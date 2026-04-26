Musetti concreto, doma le sfuriate di Griekspoor e vola agli ottavi a Madrid

La terra battuta “rapida” del Mutua Madrid Open apre ampie possibilità agli attacchi, alla creatività offensiva e al gioco di volo, ma un tennis solido, concreto, razionale, basato su schemi lineari e ben eseguiti resta, percentualmente, la tattica più efficace. Con una prestazione di grande sostanza e chiarezza tattica Lorenzo Musetti doma la sfuriate offensive, accelerazioni ficcanti a tratti imprendibili ma assai disordinate e al limite di Tallin Griekspoor, superato per 6-4 7-5 in un’ora e quarta minuti di gioco ben condotti dall’azzurro. Musetti ha avuto un solo piccolo passaggio a vuoto nel primo set, un turno di servizio girato male con poche prime palle e un paio d’errori, pagato subito con il contro break (dopo l’allungo iniziale). Lì è venuta fuori la grande solidità raggiunta da Lorenzo, e anche la calma dei forti. Era in vantaggio su tutta la linea e aver subito un break così, dal niente, poteva interrompere la sua sicurezza e piano di gioco, con l’avversario arrembante, quasi spericolato. Invece “Muso” ha giocato a “muso duro”, ha continuato nel suo tennis concreto, con risposte profonde e palle difficili da attaccare, portando Griekspoor in paio di situazioni scomode che gli sono fruttate un nuovo break.

In generale Musetti è piaciuto per come ha gestito la partita, forte di un servizio in buon ritmo (68% di prime palle in gioco, vincendo il 78% dei punti), di un primo colpo di scambio carico di spin e profondo, ideale ad allontanare l’olandese dalla riga di fondo e portarlo ad esagerare. Infatti Griekspoor è tennista effervescente, ci prova, non se ne sta mai lì a subire la situazione; per questo la tattica più intelligente non è reagire con altrettanto spirito offensivo ma difendere bene per contrattaccare e soprattutto fornire situazioni di gioco che portano l’olandese ad esagerare. Così Musetti ha alternato bene i suoi colpi, infilando spesso l’avversario con passanti – e risposte – ottime, variando i ritmi e non dando quasi mai a Tallon una palla comoda da aggredire. Una gestione concreta, lucida, da tennista consapevole dei propri mezzi e capace di trovare le giocate più efficaci quando c’era necessità. Esempio l’Ace, solo il secondo del match, tirato dal toscano sulla palla break, o molti drive col diritto al centro, che hanno portato Griekspoor a prendersi rischi esagerati. C’è stato anche un discreto spettacolo vista la differenza totale di attitudine tra i due, i tantissimi attacchi di volo dell’Orange e i passanti e lob dell’italiano. Alla fine la maggior solidità e tenuta del toscano ha prevalso, non si è mai avuta la sensazione che Griekspoor potesse prendere possesso del match poiché le sue giocate, seppur ficcati, sono state sempre al limite, con una componente di rischio esagerata. Musetti conquista gli ottavi di finale, dove trova Jiri Lehecka. La miglior notizia per l’azzurro, oltre alla vittoria, è rilevare la continua crescita di condizione generale: match dopo match la sua palla è bella vivace, sicura, aggressiva; e anche l’attitudine è ottima, mai passività ma gestione delle situazioni.

Griekspoor inizia molto male l’incontro al servizio. Doppio fallo nel primo punto, poi sembra stentare a trovare la distanza dalla palla e i suoi colpi sono incerti, mentre Musetti gioca con margine badando a trovare le migliori sensazioni. Lorenzo si prende un BREAK immediato alla seconda chance, grazie ad un brutto doppio fallo di Tallon, visivamente infastidito dal campo, dalle condizioni, da tutto. Buon per Musetti che invece resta molto focalizzato, lavora bene la col diritto carico dal centro del campo ma anche buon margine, per non commettere errori. Con un game a 15 consolida il vantaggio, 2-0, quindi anche Griekspoor si centra e i suoi colpi, molto potenti, iniziano a trovare il campo e diventare efficaci. Si scorre via lisci e senza sussulti fino al 4-3 Musetti. Qua l’italiano, al servizio, smarrisce la prima palla e sembra accusare anche un piccolo calo fisico, meno intenso della spinta va sotto alla potenza di Griekspoor. Due errori di Lorenzo e 0-30. Qua trova una magia di tocco, passante di rovescio in contro balzo per niente facile. Ma non basta a cambiare la rotta nel game: un doppio fallo regala due palle break contro break all’olandese, che se lo prende subito grazie a un diritto mal centrato da Musetti, anche un po’ lento nello spostarsi di lato nel cercare la palla, molto carica (e forse pure con un rimbalzo un po’ falso). 4 pari. Qua arriva il game più lungo del set, la lotta si accende. Musetti è un fulmine nel correre avanti sulla smorzata di Griekspoor e chiudere la porta di volo, 15-15, quindi sfrutta gli errori del rivale (pessimo uno smash non impossibile) per arrivare a nuova chance di break sul 30-40. Tallon si affida a servizio e volée e annulla la chance. La bagarre si è accesa, Musetti si procura e non converte altre due palle break, bravo Griekspoor a reggere. Finalmente il BREAK per l’italiano arriva alla quarta chance del game (ottenuta con una risposta-lob un filo fortunosa), con l’olandese che cerca una smorzata dopo il servizio, senza successo. Musetti va a servire per il set sul 5-4 e ritrova lo smalto della prima fase del parziale. Tira il primo Ace del match, per il 30-0, quindi una prima palla esterna molto stretta, quasi impossibile per Griekspoor anche solo prenderla. Tre Set Point. C’è un gran numero di Lorenzo sul secondo, un diritto in corsa su di uno smash non definitivo dell’olandese, per il 6-4 Musetti.

