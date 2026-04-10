Vacherot, guai a chiamarlo meteora. E lui dopo l’accesso ai quarti a Monte Carlo: “Mi pongo dei limiti? No”

“Bellissima storia”. “Eroe della settimana”. “La favola dell’anno”. “Bravo ma non durerà”. Questi alcuni dei titoli e appellativi accostati a Valentin Vacherot da Shanghai 2025, il torneo che lo scorso ottobre ha elevato clamorosamente questo ragazzone di Monaco dalle secche dei Challenger al grandissimo tennis. Dopo sei mesi di vita al massimo livello nel tour, è bene cancellare la parola “meteora” dagli aggettivi vicini a Vacherot, che grazie all’accesso nei quarti di finale del torneo di casa è virtualmente nuovo top 20 nel ranking ATP. Ma il metro di Valentin non sta nei numeri. Tutt’altro. Vacherot è persona interessante, profonda. È un giovane che scelse di seguire le orme del cugino Rinderknech e formarsi nel qualificato mondo universitario statunitense, dove ha studiato e giocato alla grande a livello NCAA. Poi con qualche dubbio ha provato la carriera Pro, e qua la faccenda si è complicata, per vari motivi. Diversi infortuni, uno grave quando era sulla soglia di entrare nei primi cento, ma soprattutto la difficoltà nel prendere consapevolezza di se stesso. Quando hai qualità tecniche, fisiche e morali, e inizi ad aver maturato una esperienza consistente, a volte basta un torneo a cambiare tutto, a scrollare di dosso incertezze e finalmente credere in te stesso. Ci vuole anche un pizzico di buona sorte, certo, come è accaduto con l’ingresso nelle quali a Shanghai da alternate… ma i pezzi del puzzle si erano disposti proprio nel verso giusto e probabilmente Vacherot, in qualche altro modo, sarebbe arrivato lo stesso nel grande tennis perché il grande tennis ce l’ha dentro. Il torneo che sta disputando a Monte Carlo ne è l’ennesima, fortissima, conferma.

Non batti un Musetti, seppur fuori ritmo, se non possiedi colpi e tigna del lottatore. E ancor meno riesci a venir fuori da una partita – bellissima – come quella di ieri sera contro Hurkacz, dove Valentin ha giocato a tutto campo, servendo pure male ma lottando come un leone e mostrando qualità di resistenza e difesa meravigliose. Hubert ha attaccato molto col suo rovescio, ha aperto gli angoli a più non posso ma Vacherot ha rimesso una quantità di palle incredibili con la lucidità di chi non sparacchia affatto ma costruisce lo spazio per un successivo affondo. Cuore, un contesto che lo stimolava a dare tutto, ma c’era anche tantissimo tennis. Colpi calibrati e mai banali, propedeutici a un successivo attacco. Diritti pesanti dagli angoli, rovesci di costruzioni e poi ficcanti, con parecchie discese a rete prepotenti a prendersi il punto. Una bellezza. Vacherot è un tennista “fatto e finito”, non gli manca molto tecnicamente, sa giocare su tutte le superfici e soprattutto è un “giocatore”, è uno che sa lottare e scegliere il momento per rischiare. È un tennista assai pericoloso perché è totalmente consapevole di come si vincono le partite e non butta via niente.

Nel 2025 dopo l’exploit a Shanghai, Vacheort ha fatto i quarti di finale a Parigi indoor, quindi nel 2026 ha raggiunto i quarti ad Adelaide, terzo turno agli Australian Open (battuto da Shelton), quarti da Acapulco e ottavi a Miami, risultati molto buoni se consideriamo anche il fattore che per lui tutto era nuovo: contesti, condizioni, la richiesta del tenere molto alto il livello di settimana in settimana. Valentin non è affatto una meteora, è un gran bel tennista e chi vi scrive è terribilmente curioso di vederlo sull’erba e poi a Wimbledon: con quel servizio, quella buona risposta e la rapidità micidiale nel verticalizzare e andare a prendersi il punto, se fossi uno dei forti vorrei vedere il monegasco il più lontano possibile in tabellone… Restando alla terra e all’attualità, sono interessanti le sue parole pronunciate dopo la vittoria su Hurkacz.

“Le condizioni erano piuttosto lente, molto umide, con scambi lunghi: bisognava costruire il punto in ogni modo possibile. Le dinamiche del match sono cambiate più volte, con continui ribaltamenti. Alla fine, tre set incredibili… Non era facile trovare vincenti, ma sono soddisfatto di essere rimasto aggressivo nel terzo set. Più le partite si allungano, più mi sento fiducioso. La mia condizione fisica è uno dei miei punti di forza” afferma Vacherot, diventato il “bello di notte” nel Principato, nonostante campi più lenti che, teoricamente, non dovrebbero aiutarlo… “In queste condizioni di grande umidità devi lavorare molto di più ogni punto rispetto ad altre situazioni. Forse ai miei avversari piace ancora meno. Dopo partite del genere, quasi preferisco uno stadio così, non pieno, ma con un’atmosfera pazzesca e con tanti volti familiari sugli spalti: membri del club, gente che conosco… È incredibile”.

Fanno notare che grazie all’accesso ai quarti, Valentin ha sorpassato il fratello Benjamin Balleret nel torneo, eliminato agli ottavi nel 2006. “Benjamin ormai non ha più niente (ride). Ma non penso a questo. Penso solo al fatto di essere nei quarti di finale. Superarlo non era nemmeno un obiettivo. Fino a qualche settimana fa non ci pensavo proprio. Già l’anno scorso, vincere un turno era stato importante per me. E ora essere ai quarti… faccio ancora fatica a crederci”.

Vacherot ha mostrato anche un certo carattere, pure un po’ “fumino” quando se l’è presa coi fotografi. Una pentola che a un certo punto esplode? “Bisognerebbe chiederlo a Benjamin, a Guillaume, ai miei coach… Non è certo la prima volta. Sento che è qualcosa che ribolle dentro. È un aspetto su cui devo ancora lavorare. A volte la tensione sale, sale… e quando poi cala, mi rilassa. E in certi momenti mi aiuta anche a giocare meglio. Rompere una racchetta però no, anche se il mio team forse ogni tanto lo vorrebbe. Il problema è che me la prendo con me stesso: mi è successo molte volte di colpirmi, lasciandomi segni sulla coscia”.

Ingresso in top 20, ma non è affatto un punto di arrivo: “Sapevo che prima o poi sarebbe successo” commenta Vacherot. “Ora il mio obiettivo è essere il più in alto possibile nel ranking al momento di Shanghai il prossimo ottobre, dove dovrò difendere i punti del titolo dello scorso anno. Ma con quello che sto vivendo adesso, mi pongo dei limiti? No, non me ne pongo. La top 20 è fantastica, certo. Ma ora penso solo al fatto di essere nei quarti qui”.

De Minuar è il classico “cagnaccio” che non regala niente ma su terra battuta non è esattamente a casa. Se Vacherot non pagherà gli sforzi di una settimana davvero intensa dal punto di vista fisico, chissà che non possa continuare a stupire e issarsi addirittura in semifinale. È l’uomo delle imprese, quindi Demon è avvertito…

Marco Mazzoni