Andrea Guerrieri trionfa al Roma Garden: primo titolo Challenger in carriera partendo dalle qualificazioni (Video della Finale)

È Andrea Guerrieri il nuovo campione del Roma Garden Open, Challenger 75 con montepremi da 97.640 euro disputato sui campi in terra rossa del circolo capitolino. Il tennista emiliano succede così a Matteo Gigante nell’albo d’oro del torneo e conquista il titolo più importante della sua carriera.

Per Guerrieri, 27 anni, originario di Correggio e numero 338 ATP, si tratta del primo successo a livello Challenger. Un traguardo ancora più speciale perché arrivato partendo dalle qualificazioni, al termine di una settimana praticamente perfetta.

In finale l’azzurro ha battuto il ceco Dalibor Svrcina, numero 127 ATP e prima testa di serie del tabellone, con il punteggio di 6-4 2-6 6-1 dopo due ore e 21 minuti di battaglia. Una vittoria di grande valore, ottenuta contro il favorito del torneo e in una finale che rappresentava per Guerrieri anche la prima della carriera nel circuito Challenger.

L’emiliano ha iniziato bene il match, conquistando il primo set per 6-4. Svrcina ha reagito nel secondo parziale, alzando il livello e imponendosi con un netto 6-2, ma nel set decisivo Guerrieri ha ritrovato energia, lucidità e aggressività. Il 27enne azzurro ha dominato la terza frazione, chiudendo 6-1 e completando così una settimana da sogno.

Prima di questo successo, Guerrieri aveva già conquistato tre titoli a livello ITF: i 15mila dollari di Lubiana sulla terra battuta e di Offenbach sul cemento nel 2025, oltre al 30mila dollari sul veloce indoor di Trento lo scorso febbraio. Il trionfo al Roma Garden rappresenta però un salto di qualità evidente, sia per prestigio sia per peso nel suo percorso professionale.

La corsa di Guerrieri è stata impressionante. Dopo aver superato le qualificazioni, ha perso appena due set in tutta la settimana: uno nel turno decisivo del tabellone cadetto e uno proprio nella finale contro Svrcina. Nel main draw ha battuto all’esordio il mancino Federico Bondioli, numero 198 ATP, presente con una wild card. Negli ottavi ha eliminato il britannico Arthur Fery, numero 161 ATP e terza testa di serie. Nei quarti ha superato il rumeno Filip Cristian Jianu, numero 272 ATP, mentre in semifinale ha avuto la meglio sullo spagnolo Pol Martin Tiffon, numero 312 ATP, entrato in tabellone come alternate.

Un percorso durissimo, affrontato con continuità e grande personalità. Guerrieri ha dimostrato di poter competere e vincere anche contro giocatori meglio classificati, trasformando il torneo romano nella settimana più importante della sua carriera.

Il titolo al Roma Garden può rappresentare una svolta per l’azzurro, che grazie a questo successo compie un passo significativo in classifica e soprattutto acquisisce nuova fiducia. Da qualificato a campione, Guerrieri ha firmato una delle storie più belle del tennis italiano di questa settimana.

ATP Rome Dalibor Svrcina [1] Dalibor Svrcina [1] 4 6 1 Andrea Guerrieri Andrea Guerrieri 6 2 6 Vincitore: Guerrieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-5 → 1-6 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. Guerrieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Guerrieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Guerrieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Guerrieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Guerrieri 15-0 40-30 A-40 3-0 → 3-1 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Guerrieri 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-0 → 2-0 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Guerrieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Guerrieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Guerrieri 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Guerrieri 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Guerrieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico