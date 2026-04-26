Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Kostyuk travolge Pegula. Fils vola ancora, Gauff supera paura e malessere

Giornata ricca di spunti al Mutua Madrid Open 2026, tra prestazioni dominanti, conferme importanti e momenti di preoccupazione in campo. Marta Kostyuk ha firmato una delle vittorie più nette del torneo contro Jessica Pegula, Arthur Fils ha continuato la sua striscia vincente dopo il titolo di Barcellona, mentre Coco Gauff ha dovuto fare i conti con un malessere improvviso prima di riuscire comunque a raggiungere gli ottavi di finale.

La copertina se la prende Kostyuk, che sembra aver definitivamente superato i problemi fisici delle scorse settimane. L’ucraina ha offerto una prova di altissimo livello contro Pegula, testa di serie numero 5, imponendosi con un netto 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco.

Il primo set è stato praticamente senza storia: Kostyuk ha preso subito il controllo degli scambi, spingendo con grande intensità e togliendo tempo alla statunitense. Pegula ha faticato a trovare ritmo e profondità, mentre l’ucraina ha confermato una qualità di gioco che, per talento e potenziale, può tranquillamente valere la top 10.

Nel secondo parziale Pegula ha provato una reazione, soprattutto dopo essere finita sotto 5-2. La statunitense ha accennato una rimonta e ha cercato di rientrare nel match, ma Kostyuk è rimasta lucida nei momenti decisivi e ha chiuso il discorso con autorità. Per lei arriva così il passaggio agli ottavi di finale, con la sensazione di essere tornata su livelli molto importanti.

Nel tabellone maschile continua invece il momento d’oro di Arthur Fils. Il francese, numero 25 del mondo e fresco campione dell’ATP 500 di Barcellona, ha conquistato la settima vittoria consecutiva battendo lo statunitense Emilio Nava, numero 116 ATP, con il punteggio di 7-6(2) 6-3.

Nava è riuscito a restare agganciato nel primo set soprattutto grazie al servizio, portando il parziale fino al tie-break. Lì Fils ha cambiato marcia, imponendosi nettamente e indirizzando la partita. Nel secondo set il francese ha poi accelerato ulteriormente, chiudendo con maggiore sicurezza.

Con questa vittoria Fils sale provvisoriamente al quinto posto della Race, confermando una crescita sempre più evidente. Agli ottavi di finale affronterà Tomas Martin Etcheverry, numero 29 ATP e giocatore con più vittorie sulla terra battuta in questa stagione. L’argentino ha superato Dino Prizmic in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-4 6-3, guadagnandosi così una sfida molto interessante contro uno dei tennisti più in forma del momento.

Nel torneo femminile c’è stato anche il successo di Coco Gauff, ma la vittoria contro Sorana Cirstea è stata accompagnata da un grande spavento. La statunitense si è sentita male durante il match e ha avuto difficoltà a trattenere il vomito, ma è riuscita comunque a ribaltare la partita e a qualificarsi per gli ottavi.

A fine incontro, Gauff ha raccontato quanto accaduto, collegando il suo malessere al virus che sembra circolare in questi giorni a Madrid.

“Non so come ho fatto a superarla. Mi sono sentita bene per tutta la mattina. È vero che ieri sera mi sentivo un po’ strana, ma quando mi sono svegliata stavo bene. All’inizio mi sembrava di poter cadere, poi mi hanno dato dei medicinali e mi hanno aiutato. Ero nervosa e stanca, ho quasi vomitato durante un punto”, ha spiegato.

La statunitense ha poi aggiunto: “C’è un virus che sta circolando. Non sono una persona che ha problemi con il cibo o con lo stomaco. Alcuni giocatori hanno un virus e apparentemente sta girando in città. Probabilmente è quello che è successo a me”.

Gauff ha escluso l’ipotesi di un’intossicazione alimentare, spiegando di non aver mangiato nulla di insolito. Secondo lei, si tratterebbe più probabilmente di un virus contratto nell’ambiente del torneo.

“Dicevano che poteva essere un virus allo stomaco o un’intossicazione alimentare. Non ho mangiato niente di strano, quindi non credo sia quello. Penso sia solo un virus che gira in città e che ha colpito alcuni giocatori. Forse l’ho preso da un altro giocatore che era malato e aveva la stanza vicino alla mia. Non lo so, è la prima volta che mi ammalo da quando sono nel circuito, quindi non sono troppo arrabbiata”, ha raccontato.

