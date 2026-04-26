Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Lunedì 27 Aprile 2026. In campo Cobolli e Darderi
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Alejandro Davidovich Fokina vs Casper Ruud
Aryna Sabalenka vs Naomi Osaka (Non prima 13:00)
Linda Noskova vs Coco Gauff (Non prima 16:00)
Terence Atmane vs Alexander Zverev (Non prima 20:00)
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Belinda Bencic vs Hailey Baptiste
Stefanos Tsitsipas vs Daniel Merida
Daniil Medvedev vs Nicolai Budkov Kjaer
Marta Kostyuk vs Caty McNally (Non prima 19:00)
Karen Khachanov vs Jakub Mensik
Stadium 3 – ore 11:00
Ann Li vs Leylah Fernandez
Solana Sierra vs Karolina Pliskova (Non prima 13:00)
Mirra Andreeva vs Anna Bondar (Non prima 15:00)
Alexander Blockx vs Felix Auger-Aliassime
Adolfo Daniel Vallejo vs Flavio Cobolli
Court 4 – ore 11:00
Mariia Kozyreva / Miriam Skoch vs Ellen Perez / Demi Schuurs
Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Francisco Cerundolo vs Luciano Darderi (Non prima 15:00)
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin vs Katie Boulter / Venus Williams (Non prima 17:00)
Court 5 – ore 11:00
Sander Arends / David Pel vs Andre Goransson / Evan King
Christian Harrison / Neal Skupski vs Robert Cash / JJ Tracy
Corentin Moutet / Arthur Rinderknech vs Luke Johnson / Jan Zielinski (Non prima 14:30)
Court 6 – ore 11:00
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
