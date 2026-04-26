Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Kostyuk travolge Pegula. Fils vola ancora, Gauff supera paura e malessere
Giornata ricca di spunti al Mutua Madrid Open 2026, tra prestazioni dominanti, conferme importanti e momenti di preoccupazione in campo. Marta Kostyuk ha firmato una delle vittorie più nette del torneo contro Jessica Pegula, Arthur Fils ha continuato la sua striscia vincente dopo il titolo di Barcellona, mentre Coco Gauff ha dovuto fare i conti con un malessere improvviso prima di riuscire comunque a raggiungere gli ottavi di finale.
La copertina se la prende Kostyuk, che sembra aver definitivamente superato i problemi fisici delle scorse settimane. L’ucraina ha offerto una prova di altissimo livello contro Pegula, testa di serie numero 5, imponendosi con un netto 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco.
Il primo set è stato praticamente senza storia: Kostyuk ha preso subito il controllo degli scambi, spingendo con grande intensità e togliendo tempo alla statunitense. Pegula ha faticato a trovare ritmo e profondità, mentre l’ucraina ha confermato una qualità di gioco che, per talento e potenziale, può tranquillamente valere la top 10.
Nel secondo parziale Pegula ha provato una reazione, soprattutto dopo essere finita sotto 5-2. La statunitense ha accennato una rimonta e ha cercato di rientrare nel match, ma Kostyuk è rimasta lucida nei momenti decisivi e ha chiuso il discorso con autorità. Per lei arriva così il passaggio agli ottavi di finale, con la sensazione di essere tornata su livelli molto importanti.
Nel tabellone maschile continua invece il momento d’oro di Arthur Fils. Il francese, numero 25 del mondo e fresco campione dell’ATP 500 di Barcellona, ha conquistato la settima vittoria consecutiva battendo lo statunitense Emilio Nava, numero 116 ATP, con il punteggio di 7-6(2) 6-3.
Nava è riuscito a restare agganciato nel primo set soprattutto grazie al servizio, portando il parziale fino al tie-break. Lì Fils ha cambiato marcia, imponendosi nettamente e indirizzando la partita. Nel secondo set il francese ha poi accelerato ulteriormente, chiudendo con maggiore sicurezza.
Con questa vittoria Fils sale provvisoriamente al quinto posto della Race, confermando una crescita sempre più evidente. Agli ottavi di finale affronterà Tomas Martin Etcheverry, numero 29 ATP e giocatore con più vittorie sulla terra battuta in questa stagione. L’argentino ha superato Dino Prizmic in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-4 6-3, guadagnandosi così una sfida molto interessante contro uno dei tennisti più in forma del momento.
Nel torneo femminile c’è stato anche il successo di Coco Gauff, ma la vittoria contro Sorana Cirstea è stata accompagnata da un grande spavento. La statunitense si è sentita male durante il match e ha avuto difficoltà a trattenere il vomito, ma è riuscita comunque a ribaltare la partita e a qualificarsi per gli ottavi.
A fine incontro, Gauff ha raccontato quanto accaduto, collegando il suo malessere al virus che sembra circolare in questi giorni a Madrid.
“Non so come ho fatto a superarla. Mi sono sentita bene per tutta la mattina. È vero che ieri sera mi sentivo un po’ strana, ma quando mi sono svegliata stavo bene. All’inizio mi sembrava di poter cadere, poi mi hanno dato dei medicinali e mi hanno aiutato. Ero nervosa e stanca, ho quasi vomitato durante un punto”, ha spiegato.
La statunitense ha poi aggiunto: “C’è un virus che sta circolando. Non sono una persona che ha problemi con il cibo o con lo stomaco. Alcuni giocatori hanno un virus e apparentemente sta girando in città. Probabilmente è quello che è successo a me”.
Gauff ha escluso l’ipotesi di un’intossicazione alimentare, spiegando di non aver mangiato nulla di insolito. Secondo lei, si tratterebbe più probabilmente di un virus contratto nell’ambiente del torneo.
“Dicevano che poteva essere un virus allo stomaco o un’intossicazione alimentare. Non ho mangiato niente di strano, quindi non credo sia quello. Penso sia solo un virus che gira in città e che ha colpito alcuni giocatori. Forse l’ho preso da un altro giocatore che era malato e aveva la stanza vicino alla mia. Non lo so, è la prima volta che mi ammalo da quando sono nel circuito, quindi non sono troppo arrabbiata”, ha raccontato.
Manolo Santana Stadium – dalle 11:00
-
S. Cirstea 🇷🇴 vs C. Gauff 🇺🇸
