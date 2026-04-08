Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Cobolli e Musetti (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
|
|
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco · 08 Aprile 2026
|
|
☀
|
13°C
Prevalentemente soleggiato · Max 19°C
|
|PIOGGIA
|0%
|VENTO
|Leggero
|CAMPO
|Terra Rossa
|
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 2° Turno — 08 Aprile
|
12:00
☀
18°
0%
|
13:00
☀
18°
0%
|
14:00
☀
19°
0%
|
15:00
☀
19°
0%
|
16:00
☀
19°
0%
|
17:00
☀
18°
0%
|
18:00
☀
18°
0%
|
19:00
☀
18°
0%
▶ Programma del giorno — 08 Aprile
|
|
♂
|
ATP Singles · Tabellone Principale
2° Turno MD · Second Round
|
2° Turno MD
☀ Soleggiato · 0% pioggia
♂ ATP 2° Turno MD
🏈 Terra Rossa
Court Rainier III – ore 11:00
Daniil Medvedev vs Matteo Berrettini
ATP Monte-Carlo
Daniil Medvedev [7]
0
0
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
0-3 → 0-4
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-3 → 0-4
M. Berrettini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Cristian Garin vs Alexander Zverev
ATP Monte-Carlo
Cristian Garin•
40
1
Alexander Zverev [3]
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Felix Auger-Aliassime vs Marin Cilic
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Musetti vs Valentin Vacherot
Il match deve ancora iniziare
Court des Princes – ore 11:00
Andrey Rublev vs Zizou Bergs
ATP Monte-Carlo
Andrey Rublev [13]
4
1
Zizou Bergs
6
6
Vincitore: Bergs
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Z. Bergs
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Z. Bergs
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 4-6
A. Rublev
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
3-4 → 4-4
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Rublev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Z. Bergs
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Joao Fonseca vs Arthur Rinderknech
ATP Monte-Carlo
Joao Fonseca
0
0
Arthur Rinderknech
0
0
Corentin Moutet vs Casper Ruud
Il match deve ancora iniziare
Flavio Cobolli vs Alexander Blockx
Il match deve ancora iniziare
Court EA de Massy – ore 11:00
Jiri Lehecka vs Alejandro Tabilo
ATP Monte-Carlo
Jiri Lehecka [11]•
40
4
3
Alejandro Tabilo
40
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-2 → 3-2
J. Lehecka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Francisco Cerundolo vs Tomas Machac
Il match deve ancora iniziare
Tomas Martin Etcheverry vs Terence Atmane
Il match deve ancora iniziare
Fabian Marozsan vs Hubert Hurkacz
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – ore 11:00
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Alexander Erler / Lucas Miedler
ATP Monte-Carlo
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
4
5
Alexander Erler / Lucas Miedler
6
7
Vincitore: Erler / Miedler
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
5-6 → 5-7
A. Erler / Miedler
5-5 → 5-6
S. Doumbia / Reboul
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-5 → 5-5
A. Erler / Miedler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Erler / Miedler
2-4 → 2-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
A. Erler / Miedler
2-2 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
1-2 → 2-2
A. Erler / Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
0-1 → 1-1
A. Erler / Miedler
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / Reboul
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-5 → 4-6
A. Erler / Miedler
4-4 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Erler / Miedler
3-3 → 3-4
S. Doumbia / Reboul
2-3 → 3-3
A. Erler / Miedler
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Erler / Miedler
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
1-0 → 1-1
A. Erler / Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert
Il match deve ancora iniziare
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Il match deve ancora iniziare
😯
😯
Sarà un torneo ricco di sorprese?
Roba da uovo di Pasqua? 😉
Anche Rublev sta uscendo, ma credo che almeno lui avesse dei problemi fisici in corso.
Poi Tabilo (terraiolo ma pure #39) in vantaggio su un Lehecka che…
…non stava pensando, a Miami, di raggiungere i migliori?
Adesso vediamo se Garin riesce a battere Zverev…
…ahahahah 😀
Anche Rublev ha preso una bella stesa
Monte-Carlo terra di doppi bagel, dopo de Minaur su Dimitrov l’anno scorso la storia si ripete con Berrettini su Medvedev
Non solo Daniil, ma anche Rublev ha fretta di andar via.
@ GIOTAD (#4587892)
Certo. Ho sbagliato, chiaramente.
GOMBLOTTO!!!!
@ panattaforever (#4587884)
Finiamola co sta storia delle scommesse
Spero che gli scommettitori abbiano perso milioni…
Perché parli di Foro Italico? Non sono ancora agli internazionali d’Italia…. Sono a Montecarlo
Vedo che Matteo difende 50 punti a Madrid, 50 a Roma e 0 a Parigi.
Servirebbero come il pane i 100 del passaggio ai quarti,
e si ritorna nei 50 in un amen
Forza Matteo!!!
Conta solo che Medvedev ha “performato” uno dei racket abuse più malati della storia del tennis
Come ha spiegato Matteo nell’intervista post-match, una volta fatto il doppio-break ha potuto giocare a braccio e mente liberi, un vantaggio notevole!
Certo che qualcuno dei vertici ATP dovrebbe chiedere conto a Medvedev di una partita del genere. Questo arriva, entra in campo al Foro Italico e per tre quarti d’ora sparacchia qua e là in modo indecente e indegno per lo sport e per il tennis uscendo dal campo come si esce da un bar. Vero è che Berrettini ne esce da signore e vincitore, ma non è accettabile anche per tutto quello che ruota attorno ad una partita di tennis in termini di scommesse.