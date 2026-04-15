Vincere dopo aver vinto: la sfida invisibile di Sinner sulla terra rossa

Dopo aver conquistato Indian Wells e Miami, Jannik Sinner si è presentato a Montecarlo con un passaggio cruciale da affrontare: non tanto confermare il proprio valore, quanto capire se fosse già pronto a trasferire la propria superiorità mentale anche sulla terra battuta. La risposta è arrivata subito, ed è stata netta: vittoria a Montecarlo contro Carlos Alcaraz in finale, ritorno al numero 1 del mondo e un’impresa riuscita, nella stessa stagione, soltanto a Novak Djokovic nel 2015, cioè mettere insieme Sunshine Double e titolo nel Principato. Ancora più interessante è il contesto: dopo il doppio trionfo sul cemento, molti immaginavano perfino che Sinner potesse saltare Montecarlo per ricaricare energie. Invece ha scelto di giocare, e di vincere.

È qui che la lettura smette di essere soltanto tennistica e diventa anche psicologica. Perché il passaggio dalla superficie veloce alla terra non è una semplice variazione tecnica: è un cambio di tempo interno. Sul cemento ci si affida più facilmente ad anticipo, accelerazione e immediatezza; sulla terra, invece, bisogna entrare in una logica di maggiore attrito, di costruzione e di attesa. Occorre tollerare che il punto non si chiuda nel momento desiderato, ma secondo il ritmo che la partita richiede. Dopo tanti successi sul cemento, la difficoltà non sta tanto nella motivazione, quanto nel mantenere quella tensione ottimale che tiene insieme grinta, presenza e qualità delle scelte. Montecarlo, da questo punto di vista, ha mostrato un Sinner capace di non solo di difendere il successo appena ottenuto, ma anche di riaprire il lavoro da capo su una superficie diversa.

“Nel nostro lavoro in SMAteam vediamo spesso che il momento più delicato per il professionista non sempre arriva poco prima della vittoria, ma può arrivare subito dopo”, commenta Elena Uberti, Psicoterapeuta, Psicologa dello sport, Maestra Nazionale FITP. “Quando un atleta raggiunge livelli di rendimento molto alti, la tendenza può essere quella di difendere l’immagine di sé invece di restare disponibile al dubbio e al lavoro. La terra rossa, invece, impone un’umiltà mentale particolare: chiede di ricostruire, di attendere, di comprendere che vincere ancora significa, ogni volta, ricominciare da capo…”

Dal punto di vista psicologico, questo è un passaggio cruciale. Quando un atleta vince molto, può incontrare una forma di svuotamento paradossale: l’obiettivo di risultato che prima organizzava le energie è già stato raggiunto. Finché l’obiettivo resta da raggiungere, il desiderio orienta e sostiene l’energia; quando il risultato arriva, si apre la necessità di un nuovo significato. È in questo passaggio che emerge la differenza tra un assetto mentale centrato sul risultato e la capacità di trasformare il successo in una nuova consapevolezza di sé. In questo senso, Sinner sembra offrire un’immagine molto matura: dopo Miami aveva parlato di “nuovo capitolo”, e Montecarlo ha confermato proprio questo, cioè la capacità di non restare emotivamente attaccato alla superficie su cui aveva appena dominato, ma di entrare in una dimensione nuova senza dipendere da quella precedente.

La vittoria di Montecarlo dice allora una cosa precisa: la mentalità vincente non coincide con l’euforia del momento, ma con la disponibilità a riorganizzare le proprie certezze. È facile sentirsi forti quando tutto parla la lingua dei propri punti di forza; è molto più difficile rimanere forti quando cambia il rimbalzo della palla, il ritmo da fondo, la memoria tattica degli schemi vincenti. Sinner, sul rosso, ha dato l’idea di saper fare proprio questo: non cercare la replica fotostatica del giocatore da duro, ma trasferire i principi tattici del suo tennis — ordine, intensità, qualità delle scelte, gestione emotiva — dentro un ambiente che impone più pazienza e più tolleranza alla frustrazione. La vittoria su Alcaraz, che a Montecarlo difendeva il titolo, ha aggiunto a tutto questo un dato psicologico ulteriore: vincere anche quando il contesto sembra meno naturale per sé.

Alla vigilia della parte più dura della stagione sulla terra, la domanda non è tanto come conservare la stessa intensità, ma come convertirla in un significato nuovo. Roma e Parigi, in questo quadro, non diventano semplicemente i prossimi tornei: diventano due prove di continuità mentale. Non si tratterà tanto di confermare i risultati del cemento, quanto di evitare una trappola tipica di alcuni grandi campioni dopo una serie di vittorie consecutive: difendere il proprio status invece di restare in evoluzione. La terra premia chi sa aspettare senza passivizzarsi, soffrire senza disunirsi, ripartire senza sentirsi sminuito dal dover ricostruire. È una superficie che mette a nudo il rapporto dell’atleta con il limite, con il tempo e con l’errore. Ed è probabilmente proprio per questo che il Monte Carlo di Sinner pesa così tanto: non ha detto solo che può vincere anche sulla terra, ma anche che il suo slancio competitivo sembra poggiare su basi più profonde del solo risultato.

È una motivazione radicata nel miglioramento, nella padronanza e nella fiducia nel processo. Ed è proprio questa spinta intrinseca, più che la sola ricerca del risultato in sé, a rendere possibile il trasferimento della mentalità vincente da una superficie all’altra. Con il Roland Garros ormai sullo sfondo, il suo messaggio mentale sembra chiaro: la vittoria non è un punto d’arrivo, ma un assetto da ricreare ogni volta.

Testo a cura della Dott.ssa Elena Uberti, Psicologa dello Sport e Psicoterapeuta – Sport Mindset Agency (SMAteam).