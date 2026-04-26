Challenger 175 Cagliari: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 19 azzurri tra Md e Quali

26/04/2026 20:20
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Patrick Boren

Challenger 175 Cagliari – Tabellone Principale – terra
(1) Mariano Navone ARG vs Bye
Patrick Kypson USA vs Matteo Berrettini ITA
Emilio Nava USA vs Damir Dzumhur BIH
Zachary Svajda USA vs (WC) (6) Hubert Hurkacz POL

(4) Roman Andres Burruchaga ARG vs Bye
(Alt) Andrea Pellegrino ITA vs Qualifier
Qualifier vs Aleksandar Kovacevic USA
Aleksandar Vukic AUS vs (8) Marcos Giron USA

(7) Juan Manuel Cerundolo ARG vs (WC) Federico Cina ITA
Qualifier vs (Alt) Matteo Arnaldi ITA
(Alt) Moez Echargui TUN vs (Alt) Cristian Garin CHI
Bye vs (3) Nuno Borges POR

(5) Lorenzo Sonego ITA vs Mattia Bellucci ITA
Qualifier vs (WC) Gianluca Cadenasso ITA
(Alt) Stefano Travaglia ITA vs (Alt) Jesper de Jong NED
Bye vs (2) Adrian Mannarino FRA

Challenger 175 Cagliari – Tabellone Qualificazione – terra
Rei Sakamoto [1] JPN vs Nicola Porcu [WC] ITA
Ryan Seggerman [ALT] USA vs Giovanni Fonio [8] [ALT] ITA

Stefanos Sakellaridis [2] GRE vs Diego Pinna [WC] ITA
Constantin Frantzen [ALT] GER vs Enrico Dalla Valle [7] ITA

Fabrizio Andaloro [3] ITA vs Nicolas Barrientos [ALT] COL
Lorenzo Rocco [WC] ITA vs Luca Potenza [5] ITA

Federico Arnaboldi [4] [ALT] ITA vs Luca Castagnola [ALT] ITA
Manuel Mazza [ALT] ITA vs Lorenzo Carboni [6] ITA

Centre Court – ore 10:00
Federico Arnaboldi ITA vs Luca Castagnola ITA
Manuel Mazza ITA vs Lorenzo Carboni ITA
Lorenzo Rocco ITA vs Luca Potenza ITA (Non prima 13:00)

Court 14 – ore 10:00
Stefanos Sakellaridis GRE vs Diego Pinna ITA
Rei Sakamoto JPN vs Nicola Porcu ITA
Fabrizio Andaloro ITA vs Nicolas Barrientos COL

Court 11 – ore 10:00
Ryan Seggerman USA vs Giovanni Fonio ITA
Constantin Frantzen GER vs Enrico Dalla Valle ITA

Paky 71 26-04-2026 21:24

Un torneo di livello davvero alto. Un 250 in pratica.

pablito 26-04-2026 21:23

Terminato il grassetto per il MD ? 😉

Padula (Guest) 26-04-2026 21:11

@ Kb24 (#4601164)

È vero.
Ma alcaraz non riuscirà a vincere nemmeno in Sardegna…

Kb24 (Guest) 26-04-2026 21:06

Ammazza che entry list per Cagliari. Torneone

Padula (Guest) 26-04-2026 20:58

Fritz
Alcaraz
Norrie
Sonego
Berrettini
Arnaldi
Giron
Monfils

brizz 26-04-2026 20:44

hurkacz

sonego

burruchaga
borges

berrettini
giron
cerundolo
mannarino

miky85 26-04-2026 20:32

Hurkacz

Sonego

Giron
Borges

Berrettini
Pellegrino
Arnaldi
Travaglia