WTA Madrid 1000Sorana Cirstea [25]651Coco Gauff [3]476Vincitore: GauffServizioSvolgimentoSet 3Risultato1-6Coco Gauff15-015-1530-1540-1540-301-5 → 1-6Sorana Cirstea15-030-030-1530-3030-401-4 → 1-5Coco Gauff0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-401-3 → 1-4Sorana Cirstea0-150-3015-3015-401-2 → 1-3Coco Gauff0-1515-1530-1530-3040-3040-40A-401-1 → 1-2Sorana Cirstea15-015-1515-3015-4030-4040-4040-A40-40A-4040-4040-A40-40A-4040-40A-4040-4040-A40-4040-A40-40A-400-1 → 1-1Coco Gauff15-030-040-040-150-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 2Risultato5-7Sorana Cirstea15-015-1515-3015-4030-405-6 → 5-7Coco Gauff15-030-030-1540-155-5 → 5-6Sorana Cirstea15-030-040-04-5 → 5-5Coco Gauff15-015-1530-1540-154-4 → 4-5Sorana Cirstea0-150-300-404-3 → 4-4Coco Gauff15-015-1515-3015-4030-403-3 → 4-3Sorana Cirstea0-150-300-403-2 → 3-3Coco Gauff0-1515-1515-3030-3030-402-2 → 3-2Sorana Cirstea0-150-300-402-1 → 2-2Coco Gauff15-030-040-02-0 → 2-1Sorana Cirstea15-030-040-040-151-0 → 2-0Coco Gauff0-1515-1515-3030-3030-400-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-4Sorana Cirstea15-015-1530-1540-155-4 → 6-4Coco Gauff15-015-1530-1530-3030-404-4 → 5-4Sorana Cirstea0-1515-1530-1530-3030-404-3 → 4-4Coco Gauff0-150-3015-3030-3030-4040-4040-A40-4040-A40-40A-404-2 → 4-3Sorana Cirstea15-015-1515-3030-3040-303-2 → 4-2Coco Gauff0-150-3015-3015-402-2 → 3-2Sorana Cirstea0-150-300-402-1 → 2-2Coco Gauff15-015-1530-1540-1540-3040-4040-A1-1 → 2-1Sorana Cirstea15-030-1530-3040-300-1 → 1-1Coco Gauff15-030-040-040-1540-300-0 → 0-1
-
A seguire: T. Griekspoor 🇳🇱 vs L. Musetti 🇮🇹
ATP MadridTallon Griekspoor [29]45Lorenzo Musetti [6]67Vincitore: MusettiServizioSvolgimentoSet 2Risultato5-7L. Musetti15-015-1530-15ace40-155-6 → 5-7T. Griekspoor0-150-3015-3015-4030-405-5 → 5-6L. Musetti15-030-040-0ace5-4 → 5-5T. Griekspoor15-015-1530-1540-154-4 → 5-4L. Musetti15-0ace30-040-040-154-3 → 4-4T. Griekspoor15-030-040-040-15df3-3 → 4-3L. Musetti0-1515-1515-3015-4030-4040-40aceA-4040-4040-Adf2-3 → 3-3T. Griekspoor0-1515-1530-15ace30-3040-301-3 → 2-3L. Musetti15-030-040-040-151-2 → 1-3T. Griekspoor15-030-0ace30-15df30-3040-3040-4040-A1-1 → 1-2L. Musetti0-1515-1515-3030-3040-301-0 → 1-1T. Griekspoor0-1515-1530-1540-150-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato4-6L. Musetti15-030-0ace40-040-154-5 → 4-6T. Griekspoor15-015-1515-3030-3030-4040-4040-A40-4040-A40-4040-A4-4 → 4-5L. Musetti0-150-3015-3015-40df3-4 → 4-4T. Griekspoor15-030-040-040-1540-302-4 → 3-4L. Musetti0-1515-1530-1540-152-3 → 2-4T. Griekspoor15-015-1530-1540-15ace1-3 → 2-3L. Musetti15-030-040-01-2 → 1-3T. Griekspoor15-030-040-0ace0-2 → 1-2L. Musetti15-1530-1540-1540-300-1 → 0-2T. Griekspoor0-15df15-1515-3030-3030-4040-4040-Adf0-0 → 0-1
-
Non prima delle 16:00 J. Sinner 🇮🇹 vs E. Moller 🇩🇰
ATP MadridJannik Sinner [1]66Elmer Moller23Vincitore: SinnerServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-3J. Sinner15-015-1530-1540-155-3 → 6-3E. Moller30-040-040-155-2 → 5-3J. Sinner0-1515-15ace15-3030-3040-30ace4-2 → 5-2E. Moller0-1515-1530-15ace30-3040-3040-4040-Adfdf3-2 → 4-2J. Sinner15-0ace15-1515-3030-3040-3040-40A-40ace2-2 → 3-2E. Moller0-1515-1515-3030-3040-302-1 → 2-2J. Sinner15-030-040-040-151-1 → 2-1E. Moller15-030-040-0ace1-0 → 1-1J. Sinner15-030-040-00-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-2E. Moller15-015-1515-3015-4030-4040-40A-4040-4040-Adf5-2 → 6-2J. Sinner0-1515-1515-3015-40df5-1 → 5-2E. Moller0-150-300-4015-4030-404-1 → 5-1J. Sinner30-3040-303-1 → 4-1E. Moller0-150-3015-3015-4030-402-1 → 3-1J. Sinner15-015-1530-15ace30-3040-301-1 → 2-1E. Moller15-030-0ace40-040-151-0 → 1-1J. Sinner15-015-1515-3030-30ace40-30ace0-0 → 1-0
-
Non prima delle 20:00 : Q. Zheng 🇨🇳 vs E. Rybakina 🇰🇿
WTA Madrid 1000Qinwen Zheng [32]•1563Elena Rybakina [2]044ServizioSvolgimentoSet 2Qinwen Zheng15-03-4Elena Rybakina0-1515-1530-1540-153-3 → 3-4Qinwen Zheng0-150-300-4015-4030-4040-40A-4040-40A-402-3 → 3-3Elena Rybakina15-030-040-040-1540-302-2 → 2-3Qinwen Zheng15-015-1515-3030-3040-301-2 → 2-2Elena Rybakina0-1515-1515-3030-3040-301-1 → 1-2Qinwen Zheng15-030-040-040-1540-3040-4040-A40-4040-A1-0 → 1-1Elena Rybakina15-015-1515-3030-3030-400-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-4Qinwen Zheng15-030-030-1530-3040-305-4 → 6-4Elena Rybakina15-030-030-1540-155-3 → 5-4Qinwen Zheng0-1515-1515-3030-3040-304-3 → 5-3Elena Rybakina15-030-040-04-2 → 4-3Qinwen Zheng15-030-040-040-153-2 → 4-2Elena Rybakina15-015-1515-3015-402-2 → 3-2Qinwen Zheng15-015-1530-1540-151-2 → 2-2Elena Rybakina0-1515-1530-1530-3040-301-1 → 1-2Qinwen Zheng15-030-040-040-1540-300-1 → 1-1Elena Rybakina15-030-040-00-0 → 0-1
-
A seguire: J. Fonseca 🇧🇷 vs R. Jodar 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
Arantxa Sanchez Stadium – dalle 11:00
-
J. Lehecka 🇨🇿 vs A. Michelsen
ATP MadridJiri Lehecka [11]66Alex Michelsen42Vincitore: LeheckaServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-2J. Lehecka15-015-1515-3030-3040-305-2 → 6-2A. Michelsen0-150-30df15-3030-3040-3040-4040-A40-40A-4040-40A-405-1 → 5-2J. Lehecka15-015-1530-15ace40-15ace40-3040-40A-404-1 → 5-1A. Michelsen15-015-1515-3015-4030-403-1 → 4-1J. Lehecka15-030-040-0ace2-1 → 3-1A. Michelsen0-150-3015-3030-3030-401-1 → 2-1J. Lehecka15-030-0ace30-1540-150-1 → 1-1A. Michelsen15-030-040-00-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-4J. Lehecka15-030-040-0ace5-4 → 6-4A. Michelsen0-1515-1530-15ace40-155-3 → 5-4J. Lehecka15-015-1530-1530-3040-30ace40-40A-4040-40A-4040-40A-40aceace4-3 → 5-3A. Michelsen15-015-1515-3030-3040-3040-40df40-A40-40aceA-404-2 → 4-3J. Lehecka0-1515-1530-1530-3040-303-2 → 4-2A. Michelsen0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-40ace3-1 → 3-2J. Lehecka15-015-1515-3030-3040-30ace40-40A-402-1 → 3-1A. Michelsen0-150-30df15-3015-401-1 → 2-1J. Lehecka15-030-040-0ace0-1 → 1-1A. Michelsen15-015-1530-1540-150-0 → 0-1
