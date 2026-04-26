Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 175 Aix-en-Provence: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nelle quali

26/04/2026 21:54 7 commenti
Tommaso Compagnucci nella foto - Foto Antonio Burruni
FRA Challenger 175 Aix-en-Provence – Tabellone Principale – terra
(1) Alex Michelsen USA vs Bye
(WC) Grigor Dimitrov BUL vs Qualifier
(Alt) Remy Bertola SUI vs Qualifier
Pedro Martinez ESP vs (6) Valentin Royer FRA

(3) Zizou Bergs BEL vs Bye
Luca Van Assche FRA vs (Alt) Dusan Lajovic SRB
(Alt) Clement Chidekh FRA vs Rinky Hijikata AUS
(WC) Stan Wawrinka SUI vs (8) Sebastian Ofner AUT

(7) Aleksandr Shevchenko KAZ vs (Alt) Dan Added FRA
Yibing Wu CHN vs Alexandre Muller FRA
(WC) Daniel Jade FRA vs Martin Landaluce ESP
Bye vs (4) Ethan Quinn USA

(5) Ignacio Buse PER vs Francisco Comesana ARG
Qualifier vs (Alt) David Goffin BEL
Roberto Bautista Agut ESP vs Qualifier
Bye vs (2) Alejandro Tabilo CHI

FRA Challenger 175 Aix-en-Provence – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Pierre-Hugues Herbert FRA vs (WC) Arthur Nagel FRA
Tommaso Compagnucci ITA vs (5) Pol Martin Tiffon ESP

(2) Kimmer Coppejans BEL vs (WC) Antoine Escoffier FRA
(WC) Felix Balshaw FRA vs (6) Matteo Martineau FRA

(3) Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs (Alt) Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA
(Alt) Laurent Lokoli FRA vs (8) Tom Paris FRA

(4) Robin Bertrand FRA vs Thomas Faurel FRA
Arthur Weber FRA vs (Alt) (7) Inaki Montes-De La Torre ESP

CREDIT AGRICOLE – ore 11:00
Kimmer Coppejans BEL vs Antoine Escoffier FRA
Laurent Lokoli FRA vs Tom Paris FRA
Pierre-Hugues Herbert FRA vs Arthur Nagel FRA

NISSAN COURIANT – ore 11:00
Robin Bertrand FRA vs Thomas Faurel FRA
Felix Balshaw FRA vs Matteo Martineau FRA
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA (Non prima 14:00)

EIFFAGE – ore 12:00
Tommaso Compagnucci ITA vs Pol Martin Tiffon ESP
Arthur Weber FRA vs Inaki Montes-De La Torre ESP

TAG:

7 commenti

Rafan96 26-04-2026 23:56

Quinn

Michelsen

Bergs
Comesana

Martinez
Wawrinka
Muller
Tabilo

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 26-04-2026 23:05

Muller
Bergs
Michelsen
Buse
Royer
Ofner
Landaluce
Ofner

Tabilo

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
 5
Replica | Quota | 0
kaishaku 26-04-2026 23:01

TABILO

DIMITROV

BERGS
MULLER

MARTINEZ
WAWRINKA
LANDALUCE
COMESANA

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lollo99 26-04-2026 22:49

Bergs

Buse

Royer
Muller

Dimitrov
Wawrinka
Landaluce
Tabilo

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
verygabry 26-04-2026 22:43

Dimitrov

Tabilo

Bergs
Muller

Royer
Ofner
Quinn
Comesana

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harry Poster (Guest) 26-04-2026 22:10

E Zeppieri cancellatosi

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!