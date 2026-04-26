Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Kostyuk travolge Pegula. Fils vola ancora, Gauff supera paura e malessere

26/04/2026 19:24 213 commenti
Coco Gauff nella foto - Foto Getty Images
Coco Gauff nella foto - Foto Getty Images

Giornata ricca di spunti al Mutua Madrid Open 2026, tra prestazioni dominanti, conferme importanti e momenti di preoccupazione in campo. Marta Kostyuk ha firmato una delle vittorie più nette del torneo contro Jessica Pegula, Arthur Fils ha continuato la sua striscia vincente dopo il titolo di Barcellona, mentre Coco Gauff ha dovuto fare i conti con un malessere improvviso prima di riuscire comunque a raggiungere gli ottavi di finale.
La copertina se la prende Kostyuk, che sembra aver definitivamente superato i problemi fisici delle scorse settimane. L’ucraina ha offerto una prova di altissimo livello contro Pegula, testa di serie numero 5, imponendosi con un netto 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco.
Il primo set è stato praticamente senza storia: Kostyuk ha preso subito il controllo degli scambi, spingendo con grande intensità e togliendo tempo alla statunitense. Pegula ha faticato a trovare ritmo e profondità, mentre l’ucraina ha confermato una qualità di gioco che, per talento e potenziale, può tranquillamente valere la top 10.
Nel secondo parziale Pegula ha provato una reazione, soprattutto dopo essere finita sotto 5-2. La statunitense ha accennato una rimonta e ha cercato di rientrare nel match, ma Kostyuk è rimasta lucida nei momenti decisivi e ha chiuso il discorso con autorità. Per lei arriva così il passaggio agli ottavi di finale, con la sensazione di essere tornata su livelli molto importanti.

Nel tabellone maschile continua invece il momento d’oro di Arthur Fils. Il francese, numero 25 del mondo e fresco campione dell’ATP 500 di Barcellona, ha conquistato la settima vittoria consecutiva battendo lo statunitense Emilio Nava, numero 116 ATP, con il punteggio di 7-6(2) 6-3.
Nava è riuscito a restare agganciato nel primo set soprattutto grazie al servizio, portando il parziale fino al tie-break. Lì Fils ha cambiato marcia, imponendosi nettamente e indirizzando la partita. Nel secondo set il francese ha poi accelerato ulteriormente, chiudendo con maggiore sicurezza.
Con questa vittoria Fils sale provvisoriamente al quinto posto della Race, confermando una crescita sempre più evidente. Agli ottavi di finale affronterà Tomas Martin Etcheverry, numero 29 ATP e giocatore con più vittorie sulla terra battuta in questa stagione. L’argentino ha superato Dino Prizmic in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-4 6-3, guadagnandosi così una sfida molto interessante contro uno dei tennisti più in forma del momento.

Nel torneo femminile c’è stato anche il successo di Coco Gauff, ma la vittoria contro Sorana Cirstea è stata accompagnata da un grande spavento. La statunitense si è sentita male durante il match e ha avuto difficoltà a trattenere il vomito, ma è riuscita comunque a ribaltare la partita e a qualificarsi per gli ottavi.
A fine incontro, Gauff ha raccontato quanto accaduto, collegando il suo malessere al virus che sembra circolare in questi giorni a Madrid.
“Non so come ho fatto a superarla. Mi sono sentita bene per tutta la mattina. È vero che ieri sera mi sentivo un po’ strana, ma quando mi sono svegliata stavo bene. All’inizio mi sembrava di poter cadere, poi mi hanno dato dei medicinali e mi hanno aiutato. Ero nervosa e stanca, ho quasi vomitato durante un punto”, ha spiegato.
La statunitense ha poi aggiunto: “C’è un virus che sta circolando. Non sono una persona che ha problemi con il cibo o con lo stomaco. Alcuni giocatori hanno un virus e apparentemente sta girando in città. Probabilmente è quello che è successo a me”.
Gauff ha escluso l’ipotesi di un’intossicazione alimentare, spiegando di non aver mangiato nulla di insolito. Secondo lei, si tratterebbe più probabilmente di un virus contratto nell’ambiente del torneo.
“Dicevano che poteva essere un virus allo stomaco o un’intossicazione alimentare. Non ho mangiato niente di strano, quindi non credo sia quello. Penso sia solo un virus che gira in città e che ha colpito alcuni giocatori. Forse l’ho preso da un altro giocatore che era malato e aveva la stanza vicino alla mia. Non lo so, è la prima volta che mi ammalo da quando sono nel circuito, quindi non sono troppo arrabbiata”, ha raccontato.
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna  ·  26 Aprile 2026
☀️
14°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Molto buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 26 Aprile
08:00
☀️
13°
09:00
☀️
14°
10:00
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16°
11:00
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18°
12:00
☀️
20°
13:00
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21°
14:00
☀️
22°
15:00
23°
16:00
24°
17:00
25°
  Programma del giorno — 26 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
3° Turno maschile · 3° Turno femminile
R3 / R3
☀️  Giornata ideale
  ATP R3 / WTA R3
  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – dalle 11:00

