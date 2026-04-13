Sinner-Alcaraz da record su Sky e TV8: la finale di Monte-Carlo supera i 3,2 milioni di spettatori
La finale del Masters 1000 di Monte-Carlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha fatto segnare numeri straordinari anche davanti alla televisione, diventando il miglior risultato stagionale per il tennis su Sky e TV8. La sfida andata in scena sulla terra rossa del Country Club monegasco, trasmessa dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8, ha raccolto complessivamente 3 milioni 233 mila spettatori medi in total audience, con 7 milioni 56 mila contatti unici e uno share del 25,1%.
Un dato che conferma ancora una volta il richiamo enorme del duello tra i due grandi protagonisti del tennis mondiale e il crescente impatto mediatico di Jannik Sinner, capace con il successo nel Principato di tornare anche al numero 1 del ranking mondiale.
Nel dettaglio, la finale è stata seguitissima sia sulle reti pay sia in chiaro. Su Sky, il match ha fatto registrare 1 milione 297 mila spettatori medi in total audience, con 2 milioni 515 mila contatti unici e uno share del 10,1%. Su TV8, invece, sono stati 1 milione 936 mila gli spettatori medi in total audience, con 4 milioni 541 mila contatti unici e uno share del 15%.
Numeri molto importanti, che collocano la finale di Monte-Carlo tra gli eventi sportivi più seguiti dell’intero fine settimana e che certificano la forza di attrazione ormai raggiunta dal tennis italiano quando in campo c’è Sinner, soprattutto in un contesto di altissimo livello come una finale contro Alcaraz.
Ottimi riscontri anche sul fronte digitale per Sky Sport. La finale ha totalizzato su SkySport.it ben 535 mila utenti unici, con 618,8 mila visite, 3,68 milioni di pageviews e 891 mila video views. Dati che raccontano un interesse fortissimo anche sul piano online, con una partecipazione continua prima, durante e dopo il match.
Molto rilevante anche il rendimento sui social, dove l’evento ha generato 1,43 milioni di interazioni e oltre 17,5 milioni di video views. La Social TV Audience ha raggiunto quasi 1,1 milioni di interazioni, confermando come la finale tra Sinner e Alcaraz abbia dominato non soltanto in tv, ma anche nel racconto e nella conversazione digitale.
La giornata di Monte-Carlo, dunque, non ha consegnato soltanto un titolo prestigioso a Sinner e il ritorno al vertice del tennis mondiale. Ha anche dimostrato, numeri alla mano, quanto il tennis sia oggi uno degli sport più capaci di coinvolgere il pubblico italiano, soprattutto quando sul palcoscenico ci sono due campioni come Sinner e Alcaraz.
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
@ Elvis (#4592267)
@ Tutto Dritto (#4592271)
Perché quando ero giovane il torneo di Montecarlo lo davano su Telemontecarlo e lo commentava Lea Pericoli. Non lo avrebbero potuto commentare Clerici Tommasi o Galeazzi
Scusate, Tommasi/Clerici no??
Cmq quest estate grazie a questo fenomeno penseremo di meno all ennesima vergogna di un Mondiale di calcio senza la Nazionale. W Jannik e tutti gli sport “dilettantistici” 🙂
@ Bagel (#4592256)
Perché lea pericoli?
Avresti assistito al festival delle banalità….molto meglio panatta mai banale e ancora meglio con Guido Oddo, vero gentleman del tennis.
Per gli over 50 come me… Ma quanto sarebbe stata ancora più bella la finale di ieri ma su Telemontecarlo con la voce di Lea Pericoli?
Esatto. Ne conosco uno 😎 🙂 🙂
Senza calcolare chi seguiva la partita su siti…
“apocrifi”
o, per chi ce l’ha,
su app. tipo SportZone… 😉
@ Spinoza (#4592191)
Cit. Renatone
Certi numeri raccolti da una tv a pagamento (e una tv gemella in chiaro, che ha scarsi ascolti se non quando ci sono eventi sportivi) dovrebbe quanto meno indurre i dirigenti rai (ovviamente nomine politiche con scarsa competenza) a ragionare: Sinner per la tv di Stato sarebbe un affare, anche se ovviamente costerebbe, e tanto… quando la Rai aveva Wimbledon e Roland Garros (il millennio scorso per gli sbarbatelli) faceva il pieno di audience il pomeriggio, con bisteccone Galeazzi che ci dilettava con la sua verve comica unica, malgrado non ne avessimo uno che fosse in grado di arrivare alla seconda settimana… con Sinner in Rai, farebbero numeri da capogiro che neanche la nazionale di calcio della vergogna
Il buon mazzoni si preoccupa che il carburante mancante sta mettendo in crisi il circuito atp.. Mazzoniiiiiiiii, ma davvero
Se fossi la RAI pagherei soltanto le finali con Sinner, ci guadagna la Rai con gli introiti pubblicitari, ci guadagna la pay tv promozionando il tennis e gli eventi e forse qualcun’altro si abbona, ci guadagna il movimento tennis in generale. Ci guadagnano tutti, e tutti possono godersi il nostro eroe.
Per me, ogni volta che Sinner fa finale (sempre) la tv di Stato dovrebbe trasmettere l’evento, come ai tempi di Valentino che la motoGp era in chiaro e c’era questa attesa delle sue prodezzw in giro x il globo!
Con fenomeni mondiali così non esistono esclusive
Se la RAI avesse trasmesso in diretta il match, i telespettatori sarebbero stati il doppio…
Viva la Rai
Tanti geni lavorano
Solo per noi
Ma scherzo, a me in realtà Va bene anche così…