-
Non prima delle 13:00 : E. Mertens 🇧🇪 vs K. Pliskova 🇨🇿
WTA Madrid 1000Elise Mertens [19]566Karolina Pliskova727Vincitore: PliskovaServizioSvolgimentoSet 3Risultato6-7Tiebreak0-0*1*-02-0*2-1*2*-22*-32-4*2-5*2*-63*-66-6 → 6-7Karolina Pliskova0-1515-1515-3030-3040-306-5 → 6-6Elise Mertens15-030-030-1540-155-5 → 6-5Karolina Pliskova15-030-040-040-155-4 → 5-5Elise Mertens15-030-030-1530-3040-304-4 → 5-4Karolina Pliskova15-015-1530-1540-154-3 → 4-4Elise Mertens0-150-3015-3015-4030-404-2 → 4-3Karolina Pliskova0-150-300-4015-4030-4040-4040-A40-40A-404-1 → 4-2Elise Mertens15-030-030-1540-153-1 → 4-1Karolina Pliskova0-150-300-402-1 → 3-1Elise Mertens15-030-040-01-1 → 2-1Karolina Pliskova0-150-3015-3030-3040-3040-40A-401-0 → 1-1Elise Mertens15-030-040-00-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-2Karolina Pliskova0-150-3015-3015-405-2 → 6-2Elise Mertens15-030-040-04-2 → 5-2Karolina Pliskova15-1530-1540-154-1 → 4-2Elise Mertens0-1515-1530-1540-153-1 → 4-1Karolina Pliskova15-030-040-040-153-0 → 3-1Elise Mertens0-1515-1530-1530-302-0 → 3-0Karolina Pliskova15-015-1530-1530-3030-4040-4040-A1-0 → 2-0Elise Mertens15-015-1515-3030-3040-300-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato5-7Karolina Pliskova15-030-040-05-6 → 5-7Elise Mertens15-015-1530-3030-405-5 → 5-6Karolina Pliskova15-015-1530-1530-3040-305-4 → 5-5Elise Mertens15-015-1530-1540-154-4 → 5-4Karolina Pliskova15-030-040-04-3 → 4-4Elise Mertens0-1515-1515-3030-3040-303-3 → 4-3Karolina Pliskova15-015-1515-3030-3040-303-2 → 3-3Elise Mertens15-015-1530-1530-3040-302-2 → 3-2Karolina Pliskova15-015-1530-1540-302-1 → 2-2Elise Mertens15-015-1515-3030-3040-301-1 → 2-1Karolina Pliskova15-015-1530-1540-1540-301-0 → 1-1Elise Mertens15-015-1530-1540-150-0 → 1-0
-
A seguire: J. Pegula 🇺🇸 vs M. Kostyuk 🇺🇦
WTA Madrid 1000Jessica Pegula [5]0140Marta Kostyuk [26]0660Vincitore: KostyukServizioSvolgimentoSet 3Tiebreak0-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato4-6Marta Kostyuk0-1515-1530-1530-3040-304-5 → 4-6Jessica Pegula15-030-030-1530-3040-303-5 → 4-5Marta Kostyuk15-015-1515-3015-4030-402-5 → 3-5Jessica Pegula0-150-300-402-4 → 2-5Marta Kostyuk15-015-1530-1540-152-3 → 2-4Jessica Pegula15-015-1515-3030-3030-4040-40A-401-3 → 2-3Marta Kostyuk0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-401-2 → 1-3Jessica Pegula0-150-300-4015-401-1 → 1-2Marta Kostyuk15-030-040-01-0 → 1-1Jessica Pegula15-030-040-00-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato1-6Marta Kostyuk15-015-1515-3015-4030-4040-4040-A40-40A-401-5 → 1-6Jessica Pegula0-150-300-401-4 → 1-5Marta Kostyuk15-015-1515-3015-4030-4040-40A-401-3 → 1-4Jessica Pegula15-030-030-1530-3040-300-3 → 1-3Marta Kostyuk0-150-3015-3015-4030-4040-40A-4040-40A-4040-4040-A40-4040-A40-40A-400-2 → 0-3Jessica Pegula0-150-300-4015-400-1 → 0-2Marta Kostyuk0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-400-0 → 0-1
-
Non prima delle 19:00 : V. Kopriva 🇨🇿 vs A. Rinderknech 🇫🇷
ATP MadridVit Kopriva•0630Arthur Rinderknech [22]0460Vincitore: KoprivaServizioSvolgimentoSet 3V. Kopriva0-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato3-6A. Rinderknech15-015-15df15-3015-4030-4040-40aceA-40ace3-5 → 3-6V. Kopriva15-030-040-02-5 → 3-5A. Rinderknech15-030-0ace40-0ace2-4 → 2-5V. Kopriva15-030-040-01-4 → 2-4A. Rinderknech0-1515-1515-3030-30ace30-4040-4040-A40-40A-401-3 → 1-4V. Kopriva0-150-300-401-2 → 1-3A. Rinderknech0-1515-1530-1530-3040-3040-40A-401-1 → 1-2V. Kopriva15-030-040-040-1540-300-1 → 1-1A. Rinderknech0-1515-1530-15ace30-3040-30ace0-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-4V. Kopriva0-150-300-4015-4030-4040-4040-A40-40A-4040-40A-405-4 → 6-4A. Rinderknech15-030-0ace40-05-3 → 5-4V. Kopriva15-0ace30-030-1530-3040-30ace40-40dfA-404-3 → 5-3A. Rinderknech15-030-040-04-2 → 4-3V. Kopriva0-1515-1530-1540-153-2 → 4-2A. Rinderknech15-0ace30-040-0ace40-153-1 → 3-2V. Kopriva15-015-1530-1530-30df40-3040-40A-402-1 → 3-1A. Rinderknech0-150-3015-3015-4030-40ace1-1 → 2-1V. Kopriva0-150-3015-3015-4030-4040-4040-A40-4040-A40-40A-400-1 → 1-1A. Rinderknech15-030-040-00-0 → 0-1
-
Non prima delle 21:30 : A. Potapova 🇷🇺 vs J. Ostapenko 🇱🇻
WTA Madrid 1000Anastasia Potapova00Jelena Ostapenko [21]00ServizioSvolgimentoSet 1Tiebreak0-0
Stadium 3 – dalle 11:00
-
K. Siniakova 🇨🇿 vs C. McNally 🇺🇸
