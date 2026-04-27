Jódar vince il duello del futuro con Fonseca: Madrid sogna con il suo nuovo talento (video partita e dichiarazioni dei due giocatori)
Rafa Jódar si prende il palcoscenico del Mutua Madrid Open 2026 e firma una delle vittorie più significative della sua giovane carriera. Il talento spagnolo ha superato Joao Fonseca in un autentico duello generazionale, imponendosi con il punteggio di 7-6(4) 4-6 6-1 dopo 2 ore e 10 minuti di grande intensità sul Manolo Santana.
Era una delle partite più attese del torneo, non solo per il presente dei due giocatori, ma soprattutto per ciò che rappresentano in prospettiva. Jódar e Fonseca, entrambi nati nel 2006, sono due dei nomi più brillanti della nuova generazione. Il primo confronto nel circuito maggiore ha premiato lo spagnolo, più solido nei momenti decisivi e capace di ritrovare il proprio miglior tennis proprio quando la partita sembrava più complicata.
Il match è iniziato in un’atmosfera elettrica. Il pubblico madrileno ha accompagnato ogni punto con grande partecipazione, trasformando la Manolo Santana in una vera bolgia. Jódar ha dovuto subito salvare tre palle break nel suo primo turno di servizio, appoggiandosi a prime solide e a una buona gestione della pressione. Fonseca, dall’altra parte, ha mostrato fin dall’inizio la potenza del suo dritto, uno dei colpi più esplosivi del circuito.
Con il passare dei game, però, Jódar è entrato sempre meglio nello scambio. Sul 2-2 ha trovato il break grazie al suo rovescio, uno dei marchi di fabbrica del suo tennis. Il vantaggio è durato poco: Fonseca ha reagito immediatamente e ha piazzato il controbreak a zero, riportando il set in equilibrio.
Da quel momento entrambi hanno tenuto bene i rispettivi turni di battuta fino al tie-break. Qui la maggiore continuità di Jódar ha fatto la differenza. Lo spagnolo è salito fino al 5-1, ha visto Fonseca rientrare fino al 5-4, ma ha poi chiuso un primo set di altissimo livello, conquistato per 7-6(4).
Nel secondo parziale è stato Fonseca a partire meglio. Jódar ha avuto un passaggio a vuoto pesante nel primo turno di battuta, passando da 40-0 a subire il break a causa di alcuni errori gratuiti. Da lì il brasiliano ha alzato il ritmo, soprattutto in risposta, dando per diversi game la sensazione di avere qualcosa in più.
Jódar ha avuto l’occasione di rientrare nel quarto game, ma Fonseca è stato bravo a salvarsi e a confermare il vantaggio. Il brasiliano ha poi continuato a comandare con il servizio e con un dritto di altissimo livello, gestendo con freddezza anche il momento del 5-4, quando ha servito per portare il match al terzo set. Il 6-4 ha rimesso tutto in discussione.
La svolta è arrivata all’inizio del terzo set. Dopo essere stato Jódar a perdere il controllo nel secondo, questa volta è stato Fonseca a cedere mentalmente. Il brasiliano ha commesso alcuni errori pesanti, ha perso il servizio e ha sfogato la frustrazione rompendo la racchetta. Nel frattempo, dall’altra parte, Jódar chiedeva aiuto al padre e allenatore per alcuni crampi alle gambe.
Il momento era carico di tensione, ma lo spagnolo è stato bravissimo a trasformare il disagio in energia. Ha capito che Fonseca stava attraversando una fase delicata e ha spinto con coraggio. Un secondo break lo ha portato rapidamente in fuga, poi ha salvato due palle break per salire 5-0. Fonseca ha evitato il bagel, ma Jódar ha chiuso poco dopo con un dritto vincente, facendo esplodere il pubblico spagnolo.
A fine partita, Jódar ha sottolineato la qualità del suo terzo set e il valore dell’avversario.
“Sapevo che dovevo giocare il mio tennis nel terzo set, ed è andato tutto nel modo giusto. Sono molto contento del livello espresso in quel parziale, perché Joao è un avversario molto duro e dovevo fare le cose molto bene per vincere”, ha dichiarato lo spagnolo.