  • S. Cirstea 🇷🇴 vs C. Gauff 🇺🇸

    WTA Madrid 1000
    Sorana Cirstea [25]
    6
    5
    1
    Coco Gauff [3]
    4
    7
    6
    Vincitore: Gauff
    Mostra dettagli
  • A seguire: T. Griekspoor 🇳🇱 vs L. Musetti 🇮🇹

    ATP Madrid
    Tallon Griekspoor [29]
    4
    5
    Lorenzo Musetti [6]
    6
    7
    Vincitore: Musetti
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  • Non prima delle 16:00 J. Sinner 🇮🇹 vs E. Moller 🇩🇰

    ATP Madrid
    Jannik Sinner [1]
    6
    6
    Elmer Moller
    2
    3
    Vincitore: Sinner
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  • Non prima delle 20:00 : Q. Zheng 🇨🇳 vs E. Rybakina 🇰🇿

    WTA Madrid 1000
    Qinwen Zheng [32]
    15
    6
    3
    Elena Rybakina [2]
    0
    4
    4
    Mostra dettagli
  • A seguire: J. Fonseca 🇧🇷 vs R. Jodar 🇪🇸

    Il match deve ancora iniziare






Arantxa Sanchez Stadium – dalle 11:00

  • J. Lehecka 🇨🇿 vs A. Michelsen

    ATP Madrid
    Jiri Lehecka [11]
    6
    6
    Alex Michelsen
    4
    2
    Vincitore: Lehecka
    Mostra dettagli
  • Non prima delle 13:00 : E. Mertens 🇧🇪 vs K. Pliskova 🇨🇿

    WTA Madrid 1000
    Elise Mertens [19]
    5
    6
    6
    Karolina Pliskova
    7
    2
    7
    Vincitore: Pliskova
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  • A seguire: J. Pegula 🇺🇸 vs M. Kostyuk 🇺🇦

    WTA Madrid 1000
    Jessica Pegula [5]
    0
    1
    4
    0
    Marta Kostyuk [26]
    0
    6
    6
    0
    Vincitore: Kostyuk
    Mostra dettagli
  • Non prima delle 19:00 : V. Kopriva 🇨🇿 vs A. Rinderknech 🇫🇷

    ATP Madrid
    Vit Kopriva
    0
    6
    3
    0
    Arthur Rinderknech [22]
    0
    4
    6
    0
    Vincitore: Kopriva
    Mostra dettagli
  • Non prima delle 21:30 : A. Potapova 🇷🇺 vs J. Ostapenko 🇱🇻

    WTA Madrid 1000
    Anastasia Potapova
    0
    0
    Jelena Ostapenko [21]
    0
    0
    Mostra dettagli






Stadium 3 – dalle 11:00

  • K. Siniakova 🇨🇿 vs C. McNally 🇺🇸

    WTA Madrid 1000
    Katerina Siniakova
    3
    6
    6
    Caty McNally
    6
    2
    7
    Vincitore: McNally
    Mostra dettagli
  • A seguire: L. Noskova 🇨🇿 vs L. Samsonova 🇷🇺

