guest) 27-04-2026 21:41

Solidissimo Flavio questa sera.
N.12 nella classifica live.
Se Lorenzo dovesse battere Lehecka, è praticamente certo un nuovo best ranking per Cobollino.

 150
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+1: Golden Shark
Gaz (Guest) 27-04-2026 21:41

La vittoria di Cobolli come soddisfazione di giornata viene solo al quarto posto,dopo le tante attenzioni ricevute al terzo,la sconfitta dei gemelli del gioco a due al secondo posto e al primo posto quella cosa che stasera mi farà dormire sereno,il tie break perso dalla Sabalenka,non importa la vittoria finale,ma vederla perdere un set al tie break è un qualcosa che non potete capire, quando qualcuno ti sta diventando un incubo.

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-1: Marco M.
Gaz (Guest) 27-04-2026 21:30

Buona prestazione di Mc, punteggio che non rispecchia il tempo di 1h 38m. ma a tratti Kostyuk inagganciabile,certi scambi devastanti,nona consecutiva e una tennista che in questo momento è on fire,sulla sua strada un’altra giovane predestinata come il peso massimo Noskova.

 148
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-1: Marco M.
antoniov 27-04-2026 21:29

Stasera pelo e contropelo al tennista paraguagio da parte di Cobolli 🙂

Bravo FLAVIO !!!

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+1: Marco M., etberit, Detuqueridapresencia, piper
robdes12 27-04-2026 21:29

Finito. E tre agli ottavi, con buone possibilità di andare ai quarti di finale. Da questa parte del tabellone le chance di Flavio di andare avanti sono buone. Non mi pare chiuso per nulla.

 146
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+1: Marco M., etberit
Giuliano da Viareggio (Guest) 27-04-2026 21:28

GRANDE COBBO CHE RISPETTA I PRONOSTICI !!

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+1: etberit
robdes12 27-04-2026 21:25

Scritto da Mario Benni

Scritto da robdes12

Scritto da Mario Benni
L’ Adolfo qua mi sembra veramente scarsotto. Scarsa mobilità e poche variazioni.

Per nulla d’accordo. Qualche variazione l’ha fatta, a meno che non si ricominci con la retorica de “ogni colpo diverso dall’altro”. Nella race è 44 del mondo, e siamo vicini a metà stagione. Non è scarso per nulla. Stasera è Flavio che gioca ad un ritmo superiore al suo, tutto qui.

Mah! A parte un drittaccio niente male io vedo un giocatore poco reattivo e con poche soluzioni. Tipico tennista muscolare sudamericano che ottiene risultati solo quando la condizione atletica è nel momento di maggior brillantezza.

Ormai sono in tanti così. Però sta ottenendo buoni risultati e ha solo 21 anni. Nei 50 ci dovrebbe arrivare, poi più su dipenderà da tanti fattori, non ultimo uno staff adeguato. Anche Flavio, del resto, deve imparare a variare di più e non fare sempre questo forcing esasperato: quando è nel pieno della forma va bene, ma come cala un poco lui stesso non riesce a star dietro l’intensità dei propri colpi.

 144
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MAURO (Guest) 27-04-2026 21:24

Scritto da Mario Benni
L’ Adolfo qua mi sembra veramente scarsotto. Scarsa mobilità e poche variazioni.

E servizio da circuito femminile.

 143
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-1: Detuqueridapresencia
Inox 27-04-2026 21:20

Io penso che a meno di sorprese la finale più probabile è Jannik vs Sasha

 142
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+1: MarcoP
Detuqueridapresencia 27-04-2026 21:18

Scritto da magilla
mi sa che tutti abbiamo dato poco rilievo a Blocks…..mi sembra piu pericoloso di qualsiasi spagnolo

In realtà Blockx e Bailly erano i Fils e Van Assche Belgi ma nessuno se li filava. Ci hanno messo un po’ di più dei Francesi ma alla fine Blockx, almeno lui, sta emergendo. Non è Fils ma, come Vallejo, è da top 50 stabile. Ragazzi che maturano coi loro tempi e magari vanno più lontano di chi brucia le tappe subito

 141
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magilla 27-04-2026 21:18

Scritto da tacchino freddo

Scritto da magilla
Comunque mi viene un sospetto…..vero che madrid è sempre stato cosi ma forse quest’anno è un torneo ancora piu’ atipico del solito…..troppi risultati che sembrano strampalati sia tra uomini che donne…..

