Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Zverev si salva a Monte-Carlo, Sinner lascia il doppio: il tedesco rimonta Garin, l’azzurro si concentra sul singolare. In campo Cobolli e Musetti (LIVE)

Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Giornata intensa al Masters 1000 di Monte-Carlo, dove Alexander Zverev ha evitato per un soffio una clamorosa eliminazione all’esordio, mentre Jannik Sinner ha deciso di rinunciare al torneo di doppio per concentrarsi interamente sul cammino in singolare.
Il tedesco ha vissuto un debutto da brividi contro Cristian Garin, chiudendo con una sofferta vittoria per 4-6, 6-4, 7-5 dopo quasi tre ore di partita. Un match complicatissimo, in cui Zverev ha dovuto scavare a fondo per uscire da una situazione che nel terzo set sembrava ormai disperata.
Dopo aver perso il primo parziale, il numero uno tedesco era riuscito a reagire nel secondo, riportando la sfida in equilibrio e trascinandola al set decisivo. Ma proprio lì Garin aveva preso completamente in mano la partita, salendo rapidamente sul 4-0 con un doppio break di vantaggio e mettendo Zverev con le spalle al muro.
Nel momento più delicato, però, il tedesco ha trovato la forza per riaccendersi. Zverev ha cominciato una rimonta impressionante, strappando per tre volte il servizio al cileno nel set finale. Decisivo soprattutto il break ottenuto quando Garin stava servendo per chiudere l’incontro: da lì in avanti l’inerzia è cambiata definitivamente, con il tedesco capace di completare la rimonta e prendersi un successo pesantissimo.
Una vittoria che gli permette di avanzare agli ottavi di finale, dove troverà il belga Zizou Bergs, anche lui protagonista di un torneo fin qui molto positivo.
Se Zverev ha dovuto sudare fino all’ultimo, Jannik Sinner ha invece preso una decisione importante fuori dal campo. L’azzurro, che aveva sorpreso tutti iscrivendosi al tabellone di doppio insieme proprio a Zizou Bergs, ha scelto di ritirarsi dalla competizione in coppia con il belga.
Sinner e Bergs non disputeranno quindi il match di ottavi di finale previsto contro Andreozzi / Guinard. Una scelta che appare del tutto logica considerando il dispendio di energie con cui l’italiano era arrivato a Monte-Carlo dopo il trionfo nel Sunshine Double e soprattutto il peso che il torneo del Principato può avere nella corsa al numero 1 del mondo.
Sia Sinner sia Bergs sono ancora in corsa nel tabellone di singolare e saranno impegnati giovedì nei rispettivi incontri di terzo turno. Una situazione che ha evidentemente spinto entrambi a non aggiungere ulteriore fatica a una settimana già molto impegnativa.
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco · 08 Aprile 2026
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▶ Programma del giorno — 08 Aprile
♂
ATP Singles
· Tabellone Principale
2° Turno MD · Second Round
2° Turno MD
☀ Soleggiato · 0% pioggia
♂ ATP 2° Turno MD
🏈 Terra Rossa
Court Rainier III – ore 11:00
Daniil Medvedev vs Matteo Berrettini
ATP Monte-Carlo
Daniil Medvedev [7]
0
0
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
0-3 → 0-4
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-3 → 0-4
M. Berrettini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Cristian Garin
vs Alexander Zverev
ATP Monte-Carlo
Cristian Garin
6
4
5
Alexander Zverev [3]
4
6
7
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-6 → 5-7
C. Garin
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
ace
4-1 → 4-2
C. Garin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
C. Garin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
C. Garin
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-3 → 4-4
C. Garin
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
C. Garin
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Felix Auger-Aliassime
vs Marin Cilic
ATP Monte-Carlo
Felix Auger-Aliassime [6]
7
6
Marin Cilic
6
3
Vincitore: Auger-Aliassime
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Auger-Aliassime
5-3 → 6-3
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-2 → 5-2
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
F. Auger-Aliassime
3-1 → 4-1
F. Auger-Aliassime
1-1 → 2-1
F. Auger-Aliassime
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
ace
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
5-4 → 5-5
M. Cilic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
df
4-4 → 5-4
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
M. Cilic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
F. Auger-Aliassime
1-2 → 1-3
M. Cilic
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Lorenzo Musetti
vs Valentin Vacherot
ATP Monte-Carlo
Lorenzo Musetti [4]
6*
6
Valentin Vacherot
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
V. Vacherot
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
V. Vacherot
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-3 → 3-4
V. Vacherot
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 1-1
V. Vacherot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Court des Princes – ore 11:00
Andrey Rublev vs Zizou Bergs
ATP Monte-Carlo
Andrey Rublev [13]
4
1
Zizou Bergs
6
6
Vincitore: Bergs
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Z. Bergs
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Z. Bergs
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 4-6
