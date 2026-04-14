Da 7 milioni in TV a 229 mila presenze: il tennis azzurro è diventato un fenomeno anche online

Nel 2025 la finale Sinner-Alcaraz alle ATP Finals ha toccato i 7 milioni di spettatori, Torino ha chiuso l’evento con 229.879 presenze totali e gli Internazionali hanno generato circa 357 mila menzioni tra social e web. Il tennis italiano, oggi, non riempie solo i campi, ma anche gli schermi, le app e i nuovi spazi digitali.

A un certo punto il tennis in Italia ha smesso di essere l’argomento bello ma laterale del weekend. È diventato parte della quotidianità. Merito dei risultati, certo. Jannik Sinner ha continuato a spostare l’asticella nel 2025, Jasmine Paolini ha dato ancora più forza al racconto del tennis femminile e le nazionali hanno reso Davis e Billie Jean King Cup degli appuntamenti popolari. Ma il salto vero sta altrove.

Oggi il tennis non vive solo nei circoli o nei grandi tornei, vive nei feed, nelle app, nelle dirette gratuite, nei live score, nei commenti social e perfino nei giochi digitali. Il boost, insomma, non è soltanto sportivo, è culturale, domestico e sempre più online.

Sinner sfida il calcio: il nuovo peso del tennis nel betting online

Nel 2025, il “fattore Sinner” ha spinto il tennis a diventare uno dei mercati più dinamici nel mondo del betting sportivo in Italia, arrivando a competere per volumi di giocate — specialmente durante gli Slam e le Finals — con i big match della Serie A.

L’interesse per Jannik non è più solo emotivo, ma quasi scientifico: la regolarità impressionante dell’azzurro ha trasformato il modo in cui il pubblico interagisce con l’evento, portando migliaia di utenti a monitorare costantemente le quote vincente Sinner e le statistiche avanzate in tempo reale.

Non è solo una scommessa sul risultato, ma un modo per “stare dentro” alla partita, studiando percentuali di prime palle e risposte vincenti, a conferma di un rito collettivo che ormai passa inevitabilmente dallo smartphone.

Le app e i cataloghi digitali stanno allargando l’immaginario del tennis

Quando uno sport diventa pop, invade anche i formati più leggeri. Nel 2025, Multiplayer ha raccontato l’uscita di Tennis Manager 25 come il nuovo capitolo di una serie ormai di riferimento per i manageriali di tennis. TopSpin 2K25 è entrato nel catalogo PlayStation Plus Extra, mentre nel 2026 vari siti italiani hanno segnalato tra i giochi mobile gratuiti Mini Tennis Perfect Smash. I giochi online a tema tennis si vedono sempre di più, su più piattaforme e per pubblici diversi.

Il boom non si vede solo in TV, ma anche nei circoli

Il primo dato da tenere a mente è che la base si è allargata davvero. Nel Report Tennis e Padel diffuso dalla FITP nel 2025, i tesserati del 2024 hanno superato per la prima volta quota 1.151.769, con una crescita del 266% rispetto al 2020. È un dato aggregato tra tennis e padel, ma rende bene la misura di un ecosistema che si è allargato attorno ai successi azzurri.

Se guardi l’attività sul territorio, il quadro è molto chiaro:

I circoli affiliati sono 4.096

I campi da tennis censiti sono 9.323

I tornei agonistici di tennis disputati sono stati 6.352, con 439.961 giocatori coinvolti

L’Istat fotografa un Paese che fa sempre più sport, nel 2024 più di 21,5 milioni di persone praticano almeno una disciplina nel tempo libero, pari al 37,5%.

I grandi eventi in Italia hanno trasformato il tennis in un rito collettivo

Agli Internazionali BNL d’Italia 2025 gli spettatori paganti sono arrivati a circa 392 mila, mentre l’incasso della biglietteria ha toccato i 35,5 milioni di euro. Le ATP Finals 2025, invece, hanno chiuso con 229.879 presenze complessive e con un impatto economico stimato in più di 590 milioni di euro.

Non è solo turismo sportivo. È il motivo per cui il tennis entra nella routine di chi magari non ha mai giocato un torneo ma ormai conosce i tabelloni, gli orari e le superfici.

Dallo streaming ai social: il match continua anche fuori dal campo

Il segnale più evidente arriva davanti allo schermo. Il report FITP diffuso nel 2025 ricorda che SuperTennis, nel 2024, ha registrato l’ascolto medio più alto tra i canali monosportivi italiani. Nel maggio 2025 il ritorno in campo di Sinner agli Internazionali di Roma ha raccolto più di 2,1 milioni di spettatori tra Rai2 e Sky. A novembre, la finale delle ATP Finals vinta contro Alcaraz ha sfondato il muro dei 7 milioni di telespettatori complessivi con il 36,6% di share.

È stata la partita di tennis più vista di sempre in Italia.

Per la Coppa Davis 2025 la FITP ha puntato su una copertura gratuita e multipiattaforma con SuperTennis TV, SuperTennis Plus e SuperTenniX. Intanto gli Internazionali hanno generato circa 357 mila menzioni tra social e web. Il tennis è stato il secondo sport più seguito dagli italiani nel 2025 con 1,44 miliardi di visualizzazioni. Il tifoso non aspetta più il notiziario, segue il punto live, commenta, condivide e resta dentro la partita per ore.

Il vero successo degli azzurri è aver cambiato le abitudini

Alla fine, il successo degli azzurri ha fatto una cosa rarissima nello sport italiano, ha cambiato la routine delle persone. Ha portato più gente a guardare, più gente a cliccare, più gente a giocare e più curiosità verso tutto quello che ruota attorno alla racchetta.

I numeri degli eventi, degli ascolti, dei social e delle piattaforme dicono che il tennis non è più solo uno sport legato a un campione. È diventato un linguaggio condiviso e online si vede ancora meglio perché è lì che la passione si moltiplica, si aggiorna in tempo reale e resta viva anche quando la partita è finita.