E quale sarebbe il sospetto?

niente di maligno…..condizioni atipiche in cui le posizioni di classifica fanno meno la differenza

 140
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+1: Marco M.
Mario Benni (Guest) 27-04-2026 21:17

Scritto da robdes12

Scritto da Mario Benni
L’ Adolfo qua mi sembra veramente scarsotto. Scarsa mobilità e poche variazioni.

Per nulla d’accordo. Qualche variazione l’ha fatta, a meno che non si ricominci con la retorica de “ogni colpo diverso dall’altro”. Nella race è 44 del mondo, e siamo vicini a metà stagione. Non è scarso per nulla. Stasera è Flavio che gioca ad un ritmo superiore al suo, tutto qui.

Mah! A parte un drittaccio niente male io vedo un giocatore poco reattivo e con poche soluzioni. Tipico tennista muscolare sudamericano che ottiene risultati solo quando la condizione atletica è nel momento di maggior brillantezza.

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robdes12 27-04-2026 21:10

Scritto da Mario Benni
L’ Adolfo qua mi sembra veramente scarsotto. Scarsa mobilità e poche variazioni.

Per nulla d’accordo. Qualche variazione l’ha fatta, a meno che non si ricominci con la retorica de “ogni colpo diverso dall’altro”. Nella race è 44 del mondo, e siamo vicini a metà stagione. Non è scarso per nulla. Stasera è Flavio che gioca ad un ritmo superiore al suo, tutto qui.

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Inox 27-04-2026 21:08

@ robdes12 (#4601944)

Piste di ghiaccio appunto, probabilmente tra le nuove leve ci sono hockeysti per hobby

 137
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Oscar (Guest) 27-04-2026 21:08

Bene cobolli
3 italiani agli ottavi

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+1: MarcoP
Mario Benni (Guest) 27-04-2026 21:06

L’ Adolfo qua mi sembra veramente scarsotto. Scarsa mobilità e poche variazioni.

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
MAURO (Guest) 27-04-2026 21:00

Vallejo sarebbe il giocatore che alcuni talent scout del forum hanno descritto come un possibile grande giocatore?
Ma per favore.
Domani compie 22 anni ed arriva al best ranking (83 attuale).

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-1: Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 27-04-2026 21:00

Scritto da magilla
Comunque mi viene un sospetto…..vero che madrid è sempre stato cosi ma forse quest’anno è un torneo ancora piu’ atipico del solito…..troppi risultati che sembrano strampalati sia tra uomini che donne…..

È sempre stato così Madrid, il torneo di mezzo fra Montecarlo e Roma, ben più prestigiosi, un po’ la terra di mezzo del signore degli anelli… non per caso è il torneo su terra che Nadal, il padrone di casa, ha vinto meno volte, anche se è pur vero che sino a circa 20 anni fa si giocava su cemento indoor e nessuno ha mai capito che c’entravano i due tornei fra loro… non per soldi ma per denaro direbbe Billy Wilder

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+1: MarcoP
antoniov 27-04-2026 20:59

Scritto da Adrien Ouilecoup
Cobolli ad alto rischio di Blocks ……..

Pensi al rischio che potrà correre lei stanotte 😉

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
robdes12 27-04-2026 20:59

Primo set conquistato, però se fosse stato meno arrembante in alcune occasioni lo avrebbe potuto vincere più facilmente. E’ un gioco indubbiamente dinamico, ma non può fare sempre il toro da corrida. Ogni tanto deve riflettere e prendersi il giusto tempo. Mi ricorda la Graf tanto appare frenetico in alcune occasioni. Quando imparerà anche ad aspettare un secondo prima di sparare dov’è meno probabile fare il punto sarà davvero un top ten. E’ l’ultimo step che deve fare: affinamento tattico in corso di match.

 131
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tacchino freddo 27-04-2026 20:46

Scritto da magilla
Comunque mi viene un sospetto…..vero che madrid è sempre stato cosi ma forse quest’anno è un torneo ancora piu’ atipico del solito…..troppi risultati che sembrano strampalati sia tra uomini che donne…..

E quale sarebbe il sospetto?

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robdes12 27-04-2026 20:44

Scritto da magilla
Comunque mi viene un sospetto…..vero che madrid è sempre stato cosi ma forse quest’anno è un torneo ancora piu’ atipico del solito…..troppi risultati che sembrano strampalati sia tra uomini che donne…..

In effetti sembrano adesso essere un po’ troppi i giovanissimi che stanno facendo le scarpe a giocatori di livello. Che ne esca uno in un torneo importante per poi imporsi con continuità nel circuito è “quasi” prassi, ma qui sembra il festival della nouvelle vogue. Comincio anche io a pensare che siano le condizioni particolari del torneo a favorire chi tiri forte. Guardiamo Flavio stasera, pare Carlos tanto spinge il dritto. Vallejo è bravo, per me diventerà un buon giocatore eppure pare incapace di opporsi alla velocità del dritto di Flavio.