Jódar ha poi elogiato Fonseca, lasciando aperta la possibilità che questa sfida sia solo il primo capitolo di una rivalità destinata a durare.
“È stato un incontro molto equilibrato. Joao sta facendo molto bene in questa stagione e voglio augurargli il meglio per quest’anno e per la sua carriera, perché ha davanti un futuro brillante. Il tempo dirà se questo è l’inizio di una rivalità. È stato un match di grande livello da parte di entrambi”.
Sui problemi fisici accusati nel terzo set, Jódar ha minimizzato: “Sono stati piccoli fastidi. Sono cose che succedono durante una partita e restano nella partita. Ora cercherò di recuperare nel miglior modo possibile per essere pronto martedì”.
Fonseca, dal canto suo, ha riconosciuto che la partita si è decisa soprattutto sul piano mentale. Il brasiliano ha ammesso di aver sentito la tensione di affrontare un giocatore più giovane di lui e già così lanciato nel circuito.
“C’era sicuramente una strategia dal punto di vista tecnico, ma credo che oggi la cosa più importante sia stata l’aspetto mentale. Entrambi siamo entrati in campo con un certo nervosismo. Era il mio primo match a Madrid, mentre per lui era il terzo. Inoltre eravamo due giocatori giovani uno contro l’altro, e questo ti porta inevitabilmente a pensare un po’ di più”, ha spiegato Fonseca.
Il brasiliano ha analizzato anche il tie-break del primo set: “Lui è stato leggermente superiore. Io ho sbagliato alcune palle che non avrei dovuto sbagliare. Lui ha saputo sfruttare la sua occasione, ha giocato bene e si è preso il set”.
La maggiore delusione per Fonseca riguarda però l’inizio del terzo parziale, quando sentiva di poter indirizzare il match.
“All’inizio del terzo set mi sentivo meglio, direi anche superiore a lui. Stavo prendendo più iniziativa. Però dopo il 40-15, con alcuni errori di dritto semplici, è arrivata la frustrazione. La mia attitudine in campo deve essere migliore, è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Da quel momento lui ha giocato meglio, con meno nervosismo, e ha trovato il modo giusto per vincere”.
Fonseca ha poi aggiunto: “È stato un match complicato mentalmente. Il mio obiettivo principale era gestire quella parte, perché sapevo che entrambi saremmo arrivati con tensione. Purtroppo non ci sono riuscito nel terzo set”.
Per Jódar, invece, il sogno continua. Dopo il titolo ATP 250 di Marrakech, la semifinale al Barcelona Open e ora gli ottavi di finale a Madrid, lo spagnolo sta scalando il ranking a velocità impressionante. Solo pochi mesi fa era fuori dalla top 600 e doveva ancora decidere se continuare l’università o dedicarsi completamente al tennis. Oggi è uno dei talenti più luminosi del circuito.
Agli ottavi affronterà Vit Kopriva, reduce dalla grande vittoria su Andrey Rublev e poi favorito dal ritiro di Arthur Rinderknech. In palio ci sono i quarti di finale. E se Jannik Sinner dovesse battere Cameron Norrie, il torneo potrebbe regalare un’altra sfida dal sapore speciale.
Madrid, intanto, ha già visto qualcosa di importante: il primo capitolo tra Jódar e Fonseca. E tutto lascia pensare che non sarà l’ultimo.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Joao Fonseca, Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, Rafael Jodar
alé! altro candidato al n1…
” Eh … ma … sei forte ! ”
[ Adriano Celentano CIT. ]
😆 😆 😆
Jodar ha il fisico perfetto, l’ideale del tennista moderno. Longilineo (1,91 mt), il baricentro basso che permette veloci spostamenti laterali, grande potenza. Fonseca contro di lui può vincere solo in due set, se vanno al terzo, è spacciato! Per questo ha spaccato la racchetta, si è accorto che stava per imballarsi. Sarà interessante vedere Jodar contro Fils. Curiosità! Al suo angolo solo il padre coach enzo
Musetti se lo magna,
Perché doveva crollare fonseca? In che senso?