    WTA Madrid 1000
    Linda Noskova [13]
    0
    0
    Liudmila Samsonova [20]
    0
    0
    Vincitore: Noskova
    Mostra dettagli
  • A seguire: A. Fils 🇫🇷 vs E. Nava 🇺🇸

    ATP Madrid
    Arthur Fils [21]
    7
    6
    Emilio Nava
    6
    3
    Vincitore: Fils
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  • Non prima delle 17:30: C. Norrie 🇬🇧 vs T. Tirante 🇦🇷

    ATP Madrid
    Cameron Norrie [19]
    7
    7
    Thiago Agustin Tirante
    5
    6
    Vincitore: Norrie
    Mostra dettagli
  • A seguire: T. Arribage 🇫🇷 / A. Olivetti 🇫🇷 vs P. Carreno Busta 🇪🇸 / I. Cervantes 🇪🇸

    ATP Madrid
    Theo Arribage / Albano Olivetti
    0
    5
    Pablo Carreno Busta / Inigo Cervantes
    0
    4
    Mostra dettagli






Court 4 – dalle 11:00

  • S. Sierra 🇦🇷 vs Z. Sonmez 🇹🇷

    WTA Madrid 1000
    Solana Sierra
    0
    6
    6
    Zeynep Sonmez
    6
    2
    3
    Vincitore: Sierra
    Mostra dettagli
  • A seguire: D. Prizmic 🇭🇷 vs T. Etcheverry 🇦🇷

    ATP Madrid
    Dino Prizmic
    6
    4
    3
    Tomas Martin Etcheverry [25]
    2
    6
    6
    Vincitore: Etcheverry
    Mostra dettagli
  • Non prima delle 14:30: M. Melo 🇧🇷 / A. Zverev 🇩🇪 vs L. Darderi 🇮🇹 / S. Tsitsipas 🇬🇷

    ATP Madrid
    Marcelo Melo / Alexander Zverev
    5
    4
    Luciano Darderi / Stefanos Tsitsipas
    7
    6
    Vincitore: Darderi / Tsitsipas
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  • A seguire: F. Cerundolo 🇦🇷 / T. Etcheverry 🇦🇷 vs F. Cabral 🇵🇹 / J. Salisbury 🇬🇧

    Il match deve ancora iniziare





Court 5 – dalle 11:00

  • M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 vs R. Arneodo 🇲🇨 / V. Vacherot 🇲🇨

    ATP Madrid
    Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
    6
    1
    6
    Romain Arneodo / Valentin Vacherot
    2
    6
    10
    Vincitore: Arneodo / Vacherot
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  • Non prima delle 13:00: (1) Errani ITA / (1) Paolini ITA vs Siegemund GER / Zvonareva RUS

    WTA Madrid 1000
    Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
    6
    4
    6
    Laura Siegemund / Vera Zvonareva
    4
    6
    10
    Vincitore: Siegemund / Zvonareva
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  • A seguire: U. Eikeri 🇳🇴 / Q. Gleason 🇺🇸 vs C. Gauff 🇺🇸 / R. Montgomery 🇺🇸

    WTA Madrid 1000
    Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
    0
    0
    Coco Gauff / Robin Montgomery
    0
    0
    Vincitore: Eikeri / Gleason
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  • A seguire: A. Krunic 🇷🇸 / K. Mladenovic 🇫🇷 vs M. Bouzkova 🇨🇿 / L. Noskova 🇨🇿

    WTA Madrid 1000
    Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
    3
    7
    11
    Marie Bouzkova / Linda Noskova
    6
    5
    9
    Vincitore: Krunic / Mladenovic
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  • A seguire: A. Sutjiadi 🇮🇩 / J. Tjen 🇮🇩 vs C. Bucsa 🇪🇸 / N. Melichar-Martinez 🇺🇸

    WTA Madrid 1000
    Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
    0
    6
    6
    0
    Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [6]
    0
    4
    2
    0
    Vincitore: Sutjiadi / Tjen
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Court 6 – dalle 11:00

  • M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 vs T. Paul 🇺🇸 / E. Quinn 🇺🇸