A. Rublev
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
3-4 → 4-4
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Rublev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Z. Bergs
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Joao Fonseca
vs Arthur Rinderknech
ATP Monte-Carlo
Joao Fonseca
7
4
6
Arthur Rinderknech
5
6
3
Vincitore: Fonseca
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
A. Rinderknech
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
A. Rinderknech
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rinderknech
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-5 → 4-6
A. Rinderknech
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
6-5 → 7-5
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
4-2 → 4-3
A. Rinderknech
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Corentin Moutet
vs Casper Ruud
ATP Monte-Carlo
Corentin Moutet
5
3
Casper Ruud [9]
7
6
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
C. Moutet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
3-4 → 3-5
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
C. Moutet
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
C. Moutet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
C. Moutet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
C. Moutet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Flavio Cobolli
vs Alexander Blockx
ATP Monte-Carlo
Flavio Cobolli [10]
3
3
Alexander Blockx
6
6
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Blockx
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
A. Blockx
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Blockx
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Blockx
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-2 → 1-3
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Court EA de Massy – ore 11:00
Jiri Lehecka vs Alejandro Tabilo
ATP Monte-Carlo
Jiri Lehecka [11]
4
7
6
Alejandro Tabilo
6
6
3
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
J. Lehecka
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-2 → 5-2
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-1 → 4-2
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
J. Lehecka
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
ace
4-4*
ace
5*-4
6*-4
ace
6-6 → 7-6
A. Tabilo
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-2 → 3-2
J. Lehecka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Francisco Cerundolo
vs Tomas Machac
ATP Monte-Carlo
Francisco Cerundolo [16]
6
3
Tomas Machac
7
6
Vincitore: Machac
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Machac
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
T. Machac
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
T. Machac
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
F. Cerundolo
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
T. Machac
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
df
6-6 → 6-7
T. Machac
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
T. Machac
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
T. Machac
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 3-5
F. Cerundolo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
3-3 → 3-4
T. Machac
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
T. Machac
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
2-0 → 2-1
T. Machac
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Tomas Martin Etcheverry
vs Terence Atmane
ATP Monte-Carlo
Tomas Martin Etcheverry
3
6
6
Terence Atmane
6
3
2
Vincitore: Etcheverry
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
T. Martin Etcheverry
4-1 → 5-1
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
T. Martin Etcheverry
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Martin Etcheverry
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
T. Martin Etcheverry
3-3 → 4-3
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
T. Martin Etcheverry
3-1 → 3-2
T. Atmane
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
2-1 → 3-1
T. Martin Etcheverry
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Martin Etcheverry
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
T. Martin Etcheverry
2-5 → 3-5
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
T. Atmane
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-3 → 1-4
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
T. Martin Etcheverry
0-1 → 1-1
Fabian Marozsan
vs Hubert Hurkacz
ATP Monte-Carlo
Fabian Marozsan
•
0
2
0
Hubert Hurkacz
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
H. Hurkacz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
F. Marozsan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
H. Hurkacz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Court 9 – ore 11:00
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Alexander Erler / Lucas Miedler
ATP Monte-Carlo
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
4
5
Alexander Erler / Lucas Miedler
6
7
Vincitore: Erler / Miedler
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
5-6 → 5-7
A. Erler / Miedler
5-5 → 5-6
S. Doumbia / Reboul
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-5 → 5-5
A. Erler / Miedler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Erler / Miedler
2-4 → 2-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
A. Erler / Miedler