Ma non mi è ancora chiaro Jannik quanto gli interessa sto Madrid.
Se gli obbiettivi sono Parigi su tutti, e Roma come ripete da settimane, non so quanta voglia abbia di sprecare troppe energie già ai quarti con Jodar
Non solo giocata in casa ma anche cucinata alla iberica, una partita che inizia alle 11 di sera e finisce alle 2. Sapevano già da prima chi sarebbe crollato e così è stato (e si spiega anche il 6-1 del terzo set, dopo che aveva chiaramente vinto il secondo).
Premetto che, come si dice, Jodar sembra un predestinato non solo per il suo gioco profondo e moderno ma anche come persona sembra più maturo della sua giovanissima età,la Spagna ha pescato il jolly è incontestabile. Per dire dove arriverà ,a mio parere, bisognerà vedere come se la caverà sul veloce, sul cemento dove la sua apertura ampia potrebbe metterlo in difficoltà di fronte al peso dei colpi che gli torneranno indietro. Vedremo come se la caverà sono curioso. Per il momento solo applausi.
Piccolo promemoria
-Agassi Sampras 62 61
-Chang Sampras nei primi match… 5 a 0 ed un solo set vinto da Pistol Pete.
Nomi altisonanti,questi due magari non vanno oltre il numero 20 ma la storia insegna che il tempo di maturazione non è uguale per tutti.
Essendo indigesto questo torneo per Sinner, e avendo questo Jodar in gran forma, lo spagnolo parte favorito
Tu e molti altri non dovete aver chiaro cosa significa terzo incomodo. Significa Diokovic tra Federer e Nadal, significa uno che vince l’80/85% delle partite. Oggi poi, se possibile, il livello si è alzato e questi viaggiano al 90% di vittorie, su qualunque superficie con massimo 7-8 sconfitte l’anno. Né Musetti né altri possono stare nella stessa frase con Sinner e Alcaraz. Se invece pensate a qualcuno che talvolta, in certe occasioni, date alcune condizioni può vincere con Sinner e Alcaraz allora fate bene a cercare questo terzo uomo , un nuovo Del Potro, Cilic, Thiem, Wawrinka. Qui ancora non si vede un Murray tanto per capirci…
Di Jòdar mi stanno colpendo potenza, precisione, profondità e lucidità. Sarà interessantissima la partita contro Jannik ai quarti.
Fonseca a gestione della pressione ha fatto proprio pena, è crollato completamente nel terzo set.
Questi fanno un paio di tornei bene nel primo anno quando non li conosce nessuno, e si grida già al miracolo
Sì, ma che fortuna ‘sti spagnoli: Nadal non ha ancora smesso e arriva Alcaraz; Alcaraz si fa male e salta fuori Jodar.
Meno male che almeno Marquez non ne becca più una
@ Krik Kroc (#4601537)
Se jodar vince Madrid 26 vuol dire che tutti gli altri si sono ritirati per intossicazione alimentare…
Cioè, quindi ? Arriva uno che travolge tutto quello che gli capita davanti, è devastante ed è vietato dire che ha le potenzialità per diventare un fenomeno ?
Cioè si può solo parlare DOPO che succedono le cose ?
E caspita, così siamo capaci tutti allora !
Aspettiamo … vediamo, se a fine carriera Jodar avrà vinto almeno 10 tornei del Grande Slam potremo dire che è stato un fenomeno, prima no.
Che bello capirci di tennis, no ? 😆
Mettiamola così: Sinner a Madrid non è mai andato bene, eccetto i quarti non giocati nel 2024. Se lo vince quest’anno non ci pensa più
Ah, bè, ci voleva Sinner, dovevamo aspettare lui per saperlo.
Perchè altrimenti nessuno di noi se n’era accorto già da un bel pezzo …
Come Sinner quando incontrò Alcaraz in un challenger … con Alcaraz ancora senza punti ATP !!!