WTA Madrid 1000Katerina Siniakova366Caty McNally627Vincitore: McNallyServizioSvolgimentoSet 3Risultato6-7Tiebreak0*-01-0*1*-11*-21-3*1-4*1*-51*-62-6*6-6 → 6-7Katerina Siniakova15-030-040-040-155-6 → 6-6Caty McNally0-1515-1530-1540-155-5 → 5-6Katerina Siniakova15-015-1530-1530-3040-3040-40A-4040-4040-A5-4 → 5-5Caty McNally0-1515-1530-1530-3030-404-4 → 5-4Katerina Siniakova0-1515-1515-3015-404-3 → 4-4Caty McNally0-150-3015-3015-4030-4040-40A-404-2 → 4-3Katerina Siniakova15-030-030-1530-3030-4040-40A-4040-40A-403-2 → 4-2Caty McNally0-150-3015-3030-3040-303-1 → 3-2Katerina Siniakova15-030-040-02-1 → 3-1Caty McNally15-015-1530-1530-3040-3040-40A-402-0 → 2-1Katerina Siniakova0-1515-1530-1540-151-0 → 2-0Caty McNally0-150-300-400-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-2Katerina Siniakova15-030-040-05-2 → 6-2Caty McNally0-1515-1530-1540-155-1 → 5-2Katerina Siniakova15-015-1515-3015-4030-4040-40A-404-1 → 5-1Caty McNally0-150-300-4015-4030-403-1 → 4-1Katerina Siniakova15-015-1515-3030-3040-3040-4040-A3-0 → 3-1Caty McNally15-030-030-1530-3030-4040-40A-4040-4040-A40-4040-A2-0 → 3-0Katerina Siniakova15-030-040-040-151-0 → 2-0Caty McNally0-150-3015-3015-4030-4040-40A-4040-4040-A0-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato3-6Katerina Siniakova0-1515-1515-3030-3030-4040-4040-A3-5 → 3-6Caty McNally0-1515-1530-1540-153-4 → 3-5Katerina Siniakova15-030-030-1530-3030-403-3 → 3-4Caty McNally0-150-300-4015-402-3 → 3-3Katerina Siniakova0-150-300-4015-402-2 → 2-3Caty McNally15-030-030-1540-1540-3040-40A-402-1 → 2-2Katerina Siniakova15-015-1530-1540-1540-3040-4040-A40-40A-401-1 → 2-1Caty McNally15-015-1515-3030-3030-4040-4040-A40-40A-401-0 → 1-1Katerina Siniakova15-015-1530-1540-1540-3040-40A-400-0 → 1-0
-
A seguire: L. Noskova 🇨🇿 vs L. Samsonova 🇷🇺
WTA Madrid 1000Linda Noskova [13]00Liudmila Samsonova [20]00Vincitore: NoskovaServizioSvolgimentoSet 1Tiebreak0-0
-
A seguire: A. Fils 🇫🇷 vs E. Nava 🇺🇸
ATP MadridArthur Fils [21]76Emilio Nava63Vincitore: FilsServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-3A. Fils15-030-040-05-3 → 6-3E. Nava15-0ace40-0aceace5-2 → 5-3A. Fils15-030-040-0ace4-2 → 5-2E. Nava0-150-3015-30ace30-3030-4040-4040-A3-2 → 4-2A. Fils15-015-1530-1540-1540-3040-4040-A40-4040-Adf3-1 → 3-2E. Nava0-150-300-4015-4030-40ace40-4040-A2-1 → 3-1A. Fils15-015-1515-3030-3040-301-1 → 2-1E. Nava0-1515-1515-3030-3040-301-0 → 1-1A. Fils15-030-040-040-15dface0-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato7-6Tiebreak0-0*0*-11*-12-1*3-1*3*-24*-25-2*6-2*6-6 → 7-6A. Fils0-1515-1530-1540-155-6 → 6-6E. Nava15-015-1530-1530-3040-3040-40A-405-5 → 5-6A. Fils15-030-040-04-5 → 5-5E. Nava15-030-040-040-154-4 → 4-5A. Fils15-030-040-040-15df3-4 → 4-4E. Nava15-015-1530-15ace40-1540-303-3 → 3-4A. Fils15-030-040-02-3 → 3-3E. Nava15-015-1515-3030-3040-302-2 → 2-3A. Fils0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-4040-40A-40ace1-2 → 2-2E. Nava15-0ace15-1530-1540-151-1 → 1-2A. Fils15-030-030-1540-1540-300-1 → 1-1E. Nava15-030-030-1540-15ace0-0 → 0-1
-
Non prima delle 17:30: C. Norrie 🇬🇧 vs T. Tirante 🇦🇷
ATP MadridCameron Norrie [19]77Thiago Agustin Tirante56Vincitore: NorrieServizioSvolgimentoSet 2Risultato7-6Tiebreak0*-00-1*0-2*1*-21*-32-3*3-3*3*-43*-54-5*5-5*6*-56-6 → 7-6T. Agustin Tirante15-030-040-06-5 → 6-6C. Norrie15-030-030-1540-155-5 → 6-5T. Agustin Tirante0-1515-1530-1540-15ace5-4 → 5-5C. Norrie0-1515-1530-1530-3040-304-4 → 5-4T. Agustin Tirante15-030-040-0ace40-154-3 → 4-4C. Norrie0-150-3015-3030-3040-303-3 → 4-3T. Agustin Tirante15-015-1530-1540-15ace3-2 → 3-3C. Norrie15-030-0ace30-1530-3040-3040-40A-402-2 → 3-2T. Agustin Tirante15-015-1530-1540-152-1 → 2-2C. Norrie0-1515-1530-1540-151-1 → 2-1T. Agustin Tirante15-030-030-1540-151-0 → 1-1C. Norrie0-1515-1530-1530-3040-300-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato7-5T. Agustin Tirante15-015-15df15-3030-3030-4040-4040-A40-4040-A6-5 → 7-5C. Norrie15-030-040-0ace5-5 → 6-5T. Agustin Tirante15-015-1530-1540-15ace5-4 → 5-5C. Norrie15-030-040-040-154-4 → 5-4T. Agustin Tirante0-15df15-1530-1540-154-3 → 4-4C. Norrie0-1515-1530-1540-153-3 → 4-3T. Agustin Tirante15-0ace30-030-1540-153-2 → 3-3C. Norrie15-030-040-040-152-2 → 3-2T. Agustin Tirante15-030-040-02-1 → 2-2C. Norrie15-015-1515-3030-3040-301-1 → 2-1T. Agustin Tirante0-1515-1530-1540-15ace1-0 → 1-1C. Norrie0-1515-1530-1540-150-0 → 1-0
-
A seguire: T. Arribage 🇫🇷 / A. Olivetti 🇫🇷 vs P. Carreno Busta 🇪🇸 / I. Cervantes 🇪🇸
ATP MadridTheo Arribage / Albano Olivetti05Pablo Carreno Busta / Inigo Cervantes•04ServizioSvolgimentoSet 1P. Carreno Busta / Cervantes5-4T. Arribage / Olivetti15-030-030-1540-15aceace4-4 → 5-4P. Carreno Busta / Cervantes0-1515-1530-1530-3040-30ace40-404-3 → 4-4T. Arribage / Olivetti15-030-040-040-15df40-3040-403-3 → 4-3P. Carreno Busta / Cervantes0-1515-1530-1540-153-2 → 3-3T. Arribage / Olivetti15-030-040-02-2 → 3-2P. Carreno Busta / Cervantes15-0ace30-030-1530-3030-40df40-401-2 → 2-2T. Arribage / Olivetti0-15df0-3015-3030-3040-3040-40df1-1 → 1-2P. Carreno Busta / Cervantes15-030-040-01-0 → 1-1T. Arribage / Olivetti15-015-1530-15ace40-1540-300-0 → 1-0
Court 4 – dalle 11:00
-
S. Sierra 🇦🇷 vs Z. Sonmez 🇹🇷
WTA Madrid 1000Solana Sierra066Zeynep Sonmez623Vincitore: SierraServizioSvolgimentoSet 3Risultato6-3Solana Sierra15-030-040-05-3 → 6-3Zeynep Sonmez15-030-040-05-2 → 5-3Solana Sierra0-1515-1515-3030-3040-3040-4040-A5-1 → 5-2Zeynep Sonmez0-150-300-4015-4030-404-1 → 5-1Solana Sierra15-030-015-030-030-1530-3040-3040-40A-4040-40A-403-1 → 4-1Zeynep Sonmez0-150-300-4015-4030-4040-40A-403-0 → 3-1Solana Sierra15-030-040-02-0 → 3-0Zeynep Sonmez0-1515-1515-3015-401-0 → 2-0Solana Sierra15-030-030-1530-3040-300-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-2Zeynep Sonmez15-015-1515-3015-405-2 → 6-2Solana Sierra15-015-1515-3015-4030-4040-4040-A5-1 → 5-2Zeynep Sonmez15-030-040-040-1540-305-0 → 5-1Solana Sierra0-1515-1530-1530-3030-4040-40A-404-0 → 5-0Zeynep Sonmez15-015-1515-3030-3030-403-0 → 4-0Solana Sierra15-030-040-040-152-0 → 3-0Zeynep Sonmez0-1515-1530-1530-3030-4040-4040-A1-0 → 2-0Solana Sierra15-030-040-00-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato0-6Zeynep Sonmez15-030-040-00-5 → 0-6Solana Sierra15-015-1515-3015-400-4 → 0-5Zeynep Sonmez15-030-030-1540-150-3 → 0-4Solana Sierra15-015-1530-1530-3030-400-2 → 0-3Zeynep Sonmez15-015-1530-1530-3040-300-1 → 0-2Solana Sierra0-150-300-4015-400-0 → 0-1