 129
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+1: magilla
MAURO (Guest) 27-04-2026 20:16

Scritto da magilla
mi sa che tutti abbiamo dato poco rilievo a Blocks…..mi sembra piu pericoloso di qualsiasi spagnolo

2 marzo 2026: qualificazioni Indian Wells…..
LANDALUCE – BLOCKS 6 0 – 6 2

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Annie3 27-04-2026 20:16

@ Di Passaggio (#4601912)

Beh, sorpresa fino a un certo punto: si era già visto che questo Blockx tira martellate da paura, fisico possente, anche sulla terra pratica un gioco da fondo, in pressione continua, cui alla fine ha ceduto persino Auger, che non è certo uno deboluccio, perdendo completamente il dritto…e come ha detto Bertolucci, se Auger perde il dritto è finito, ed infatti la partita è scivolata verso la sua inevitabile conclusione

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+1: Detuqueridapresencia, robdes12
magilla 27-04-2026 20:06

Comunque mi viene un sospetto…..vero che madrid è sempre stato cosi ma forse quest’anno è un torneo ancora piu’ atipico del solito…..troppi risultati che sembrano strampalati sia tra uomini che donne…..

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Cogi53 27-04-2026 19:59

Scritto da Cogi53
E intanto Blockx, zitto zitto, si porta a casa il primo set con Auger Aliassime

E poi, con un po’ più di rumore, ha vinto anche il secondo. Bravo, molto solido e preciso.

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+1: Marco M.
Adrien Ouilecoup (Guest) 27-04-2026 19:54

Cobolli ad alto rischio di Blocks ……..

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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, antoniov
Giambi (Guest) 27-04-2026 19:49

Scritto da Giambi
Quando Cobolli perse da Blochx a Montecarlo si leggeva qua e la che era stato battuto da un ragazzino signor nessuno. Io me lo ricordo in Davis, avrà avuto 18 massimo 19 anni ,contro di noi buttato nella arena contro la squadra detentrice del titolo , cioè noi ,ed in casa nostra. Nel primo set ci fece soffrire. Il ragazzino gioca bene e spara forte.

Blockx

 123
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Giambi (Guest) 27-04-2026 19:46

Quando Cobolli perse da Blochx a Montecarlo si leggeva qua e la che era stato battuto da un ragazzino signor nessuno. Io me lo ricordo in Davis, avrà avuto 18 massimo 19 anni ,contro di noi buttato nella arena contro la squadra detentrice del titolo , cioè noi ,ed in casa nostra. Nel primo set ci fece soffrire. Il ragazzino gioca bene e spara forte.

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+1: puffo65, Marco M., Scolaretto
Tennisforever 27-04-2026 19:40

Programma di domani sito atp tour
SINNER NORRIE 11.OO
JODAR KOPRIVA 16.OO

ETCHEVERRY FILS 11.00
MUSETTI LEHECKA seconda partita

 121
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Giorgio89 (Guest) 27-04-2026 19:38

Scritto da Golden Shark

Scritto da Inox
Non so cosa ne pensate però a mio avviso è scandaloso che nel notiziario sportivo di Rai 2 non si parli mai di tennis e solo quando Jannik vince danno un paio di minuti al massimo di spazio

Ovviamente d’accordo , abbastanza sgradevole la cosa .
Peraltro avendo a disposizione un intero canale tematico sportivo , potrebbero pensare , almeno una o due volte la settimana , ad inserire nei palinsesti un programma ( anche di 30 minuti ) che parli solo di tennis … con servizi , notizie piu’ approfondite ect ect
Avrebbe un sicuro successo ( certo non in onda alle tre di notte ) !!!

Ci sarebbe la domenica sportiva la sera dove qualcosa su Sinner e tennis parlano ma con argomenti poco interessanti,principalmente sono calciofili

 120
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+1: Inox, Golden Shark
Di Passaggio 27-04-2026 19:34

Passasse Blocks, sarebbe decisamente una sorpresa.

 119
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Kenobi 27-04-2026 19:34

Sfortuna nera per Jodar, neanche 24 ore da fenomeno e terzo incomodo e già rischia di essere dimenticato per colpa di Blockx.