Eccolo qua : poi sarà uno di quelli del ” … io ve l’avevo detto che diventava … “
tecnicamente mi sembra un po’ grezzo ancora.. ma ha una gran testa e una buona potenza.. bisogna vedere in partite lunghe su 3, 5 set, ieri ha incominciato ad avere i crampi nel terzo.. Aspetterei un attimo a definirlo il terzo, ne deve magna di pagnotte! Ora poi sta su una nuvola…
Jodar vince Madrid 2026.
Sinner mon lo ferma, perché non avrà voglia di spomparsi troppo prima di Parigi e Roma.
Jodar comunque non sarà una meteora, ha tutto per diventare il competitor dei primi due
Leggendo i commenti devo dedurre che Musetti sarebbe già stato retrocesso a quarto incomodo senza essere passato per il terzo.
Madrid è un torneo che non dovrebbe esserci tra Montecarlo e Roma e ancor meno prima di Parigi… Semmai potrebbero farlo o prima di Montecarlo come transizione dal cemento alla terra, oppure dopo Parigi come consolazione per i trombati del Rolando. Non a caso negli ultimi anni lo hanno vinto outsider o emergenti affamati come Ruud, Rublev, Zverev, lo stesso Alcaraz lo vinse da emergente e non da top 2 (e la prima volta gli aggiustarono la finale facendo giocare Zverev fino alle 3 di notte il giorno prima)!
La domanda sorge spontanea… Sinner che obiettivo persegue? Se non avesse avuto quella grande sfortuna l’anno scorso nella finale del RG, e avesse quindi già in tasca il Career’s Grand Slam, poteva con piena sicurezza pensare a inseguire il completamento di tutti i Masters e a questo punto Madrid e Roma sono uguali, anzi addirittura meglio Madrid perché già che c’è può battere il record dei Masters consecutivi. Ma con quel grosso obiettivo ancora mancante, il n. 1 ormai blindato (forse) fino alla fine dell’anno, a che pro, dico, mettere a repentaglio gli sforzi fatti finora che gli sono costati bei sacrifici e anche l’incertezza con cui ha iniziato l’anno a Melbourne? Vuole imitare Carlitos nella sicumera oltre che nelle smorzate? In ogni maratona c’è un rischio, perché farne una in salita proprio ora?
Una lezioncina di tennis ai giovani Rafael, Arthur ecc può dargliela nel prosieguo, ma quello che gli stanno cucinando ora è un quarto di finale da giocare fuori ritmo e magari dopo la mezzanotte suonata con uno che su quei campi ci è cresciuto. Preserva fisico, morale e dignità, fatti venire un virus intestinale come quello di Monfils Swiatek e altri (ma curabile in due giorni con l’enterogermina somministrata dalla dolce Laila!), e vola su Roma a tastare la terra del Centrale 🙂
A me continua a ricordare il primo sinner, quello del 2021/2022, non si rilassa dopo le vittorie, analizza con lucidità le sue partite, non ha un lato debole, non strappa i colpi ma ha una fluidità naturale. Vediamo nel lungo periodo la capacità di migliorarsi, ma sembra davvero destinato ad un grandissimo futuro.
Un’ascesa repentina direi impronosticabile.
Si, ha vinto lo US juniores a 18 anni, ma 20 giorni dopo esordì nel circuito maggiore con una sconfitta netta 6-3 6-3, contro Engel, di un anno più giovane. Fino ad allora una finale ITF e sconfitte nelle quali challenger da WC locale.
Poi questo circuito Universitario, torna e a 18 anni e mezzo comincia a mettere in riga tutti i candidati a “120 vincitori dei prossimi 6 slam”. Fino a ieri sera. Non é quindi il più precoce (lasciamo stare Chang e Becker ma Alcaraz Madrid lo vinse a 19 anni non compiuti battendo Nadal, Djokovic e stracciando Zverev), é maturato dopo anche all’ombra di tutti i vari intenditori filoispanici di questo sito che sbavavano per Landaluce, ma ora ci sta addirittura di vedergli conquistare un big title entro fone stagione e ritrovarselo a Torino
Si dice sia in un momento di forma impressionante, ma attenzione, questa non é la sua superficie proprio perché sbocciato nelle università Americane: dopo Wimbledon troverà solo tornei in cui puó far megli. Probabilmente poi il suo gioco é particolarmente adatto al duro indoor, perché come Sinner, se ti prende il ritmo, mette il pilota automatico.
