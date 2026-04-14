McEnroe accende il dibattito: “Sinner e Alcaraz batterebbero Nadal al massimo”

John McEnroe torna a far discutere con una dichiarazione destinata a far rumore nel mondo del tennis. Intervenuto su TNT Sports, l’ex campione statunitense ha espresso un’opinione fortissima: secondo lui, il miglior Carlos Alcaraz e il miglior Jannik Sinner visti oggi potrebbero addirittura partire favoriti contro Rafael Nadal al massimo della sua carriera sulla terra battuta.

Parole pesanti, soprattutto se si pensa a ciò che Nadal ha rappresentato sul rosso. Il maiorchino, infatti, ha costruito proprio su questa superficie una parte fondamentale della sua leggenda, dominando per anni e trasformando ogni torneo sulla terra in un terreno quasi proibitivo per chiunque. Eppure McEnroe è convinto che il livello espresso oggi dai due giovani dominatori del circuito sia talmente alto da rendere il paragone non solo possibile, ma persino legittimo.

Secondo l’americano, Alcaraz e Sinner stanno spingendo il tennis verso una nuova frontiera. “Se guardi Alcaraz e Sinner al loro massimo livello in questo momento, si può sostenere seriamente che entrambi sarebbero favoriti per battere Nadal nel suo prime”, ha dichiarato McEnroe. Un giudizio che inevitabilmente divide, perché va a toccare uno dei dogmi più solidi dell’era moderna: l’invincibilità quasi assoluta di Nadal sulla terra.

McEnroe ha poi allargato il discorso, spiegando come il tennis attuale abbia raggiunto un livello mai visto prima. Per rendere l’idea ha fatto anche un paragone con l’NBA e con Michael Jordan, simbolo di eccellenza assoluta nello sport. Nella sua visione, il livello medio e di picco espresso oggi dai migliori giocatori sarebbe superiore a quello del passato, al punto da rendere credibile anche un confronto così estremo.

La sua riflessione, in fondo, certifica anche la grandezza raggiunta da Alcaraz e Sinner. I due stanno dominando il circuito, si dividono i titoli più importanti e stanno alzando continuamente l’asticella, dando vita a una rivalità che molti considerano già il nuovo motore del tennis mondiale. Da qui a dire che sarebbero favoriti contro il miglior Nadal sulla sua superficie regina, però, il passo è enorme.

Ed è proprio questo che rende le parole di McEnroe così esplosive. Da una parte c’è il rispetto per la storia e per un Nadal che sulla terra ha riscritto ogni parametro possibile. Dall’altra c’è la sensazione che Alcaraz e Sinner stiano davvero inaugurando una nuova era, con un’intensità e una completezza di gioco impressionanti.

Il dibattito, inevitabilmente, è aperto. Forse una risposta definitiva non esisterà mai. Ma quando una leggenda come McEnroe si spinge fino a questo punto, significa che quello che stanno facendo Alcaraz e Sinner oggi è davvero fuori dal comune.





Marco Rossi