2-2 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
1-2 → 2-2
A. Erler / Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
0-1 → 1-1
A. Erler / Miedler
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / Reboul
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-5 → 4-6
A. Erler / Miedler
4-4 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Erler / Miedler
3-3 → 3-4
S. Doumbia / Reboul
2-3 → 3-3
A. Erler / Miedler
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Erler / Miedler
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
1-0 → 1-1
A. Erler / Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Hugo Nys
/ Edouard Roger-Vasselin vs Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert
ATP Monte-Carlo
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
6
6
10
Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert
4
7
4
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Arneodo / Herbert
1-0
1-1
df
1-2
df
1-3
1-4
2-4
2-5
2-6
2-7
3-7
3-8
4-8
4-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
H. Nys / Roger-Vasselin
5-6 → 6-6
R. Arneodo / Herbert
5-5 → 5-6
H. Nys / Roger-Vasselin
4-5 → 5-5
R. Arneodo / Herbert
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
df
40-40
4-4 → 4-5
H. Nys / Roger-Vasselin
3-4 → 4-4
R. Arneodo / Herbert
3-3 → 3-4
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
R. Arneodo / Herbert
30-15
40-15
40-30
40-40
df
2-2 → 3-2
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
R. Arneodo / Herbert
1-1 → 1-2
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
R. Arneodo / Herbert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Nys / Roger-Vasselin
5-4 → 6-4
R. Arneodo / Herbert
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
H. Nys / Roger-Vasselin
3-4 → 4-4
R. Arneodo / Herbert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
H. Nys / Roger-Vasselin
2-3 → 3-3
R. Arneodo / Herbert
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 2-3
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
R. Arneodo / Herbert
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
R. Arneodo / Herbert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Austin Krajicek
/ Nikola Mektic vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP Monte-Carlo
Austin Krajicek / Nikola Mektic
4
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
6
7
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
M. Arevalo / Pavic
5-4 → 5-5
A. Krajicek / Mektic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Arevalo / Pavic
3-2 → 3-3
A. Krajicek / Mektic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Krajicek / Mektic
1-1 → 2-1
M. Arevalo / Pavic
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Krajicek / Mektic
3-5 → 4-5
M. Arevalo / Pavic
3-4 → 3-5
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-3 → 2-4
A. Krajicek / Mektic
1-3 → 2-3
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Krajicek / Mektic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
1-0 → 1-1
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Sono della scuola maurenzina, scrivono epigrafi senza motivazioni dietro. Non amo offendere persone che non conosco, ma devono anche avere capacità di accettare le conseguenze di ciò che scrivono. Per me sono stupidi e provincialotti. Poi se mi dimostreranno il contrario sono pronto a fare ammenda di queste affermazioni. Del resto come valutare chi ad ogni partita e ogni risultato emette l’ennesima sentenza? Pensa solo al Sinner troppo mingherlino per grandi risultati, senza che ci sia mai stata una dichiarazione di scuse per aver completamente toppato la valutazione.
Mah io spero che anche Cobolli e Darderi vincano, come in parte hanno fatto. Non mi convincono per la classifica dove sono arrivati, per mantenerla o migliorarla. Ma spero di sbagliare, ne sarò felice
Sono d’accordo, tranne per il discorso mentale, su cui sospendo il giudizio. È un giocatore che vive di fiammate (importanti) esattamente come il suo tennis; il problema è che non si può sempre giocare a chi tira più forte… Con questo approccio trovare continuità sarà molto difficile.
Comunque è un piacere vedere giocare Musetti, anche quando gioca male come stasera.
In partita che vuoi dirgli? Il lavoro lo fai in allenamento,nei match dai pochi input,brevi e concisi per alzare al giocatore attenzione e fiducia e quindi il refrain è sempre il solito “questo ora,entra sulla palla giusta,non importa, l’idea era buona ma aspetta sia più comoda,vai in sicurezza,muoviti,vai al centro poi apri il campo ma tienilo lì,vai/non andare per primo,falla girare…”che vuoi dirgli? A volte poi basta uno sguardo,il giocatore sa ciò che dovrebbe fare
Vi viene il dubbio, per caso, che chi è dietro di Flavio probabilmente lo è perchè fa risultati peggiori del romano? Se da due anni è in continua ascesa, come si fa a dire che la sua classifica sia bugiarda? Non deriva di certo da un risultato occasionale qua e là, ma da una costanza di buoni risultati. Idem per Darderi. Uno che fa un ottavo slam, una finale, una semifinale e una vittoria vi sembra immeritatamente in alto? Senza contare che un anno fa Luciano ha vinto 3 tornei, fatto buoni piazzamenti a Wimblodon e USO, per cui non mi pare immeritevole della sua classifica. Fossero sempre costanti su i loro massimi livelli sarebbero in top ten.
Cobolli semplicemente indecente
Definire “altri” prego, ossia gente triste divani sta, la cui unica gioia è andare contro ai propri connazionali per alimentare il proprio ego fatto di sicumere convinzioni.
Questi sono gli “altri” qua presenti sul foro.
Flavio sta servendo così così e, soprattutto, non ha lunghezza di palla. Tira forte ma spesso poco oltre la riga del servizio. Blocxx sta giocando meglio, bisogna ammetterlo, e in tutti i settori di gioco, dal servizio alla precisione coi colpi da fondo e anche nelle incursioni a rete, piuttosto frequenti per il gioco su terra. La partita non è finita, però già nel turno precedente Flavio aveva destato qualche perplessità, poi attenute dalla solita enorme carica agonistica. Ma non aveva giocato in modo lineare, bensì a fiammate. 8 wins e 20 ufs la dicono lunga, al contrario del suo giovanissmo avversario che ha numeri ben più positivi. Quanto a Lorenzo, deve di nuovo ricordare chi sia il top ten fra i due e essere più aggressivo. Quando lo fa il punto se lo prende sempre. Come dice Tartarini, vallo a prendere tu, prendi in mano il gioco…cosa che non sempre gli riesce anche perchè non sempre ci prova. La ruggine da mancanza partite si vede, non tanto nei colpi quanto nella riluttanza a prendere subito l’iniziativa.
@ Joe (#4588112)
E come farebbe a non averne? Dice cose che si direbbero a uno junior, non a un professionista da 6 anni
@ Joe (#4588112)
E come farebbe a non averne? Dice cose che si direbbero a uno junior, non a un professionista da 6 anni
Comunque sulla classifica di Cobolli e Darderi altri hanno avuto dubbi anche prima, un pò troppo in su?
Sono d’accordo e aggiungo che il cugino oggi sconfitto da Fonseca è più o meno pericoloso come Vacherot. Per me sono due tennisti tosti che fanno sudare le cosiddette sette camicie anche ai più bravi !
Cobolli mi lascia sempre molto perplesso come atteggiamento. Poi ogni tanto azzecca un torneo che ti fa pensare che potrebbe davvero ambire alla top 10. Però spesso è nervoso e strappa i colpi facendo una marea di gratuiti. La continuità ancora è una chimera. Secondo me ha bisogno di un lavoro mentale molto approfondito. Altrimenti si autolimita alla Rublev dei giorni peggiori.
eh niente…mi sa che purtroppo oggi Flavio va a casa.. Oggi il belga è tarantolato… 😕
Ma Musetti non aveva preso un coach nuovo? Perche’ vedo sempre il solito film, non è piu’ giustificabile dopo 6 anni di atp entrare in campo con l’ansia come se fosse la prima partita da pro. È evidente che non ha nessuno che lo aiuti a cambiare questa cosa, anzi forse gliela acuiscono con i soliti incitamenti che si danno a uno juniores
Muso sta dimostrando che al 100% su questi campi Vacherot se lo mangerebbe a colazione, pranzo e cena. Spero che su questo, troll a parte, si sia tutti d’accordo.
Ma paga ancora l’infortunio e si sapeva che il rientro sarebbe stato duro. Forza Lorenzo
Per Musetti questa è la partita più difficile. Se scavalla questa secondo me arriva in semifinale. Si vede che manca fiducia e confidenza.
ho la sensazione che Bertolucci abbia qualche perplessità sui suggerimenti di Tartarini….