-
A seguire: D. Prizmic 🇭🇷 vs T. Etcheverry 🇦🇷
ATP MadridDino Prizmic643Tomas Martin Etcheverry [25]266Vincitore: EtcheverryServizioSvolgimentoSet 3Risultato3-6D. Prizmic15-015-1515-3015-4030-403-5 → 3-6T. Martin Etcheverry0-15df15-1515-3030-30ace40-3040-4040-A2-5 → 3-5D. Prizmic15-030-040-01-5 → 2-5T. Martin Etcheverry15-015-1530-1540-151-4 → 1-5D. Prizmic15-015-1515-3015-401-3 → 1-4T. Martin Etcheverry15-030-040-01-2 → 1-3D. Prizmic15-030-030-15df40-15aceace0-2 → 1-2T. Martin Etcheverry15-015-1530-1530-3040-3040-40dfA-400-1 → 0-2D. Prizmic0-150-3015-3015-4030-40ace40-4040-A0-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 2Risultato4-6T. Martin Etcheverry15-030-040-040-154-5 → 4-6D. Prizmic0-150-300-4015-4030-4040-40A-403-5 → 4-5T. Martin Etcheverry0-150-3015-3030-3040-303-4 → 3-5D. Prizmic15-015-1530-1540-152-4 → 3-4T. Martin Etcheverry15-030-040-02-3 → 2-4D. Prizmic15-030-030-1540-151-3 → 2-3T. Martin Etcheverry15-030-030-1540-15ace1-2 → 1-3D. Prizmic15-015-1530-1540-150-2 → 1-2T. Martin Etcheverry15-030-0aceace0-1 → 0-2D. Prizmic0-150-3015-3030-3030-400-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-2T. Martin Etcheverry15-0ace15-15df30-1530-30df30-4040-4040-A5-2 → 6-2D. Prizmic0-1515-1515-3030-3040-3040-40A-404-2 → 5-2T. Martin Etcheverry15-0ace30-030-1530-3040-304-1 → 4-2D. Prizmic0-1515-1530-1530-3030-4040-40A-403-1 → 4-1T. Martin Etcheverry0-150-300-402-1 → 3-1D. Prizmic15-030-040-01-1 → 2-1T. Martin Etcheverry15-0ace30-040-01-0 → 1-1D. Prizmic0-1515-1530-1540-150-0 → 1-0
-
Non prima delle 14:30: M. Melo 🇧🇷 / A. Zverev 🇩🇪 vs L. Darderi 🇮🇹 / S. Tsitsipas 🇬🇷
ATP MadridMarcelo Melo / Alexander Zverev54Luciano Darderi / Stefanos Tsitsipas76Vincitore: Darderi / TsitsipasServizioSvolgimentoSet 2Risultato4-6L. Darderi / Tsitsipas15-030-040-040-1540-304-5 → 4-6M. Melo / Zverev0-1515-1530-1540-15ace40-303-5 → 4-5L. Darderi / Tsitsipas15-030-040-03-4 → 3-5M. Melo / Zverev15-030-040-02-4 → 3-4L. Darderi / Tsitsipas15-030-030-1540-152-3 → 2-4M. Melo / Zverev15-015-1530-1540-151-3 → 2-3L. Darderi / Tsitsipas0-150-300-4030-4040-40ace1-2 → 1-3M. Melo / Zverev0-15df15-1530-1530-3030-401-1 → 1-2L. Darderi / Tsitsipas0-1540-301-0 → 1-1M. Melo / Zverev15-030-030-15df0-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato5-7L. Darderi / Tsitsipas0-1530-1540-1540-305-6 → 5-7M. Melo / Zverev0-150-3015-3015-4030-40df5-5 → 5-6L. Darderi / Tsitsipas15-015-1515-3015-40df30-4040-405-4 → 5-5M. Melo / Zverev15-030-0ace40-04-4 → 5-4L. Darderi / Tsitsipas0-1515-1530-15ace40-1540-30df4-3 → 4-4M. Melo / Zverev0-150-30df0-4015-40df4-2 → 4-3L. Darderi / Tsitsipas0-150-300-4015-4030-4040-404-1 → 4-2M. Melo / Zverev15-030-030-1540-153-1 → 4-1L. Darderi / Tsitsipas0-1515-1530-1540-153-0 → 3-1M. Melo / Zverev0-1515-1530-1540-152-0 → 3-0L. Darderi / Tsitsipas0-1515-1515-3030-3030-401-0 → 2-0M. Melo / Zverev15-030-040-00-0 → 1-0
-
A seguire: F. Cerundolo 🇦🇷 / T. Etcheverry 🇦🇷 vs F. Cabral 🇵🇹 / J. Salisbury 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – dalle 11:00
-
M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 vs R. Arneodo 🇲🇨 / V. Vacherot 🇲🇨
ATP MadridMarcel Granollers / Horacio Zeballos [1]616Romain Arneodo / Valentin Vacherot2610Vincitore: Arneodo / VacherotServizioSvolgimentoSet 3Risultato6-10M. Granollers / Zeballos1-01-11-21-32-33-33-44-44-54-6ace4-75-76-76-86-90-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato1-6R. Arneodo / Vacherot15-030-0ace40-01-5 → 1-6M. Granollers / Zeballos0-150-3015-3030-3040-30ace0-5 → 1-5R. Arneodo / Vacherot15-030-040-0ace0-4 → 0-5M. Granollers / Zeballos0-1515-1515-3015-400-3 → 0-4R. Arneodo / Vacherot15-015-1530-1540-150-2 → 0-3M. Granollers / Zeballos15-030-030-1540-1540-3040-400-1 → 0-2R. Arneodo / Vacherot15-030-040-00-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-2M. Granollers / Zeballos15-030-030-1540-1540-305-2 → 6-2R. Arneodo / Vacherot0-150-3015-3030-3030-4040-404-2 → 5-2M. Granollers / Zeballos15-030-030-1540-153-2 → 4-2R. Arneodo / Vacherot15-030-030-15df40-153-1 → 3-2M. Granollers / Zeballos15-015-15df30-15ace40-152-1 → 3-1R. Arneodo / Vacherot15-015-1515-3015-4030-401-1 → 2-1M. Granollers / Zeballos15-015-1515-3030-3040-3040-400-1 → 1-1R. Arneodo / Vacherot15-030-040-0ace0-0 → 0-1
-
Non prima delle 13:00: (1) Errani / (1) Paolini vs Siegemund / Zvonareva
