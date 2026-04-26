Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Lunedì 27 Aprile 2026. In campo Cobolli e Darderi

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Alejandro Davidovich Fokina vs Casper Ruud

Aryna Sabalenka vs Naomi Osaka (Non prima 13:00)

Linda Noskova vs Coco Gauff (Non prima 16:00)

Terence Atmane vs Alexander Zverev (Non prima 20:00)

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Belinda Bencic vs Hailey Baptiste

Stefanos Tsitsipas vs Daniel Merida

Daniil Medvedev vs Nicolai Budkov Kjaer

Marta Kostyuk vs Caty McNally (Non prima 19:00)

Karen Khachanov vs Jakub Mensik

Stadium 3 – ore 11:00

Ann Li vs Leylah Fernandez

Solana Sierra vs Karolina Pliskova (Non prima 13:00)

Mirra Andreeva vs Anna Bondar (Non prima 15:00)

Alexander Blockx vs Felix Auger-Aliassime

Adolfo Daniel Vallejo vs Flavio Cobolli

Court 4 – ore 11:00

Mariia Kozyreva / Miriam Skoch vs Ellen Perez / Demi Schuurs

Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez vs Austin Krajicek / Nikola Mektic

Francisco Cerundolo vs Luciano Darderi (Non prima 15:00)

Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin vs Katie Boulter / Venus Williams (Non prima 17:00)

Court 5 – ore 11:00

Sander Arends / David Pel vs Andre Goransson / Evan King

Christian Harrison / Neal Skupski vs Robert Cash / JJ Tracy

Corentin Moutet / Arthur Rinderknech vs Luke Johnson / Jan Zielinski (Non prima 14:30)

Court 6 – ore 11:00

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Julian Cash / Lloyd Glasspool