Sembra il piu pronto per inserirsi in 1 o 2 anni nella lotta slam obiettivamente . Soprattutto per il roland garros.
Su cemento onestamente la sua apertura di dritto è troppo ampia (per ora)
Jodar sembrerebbe più forte di tanti ipotetici futuri nr.1.
Del resto Jannik è andato già a vederlo perché qualcosa di ottimo c’è.
Possibile, ma il termine “millennials” è errato: i Millennials (o generazione Y) sono i nati dal 1980 al 1996
Jodar mi sembra che abbia un bel fisico ,ottimo punto di partenza. Poi gioca un tennis molto moderno . Se guidato con professionalità potrebbe ( ribadisco potrebbe) avere un gran futuro….a condizione che non si cominci a parlare di predestinato,prossimo nr.1 o altre stupidaggini che non hanno nulla a che vedere con lo sport.
ma pensi di essere veramente Clerici…
Se arrivano tutti e due ai quarti, per jannik temo che stavolta sarà particolarmente dura: pubblico bolgia (malidetti spagnoli…), questo che gioca uguale a lui (a differenza di Alcatraz) e sembra già bello piazzato di testa (nonostante sia poco più che un bimbo)… 😥
e meno male, visto il tifo becero che si ritroverebbe
Questo è il terzo incomodo, ne sono piu che convinto…ancora un po di tempo, non so quanto, un anno? Due ? E poi gli slam se li divideranno in 3 ….e comunque fonseca non è stato stracciato, terzo set a parte in cui subito il break è crollato di testa….può succedere…ma ci sarà anche lui ….meglio così x il tennis…..il duopolio ha i mesi contati….sinner ha 5 anni in piu di jodar e fonseca….sarà uno spettacolo per i prossimi anni ……tutti quelli che fanno i furbi adesso e perculano ,e i commenti stupidi in questo post lo confermano, si rimangeranno tutto….è la storia del tennis che lo dice, solo un poveretto miope crede che il duopolio sia eterno……tutto cambia, tutto è in divenire…..
@ Ricciola (#4601516)
Ma va a mangiare una ricciola….
Su Fonseca ho da sempre avuto qualche dubbio sia per l’approccio mentale al match sia per il fisico che non asseconda le sue indubbie qualità tecniche.
Su Jodar non riesco a trovare un punto debole. Temo che abbiamo trovato colui che godrà tra i due litiganti. Se Jannik affronterà il nuovo Rafa sfidandolo sul terreno dell’anticipo e della potenza dei colpi penso che avrà una grossa delusione. Nel caso si affidi alle nuove armi delle variazioni potrebbe invece risultare vincente. Vedremo….
io aspetterei almeno il prossimo anno e questo vale per tutti i nuovi a venire….ora gioca libero da pressioni,ogni risultato puo’andare bene e le sconfitte si possono sempre giustificare,non ha punti da difendere e non ha problemi di classifica.anche queste sono cose da imparare a gestire e in molti ci hanno lasciato le penne…..
Ne riparleremo fra un paio d anni massimo….
Se devo misurare a impressione, la penso come te. Non va comunque dimenticato che tutto si misura sulla continuità.
Diciamo che gli spagnoli hanno pescato un ottimo jolly. Mi piace anche il suo modo di porsi molto misurato.
Ecco il primo commento intelligente della giornata….avanti il prossimo…d altronde questa è la società in cui viviamo oggi
Aveva visto giusto Jannik quando qualche giorno fa era andato a vedere la partita del giovane spagnolo. Se Sinner dovesse approdare ai quarti (in mezzo c’è Norrie) il probabile avversario potrebbe essere proprio Jodar. La partita ha denotato la sua forza ma anche alcuni limiti ed ingenuità dovute all’esperienza, ma sarebbe comunque un match molto interessante. Per quanto riguarda Fonseca, sicuramente danneggiato dall’averlo affrontato come prima partita, devo rimarcare, comunque, i limiti fisici e un atteggiamento molto discutibile: spaccare la racchetta dopo aver subito un break è segno di incapacità nel gestire la frustrazione, qualità che si acquisisce da giovani.