WTA Madrid 1000Sara Errani / Jasmine Paolini [1]646Laura Siegemund / Vera Zvonareva4610Vincitore: Siegemund / ZvonarevaServizioSvolgimentoSet 3Risultato6-10Laura Siegemund / Vera Zvonareva1-02-02-12-22-33-34-34-44-55-55-66-67-68-69-60-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato4-6Laura Siegemund / Vera Zvonareva15-015-1530-1540-1540-304-5 → 4-6Sara Errani / Jasmine Paolini15-015-1515-3015-404-4 → 4-5Laura Siegemund / Vera Zvonareva15-030-030-1540-1540-304-3 → 4-4Sara Errani / Jasmine Paolini0-1515-1515-3030-3030-404-2 → 4-3Laura Siegemund / Vera Zvonareva15-015-1515-3030-3040-304-1 → 4-2Sara Errani / Jasmine Paolini15-030-040-03-1 → 4-1Laura Siegemund / Vera Zvonareva0-1515-1530-1530-3040-303-0 → 3-1Sara Errani / Jasmine Paolini15-030-030-1540-152-0 → 3-0Laura Siegemund / Vera Zvonareva0-150-3015-3015-401-0 → 2-0Sara Errani / Jasmine Paolini15-015-1530-1530-3040-300-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-4Laura Siegemund / Vera Zvonareva15-015-1515-3030-3040-3040-405-4 → 6-4Sara Errani / Jasmine Paolini0-1515-1515-3030-3030-4040-405-3 → 5-4Laura Siegemund / Vera Zvonareva15-030-030-1530-3030-4040-404-3 → 5-3Sara Errani / Jasmine Paolini0-150-300-4015-404-2 → 4-3Laura Siegemund / Vera Zvonareva15-030-040-040-1540-3040-404-1 → 4-2Sara Errani / Jasmine Paolini15-030-030-1530-3040-3040-403-1 → 4-1Laura Siegemund / Vera Zvonareva0-150-3015-3015-402-1 → 3-1Sara Errani / Jasmine Paolini0-1515-1530-1540-151-1 → 2-1Laura Siegemund / Vera Zvonareva15-030-030-1540-1540-301-0 → 1-1Sara Errani / Jasmine Paolini15-015-1515-3030-3040-300-0 → 1-0
-
A seguire: U. Eikeri 🇳🇴 / Q. Gleason 🇺🇸 vs C. Gauff 🇺🇸 / R. Montgomery 🇺🇸
WTA Madrid 1000Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason00Coco Gauff / Robin Montgomery00Vincitore: Eikeri / GleasonServizioSvolgimentoSet 1Tiebreak0-0
-
A seguire: A. Krunic 🇷🇸 / K. Mladenovic 🇫🇷 vs M. Bouzkova 🇨🇿 / L. Noskova 🇨🇿
WTA Madrid 1000Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic3711Marie Bouzkova / Linda Noskova659Vincitore: Krunic / MladenovicServizioSvolgimentoSet 3Risultato11-9Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic11-91-0Marie Bouzkova / Linda Noskova0-11-11-21-32-33-33-43-53-63-74-75-76-76-87-87-98-99-99-100-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato7-5Marie Bouzkova / Linda Noskova15-030-040-040-1540-3040-406-5 → 7-5Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic15-030-030-1540-1540-305-5 → 6-5Marie Bouzkova / Linda Noskova15-030-040-040-155-4 → 5-5Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic0-1515-1515-3015-4030-4040-404-4 → 5-4Marie Bouzkova / Linda Noskova15-030-030-1540-154-3 → 4-4Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic0-1515-1530-1530-3040-3040-403-3 → 4-3Marie Bouzkova / Linda Noskova0-1515-1530-1540-153-2 → 3-3Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic15-030-040-040-152-2 → 3-2Marie Bouzkova / Linda Noskova15-030-030-1540-152-1 → 2-2Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic15-030-040-040-1540-301-1 → 2-1Marie Bouzkova / Linda Noskova15-030-040-01-0 → 1-1Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic15-015-1530-1540-150-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato3-6Marie Bouzkova / Linda Noskova15-030-040-03-5 → 3-6Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic0-150-300-4015-4030-4040-403-4 → 3-5Marie Bouzkova / Linda Noskova15-030-040-040-153-3 → 3-4Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic0-1515-1515-3030-3030-4040-403-2 → 3-3Marie Bouzkova / Linda Noskova15-030-040-040-153-1 → 3-2Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic15-015-1530-1540-152-1 → 3-1Marie Bouzkova / Linda Noskova0-1515-1530-1530-3030-4040-402-0 → 2-1Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic15-030-030-1540-151-0 → 2-0Marie Bouzkova / Linda Noskova15-030-030-1530-3030-4040-400-0 → 1-0
-
A seguire: A. Sutjiadi 🇮🇩 / J. Tjen 🇮🇩 vs C. Bucsa 🇪🇸 / N. Melichar-Martinez 🇺🇸
WTA Madrid 1000Aldila Sutjiadi / Janice Tjen•0660Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [6]0420Vincitore: Sutjiadi / TjenServizioSvolgimentoSet 3Aldila Sutjiadi / Janice Tjen0-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-2Aldila Sutjiadi / Janice Tjen0-1515-1530-1540-1540-305-2 → 6-2Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez0-1515-1515-3015-4030-404-2 → 5-2Aldila Sutjiadi / Janice Tjen0-1515-1530-1540-153-2 → 4-2Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez15-015-1515-3030-3040-303-1 → 3-2Aldila Sutjiadi / Janice Tjen15-030-030-1530-3030-4040-402-1 → 3-1Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez15-015-1530-1530-3030-4040-402-0 → 2-1Aldila Sutjiadi / Janice Tjen15-030-030-1540-151-0 → 2-0Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez0-1515-1530-1540-1540-3040-400-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-4Aldila Sutjiadi / Janice Tjen15-030-040-040-155-4 → 6-4Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez15-030-030-1530-3040-305-3 → 5-4Aldila Sutjiadi / Janice Tjen0-150-300-4015-4030-405-2 → 5-3Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez0-150-3015-3030-3040-3040-404-2 → 5-2Aldila Sutjiadi / Janice Tjen15-015-1530-1540-153-2 → 4-2Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez0-1515-1515-3030-3040-3040-402-2 → 3-2Aldila Sutjiadi / Janice Tjen15-030-030-1530-3030-402-1 → 2-2Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez15-030-040-040-1540-302-0 → 2-1Aldila Sutjiadi / Janice Tjen30-040-01-0 → 2-0Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez0-150-3015-3030-3030-4040-400-0 → 1-0