Mi sa che Flavio si porta ancora dietro le ruggini e la Coppa Davis dell’anno scorso vinta si prepara bene il punto e poi affossa in rete
Per me non c’è alcun problema, posso venirti incontro, ma magari ci sarà pure chi si sta vedendo Flavio e non Lorenzo e potrà accadere l’esatto contrario, ossia che scriva commenti sul match di Lorenzo e non è che possiamo ammutolire tutti 🙂
Se ci sono quindi di queste esigenze è meglio come dici tu, ossia di non stare a leggere qui post che commentino quasi in diretta gli accadimenti su tali match !
Mi sa che Flavio si porta dietro le ruggini ancora nella coppa Davis vinta l’anno scorso
Insomma, Annie, mi sembra che sbagli bersaglio: se c’è uno sport dove, tutto sommato, “tanti sono chiamati, pochi sono gli eletti” credo sia proprio il tennis. Quante migliaia di ragazzini giocano in Italia, con diverse aspettative (ma spendendo un sacco di soldi, nel calcio, per esperienza personale, basta che tu abbia un po’ di fisico, ti danno tutto gratis e ti vengono pure a prendere a casa), con la prospettiva che forse un centinaio entrerà nei primi 1000 (quindi tennis professionistico, con oneri e pochi ritorni) forse una trentina entrerà nei primi 200 (quindi non diventerà ricco, ma almeno se la caverà), una decina nei primi 80 (diventerà quasi ricco) e 2 o 3 nei primi 10 (diventerà ricchissimo).
Per fare i tennisti o si è ricchi di famiglia (come Fognini, Nardi o Zeppieri) o hai il papà o lo zio o l’amico di papà allenatore (Cobolli, Darderi, Sonego, Berrettini, Arnaldi, Bellucci) oppure sei una bestia da lavoro (Sinner, Musetti), degli altri non conosco approfonditamente la genealogia, ma scommetto che non si esce dalle due prime categorie.
Un mediocre calciatore di serie B guadagna più di un top100, non deve scegliersi l’allenatore ed il preparatore atletico, gli pagano anche le bollette o l’affitto, e, qualche volta, gli trovano pure la fidanzata.
Come si fa a denigrare un giovane tennista, credo che si deve provare lo stesso ripsetto per Alcaraz e Sinner che per il numero 2500, perchè, a differenza dei primi due, se li sognerà i loro guadagni.
Il diritto di Flavio quando deve accelerare é una banca di gratuiti per Alexander blocksy
@ antoniov (#4588093)
Ok ma meglio che non legga più nulla non vorrei spoilerate, se non lo faranno neppure Pero e Bertolucci posso vedermi Flavio in replica.
Per quanto riguarda Musetti il monegasco era uno degli avversari più ostici che gli potesse capitare, è bravo gioca bene e poi in casa si gasa ancora di più. Ci vorrà una versione super di Musetti per portarla a casa soprattutto dovrà stare bene.
Cobolli attualmente non vale nemmeno la top 50
A Cobolli dovrebbero consigliare innanzitutto di mettersi cappellino chiaro e non indossare completi neri che attirano i raggi solari. Poi se sei in un periodo che non ti entra il diritto inutile sparare su ogni colpo ma cercare di addomesticare la pallina sbagliando il meno possibile in attesa di momenti migliori.
A Cobolli dovrebbero consigliare innanzitutto di mettersi cappellino chiaro e non indossare completi neri che attirano i raggi solari. Poi se sei in un periodo che non ti entra il diritto inutile sparare su ogni colpo ma cercare di addomesticare la pallina sbagliando il meno possibile in attesa di momenti migliori.
Intanto hanno iniziato i nostri ragazzi; Flavio Cobolli che è già purtroppo sotto di un break e Lorenzo Musetti.
Forza ragazzi !
Ciao, giuro ho letto il tuo scritto 4 volte. Avrei tanti punti che vorrei approfondire ma diciamo che me ne preme uno, quello sui giovani disorientati.
Giovani che non sanno che fare della propria vita (sfiducia, mancanza di riferimenti, quel che vuoi… Si apre un capitolo enorme qui) contro giovani che giocano un match e si ritrovano in tasca tanto quanto i primi non vedono in 10 anni di lavoro. Questo dal punto schifosamente terra terra.
Andiamo oltre: i giovani (disorientati, parola tua sempre) che hanno la fortuna di fare un match hanno anche il privilegio di vedere/confrontarsi con altri giocatori, coach, ecc.. insomma frequentazioni di sostanza. Più di uno, ha raccontato che conoscere e parlare con Nole (e credimi, sempre piaciuto da quando ha debuttato 25 anni fa), gli ha aperto una visione.
