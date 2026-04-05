Challenger Menorca, Barletta, San Luis Potosi, Sao Lepoldo, Miyazaki: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

05/04/2026 09:01
Raul Brancaccio - Foto Daniel Kondarcuik
CHALLENGER Barletta (🇮🇹 Italia) – Finale, terra battuta

CAMPO LAPIETRA (CENTRALE) Dalle 15:00 italiane
15:00 Ribecai M. 🇮🇹 vs Neumayer L. 🇦🇹
Michele Ribecai
6
3
3
Lukas Neumayer
2
6
6
Vincitore: Neumayer
CHALLENGER Menorca (🇪🇸 Spagna) – Finale, terra battuta

Centre Court – ore 12:00
Alex Martinez ESP vs Raul Brancaccio ITA
Alex Martinez
1
4
Raul Brancaccio
6
6
Vincitore: Brancaccio
CHALLENGER San Luis Potosi (🇲🇽 Messico) – Finale, terra battuta

Estadio – ore 00:00
James Duckworth AUS vs Nicolas Mejia COL
James Duckworth [1]
6
2
Nicolas Mejia [3]
7
6
Vincitore: Mejia
CHALLENGER Miyazaki (🇯🇵 Giappone) – Finale, cemento

CENTER COURT – ore 05:00
Liam Broady GBR vs Harry Wendelken GBR
Liam Broady
3
6
6
Harry Wendelken [7]
6
2
2
Vincitore: Broady
CHALLENGER Sao Leopoldo (🇧🇷 Brasile) – Finale, terra battuta

Quadra Central – ore 16:00
Facundo Diaz Acosta ARG vs Hugo Dellien BOL
Facundo Diaz Acosta [7]
5
6
6
Hugo Dellien [2]
7
2
4
Vincitore: Diaz Acosta