    ATP Madrid
    Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
    6
    7
    Tommy Paul / Ethan Quinn
    4
    6
    Vincitore: Arevalo / Pavic
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  • A seguire: A. Tabilo 🇨🇱 / L. Tien 🇺🇸 vs H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧

    ATP Madrid
    Alejandro Tabilo / Learner Tien
    5
    5
    Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
    7
    7
    Vincitore: Heliovaara / Patten
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  • Non prima delle 14:30: A. Bublik 🇰🇿 / M. Polmans 🇦🇺 vs O. Luz 🇧🇷 / R. Matos 🇧🇷

    ATP Madrid
    Alexander Bublik / Marc Polmans
    6
    6
    10
    Orlando Luz / Rafael Matos
    3
    7
    6
    Vincitore: Bublik / Polmans
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  • A seguire: K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 vs T. Griekspoor 🇳🇱 / B. Nakashima 🇺🇸

    ATP Madrid
    Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
    6
    6
    Tallon Griekspoor / Brandon Nakashima
    7
    7
    Vincitore: Griekspoor / Nakashima
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  • A seguire: Y. Bhambri 🇮🇳 / M. Venus 🇳🇿 vs A. Erler 🇦🇹 / L. Miedler 🇦🇹

    ATP Madrid
    Yuki Bhambri / Michael Venus
    7
    7
    Alexander Erler / Lucas Miedler
    5
    6
    Vincitore: Bhambri / Venus
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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
MAURO (Guest) 26-04-2026 20:11

Scritto da Aggiornamento 120 vincitori prossimi 60 slam
ATTENZIONE!!! 20 FUTURI SLAM IN PALIO QUESTA SERA!!!
Classifica prima della prima di 64 sfide fra Fonseca e Jodar
Kouame 30
Alcaraz 22+7= 29 in discesa avendo pescato le carte “fragilino” e “concorrenza interna”
Alcaraz Junior 21
Fonseca 18
Jodar 15
Fils 13 in prepotente salita grazie alla carte “Monfils” e “Ivanisevic”
Merida 11
Sinner 4+5 = 9
Sakamoto 8
Kjaer 6
Engel 5
Dedura Palomero 3
Marcus Antonius 3
Prizmic 2
Hewitt 2
Ivanov 1
Darwin Blanch 1
Blocxx 1

Ma gli italiani??? Non ne vedo alcuno nell’ elenco.

213
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-1: Detuqueridapresencia
Diè (Guest) 26-04-2026 19:55

Scritto da Detuqueridapresencia
@ Diè (#4600896)
Seixas vincerà almeno 6 TdF. Beati i francesi!
Ma non è una trollata. Davvero potenzialmente il ciclista che farà rivivere i fasti del Grande Saint Bernard per i sans bidet.
Con l’affetto per Nibali o i nostri grandi del passato da Gimondi a Nencini, a Bartali a Coppi, ma per me il TdF più emzionante e irripetibile fu quello di Marco il Ciclista, che solo la mano sporca di sangue della camorra riuscì a fermare

Quel giorno di madonna di Campiglio mi è rimasto sul groppone e mi ha tolto la magia per il ciclismo.

Speriamo, per quanto ci riguarda in un evoluzione di Finn..

Mi consolo con questa generazione tennistica che ci ha ridato emozioni sopite 🙂

E anche con l’atletica, sta venendo su una generazione, soprattutto di ragazze “fortissime”.

Vedere una Battocletti battagliare con le gazzelle del Kenia e non solo, con uno stile di corsa sublime mi emoziona.

Viva gli sport dilettantistici (cit.)

