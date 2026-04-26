Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Lunedì 27 Aprile 2026. In campo Cobolli e Darderi

26/04/2026 19:13 Nessun commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Casper Ruud NOR
Aryna Sabalenka BLR vs Naomi Osaka JPN (Non prima 13:00)
Linda Noskova CZE vs Coco Gauff USA (Non prima 16:00)
Terence Atmane FRA vs Alexander Zverev GER (Non prima 20:00)
Non prima 21:00

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Belinda Bencic SUI vs Hailey Baptiste USA
Stefanos Tsitsipas GRE vs Daniel Merida ESP
Daniil Medvedev RUS vs Nicolai Budkov Kjaer NOR
Marta Kostyuk UKR vs Caty McNally USA (Non prima 19:00)
Karen Khachanov RUS vs Jakub Mensik CZE

Stadium 3 – ore 11:00
Ann Li USA vs Leylah Fernandez CAN
Solana Sierra ARG vs Karolina Pliskova CZE (Non prima 13:00)
Mirra Andreeva RUS vs Anna Bondar HUN (Non prima 15:00)
Alexander Blockx BEL vs Felix Auger-Aliassime CAN
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Flavio Cobolli ITA

Court 4 – ore 11:00
Mariia Kozyreva RUS / Miriam Skoch CZE vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED
Pablo Llamas Ruiz ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO
Francisco Cerundolo ARG vs Luciano Darderi ITA (Non prima 15:00)
Su-Wei Hsieh TPE / Sofia Kenin USA vs Katie Boulter GBR / Venus Williams USA (Non prima 17:00)

Court 5 – ore 11:00
Sander Arends NED / David Pel NED vs Andre Goransson SWE / Evan King USA
Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA
Corentin Moutet FRA / Arthur Rinderknech FRA vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL (Non prima 14:30)

Court 6 – ore 11:00
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