Court 6 – dalle 11:00
-
M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 vs T. Paul 🇺🇸 / E. Quinn 🇺🇸
ATP MadridMarcelo Arevalo / Mate Pavic [5]67Tommy Paul / Ethan Quinn46Vincitore: Arevalo / PavicServizioSvolgimentoSet 2Risultato7-6Tiebreak0-0*1*-02*-03-0*3-1*3*-24*-25-2*5-3*5*-46*-46-5*6-6*7*-66-6 → 7-6M. Arevalo / Pavic0-1515-1515-3030-3040-305-6 → 6-6T. Paul / Quinn15-030-040-040-155-5 → 5-6M. Arevalo / Pavic15-015-1530-1530-3040-3040-404-5 → 5-5T. Paul / Quinn15-015-1515-3015-4030-403-5 → 4-5M. Arevalo / Pavic0-150-3015-3015-4030-403-4 → 3-5T. Paul / Quinn15-015-1530-1540-1540-303-3 → 3-4M. Arevalo / Pavic15-015-1515-30df30-3040-302-3 → 3-3T. Paul / Quinn15-030-030-1540-15ace2-2 → 2-3M. Arevalo / Pavic15-030-040-01-2 → 2-2T. Paul / Quinn15-015-1530-1530-3030-40df40-401-1 → 1-2M. Arevalo / Pavic0-150-3015-3030-3040-300-1 → 1-1T. Paul / Quinn0-15df15-1530-1540-15ace0-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-4M. Arevalo / Pavic15-0ace30-040-040-1540-305-4 → 6-4T. Paul / Quinn15-030-040-0ace5-3 → 5-4M. Arevalo / Pavic0-1515-1530-1530-3040-304-3 → 5-3T. Paul / Quinn15-030-040-040-154-2 → 4-3M. Arevalo / Pavic15-030-040-03-2 → 4-2T. Paul / Quinn0-150-3015-3015-4030-4040-402-2 → 3-2M. Arevalo / Pavic15-030-040-01-2 → 2-2T. Paul / Quinn15-030-040-01-1 → 1-2M. Arevalo / Pavic15-030-030-1530-30df40-3040-400-1 → 1-1T. Paul / Quinn15-030-040-00-0 → 0-1
-
A seguire: A. Tabilo 🇨🇱 / L. Tien 🇺🇸 vs H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧
ATP MadridAlejandro Tabilo / Learner Tien55Harri Heliovaara / Henry Patten [3]77Vincitore: Heliovaara / PattenServizioSvolgimentoSet 2Risultato5-7H. Heliovaara / Patten15-030-040-05-6 → 5-7A. Tabilo / Tien0-1515-1515-3030-405-5 → 5-6H. Heliovaara / Patten0-1515-1530-1540-1540-30dface5-4 → 5-5A. Tabilo / Tien15-030-030-1540-1540-3040-404-4 → 5-4H. Heliovaara / Patten15-400-1515-15ace30-15ace30-3040-30ace4-3 → 4-4A. Tabilo / Tien15-030-040-040-153-3 → 4-3H. Heliovaara / Patten0-1515-1530-1540-1540-303-2 → 3-3A. Tabilo / Tien0-1515-1530-1530-3030-4040-402-2 → 3-2H. Heliovaara / Patten15-0ace30-040-0ace2-1 → 2-2A. Tabilo / Tien15-015-1530-1540-1540-301-1 → 2-1H. Heliovaara / Patten0-1515-1530-1540-151-0 → 1-1A. Tabilo / Tien15-030-0ace30-1530-3040-300-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato5-7H. Heliovaara / Patten15-030-040-040-155-6 → 5-7A. Tabilo / Tien15-015-1515-3015-4030-405-5 → 5-6H. Heliovaara / Patten0-1515-1530-1540-155-4 → 5-5A. Tabilo / Tien15-030-040-04-4 → 5-4H. Heliovaara / Patten0-1530-1540-154-3 → 4-4A. Tabilo / Tien0-1515-1530-1540-153-3 → 4-3H. Heliovaara / Patten15-030-0ace40-0aceace3-2 → 3-3A. Tabilo / Tien15-030-040-040-152-2 → 3-2H. Heliovaara / Patten15-030-040-02-1 → 2-2A. Tabilo / Tien0-1515-15ace15-3030-3040-301-1 → 2-1H. Heliovaara / Patten15-030-030-15df40-151-0 → 1-1A. Tabilo / Tien0-150-3015-3030-3040-300-0 → 1-0
-
Non prima delle 14:30: A. Bublik 🇰🇿 / M. Polmans 🇦🇺 vs O. Luz 🇧🇷 / R. Matos 🇧🇷
ATP MadridAlexander Bublik / Marc Polmans6610Orlando Luz / Rafael Matos376Vincitore: Bublik / PolmansServizioSvolgimentoSet 3Risultato10-6A. Bublik / Polmans0-11-11-22-23-2ace4-24-35-36-37-37-48-49-49-59-60-0ServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-7Tiebreak0-0*0*-11*-12-1*2-2*2*-33*-34-3*4-4*4*-54*-66-6 → 6-7A. Bublik / Polmans0-150-3015-3030-3030-4040-405-6 → 6-6O. Luz / Matos15-030-030-1530-3040-305-5 → 5-6A. Bublik / Polmans15-0ace15-15df30-1530-3040-304-5 → 5-5O. Luz / Matos15-030-040-04-4 → 4-5A. Bublik / Polmans15-030-0ace40-0ace40-153-4 → 4-4O. Luz / Matos15-030-040-03-3 → 3-4A. Bublik / Polmans15-040-040-1540-302-3 → 3-3O. Luz / Matos15-030-0ace40-02-2 → 2-3A. Bublik / Polmans0-150-3015-3030-3040-3040-401-2 → 2-2O. Luz / Matos15-030-040-01-1 → 1-2A. Bublik / Polmans15-015-1530-1540-1540-300-1 → 1-1O. Luz / Matos15-015-1515-3015-4030-4040-400-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-3A. Bublik / Polmans15-030-040-05-3 → 6-3O. Luz / Matos15-015-1515-3030-3040-305-2 → 5-3A. Bublik / Polmans15-030-040-04-2 → 5-2O. Luz / Matos0-1515-1515-3030-3040-3040-403-2 → 4-2A. Bublik / Polmans0-1515-1515-3030-3040-302-2 → 3-2O. Luz / Matos15-015-1530-1540-1540-302-1 → 2-2A. Bublik / Polmans0-15df0-3015-3030-30ace40-301-1 → 2-1O. Luz / Matos15-030-040-040-151-0 → 1-1A. Bublik / Polmans15-015-1530-1540-150-0 → 1-0
-
A seguire: K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 vs T. Griekspoor 🇳🇱 / B. Nakashima 🇺🇸