 118
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+1: magilla, Giampi, Scolaretto, Detuqueridapresencia
magilla 27-04-2026 19:30

mi sa che tutti abbiamo dato poco rilievo a Blocks…..mi sembra piu pericoloso di qualsiasi spagnolo

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Cogi53 27-04-2026 19:25

E intanto Blockx, zitto zitto, si porta a casa il primo set con Auger Aliassime

 116
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+1: Inox, Marco M.
Golden Shark 27-04-2026 19:24

Scritto da Inox
Non so cosa ne pensate però a mio avviso è scandaloso che nel notiziario sportivo di Rai 2 non si parli mai di tennis e solo quando Jannik vince danno un paio di minuti al massimo di spazio

Ovviamente d’accordo , abbastanza sgradevole la cosa .

Peraltro avendo a disposizione un intero canale tematico sportivo , potrebbero pensare , almeno una o due volte la settimana , ad inserire nei palinsesti un programma ( anche di 30 minuti ) che parli solo di tennis … con servizi , notizie piu’ approfondite ect ect

Avrebbe un sicuro successo ( certo non in onda alle tre di notte ) !!!

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+1: Inox
NonSoloSinner (Guest) 27-04-2026 19:16

Scritto da Inox
@ NonSoloSinner (#4601759)
Su questo che hai scritto però il pollice verso ci sta tutto, te le cerchi proprio

non ti posso mettere un cuoricino, ma in realtà io amo i pollici verso

 114
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Inox 27-04-2026 19:01

Non so cosa ne pensate però a mio avviso è scandaloso che nel notiziario sportivo di Rai 2 non si parli mai di tennis e solo quando Jannik vince danno un paio di minuti al massimo di spazio

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magilla 27-04-2026 18:45

Scritto da zedarioz
@ magilla (#4601870)
Direi anche Rybakina da 6 mesi a questa parte.

vero….non l’ho citata solo perche ieri ha rischiato grosso

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GIALAPPA SBANDY REMIX 27-04-2026 18:29

Mah, continuo a ritenere che il sistema del punteggio nel doppio sia una comica unica senza senso. Nel nostro caso, oggi, per fortuna per noi.
Bolelli e Vavassori si trovavano sotto 36 56 e 3 match point annullati con gli avversari che per vincere avrebbero dovuto vincere un set corto ed un set tosto. Mentre Bolelli e Vavassori, annullando i tre match point, basta che alzano il livello a fine match e a loro per vincere basta vincere un tie break ed un super tiebreak finale.
Ma cos’è ? Dove sta l’equità ? 😕
Comunque qui purtroppo Andreozzi e Guinard, catamazzi catastrozzi, sono ora 6-3 nel tie break del secondo set.
Dispiace per i nostri, ma a livello di giustizia, gli avversari si meritano il match, contro le ingiustizie del punteggio. 7-3 finita, siamo eliminati.
Pazienza, il Wave e il Bolo ( alla stazione di Bolo … vivere la vita … è un gioco da ragazzi ) speriamo vadano benissimo a Roma. Ce n’è di opportunità per rifarsi da subito.

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zedarioz 27-04-2026 18:29

@ magilla (#4601870)

Direi anche Rybakina da 6 mesi a questa parte.

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Golden Shark 27-04-2026 18:25

Scritto da Marco M.

Scritto da Golden Shark

Scritto da Marco M.
… il sequestro di ore a opera delle autostragi liguri non è giornata…

” … autoSTRAGI liguri ” è dannatamente appropriato !!!

Qua ormai è il modo comune con cui chiamiamo quelle cose che dovrebbero sveltire il traffico: a pagamento e con i pedaggi altissimi

Eh ” qua ” …

Ma pure io sono ” qua ” :mrgreen: e naturalmente condivido mio malgrado la ” splendida viabilità ” della nostra regione …

Vabbè , volevo dire , che questo pungente ” neologismo ” non l’avevo mai sentito dire … divulgherò ulteriormente il verbo ❗ 😉

 109
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+1: Marco M.
joe (Guest) 27-04-2026 18:21

Se, come probabile, il quarto di finale sarà fra Jodar e Sinner è assai probabile che apparecchieranno un turno serale per accaparrare tifo e pienone sugli spalti. Se accadrà spero lo programmeranno alle 20 e non dopo il singolo femminile. E vi dirò: faranno un gran favore a Jannik, anche se qualcuno potrebbe pensare che potrebbe subire il cambio di condizioni mentre Jodar ha sempre giocato di sera. Per quanto mi riguarda, viste la condizioni di Madrid, una palla meno viva nel rimbalzo lo aiuterà ad avere un maggiore controllo ed essere ancora più solido. Pronostico elaborato Cameron Norrie permettendo.