Combined Madrid (1000 ATP – WTA) Madrid, Spagna · 26 Aprile 2026 ☀️ 14°C Prevalentemente soleggiato · Picco 25°C CIELO Molto buono PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 26 Aprile 08:00 ☀️ 13° 09:00 ☀️ 14° 10:00 ☀️ 16° 11:00 ☀️ 18° 12:00 ☀️ 20° 13:00 ☀️ 21° 14:00 ☀️ 22° 15:00 ️ 23° 16:00 ️ 24° 17:00 ⛅ 25° Programma del giorno — 26 Aprile ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined 3° Turno maschile · 3° Turno femminile R3 / R3 ☀️ Giornata ideale

ATP R3 / WTA R3

Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – dalle 11:00

S. Cirstea 🇷🇴 vs C. Gauff 🇺🇸 WTA Madrid 1000 Sorana Cirstea [25] Sorana Cirstea [25] 6 5 1 Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 4 7 6 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Sorana Cirstea 15-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A seguire: T. Griekspoor 🇳🇱 vs L. Musetti 🇮🇹 ATP Madrid Tallon Griekspoor [29] Tallon Griekspoor [29] 4 5 Lorenzo Musetti [6] Lorenzo Musetti [6] 6 7 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 5-7 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 4-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 L. Musetti 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Non prima delle 16:00 J. Sinner 🇮🇹 vs E. Moller 🇩🇰 ATP Madrid Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Elmer Moller Elmer Moller 2 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 E. Moller 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Sinner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 E. Moller 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df df 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 E. Moller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 E. Moller 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Moller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-1 → 5-2 E. Moller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 J. Sinner 30-30 40-30 3-1 → 4-1 E. Moller 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Moller 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

vs E. Moller 🇩🇰 Non prima delle 20:00 : Q. Zheng 🇨🇳 vs E. Rybakina 🇰🇿 WTA Madrid 1000 Qinwen Zheng [32] • Qinwen Zheng [32] 15 6 3 Elena Rybakina [2] Elena Rybakina [2] 0 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Qinwen Zheng 15-0 3-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A seguire: J. Fonseca 🇧🇷 vs R. Jodar 🇪🇸 Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez Stadium – dalle 11:00

J. Lehecka 🇨🇿 vs A. Michelsen ATP Madrid Jiri Lehecka [11] Jiri Lehecka [11] 6 6 Alex Michelsen Alex Michelsen 4 2 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Michelsen 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 5-3 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Michelsen 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Non prima delle 13:00 : E. Mertens 🇧🇪 vs K. Pliskova 🇨🇿 WTA Madrid 1000 Elise Mertens [19] Elise Mertens [19] 5 6 6 Karolina Pliskova Karolina Pliskova 7 2 7 Vincitore: Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 2*-6 3*-6 6-6 → 6-7 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Karolina Pliskova 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 2-0 → 3-0 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Elise Mertens 15-0 15-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-30 2-1 → 2-2 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A seguire: J. Pegula 🇺🇸 vs M. Kostyuk 🇺🇦 WTA Madrid 1000 Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 0 1 4 0 Marta Kostyuk [26] Marta Kostyuk [26] 0 6 6 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Non prima delle 19:00 : V. Kopriva 🇨🇿 vs A. Rinderknech 🇫🇷 ATP Madrid Vit Kopriva • Vit Kopriva 0 6 3 0 Arthur Rinderknech [22] Arthur Rinderknech [22] 0 4 6 0 Vincitore: Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 V. Kopriva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-5 → 3-6 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 V. Kopriva 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Kopriva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 V. Kopriva 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 3-2 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Non prima delle 21:30 : A. Potapova 🇷🇺 vs J. Ostapenko 🇱🇻 WTA Madrid 1000 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 0 0 Jelena Ostapenko [21] Jelena Ostapenko [21] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Stadium 3 – dalle 11:00

K. Siniakova 🇨🇿 vs C. McNally 🇺🇸 WTA Madrid 1000 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 3 6 6 Caty McNally Caty McNally 6 2 7 Vincitore: McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 1*-6 2-6* 6-6 → 6-7 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A seguire: L. Noskova 🇨🇿 vs L. Samsonova 🇷🇺 WTA Madrid 1000 Linda Noskova [13] Linda Noskova [13] 0 0 Liudmila Samsonova [20] Liudmila Samsonova [20] 0 0 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

