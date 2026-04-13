Sinner-Alcaraz da record su Sky e TV8: la finale di Monte-Carlo supera i 3,2 milioni di spettatori

La finale del Masters 1000 di Monte-Carlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha fatto segnare numeri straordinari anche davanti alla televisione, diventando il miglior risultato stagionale per il tennis su Sky e TV8. La sfida andata in scena sulla terra rossa del Country Club monegasco, trasmessa dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8, ha raccolto complessivamente 3 milioni 233 mila spettatori medi in total audience, con 7 milioni 56 mila contatti unici e uno share del 25,1%.

Un dato che conferma ancora una volta il richiamo enorme del duello tra i due grandi protagonisti del tennis mondiale e il crescente impatto mediatico di Jannik Sinner, capace con il successo nel Principato di tornare anche al numero 1 del ranking mondiale.

Nel dettaglio, la finale è stata seguitissima sia sulle reti pay sia in chiaro. Su Sky, il match ha fatto registrare 1 milione 297 mila spettatori medi in total audience, con 2 milioni 515 mila contatti unici e uno share del 10,1%. Su TV8, invece, sono stati 1 milione 936 mila gli spettatori medi in total audience, con 4 milioni 541 mila contatti unici e uno share del 15%.

Numeri molto importanti, che collocano la finale di Monte-Carlo tra gli eventi sportivi più seguiti dell’intero fine settimana e che certificano la forza di attrazione ormai raggiunta dal tennis italiano quando in campo c’è Sinner, soprattutto in un contesto di altissimo livello come una finale contro Alcaraz.

Ottimi riscontri anche sul fronte digitale per Sky Sport. La finale ha totalizzato su SkySport.it ben 535 mila utenti unici, con 618,8 mila visite, 3,68 milioni di pageviews e 891 mila video views. Dati che raccontano un interesse fortissimo anche sul piano online, con una partecipazione continua prima, durante e dopo il match.

Molto rilevante anche il rendimento sui social, dove l’evento ha generato 1,43 milioni di interazioni e oltre 17,5 milioni di video views. La Social TV Audience ha raggiunto quasi 1,1 milioni di interazioni, confermando come la finale tra Sinner e Alcaraz abbia dominato non soltanto in tv, ma anche nel racconto e nella conversazione digitale.

La giornata di Monte-Carlo, dunque, non ha consegnato soltanto un titolo prestigioso a Sinner e il ritorno al vertice del tennis mondiale. Ha anche dimostrato, numeri alla mano, quanto il tennis sia oggi uno degli sport più capaci di coinvolgere il pubblico italiano, soprattutto quando sul palcoscenico ci sono due campioni come Sinner e Alcaraz.