Sentite Toni Nadal: “Jodar? Tira più forte di Alcaraz. La sconfitta a Monte Carlo può generare dubbi a Carlos”

Toni Nadal esalta la forza del giovane spagnolo Rafael Jodar ed è piuttosto severo con Carlos Alcaraz dopo la sconfitta patita a Monte Carlo contro Jannik Sinner. Lo “zio” più famoso del tennis da anni dirige la Academy del nipote a Manacor ma è anche apprezzato editorialista del quotidiano El Pais, oltre che ospite in vari programmi che trattano l’attualità tennistica. Intervenendo a “Radioestadio Noche” su Onda Cero, Toni ha parlato dell’ascesa prepotente di Jodar, già vittorioso nell’esordio a Barcellona con una nettissima affermazione su Munar, al quale ha lasciato solo tre game. Una prestazione importante che fa seguito all’ottimo inizio di stagione del classe 2006, che da gennaio ha scalato 110 posizioni nel ranking. Tanto che Toni Nadal afferma: “Rafa Jodar può rappresentare un problema per qualsiasi giocatore lo affronti. La cosa che più mi entusiasma di lui, è che ogni volta che vedo, mi sembra migliore… Penso che colpisca già più forte di Carlos Alcaraz“. Un’investitura molto importante per il giovane di Madrid, attualmente n.55 ATP ma atteso ad un’ulteriore scalata nelle prossime settimane se continuerà a giocare con questo livello nei tornei su terra battuta.

Il discorso poi vira naturalmente sulla battuta d’arresto sofferta da Alcaraz a Monte Carlo, detronizzato nel torneo e dalla vetta del ranking ATP da un Sinner in grandissima forma, anche sul “rosso”. Zio Toni è piuttosto secco nei confronti di Carlos: ha sofferto mentalmente la maggior forza di Jannik e la sconfitta, anche per come è venuta, potrebbe avere degli strascichi pericolosi per il murciano, anche in vista di Roland Garros. “È stato un brutto risultato per Alcaraz perché Monte Carlo è il torneo più simile al Roland Garros“.

Questa la chiave del match, per lo storico coach di Rafael Nadal: “Credo che Alcaraz abbia giocato a un ritmo che ha favorito Sinner… il distacco tra i due è minimo. Credo che Sinner stia gestendo meglio le sue emozioni rispetto a Carlos e quando c’è così tanto equilibrio è molto importante”.

Quindi la “stoccata” finale di Toni a Carlos: “Questo risultato potrebbe generare qualche dubbio in Alcaraz“. Una considerazione di un certo peso, detta da un coach così esperto. Alcaraz era probabilmente sicuro di aver ancora un po’ di margine su Sinner su terra battuta, l’aveva affermato lui stesso prima della finale, “Jannik ha detto che questa non è la sua superficie”. La finale di Monte Carlo invece si è svolta colpo su colpo con un grande equilibrio, ma l’italiano è stato più solido nel gioco e soprattutto mentalmente, capace di rimontare un break all’avvio di ogni set e quindi nel secondo parziale staccare il rivale con due break consecutivi che l’hanno portato al successo. Mancano ancora diverse settimane a Roland Garros, ma questo match ha fornito molte indicazioni importanti e reso la corsa a Parigi ancor più emozionante.

Marco Mazzoni