A seguire: A. Fils 🇫🇷 vs E. Nava 🇺🇸 ATP Madrid Arthur Fils [21] Arthur Fils [21] 7 6 Emilio Nava Emilio Nava 6 3 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Nava 15-0 ace 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 E. Nava 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 E. Nava 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 E. Nava 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Fils 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 E. Nava 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Non prima delle 17:30: C. Norrie 🇬🇧 vs T. Tirante 🇦🇷 ATP Madrid Cameron Norrie [19] Cameron Norrie [19] 7 7 Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 5 6 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Agustin Tirante 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A seguire: T. Arribage 🇫🇷 / A. Olivetti 🇫🇷 vs P. Carreno Busta 🇪🇸 / I. Cervantes 🇪🇸 ATP Madrid Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 0 5 Pablo Carreno Busta / Inigo Cervantes • Pablo Carreno Busta / Inigo Cervantes 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Carreno Busta / Cervantes 5-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta / Cervantes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 4-3 → 4-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta / Cervantes 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta / Cervantes 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-2 → 2-2 T. Arribage / Olivetti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta / Cervantes 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 4 – dalle 11:00

S. Sierra 🇦🇷 vs Z. Sonmez 🇹🇷 WTA Madrid 1000 Solana Sierra Solana Sierra 0 6 6 Zeynep Sonmez Zeynep Sonmez 6 2 3 Vincitore: Sierra Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Solana Sierra 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Solana Sierra 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Solana Sierra 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Solana Sierra 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

A seguire: D. Prizmic 🇭🇷 vs T. Etcheverry 🇦🇷 ATP Madrid Dino Prizmic Dino Prizmic 6 4 3 Tomas Martin Etcheverry [25] Tomas Martin Etcheverry [25] 2 6 6 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 T. Martin Etcheverry 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 0-2 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 D. Prizmic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace ace 0-1 → 0-2 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Non prima delle 14:30: M. Melo 🇧🇷 / A. Zverev 🇩🇪 vs L. Darderi 🇮🇹 / S. Tsitsipas 🇬🇷 ATP Madrid Marcelo Melo / Alexander Zverev Marcelo Melo / Alexander Zverev 5 4 Luciano Darderi / Stefanos Tsitsipas Luciano Darderi / Stefanos Tsitsipas 7 6 Vincitore: Darderi / Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Darderi / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 L. Darderi / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Darderi / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 ace 1-2 → 1-3 M. Melo / Zverev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 M. Melo / Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 5-6 L. Darderi / Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-4 → 5-5 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 M. Melo / Zverev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 4-2 → 4-3 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

/ S. Tsitsipas 🇬🇷 A seguire: F. Cerundolo 🇦🇷 / T. Etcheverry 🇦🇷 vs F. Cabral 🇵🇹 / J. Salisbury 🇬🇧 Il match deve ancora iniziare

Court 5 – dalle 11:00

M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 vs R. Arneodo 🇲🇨 / V. Vacherot 🇲🇨 ATP Madrid Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 1 6 Romain Arneodo / Valentin Vacherot Romain Arneodo / Valentin Vacherot 2 6 10 Vincitore: Arneodo / Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 M. Granollers / Zeballos 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 4-4 4-5 4-6 ace 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Arneodo / Vacherot 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-5 → 1-5 R. Arneodo / Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 R. Arneodo / Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 R. Arneodo / Vacherot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 R. Arneodo / Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Arneodo / Vacherot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 R. Arneodo / Vacherot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Non prima delle 13:00: (1) Errani / (1) Paolini vs Siegemund / Zvonareva WTA Madrid 1000 Sara Errani / Jasmine Paolini [1] Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 6 4 6 Laura Siegemund / Vera Zvonareva Laura Siegemund / Vera Zvonareva 4 6 10 Vincitore: Siegemund / Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

/ (1) Paolini vs Siegemund / Zvonareva A seguire: U. Eikeri 🇳🇴 / Q. Gleason 🇺🇸 vs C. Gauff 🇺🇸 / R. Montgomery 🇺🇸 WTA Madrid 1000 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0 0 Coco Gauff / Robin Montgomery Coco Gauff / Robin Montgomery 0 0 Vincitore: Eikeri / Gleason Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

A seguire: A. Krunic 🇷🇸 / K. Mladenovic 🇫🇷 vs M. Bouzkova 🇨🇿 / L. Noskova 🇨🇿 WTA Madrid 1000 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 3 7 11 Marie Bouzkova / Linda Noskova Marie Bouzkova / Linda Noskova 6 5 9 Vincitore: Krunic / Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 11-9 1-0 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 9-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

A seguire: A. Sutjiadi 🇮🇩 / J. Tjen 🇮🇩 vs C. Bucsa 🇪🇸 / N. Melichar-Martinez 🇺🇸 WTA Madrid 1000 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen • Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0 6 6 0 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [6] Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [6] 0 4 2 0 Vincitore: Sutjiadi / Tjen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 6 – dalle 11:00