 108
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Annie3 27-04-2026 18:21

Ci voleva la Mirra per farmi seguire un match femminile ed emozionarmi…dal terzo al tiebreak ho assistito ad un ” dramma” tennistico come non ne vedevo da tempo, con la Mirra avanti 5 a 1 e ormai, pensavo, avviata a vittoria certa con questa Bondar, che non conoscevo, ennesima asettica del circuito, che ha recuperato fino al 6 a 6 su una Andreeva che sembrava avere esaurito le forze, sommersa dalle istruzioni dall’angolo che finalmente ha deciso di zittire dichiarando che voleva fare a modo suo! E finalmente ha trovato come infilare con lungo linea commoventi la robottizzata avversaria e portare a casa una partita che non dimenticherà, con pianto finale della tenerissima Mirra cui non si può non volere bene

 107
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magilla 27-04-2026 18:20

Scritto da robdes12

Scritto da magilla

Scritto da Silvio
e intanto Darderi…
qualcuno che sta guardando potrebbe postare qualche impressione sul primo set?

ti do la mia impressione : cerundolo quasi perfetto….darderi è da un po’ che non è il darderi del 2025 che pero’ dopo un periodo pieno di risultati e di tanto lavoro ci sta…è un po sfiduciato anche per la mancanza di risultati

Si, e soprattutto per Darderi troppo poche prime, sotto il 50%. Non è periodo, forse ha accelarato ad inizio anno, con ottavi, finale torneo e adesso ha un calo. Fra lui e Cerundolo dovrebbe esserci battaglia, come avvenuto nei precedenti incontri. Due volte ha vinto Luciano che invece oggi non oppone nulla, infatti non ottiene palle break anche nei game lottati (pochi). Mi pare un po’ lento negli spostamenti.

ricordiamoci pero’ che qua l’anno scorso cerundolo fece semifinale….darderi supero’ solo primo turno…..quindi come torneo sicuramente mette in risalto piu l’argentino

 106
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Gaz (Guest) 27-04-2026 18:18

Scritto da Gaz
È una giornata meno complicata di ieri,dove ci sono match che sembrano più segnati, ieri ne sono successe di tutte.
La Gauff non ha giocato bene, poteva ad un certo punto anche perdere, è stata anche male, affronta una che è invece in salute e ha pure riposato, quì ci sono le premesse per la sorpresa.
La Fernandez uscita dal tunnel è carica a pallettoni, dubito insomma che oggi non sfrutti l’occasione, come del resto Pliskova,a questo punto, anche lei ieri è stata con un piede e 3/4 fuori. Match nobile tra Sabalenka e Osaka,la quale seppur non più quella di prima l’ho vista abbastanza bene contro Osorio al suo esordio.
Vedremo cosa riusciranno a fare le sorprese Sierra,Bondar e Mc, vediamo se quest’ultima è già appagata o tratto insegnamento dalla sconfitta recente contro Kostyuk a Rouen,dopo che nel primo set aveva impartito lezione,come spesso fa,ma lei è pagata solo per i primi 40 minuti.

Una Gauff che finisce ROCAMBOLESCAMENTE nel sacco.
È sbagliato però chiamarla sorpresa, altrimenti non sarebbe stata neanche un po prevista, circolava nell’aria, sarebbe stato invece più corretto dire che sarebbe stata vittoria contro i favori di pronostico,determinati poi dai bookmakers.

 105
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-1: Marco M.
Marco M. 27-04-2026 18:18

Scritto da Golden Shark

Scritto da Marco M.
… il sequestro di ore a opera delle autostragi liguri non è giornata…

” … autoSTRAGI liguri ” è dannatamente appropriato !!!

Qua ormai è il modo comune con cui chiamiamo quelle cose che dovrebbero sveltire il traffico: a pagamento e con i pedaggi altissimi

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+1: Detuqueridapresencia
-1: Oliver
magilla 27-04-2026 18:17

comunque tra donne le top 10 sono tutte in crisi….che strage……solo la sabalenka è sempre vincente

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Giambi (Guest) 27-04-2026 18:16

Il nome dell’avversario di Cobollino mi inquieta.

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Gaz (Guest) 27-04-2026 18:06

Scritto da Gaz
Dal 5-1 Andreeva completamente uscita dal match, eccesso di confidenza,ora sul 5-5 la Bondar ora ci crede e non sbaglia quasi più nulla,Andreeva ora nei guai.

Alla fine non ci crede neanche lei, quasi commossa, perché si era proprio persa.
Mentre quasi in contemporanea c’è un altro tie break decisivo sul Santana,dopo quelli vinti ieri da Pliskova e McNally.

 101
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