Dopo la lotta del finale del primo parziale, il secondo set riparte sui binari del servizio, con Griekspoor più proiettato in avanti ma non sempre lucido nelle scelte, un tennis un po’ di impeto il suo ma tatticamente rivedibile. Rischia tanto, come il serve and volley sul 30 pari nel terzo game, con un tocco di volo ottimo ma con zero margine (pure attaccando il rovescio di Musetti). Più concreti gli schemi di Musetti, pronto a caricare il diritto di spin e allontanare l’avversario, procurandosi così spazio per un successivo affondo. Proprio l’eccesso di rischio costa carissimo a Griekspoor: due discese a rete e due errori, marchiano il secondo sulla palla break, così che Musetti scappa avanti 2-1 e servizio col terzo BREAK del match a favore. Lorenzo consolida il vantaggio con un turno di servizio eccellente, calibra i colpi, chiama a rete l’avversario e lo passa, serve con sicurezza. Molto bene, 3-1. Dall’angolo di Griekspoor si parla olandese (ostico…) ma si capisce la parola disciplina, ossia giocare con un po’ più di ordine. In realtà Tallon continua a perseverare in attacchi un po’ spericolati. Forse del vantaggio, Musetti gioca libero e dalla difesa passa all’attacco nel quinto game con un rovescio lungo linea strepitoso. 30 pari. Griekspoor continua a spingere e tirare più o meno tutto, con un bel diritto cross resta agganciato all’italiano (3-2). Quando sembrava in controllo, Lorenzo scivola. Prima subisce un ottimo assalto di Tallon, poi sul 15-30 pari tira un diritto aggressivo in lungo linea che esce di poco, ma quanto basta a costargli il 15-40 e due chance del contro break. Musetti gioca con razionalità, attacca al centro senza esagerare, poi segue l’Ace (solo il secondo del match), segnale evidente di tenuta mentale sotto pressione. Poi ai vantaggi non esce abbastanza profondo il diritto del toscano e il 29enne di Haarlem ha buon gioco con il passante. Purtroppo sulla terza palla break c’è il doppio fallo di Musetti, BREAK e 3 pari. Peccato, tutto da rifare. Griekspoor sorpassa, 4-3, Musetti torna sicuro alla battuta, 4 pari. Sul 5 pari arriva un errore incredibile di Griekspoor: 0-15, rischia un S&V sulla seconda, la traiettoria è ottima ma stecca clamorosamente la volée, 0-30. Lo svarione non deprime Tallon, che attacca di nuovo nel punto successivo e tocca una demi-volée mica facile. Poi arriva una risposta spettacolare di rovescio di Musetti, impatto regale e traiettoria stretta imprendibile. Vale Lorenzo il 15-40 e due palle break fondamentali. Griekspoor su butta a rete sulla seconda palla, rischio assoluto ma gli va bene, 30-40. A furia di rischiare… Tallon è infilato da una risposta passante di rovescio, stavolta lungo linea, eccellente. BREAK, Musetti serve per il match sul 6-5. Non ci sono brutte sorpresa: Musetti resta concentrato, gestisce dopo il servizio dal centro del campo e chiude al primo match point. Una partita di grande qualità e sostanza, che lo porta negli ottavi del Mutua Madrid Open. La condizione di Musetti è in crescita. Il miglior Musetti, sta tornando.

Marco Mazzoni

T. Griekspoor 🇳🇱 vs L. Musetti 🇮🇹