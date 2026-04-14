McEnroe accende il dibattito: “Sinner e Alcaraz batterebbero Nadal al massimo”
John McEnroe torna a far discutere con una dichiarazione destinata a far rumore nel mondo del tennis. Intervenuto su TNT Sports, l’ex campione statunitense ha espresso un’opinione fortissima: secondo lui, il miglior Carlos Alcaraz e il miglior Jannik Sinner visti oggi potrebbero addirittura partire favoriti contro Rafael Nadal al massimo della sua carriera sulla terra battuta.
Parole pesanti, soprattutto se si pensa a ciò che Nadal ha rappresentato sul rosso. Il maiorchino, infatti, ha costruito proprio su questa superficie una parte fondamentale della sua leggenda, dominando per anni e trasformando ogni torneo sulla terra in un terreno quasi proibitivo per chiunque. Eppure McEnroe è convinto che il livello espresso oggi dai due giovani dominatori del circuito sia talmente alto da rendere il paragone non solo possibile, ma persino legittimo.
Secondo l’americano, Alcaraz e Sinner stanno spingendo il tennis verso una nuova frontiera. “Se guardi Alcaraz e Sinner al loro massimo livello in questo momento, si può sostenere seriamente che entrambi sarebbero favoriti per battere Nadal nel suo prime”, ha dichiarato McEnroe. Un giudizio che inevitabilmente divide, perché va a toccare uno dei dogmi più solidi dell’era moderna: l’invincibilità quasi assoluta di Nadal sulla terra.
McEnroe ha poi allargato il discorso, spiegando come il tennis attuale abbia raggiunto un livello mai visto prima. Per rendere l’idea ha fatto anche un paragone con l’NBA e con Michael Jordan, simbolo di eccellenza assoluta nello sport. Nella sua visione, il livello medio e di picco espresso oggi dai migliori giocatori sarebbe superiore a quello del passato, al punto da rendere credibile anche un confronto così estremo.
La sua riflessione, in fondo, certifica anche la grandezza raggiunta da Alcaraz e Sinner. I due stanno dominando il circuito, si dividono i titoli più importanti e stanno alzando continuamente l’asticella, dando vita a una rivalità che molti considerano già il nuovo motore del tennis mondiale. Da qui a dire che sarebbero favoriti contro il miglior Nadal sulla sua superficie regina, però, il passo è enorme.
Ed è proprio questo che rende le parole di McEnroe così esplosive. Da una parte c’è il rispetto per la storia e per un Nadal che sulla terra ha riscritto ogni parametro possibile. Dall’altra c’è la sensazione che Alcaraz e Sinner stiano davvero inaugurando una nuova era, con un’intensità e una completezza di gioco impressionanti.
Il dibattito, inevitabilmente, è aperto. Forse una risposta definitiva non esisterà mai. Ma quando una leggenda come McEnroe si spinge fino a questo punto, significa che quello che stanno facendo Alcaraz e Sinner oggi è davvero fuori dal comune.
Marco Rossi
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, John McEnroe
Basta andare a guardarsi una partita di 15 anni fa e comparare la velocità del gioco. Non c’è paragone.
La vera domanda è se quei fenomeni assoluti (Rafa, Roger etc.) si sarebbero potuti adattare a queste velocità di gioco. Mi sembra che Nole abbia ampiamente risposto, in maniera affermativa, a questa domanda.
In pratica, secondo me, saremmo in un’epoca big 5 o 6.
Insomma, partire favoriti contro Nadal sul rosso è talmente irreale come ipotesi che non la prenderei affatto sul serio.
Sarei d’accordo se si dicesse che i due piccoli titani possano dare filo da torcere al maiorchino, magari vincendo 3-4 partite su 10 a testa, ma di più mi pare troppo
Ahahahahha … che spettacolo queste comparazioni da universi paralleli !!!
Però se le vogliamo prendere per quello che valgono ( ovvero praticamente nulla in termini di discorsi ” seri ” ) e vogliamo giocare facendosi due risate … ci sto !!!
Ammiro Alcaraz e adoro Sinner … detto questo provo ad immaginare la versione piu’ deluxe di Rafa Bamos Nadal contro i 2 attuali dominatori del circuito in una finale del Roland Garros :
Ebbene si … probabilmente ha ragione il buon vecchio John … Carlos e Jannik vincerebbero … ma se giocassero proprio INSIEME e con il campo da doppio !!!
Mah, sono passati 5 anni, un’enormità vista la crescita di Jan, ma ricordo le “batoste” prese dal nostro contro un Nadal 35enne.. si, la velocità di palla del rosso è sicuramente diversa adesso così come in generale il suo livello, mostruoso, ma Nadal con quel diritto arrotato e non solo su terra era una cosa micidiale.. summa finale, non sono così convinto delle affermazioni di McEnroe
Come è normale che sia. E questo non rende certo Nadal meno grande
Io nel mio piccolo sono d’accordo.
Le ultime due grandi sfide sulla terra Nadal Djokovic sono i Rolandi del 21 e del 22. Ne vinsero una a testa. Quella delle Olimpiadi 2024 non la conto perché lo spagnolo non era lui.
Erano entrambi, su terra, nella loro migliore versione possibile. Se Nadal non aveva il furore degli esordi, aveva aggiunto colpi per vincere scbi brevi, inotre lo spin e la pesantezza di palla erano quelli. Djokovic sulla terra é stato più forte dopo il 2020 che negli anni ’10.
Ecco, riguardatevi spezzoni di quelle due partite e mettetele a confronto con le finali di Roma e RG scorsi e con Montecarlo ieri l’ altro. Due velocità di crociera diverse. I primi due si permettevano scambi interlocutori, Alcaraz e Sinner sono alla ricerca del comando dello scambio fin dal colpo iniziale. Tutto più veloce, con più righe, forse con pochi più errori, ma solo dovuti al rischio immenso che si prendono ogno colpo. Non ho bisogno di statistiche, si vede a occhio nudo. Alcaraz e Sinner sono l’evoluzione, e siccome é arrivata dopo 4 anni allora sono più forti
Probabilmente si è confuso con Nagal…
non credo sia una dichiarazione cosi’ esplosiva: in tutti gli sport cambiano i tempi e soprattutto la tecnologia permette di fare passi avanti incredibili…..è che forse non si dovrebbero mai fare confronti con i grandi del passato anche recente.
È inutile fare paragoni. Per fare quello che ha fatto Nadal,sinner e alcaraz devono mantenere questo livello per altri 10 anni. Sicuramente adesso con racchette migliori, migliore conoscenza di aspetti quali alimentazione, trattamenti fisici lo sport progredisce molto da un punto di vista atletico. Quindi alcaraz e sinner sembrano effettivamente superiori. Non credo però che il Nadal attuale, nelle stesse condizioni, sarebbe da meno.
Dicesi discorso del menga. Sono generazioni diverse. Tra 20 anni ci sarà chi sembrerà molto più forte di Sinner e Alcaraz….
Esistono valori comparabili? Almeno velocità media? Velocità battuta?
Per la prima volta, mi trovo d’accordo con Jhon.
Posa il fiasco John. Nel suo prime a Parigi, Rafa avrebbe concesso al massimo un set alla migliore versione di Carlos o Jannik