Jannik
Ma qualcuno ha visto la carta d’identità di Jodar? Boh, a vederlo così sembra molto più grande di Jannis, praticamente ventotto anni portati male.
Credo si possa dire che è arrivato, a grandi passi, il terzo incomodo a cui tutti anelavano (io, sinceramente, non ne sentivo la necessità).
Questo ragazzo fa tutto per bene, ha una profondità di colpi veramente incredibile e mi sembra mentalmente molto forte.
Una serie di risultati come i suoi, 15 vittorie negli ultimi 17 incontri, non può essere un caso, perdendo solo da Etcheverry e da Fils, e battendo fior di giocatori come Machac, Norrie, De Minaur e Fonseca.
Se devo essere sincero fino in fondo, io un pochino rosico!
L’impressione è che Fonzie giochi meglio quando non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare…
…un po’ lo stesso problema di tanti futuri#1 che sono occasionalmente brillanti ma in sostanza non battono SISTEMATICAMENTE i giocatori di classifica inferiore!
Andiamoci piano con i paragoni con Sinner…
…già fare la carriera di Zverev, Medvedev o Tsitsipas ci sarebbe da leccarsi i baffi!!!
yoda (star wars….gli assomiglia anche perche sembra gia vecchio) ha battuto Kung Fons Panda…..
Bellissimo incontro.
Pieno di pathos. Pubblico coinvolto e lunga battaglia tra due grandi talenti giovanissimi.
Probabilmente è il primo incontro di un classico futuro.
Deve essere stata una bella doccia fredda per Fonseca che probabilmente pensava di essere lui l’ unico 19enne in rampa di lancio.
Per favore prenotarsi subito, perché sarà difficilissimo per tutti i futuri#1 (non parliamo neanche dei futuri-top-10) trovare posto sulla nave che porta dalla Francia (dopo il Roland Garros) all’Inghilterra (per partecipare a Wimbledon).
Invece per i futuri-top-10 sarà organizzato un “ponte-aereo” colossale, roba mai vista fin dai tempi della II WW.
Ahahahah 😀
Cauti con I commenti. È una partita giocata in casa Dell iberico. Fonseca non potrà quasi mai giocare in casa
Cauti con I commenti. È una partita giocata in casa Dell iberico. Fonseca non potrà quasi mai giocare in casa
La top 12 del prossimo anno avrà solo de minuaur e zverev non millennials. Ci saranno Alcaraz sinner, zverev, jodar,shelton,musetti,Fonseca,fils,auger, deminaur,bublick e lehecka. Con fritz djoker ed uno tra cobolli medvedev e rublev a completare la top 15
La top 12 del prossimo anno avrà solo de minuaur e zverev non millennials. Ci saranno Alcaraz sinner, zverev, jodar,shelton,musetti,Fonseca,fils,auger, deminaur,bublick e lehecka. Con fritz djoker ed uno tra cobolli medvedev e rublev a completare la top 15
i probabili numeri 1 sono come i tormentoni estivi….durano lo spazio di poche ore fin quando non ne esce uno nuovo……
Jodar è giovanissimo, ma sembra far sempre la scelta giusta ed ha un’ottima attitudine mentale. È on-fire e pericolosissimo. Potrebbe affrontare Jannik ai quarti e sarà interessante vedere come andrà.
QUINDI E’ JODAR IL FUTURO DA BATTERE? Bene a sapersi, Sinner si muovera’ di conseguenza…………
Nadal, Alcaraz, Jodar, senza tregua c’è sempre uno Spagnolo di mezzo.
Se Kopriva scopre che Jodar ha un antenato italiano …
Ma fonseca non doveva essere il nuovo n1?
Ridicolo….
Fortissimo e bell’attitudine, mi sembra meno sbruffona, del suo celebre connazionale.. bravo Jodar