 212
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+1: Detuqueridapresencia
Annie3 26-04-2026 19:44

Beh, il mio eroe di giornata è Tomas Martin che con pazienza, coraggio e bravura, insomma sostanza, ha battuto il poco simpatico (quanto non mi piacciono certe facce minacciose e arroganti) Prizmic che, convinto di vincere, si è sgonfiato davanti alla solidità incalzante di Etcheverry…partita comunque appassionante, vivace, che ha coinvolto anche il pubblico, poco reattivo in altre situazioni…ovviamente in attesa del “suo” eroe di giornata

 211
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Aggiornamento 120 vincitori prossimi 60 slam (Guest) 26-04-2026 19:37

ATTENZIONE!!! 20 FUTURI SLAM IN PALIO QUESTA SERA!!!
Classifica prima della prima di 64 sfide fra Fonseca e Jodar

Kouame 30
Alcaraz 22+7= 29 in discesa avendo pescato le carte “fragilino” e “concorrenza interna”
Alcaraz Junior 21
Fonseca 18
Jodar 15
Fils 13 in prepotente salita grazie alla carte “Monfils” e “Ivanisevic”
Merida 11
Sinner 4+5 = 9
Sakamoto 8
Kjaer 6
Engel 5
Dedura Palomero 3
Marcus Antonius 3
Prizmic 2
Hewitt 2
Ivanov 1
Darwin Blanch 1
Blocxx 1

 210
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+1: il capitano, Detuqueridapresencia, Billy74
piper 26-04-2026 18:49

@ magilla (#4601068)

Certo che ce n’erano di americani a madrid, restano solo le ragazze (4).

 209
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+1: magilla, il capitano
Silvio (Guest) 26-04-2026 18:46

Scritto da max91
Questo moeller mi innervosisce come modo di giocare. Tira senza criterio o entra o esce

Se tiri con criterio entrerà più spesso. Ma sarà quasi sempre comunque l’ultimo colpo che tiri in uno scambio perso. Tanto vale provarci.

 208
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magilla 26-04-2026 18:25

Scritto da Marco M.
Sono arrivato al lavoro e mi perdo Jannik, ma credo che se ne farà una ragione

Tranquillo Marco…..non ha giocato al massimo proprio per non farti perdere nulla : giusto il minimo sindacale!!!!!

 207
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+1: Marco M.
Tonino (Guest) 26-04-2026 18:21

@ Detuqueridapresencia (#4600906)
Grande,il pirata mi resta nel cuore, dopo la sua morte ho smesso di guardare il ciclisno, solo ora con un corridore che per tanti aspetti me lo ricorda mi stò riavvicinando…

 206
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+1: il capitano, Detuqueridapresencia
magilla 26-04-2026 18:18

bye bye USA da Madrid…..

 205
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Silvio (Guest) 26-04-2026 18:16

Scritto da MAURO

Scritto da Annie3
@ Silvio (#4600808)
È vero, Lorenzo non ne sbaglia uno di pallonetti in recupero, è davvero una sua prerogativa che immagino non giovi all’equilibrio nervoso dell’avversario..

Da qui il modo in cui l’ ho chiamato per un certo periodo…il Pallonettaro Carrarino, ma visto che qualcuno si offese allora sospesi il modo di chiamarlo così.

Ma davvero non ci arrivi a capire la differenza?
Ma probabilmente non ci arrivo io, che ti rispondo pure. Bravo te!

 204
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+1: eternauta, Marco M., Detuqueridapresencia
Nike (Guest) 26-04-2026 18:11

@ Irlandero (#4601037)

No,ho sbagliato a scrivere ,volevo dire “OrzoBimbo” bim bum bam

 203
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Pheanes (Guest) 26-04-2026 17:58

Scritto da MAURO
Ma nessuno ha sottolineato la campagna su terra di Griekspoor nel 2026?
Perso al primo turno da Van Assche a Marrakech;
perso al primo turno a Montecarlo da Monfils;
perso al primo turno a Monaco da Shapovalov;
batte al primo turno a Madrid Dzumhur e poi perde da Musetti.

Beh… le prime tre sconfitte da tennisti che qui erano stati pronosticati come multivincitori slam.

 202
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+1: Detuqueridapresencia
brunodalla 26-04-2026 17:57

Scritto da Nike
Male male male ….
NON sa scivolare sulla terra
C’è il polline
I dati U.V. sono altissimi
E il buco di ozono si é definitivamente aperto

il padre è rimasto chiuso nell’autolavaggio
il gomito gli fa contatto col piede
gli è entrata una bruschetta nell’occhio
LE CAVALLETTE!!!!!!!

 201
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+1: Marco M., Bagel
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