Jódar vince il duello del futuro con Fonseca: Madrid sogna con il suo nuovo talento (video partita e dichiarazioni dei due giocatori)

Rafa Jódar si prende il palcoscenico del Mutua Madrid Open 2026 e firma una delle vittorie più significative della sua giovane carriera. Il talento spagnolo ha superato Joao Fonseca in un autentico duello generazionale, imponendosi con il punteggio di 7-6(4) 4-6 6-1 dopo 2 ore e 10 minuti di grande intensità sul Manolo Santana.

Era una delle partite più attese del torneo, non solo per il presente dei due giocatori, ma soprattutto per ciò che rappresentano in prospettiva. Jódar e Fonseca, entrambi nati nel 2006, sono due dei nomi più brillanti della nuova generazione. Il primo confronto nel circuito maggiore ha premiato lo spagnolo, più solido nei momenti decisivi e capace di ritrovare il proprio miglior tennis proprio quando la partita sembrava più complicata.

Il match è iniziato in un’atmosfera elettrica. Il pubblico madrileno ha accompagnato ogni punto con grande partecipazione, trasformando la Manolo Santana in una vera bolgia. Jódar ha dovuto subito salvare tre palle break nel suo primo turno di servizio, appoggiandosi a prime solide e a una buona gestione della pressione. Fonseca, dall’altra parte, ha mostrato fin dall’inizio la potenza del suo dritto, uno dei colpi più esplosivi del circuito.

Con il passare dei game, però, Jódar è entrato sempre meglio nello scambio. Sul 2-2 ha trovato il break grazie al suo rovescio, uno dei marchi di fabbrica del suo tennis. Il vantaggio è durato poco: Fonseca ha reagito immediatamente e ha piazzato il controbreak a zero, riportando il set in equilibrio.

Da quel momento entrambi hanno tenuto bene i rispettivi turni di battuta fino al tie-break. Qui la maggiore continuità di Jódar ha fatto la differenza. Lo spagnolo è salito fino al 5-1, ha visto Fonseca rientrare fino al 5-4, ma ha poi chiuso un primo set di altissimo livello, conquistato per 7-6(4).

Nel secondo parziale è stato Fonseca a partire meglio. Jódar ha avuto un passaggio a vuoto pesante nel primo turno di battuta, passando da 40-0 a subire il break a causa di alcuni errori gratuiti. Da lì il brasiliano ha alzato il ritmo, soprattutto in risposta, dando per diversi game la sensazione di avere qualcosa in più.

Jódar ha avuto l’occasione di rientrare nel quarto game, ma Fonseca è stato bravo a salvarsi e a confermare il vantaggio. Il brasiliano ha poi continuato a comandare con il servizio e con un dritto di altissimo livello, gestendo con freddezza anche il momento del 5-4, quando ha servito per portare il match al terzo set. Il 6-4 ha rimesso tutto in discussione.

La svolta è arrivata all’inizio del terzo set. Dopo essere stato Jódar a perdere il controllo nel secondo, questa volta è stato Fonseca a cedere mentalmente. Il brasiliano ha commesso alcuni errori pesanti, ha perso il servizio e ha sfogato la frustrazione rompendo la racchetta. Nel frattempo, dall’altra parte, Jódar chiedeva aiuto al padre e allenatore per alcuni crampi alle gambe.

Il momento era carico di tensione, ma lo spagnolo è stato bravissimo a trasformare il disagio in energia. Ha capito che Fonseca stava attraversando una fase delicata e ha spinto con coraggio. Un secondo break lo ha portato rapidamente in fuga, poi ha salvato due palle break per salire 5-0. Fonseca ha evitato il bagel, ma Jódar ha chiuso poco dopo con un dritto vincente, facendo esplodere il pubblico spagnolo.

A fine partita, Jódar ha sottolineato la qualità del suo terzo set e il valore dell’avversario.

“Sapevo che dovevo giocare il mio tennis nel terzo set, ed è andato tutto nel modo giusto. Sono molto contento del livello espresso in quel parziale, perché Joao è un avversario molto duro e dovevo fare le cose molto bene per vincere”, ha dichiarato lo spagnolo.

Jódar ha poi elogiato Fonseca, lasciando aperta la possibilità che questa sfida sia solo il primo capitolo di una rivalità destinata a durare.

“È stato un incontro molto equilibrato. Joao sta facendo molto bene in questa stagione e voglio augurargli il meglio per quest’anno e per la sua carriera, perché ha davanti un futuro brillante. Il tempo dirà se questo è l’inizio di una rivalità. È stato un match di grande livello da parte di entrambi”.

Sui problemi fisici accusati nel terzo set, Jódar ha minimizzato: “Sono stati piccoli fastidi. Sono cose che succedono durante una partita e restano nella partita. Ora cercherò di recuperare nel miglior modo possibile per essere pronto martedì”.

Fonseca, dal canto suo, ha riconosciuto che la partita si è decisa soprattutto sul piano mentale. Il brasiliano ha ammesso di aver sentito la tensione di affrontare un giocatore più giovane di lui e già così lanciato nel circuito.

“C’era sicuramente una strategia dal punto di vista tecnico, ma credo che oggi la cosa più importante sia stata l’aspetto mentale. Entrambi siamo entrati in campo con un certo nervosismo. Era il mio primo match a Madrid, mentre per lui era il terzo. Inoltre eravamo due giocatori giovani uno contro l’altro, e questo ti porta inevitabilmente a pensare un po’ di più”, ha spiegato Fonseca.

Il brasiliano ha analizzato anche il tie-break del primo set: “Lui è stato leggermente superiore. Io ho sbagliato alcune palle che non avrei dovuto sbagliare. Lui ha saputo sfruttare la sua occasione, ha giocato bene e si è preso il set”.

La maggiore delusione per Fonseca riguarda però l’inizio del terzo parziale, quando sentiva di poter indirizzare il match.

“All’inizio del terzo set mi sentivo meglio, direi anche superiore a lui. Stavo prendendo più iniziativa. Però dopo il 40-15, con alcuni errori di dritto semplici, è arrivata la frustrazione. La mia attitudine in campo deve essere migliore, è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Da quel momento lui ha giocato meglio, con meno nervosismo, e ha trovato il modo giusto per vincere”.

Fonseca ha poi aggiunto: “È stato un match complicato mentalmente. Il mio obiettivo principale era gestire quella parte, perché sapevo che entrambi saremmo arrivati con tensione. Purtroppo non ci sono riuscito nel terzo set”.

Per Jódar, invece, il sogno continua. Dopo il titolo ATP 250 di Marrakech, la semifinale al Barcelona Open e ora gli ottavi di finale a Madrid, lo spagnolo sta scalando il ranking a velocità impressionante. Solo pochi mesi fa era fuori dalla top 600 e doveva ancora decidere se continuare l’università o dedicarsi completamente al tennis. Oggi è uno dei talenti più luminosi del circuito.

Agli ottavi affronterà Vit Kopriva, reduce dalla grande vittoria su Andrey Rublev e poi favorito dal ritiro di Arthur Rinderknech. In palio ci sono i quarti di finale. E se Jannik Sinner dovesse battere Cameron Norrie, il torneo potrebbe regalare un’altra sfida dal sapore speciale.

Madrid, intanto, ha già visto qualcosa di importante: il primo capitolo tra Jódar e Fonseca. E tutto lascia pensare che non sarà l’ultimo.

ATP Madrid Joao Fonseca [27] Joao Fonseca [27] 6 6 1 Rafael Jodar Rafael Jodar 7 4 6 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-5 → 1-6 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-4 → 0-5 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Jodar 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico