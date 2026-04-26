Challenger 175 Cagliari: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 19 azzurri tra Md e Quali
Challenger 175 Cagliari – Tabellone Principale – terra
(1) Mariano Navone vs Bye
Patrick Kypson vs Matteo Berrettini
Emilio Nava vs Damir Dzumhur
Zachary Svajda vs (WC) (6) Hubert Hurkacz
(4) Roman Andres Burruchaga vs Bye
(Alt) Andrea Pellegrino vs Qualifier
Qualifier vs Aleksandar Kovacevic
Aleksandar Vukic vs (8) Marcos Giron
(7) Juan Manuel Cerundolo vs (WC) Federico Cina
Qualifier vs (Alt) Matteo Arnaldi
(Alt) Moez Echargui vs (Alt) Cristian Garin
Bye vs (3) Nuno Borges
(5) Lorenzo Sonego vs Mattia Bellucci
Qualifier vs (WC) Gianluca Cadenasso
(Alt) Stefano Travaglia vs (Alt) Jesper de Jong
Bye vs (2) Adrian Mannarino
Challenger 175 Cagliari – Tabellone Qualificazione – terra
Rei Sakamoto [1] vs Nicola Porcu [WC]
Ryan Seggerman [ALT] vs Giovanni Fonio [8] [ALT]
Stefanos Sakellaridis [2] vs Diego Pinna [WC]
Constantin Frantzen [ALT] vs Enrico Dalla Valle [7]
Fabrizio Andaloro [3] vs Nicolas Barrientos [ALT]
Lorenzo Rocco [WC] vs Luca Potenza [5]
Federico Arnaboldi [4] [ALT] vs Luca Castagnola [ALT]
Manuel Mazza [ALT] vs Lorenzo Carboni [6]
Centre Court – ore 10:00
Federico Arnaboldi vs Luca Castagnola
Manuel Mazza vs Lorenzo Carboni
Lorenzo Rocco vs Luca Potenza (Non prima 13:00)
Court 14 – ore 10:00
Stefanos Sakellaridis vs Diego Pinna
Rei Sakamoto vs Nicola Porcu
Fabrizio Andaloro vs Nicolas Barrientos
Court 11 – ore 10:00
Ryan Seggerman vs Giovanni Fonio
Constantin Frantzen vs Enrico Dalla Valle
Un torneo di livello davvero alto. Un 250 in pratica.
Terminato il grassetto per il MD ? 😉
È vero.
È vero.
Ma alcaraz non riuscirà a vincere nemmeno in Sardegna…
Ammazza che entry list per Cagliari. Torneone
Fritz
Alcaraz
Norrie
Sonego
Berrettini
Arnaldi
Giron
Monfils
hurkacz
