Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Cobolli e Musetti (LIVE)

08/04/2026 11:37 115 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco  ·  08 Aprile 2026

13°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Max 19°C
PIOGGIA 0%
VENTO Leggero
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 2° Turno — 08 Aprile

12:00
18°
0%
13:00
18°
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14:00
19°
0%
15:00
19°
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▶  Programma del giorno — 08 Aprile

ATP Singles  ·  Tabellone Principale
2° Turno MD  ·  Second Round
2° Turno MD

☀  Soleggiato · 0% pioggia
♂  ATP 2° Turno MD
🏈  Terra Rossa

Court Rainier III – ore 11:00
Daniil Medvedev RUS vs Matteo Berrettini ITA

ATP Monte-Carlo
Daniil Medvedev [7]
0
0
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
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Cristian Garin CHI vs Alexander Zverev GER

ATP Monte-Carlo
Cristian Garin
40
1
Alexander Zverev [3]
15
1
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Marin Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA vs Valentin Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare



Court des Princes – ore 11:00
Andrey Rublev RUS vs Zizou Bergs BEL

ATP Monte-Carlo
Andrey Rublev [13]
4
1
Zizou Bergs
6
6
Vincitore: Bergs
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Joao Fonseca BRA vs Arthur Rinderknech FRA

ATP Monte-Carlo
Joao Fonseca
0
0
Arthur Rinderknech
0
0
Mostra dettagli

Corentin Moutet FRA vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare



Court EA de Massy – ore 11:00
Jiri Lehecka CZE vs Alejandro Tabilo CHI

ATP Monte-Carlo
Jiri Lehecka [11]
40
4
3
Alejandro Tabilo
40
6
4
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG vs Tomas Machac CZE

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Terence Atmane FRA

Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Hubert Hurkacz POL

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – ore 11:00
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT

ATP Monte-Carlo
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
4
5
Alexander Erler / Lucas Miedler
6
7
Vincitore: Erler / Miedler
Mostra dettagli

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Romain Arneodo MON / Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare

Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

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115 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Zoff 08-04-2026 12:30

Scritto da Calvin
Anche Rublev ha preso una bella stesa

😯

 115
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Zoff 08-04-2026 12:29

Scritto da JOA20
Monte-Carlo terra di doppi bagel, dopo de Minaur su Dimitrov l’anno scorso la storia si ripete con Berrettini su Medvedev

😯

 114
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JannikUberAlles 08-04-2026 12:29

Sarà un torneo ricco di sorprese?

Roba da uovo di Pasqua? 😉

Anche Rublev sta uscendo, ma credo che almeno lui avesse dei problemi fisici in corso.

Poi Tabilo (terraiolo ma pure #39) in vantaggio su un Lehecka che…
…non stava pensando, a Miami, di raggiungere i migliori?

Adesso vediamo se Garin riesce a battere Zverev…

…ahahahah 😀

 113
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+1: Pikario Furioso
Calvin (Guest) 08-04-2026 12:25

Anche Rublev ha preso una bella stesa

 112
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+1: Palu
JOA20 (Guest) 08-04-2026 12:25

Monte-Carlo terra di doppi bagel, dopo de Minaur su Dimitrov l’anno scorso la storia si ripete con Berrettini su Medvedev

 111
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+1: Inox
Kb24 08-04-2026 12:24

Non solo Daniil, ma anche Rublev ha fretta di andar via.

 110
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panattaforever 08-04-2026 12:24

@ GIOTAD (#4587892)

Certo. Ho sbagliato, chiaramente.

 109
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Zoff 08-04-2026 12:23

Scritto da Mozz 22
Scusate, chi mi spiega cosa è successo? Come è possibile che Medevedev non abbia vinto un game?

GOMBLOTTO!!!!

 108
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Inox 08-04-2026 12:22

@ panattaforever (#4587884)

Finiamola co sta storia delle scommesse

 107
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+1: JannikUberAlles
walden 08-04-2026 12:22

Scritto da panattaforever
Certo che qualcuno dei vertici ATP dovrebbe chiedere conto a Medvedev di una partita del genere. Questo arriva, entra in campo al Foro Italico e per tre quarti d’ora sparacchia qua e là in modo indecente e indegno per lo sport e per il tennis uscendo dal campo come si esce da un bar. Vero è che Berrettini ne esce da signore e vincitore, ma non è accettabile anche per tutto quello che ruota attorno ad una partita di tennis in termini di scommesse.

Spero che gli scommettitori abbiano perso milioni…

 106
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GIOTAD 08-04-2026 12:21

Scritto da panattaforever
Certo che qualcuno dei vertici ATP dovrebbe chiedere conto a Medvedev di una partita del genere. Questo arriva, entra in campo al Foro Italico e per tre quarti d’ora sparacchia qua e là in modo indecente e indegno per lo sport e per il tennis uscendo dal campo come si esce da un bar. Vero è che Berrettini ne esce da signore e vincitore, ma non è accettabile anche per tutto quello che ruota attorno ad una partita di tennis in termini di scommesse.

Perché parli di Foro Italico? Non sono ancora agli internazionali d’Italia…. Sono a Montecarlo

 105
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+1: Inox
Palu 08-04-2026 12:19

Vedo che Matteo difende 50 punti a Madrid, 50 a Roma e 0 a Parigi.
Servirebbero come il pane i 100 del passaggio ai quarti,
e si ritorna nei 50 in un amen

Forza Matteo!!!

 104
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Bagel 08-04-2026 12:19

Scritto da Mozz 22
Scusate, chi mi spiega cosa è successo? Come è possibile che Medevedev non abbia vinto un game?

Conta solo che Medvedev ha “performato” uno dei racket abuse più malati della storia del tennis

 103
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no Sinner no Party (Guest) 08-04-2026 12:17

Scritto da Calvin

Scritto da no Sinner no Party
Berrettini/Medvedev 6-0/6-0 ??
Non ci posso credere !!!!

Ma poi che 6-0 6-0!
Cioè un solo game lungo (il primo su battuta di Berrettini) poi Medvedev non ha mai fatto più di due punti in un game: credo che la partita sia durata tre quarti d’ora scarsi.
Veramente surreale

Come ha spiegato Matteo nell’intervista post-match, una volta fatto il doppio-break ha potuto giocare a braccio e mente liberi, un vantaggio notevole!

 102
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+1: JannikUberAlles
panattaforever 08-04-2026 12:16

Certo che qualcuno dei vertici ATP dovrebbe chiedere conto a Medvedev di una partita del genere. Questo arriva, entra in campo al Foro Italico e per tre quarti d’ora sparacchia qua e là in modo indecente e indegno per lo sport e per il tennis uscendo dal campo come si esce da un bar. Vero è che Berrettini ne esce da signore e vincitore, ma non è accettabile anche per tutto quello che ruota attorno ad una partita di tennis in termini di scommesse.

 101
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-1: brunodalla
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