ATP MadridKevin Krawietz / Tim Puetz [6]66Tallon Griekspoor / Brandon Nakashima77Vincitore: Griekspoor / NakashimaServizioSvolgimentoSet 2Risultato6-7Tiebreak0-0*1*-02*-03-0*3-1*ace3*-23*-33-4*3-5*ace3*-6ace4*-65-6*6-6 → 6-7K. Krawietz / Puetz0-1515-1515-3030-3040-305-6 → 6-6T. Griekspoor / Nakashima15-030-040-040-155-5 → 5-6K. Krawietz / Puetz15-030-040-04-5 → 5-5T. Griekspoor / Nakashima15-030-040-04-4 → 4-5K. Krawietz / Puetz15-030-040-03-4 → 4-4T. Griekspoor / Nakashima15-0ace30-040-03-3 → 3-4K. Krawietz / Puetz15-030-040-0ace2-3 → 3-3T. Griekspoor / Nakashima0-150-3015-3030-3040-3040-402-2 → 2-3K. Krawietz / Puetz15-030-040-0ace1-2 → 2-2T. Griekspoor / Nakashima0-150-3015-3030-3040-301-1 → 1-2K. Krawietz / Puetz15-030-040-00-1 → 1-1T. Griekspoor / Nakashima15-030-040-00-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Risultato6-7Tiebreak0*-01-0*1-1*1*-22*-22-3*2-4*2*-53*-54-5*5-5*5*-66*-67-6*7-7*7*-86-6 → 6-7T. Griekspoor / Nakashima0-150-30df15-30ace30-3040-3040-406-5 → 6-6K. Krawietz / Puetz15-030-030-15df40-155-5 → 6-5T. Griekspoor / Nakashima0-150-3015-3030-3030-4040-405-4 → 5-5K. Krawietz / Puetz15-030-040-04-4 → 5-4T. Griekspoor / Nakashima15-030-030-1530-3030-4040-404-3 → 4-4K. Krawietz / Puetz15-015-1530-1530-3030-404-2 → 4-3T. Griekspoor / Nakashima0-1515-1515-3030-3040-304-1 → 4-2K. Krawietz / Puetz15-030-040-03-1 → 4-1T. Griekspoor / Nakashima0-150-3015-3015-4030-402-1 → 3-1K. Krawietz / Puetz15-030-030-1540-15ace1-1 → 2-1T. Griekspoor / Nakashima15-015-1530-15ace40-151-0 → 1-1K. Krawietz / Puetz15-030-040-040-150-0 → 1-0
-
A seguire: Y. Bhambri 🇮🇳 / M. Venus 🇳🇿 vs A. Erler 🇦🇹 / L. Miedler 🇦🇹
ATP MadridYuki Bhambri / Michael Venus77Alexander Erler / Lucas Miedler56Vincitore: Bhambri / VenusServizioSvolgimentoSet 2Risultato7-6Tiebreak0*-00-1*1-1*2*-13*-14-1*5-1*6*-16-6 → 7-6A. Erler / Miedler15-015-1530-1540-156-5 → 6-6Y. Bhambri / Venus15-0ace15-1530-1530-3040-30ace5-5 → 6-5A. Erler / Miedler15-030-030-1540-155-4 → 5-5Y. Bhambri / Venus0-1515-1515-3030-3030-4040-404-4 → 5-4A. Erler / Miedler15-030-040-040-154-3 → 4-4Y. Bhambri / Venus0-150-3015-3015-4030-404-2 → 4-3A. Erler / Miedler15-030-030-1530-3030-4040-40ace4-1 → 4-2Y. Bhambri / Venus15-030-030-1540-153-1 → 4-1A. Erler / Miedler15-030-040-040-1540-3040-402-1 → 3-1Y. Bhambri / Venus15-0ace15-1530-1540-1540-30df1-1 → 2-1A. Erler / Miedler15-030-040-01-0 → 1-1Y. Bhambri / Venus0-1515-15ace15-3030-3040-300-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato7-5A. Erler / Miedler0-1515-1515-30df15-4030-4040-40df6-5 → 7-5Y. Bhambri / Venus0-150-3015-3030-3030-4040-405-5 → 6-5A. Erler / Miedler15-030-040-05-4 → 5-5Y. Bhambri / Venus0-1515-15ace30-1540-154-4 → 5-4A. Erler / Miedler15-030-040-04-3 → 4-4Y. Bhambri / Venus0-1515-1530-1540-1540-30df3-3 → 4-3A. Erler / Miedler15-030-040-03-2 → 3-3Y. Bhambri / Venus15-030-0ace40-0aceace2-2 → 3-2A. Erler / Miedler0-150-3015-3030-3040-302-1 → 2-2Y. Bhambri / Venus0-1515-1515-3030-3040-3040-40df2-0 → 2-1A. Erler / Miedler15-030-040-040-1540-30df40-40df1-0 → 2-0Y. Bhambri / Venus15-030-040-0ace0-0 → 1-0
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
Ma gli italiani??? Non ne vedo alcuno nell’ elenco.
Quel giorno di madonna di Campiglio mi è rimasto sul groppone e mi ha tolto la magia per il ciclismo.
Speriamo, per quanto ci riguarda in un evoluzione di Finn..
Mi consolo con questa generazione tennistica che ci ha ridato emozioni sopite 🙂
E anche con l’atletica, sta venendo su una generazione, soprattutto di ragazze “fortissime”.
Vedere una Battocletti battagliare con le gazzelle del Kenia e non solo, con uno stile di corsa sublime mi emoziona.
Viva gli sport dilettantistici (cit.)
Beh, il mio eroe di giornata è Tomas Martin che con pazienza, coraggio e bravura, insomma sostanza, ha battuto il poco simpatico (quanto non mi piacciono certe facce minacciose e arroganti) Prizmic che, convinto di vincere, si è sgonfiato davanti alla solidità incalzante di Etcheverry…partita comunque appassionante, vivace, che ha coinvolto anche il pubblico, poco reattivo in altre situazioni…ovviamente in attesa del “suo” eroe di giornata
ATTENZIONE!!! 20 FUTURI SLAM IN PALIO QUESTA SERA!!!
Classifica prima della prima di 64 sfide fra Fonseca e Jodar
Kouame 30
Alcaraz 22+7= 29 in discesa avendo pescato le carte “fragilino” e “concorrenza interna”
Alcaraz Junior 21
Fonseca 18
Jodar 15
Fils 13 in prepotente salita grazie alla carte “Monfils” e “Ivanisevic”
Merida 11
Sinner 4+5 = 9
Sakamoto 8
Kjaer 6
Engel 5
Dedura Palomero 3
Marcus Antonius 3
Prizmic 2
Hewitt 2
Ivanov 1
Darwin Blanch 1
Blocxx 1
@ magilla (#4601068)
Certo che ce n’erano di americani a madrid, restano solo le ragazze (4).
Se tiri con criterio entrerà più spesso. Ma sarà quasi sempre comunque l’ultimo colpo che tiri in uno scambio perso. Tanto vale provarci.
Tranquillo Marco…..non ha giocato al massimo proprio per non farti perdere nulla : giusto il minimo sindacale!!!!!
@ Detuqueridapresencia (#4600906)
Grande,il pirata mi resta nel cuore, dopo la sua morte ho smesso di guardare il ciclisno, solo ora con un corridore che per tanti aspetti me lo ricorda mi stò riavvicinando…
bye bye USA da Madrid…..
Ma davvero non ci arrivi a capire la differenza?
Ma probabilmente non ci arrivo io, che ti rispondo pure. Bravo te!
@ Irlandero (#4601037)
No,ho sbagliato a scrivere ,volevo dire “OrzoBimbo” bim bum bam
Beh… le prime tre sconfitte da tennisti che qui erano stati pronosticati come multivincitori slam.
il padre è rimasto chiuso nell’autolavaggio
il gomito gli fa contatto col piede
gli è entrata una bruschetta nell’occhio
LE CAVALLETTE!!!!!!!