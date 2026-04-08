Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Zverev si salva a Monte-Carlo, Sinner lascia il doppio: il tedesco rimonta Garin, l’azzurro si concentra sul singolare. In campo Cobolli e Musetti (LIVE)

Giornata intensa al Masters 1000 di Monte-Carlo, dove Alexander Zverev ha evitato per un soffio una clamorosa eliminazione all’esordio, mentre Jannik Sinner ha deciso di rinunciare al torneo di doppio per concentrarsi interamente sul cammino in singolare.

Il tedesco ha vissuto un debutto da brividi contro Cristian Garin, chiudendo con una sofferta vittoria per 4-6, 6-4, 7-5 dopo quasi tre ore di partita. Un match complicatissimo, in cui Zverev ha dovuto scavare a fondo per uscire da una situazione che nel terzo set sembrava ormai disperata.

Dopo aver perso il primo parziale, il numero uno tedesco era riuscito a reagire nel secondo, riportando la sfida in equilibrio e trascinandola al set decisivo. Ma proprio lì Garin aveva preso completamente in mano la partita, salendo rapidamente sul 4-0 con un doppio break di vantaggio e mettendo Zverev con le spalle al muro.

Nel momento più delicato, però, il tedesco ha trovato la forza per riaccendersi. Zverev ha cominciato una rimonta impressionante, strappando per tre volte il servizio al cileno nel set finale. Decisivo soprattutto il break ottenuto quando Garin stava servendo per chiudere l’incontro: da lì in avanti l’inerzia è cambiata definitivamente, con il tedesco capace di completare la rimonta e prendersi un successo pesantissimo.

Una vittoria che gli permette di avanzare agli ottavi di finale, dove troverà il belga Zizou Bergs, anche lui protagonista di un torneo fin qui molto positivo.

Se Zverev ha dovuto sudare fino all’ultimo, Jannik Sinner ha invece preso una decisione importante fuori dal campo. L’azzurro, che aveva sorpreso tutti iscrivendosi al tabellone di doppio insieme proprio a Zizou Bergs, ha scelto di ritirarsi dalla competizione in coppia con il belga.

Sinner e Bergs non disputeranno quindi il match di ottavi di finale previsto contro Andreozzi / Guinard. Una scelta che appare del tutto logica considerando il dispendio di energie con cui l’italiano era arrivato a Monte-Carlo dopo il trionfo nel Sunshine Double e soprattutto il peso che il torneo del Principato può avere nella corsa al numero 1 del mondo.

Sia Sinner sia Bergs sono ancora in corsa nel tabellone di singolare e saranno impegnati giovedì nei rispettivi incontri di terzo turno. Una situazione che ha evidentemente spinto entrambi a non aggiungere ulteriore fatica a una settimana già molto impegnativa.

Masters 1000 Monte Carlo Monte Carlo, Monaco · 08 Aprile 2026 ☀ 13°C Prevalentemente soleggiato · Max 19°C PIOGGIA 0% VENTO Leggero CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 2° Turno — 08 Aprile 12:00 ☀ 18° 0% 13:00 ☀ 18° 0% 14:00 ☀ 19° 0% 15:00 ☀ 19° 0% 16:00 ☀ 19° 0% 17:00 ☀ 18° 0% 18:00 ☀ 18° 0% 19:00 ☀ 18° 0% ▶ Programma del giorno — 08 Aprile ♂ ATP Singles · Tabellone Principale 2° Turno MD · Second Round 2° Turno MD ☀ Soleggiato · 0% pioggia

♂ ATP 2° Turno MD

🏈 Terra Rossa

Court Rainier III – ore 11:00

Daniil Medvedev vs Matteo Berrettini



ATP Monte-Carlo Daniil Medvedev [7] Daniil Medvedev [7] 0 0 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 0-3 → 0-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 D. Medvedev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-5 → 0-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-3 → 0-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 D. Medvedev 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Cristian Garin vs Alexander Zverev



ATP Monte-Carlo Cristian Garin Cristian Garin 6 4 5 Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 4 6 7 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-6 → 5-7 C. Garin 0-15 0-30 df 0-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Garin 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 4-2 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Garin 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Garin 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 C. Garin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 4-4 C. Garin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Felix Auger-Aliassime vs Marin Cilic



ATP Monte-Carlo Felix Auger-Aliassime [6] Felix Auger-Aliassime [6] 7 6 Marin Cilic Marin Cilic 6 3 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-2 → 5-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Cilic 0-40 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-4 → 5-5 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Cilic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Lorenzo Musetti vs Valentin Vacherot



ATP Monte-Carlo Lorenzo Musetti [4] Lorenzo Musetti [4] 6* 6 Valentin Vacherot Valentin Vacherot 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 V. Vacherot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 V. Vacherot 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 V. Vacherot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court des Princes – ore 11:00

Andrey Rublev vs Zizou Bergs



ATP Monte-Carlo Andrey Rublev [13] Andrey Rublev [13] 4 1 Zizou Bergs Zizou Bergs 6 6 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Rublev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-4 → 4-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Joao Fonseca vs Arthur Rinderknech



ATP Monte-Carlo Joao Fonseca Joao Fonseca 7 4 6 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 5 6 3 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rinderknech 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 4-6 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 3-5 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Fonseca 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 4-2 → 4-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Corentin Moutet vs Casper Ruud



ATP Monte-Carlo Corentin Moutet Corentin Moutet 5 3 Casper Ruud [9] Casper Ruud [9] 7 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 C. Moutet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Flavio Cobolli vs Alexander Blockx



ATP Monte-Carlo Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 3 3 Alexander Blockx Alexander Blockx 6 6 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Blockx 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Blockx 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Blockx 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court EA de Massy – ore 11:00

Jiri Lehecka vs Alejandro Tabilo



ATP Monte-Carlo Jiri Lehecka [11] Jiri Lehecka [11] 4 7 6 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 6 6 3 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 4-4* ace 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 6-6 A. Tabilo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Francisco Cerundolo vs Tomas Machac



ATP Monte-Carlo Francisco Cerundolo [16] Francisco Cerundolo [16] 6 3 Tomas Machac Tomas Machac 7 6 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Machac 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 df 6-6 → 6-7 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Machac 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 3-3 → 3-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-0 → 2-1 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Tomas Martin Etcheverry vs Terence Atmane



ATP Monte-Carlo Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 3 6 6 Terence Atmane Terence Atmane 6 3 2 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 T. Atmane 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-30 2-4 → 2-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Atmane 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Fabian Marozsan vs Hubert Hurkacz



ATP Monte-Carlo Fabian Marozsan • Fabian Marozsan 0 2 0 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 15 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Marozsan 0-15 0-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 9 – ore 11:00

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Alexander Erler / Lucas Miedler



ATP Monte-Carlo Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 4 5 Alexander Erler / Lucas Miedler Alexander Erler / Lucas Miedler 6 7 Vincitore: Erler / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert



ATP Monte-Carlo Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin 6 6 10 Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert 4 7 4 Vincitore: Nys / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 R. Arneodo / Herbert 1-0 1-1 df 1-2 df 1-3 1-4 2-4 2-5 2-6 2-7 3-7 3-8 4-8 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Arneodo / Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Arneodo / Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 4-4 → 4-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Arneodo / Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 R. Arneodo / Herbert 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-2 → 3-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 R. Arneodo / Herbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 R. Arneodo / Herbert 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Arneodo / Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Arneodo / Herbert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 R. Arneodo / Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic

