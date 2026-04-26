Challenger 175 Aix-en-Provence: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nelle quali
Challenger 175 Aix-en-Provence – Tabellone Principale – terra
(1) Alex Michelsen vs Bye
(WC) Grigor Dimitrov vs Qualifier
(Alt) Remy Bertola vs Qualifier
Pedro Martinez vs (6) Valentin Royer
(3) Zizou Bergs vs Bye
Luca Van Assche vs (Alt) Dusan Lajovic
(Alt) Clement Chidekh vs Rinky Hijikata
(WC) Stan Wawrinka vs (8) Sebastian Ofner
(7) Aleksandr Shevchenko vs (Alt) Dan Added
Yibing Wu vs Alexandre Muller
(WC) Daniel Jade vs Martin Landaluce
Bye vs (4) Ethan Quinn
(5) Ignacio Buse vs Francisco Comesana
Qualifier vs (Alt) David Goffin
Roberto Bautista Agut vs Qualifier
Bye vs (2) Alejandro Tabilo
Challenger 175 Aix-en-Provence – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Pierre-Hugues Herbert vs (WC) Arthur Nagel
Tommaso Compagnucci vs (5) Pol Martin Tiffon
(2) Kimmer Coppejans vs (WC) Antoine Escoffier
(WC) Felix Balshaw vs (6) Matteo Martineau
(3) Sascha Gueymard Wayenburg vs (Alt) Paulo Andre Saraiva Dos Santos
(Alt) Laurent Lokoli vs (8) Tom Paris
(4) Robin Bertrand vs Thomas Faurel
Arthur Weber vs (Alt) (7) Inaki Montes-De La Torre
CREDIT AGRICOLE – ore 11:00
Kimmer Coppejans vs Antoine Escoffier
Laurent Lokoli vs Tom Paris
Pierre-Hugues Herbert vs Arthur Nagel
NISSAN COURIANT – ore 11:00
Robin Bertrand vs Thomas Faurel
Felix Balshaw vs Matteo Martineau
Sascha Gueymard Wayenburg vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos (Non prima 14:00)
EIFFAGE – ore 12:00
Tommaso Compagnucci vs Pol Martin Tiffon
Arthur Weber vs Inaki Montes-De La Torre
E Zeppieri cancellatosi