Quindi, di cosa stai faneticando di grazia??? 🙂
P.S.: per quel che riguarda i nazionalismi beceri: parlo per me: sono scuola Walden tutta la vita. È il movimento che conta (bestemmio: a me Bellucci e Musetti stanno altamente sui così. Ma certo non gli tifo contro se non giocano contro I miei preferiti)
P.S.2. nessuno insulta nessuno seriamente di giocatori (spero). Si gioca e si scherza per lo più ctedo
Sinceramente, nell’attuale parco tennistico non vedo chi nel breve-medio periodo possa scalzare il predominio di Jannik e Carlitos o quanto meno quello di uno dei due, perchè sono due autentici fuoriclasse !
Questo è il mio opinabile imparziale pensiero che magari tra qualche anno potrà anche cambiare.
Da sostenitore di Jannik spero invece che sia Lui a prevalere nel futuro confronto con Carlitos, ma su questo forse sono molto più bravi di me coloro i quali possono anche fare pronostici giovandosi della “magica” sfera di cristallo 🙂
Non ho buone sensazioni sul match di Musetti contro Vacherot, l’italiano ha già dimostrato in passato di poter perdere e anche malamente contro giocatori sulla carta inferiori, anche sulla sua superficie preferita…
Ma non prendertela , io scrivo su questo social da più di 10 anni era la preistoria dell’Italtennis tutto sulle spalle di Fognini e Seppi numeri 30 e Lorenzi 40 e ne ho viste di queste simpatiche sfottiture. Se fai vedere che te la sei presa non mollano. Fatti una risata perché la battuta oltretutto è bella dai.
Ma dai. Solo perché ci permettiamo di dire che Korda spreca il talento, o Nardi (e chi accosta i due prende una cantonata monumentale). I giovani ce l’avrebbero anche, almeno nello sport, la cazzima e l’attitudine al sacrifico. Lo sport moderno ne richiede forse più di quello di qualche mitizzato decennio fa, dove potevi permetterti anche di vivere, nel frattempo.
Semplicementi non ci sono attualmente ragazzi che siano contemporaneamente sani e forti e determinati. Ma è solo un caso. Nè crisi di vocazioni, nè di talento o sindromi del bimbominkia. Magari arriva un Kuamé e spazza via tutti, possibilissimo.
Posso dire? I promettenti “pericolosi” vi fanno paura, quelli che si impegnano ma non brillano per continuità li prendete di mira e sfottete…insomma, leggendo ultimamente i commenti di LT si ha un’impressione di scarsa obiettività e ancor minore realismo: il momento storico è quello che è e non solo per il tennis, i giovani in generale sono tendenzialmente sconcertati, più difficile trovare propensione al sacrificio e motivazioni che appartenevano ai campioni anche solo di due generazioni fa…quindi lascerei da parte i “desiderata” troppo ottimistici e valorizzerei di più i giovani che dimostrano almeno buona volontà, senza affossarli solo perché in prospettiva possono infastidire Sinner…tutto questo se vogliamo continuare a trovare stimoli in questo sport, al di là di trionfalismi patriottici: perché se gli stadi continueranno a svuotarsi con le desolanti visioni offerte dalla primavera americana bisognerà incominciare a preoccuparsi…quanto a Fonseca, temo che il suo gioco venga confuso col suo aspetto esteriore, che oggettivamente non evoca quell’atletismo che spesso si associa al campione tonico e carismatico: ma poi dispone di ottimi fondamentali, di un dritto con cui all’occasione riesce ad accelerare con potenza ed efficacia e di un rovescio solido e competitivo…è il tennis “moderno” che serve a vincere? Credo di sì, ammesso che l’eccesso di modernità garantisca sempre la vittoria…e posso dire? Solo in Alcaraz, esemplare ormai raro di campione “di potenza ma non solo”, vedo per esempio quel “girarsi sul dritto” per affondare in lungolinea, tanto caro persino a Roger che garantisce vincenti ma sembra ormai quasi totalmente in disuso
Certo ma solo se incontra me.