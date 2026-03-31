Masters 1000 Monte Carlo: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

31/03/2026 09:08 7 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

🎾 ATP MASTERS 1000

🇲🇨 MONTE-CARLO 2026

CLAY COURT • ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 🇲🇨

05 -12 APRILE 2026

MAIN DRAW (56 GIOCATORI)

1ALCARAZ, Carlos ⭐ 🇪🇸 #1
2SINNER, Jannik 🇮🇹 ⭐ #2
3DJOKOVIC, Novak OUT 🇷🇸 #3
4ZVEREV, Alexander ⭐ 🇩🇪 #4
5MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ⭐ #5
6DE MINAUR, Alex ⭐ 🇦🇺 #6
7FRITZ, Taylor OUT 🇺🇸 #7
9AUGER-ALIASSIME, Felix ⭐ 🇨🇦 #9
10BUBLIK, Alexander ⭐ 🇰🇿 #10
MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 #11
MENSIK, Jakub 🇨🇿 #12
RUUD, Casper 🇳🇴 #13
DRAPER, Jack OUT 🇬🇧 #14
COBOLLI, Flavio 🇮🇹 #15
KHACHANOV, Karen 🇷🇺 #16
RUBLEV, Andrey 🇷🇺 #17
DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 #19
CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 #20
DARDERI, Luciano 🇮🇹 #21
TIAFOE, Frances 🇺🇸 #22
LEHECKA, Jiri 🇨🇿 #23
GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 #25
VACHEROT, Valentin 🇲🇨 #26
RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 #28
NORRIE, Cameron 🇬🇧 #29
ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 #31
FILS, Arthur 🇫🇷 #32
MOUTET, Corentin 🇫🇷 #33
HUMBERT, Ugo 🇫🇷 #34
FONSECA, Joao 🇧🇷 #35
MUNAR, Jaume 🇪🇸 #36
KORDA, Sebastian OUT 🇺🇸 #37
DIALLO, Gabriel 🇨🇦 #38
SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 #39
TABILO, Alejandro 🇨🇱 #40
DIMITROV, Grigor 🇧🇬 #42
TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 #43
POPYRIN, Alexei 🇦🇺 #45
MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 #46
BERGS, Zizou 🇧🇪 #47
HURKACZ, Hubert PR 🇵🇱 #47
MANNARINO, Adrian 🇫🇷 #48
BORGES, Nuno 🇵🇹 #49
MACHAC, Tomas 🇨🇿 #50
CILIC, Marin 🇭🇷 #51

📋 ALTERNATES MAIN DRAW

IN 1. Atmane, Terence 🇫🇷 #52
IN 2. Baez, Sebastian 🇦🇷 #53
IN 3. Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 #54
IN 4. Altmaier, Daniel 🇩🇪 #55
5. Fucsovics, Marton 🇭🇺 #56
6. Majchrzak, Kamil 🇵🇱 #57
7. Kecmanovic, Miomir 🇷🇸 #58
8. van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 #59
9. Royer, Valentin 🇫🇷 #60
10. Zhang, Zhizhen 🇨🇳 PR #60

QUALIFICAZIONI (24 GIOCATORI)

BAEZ, Sebastian OUT 🇦🇷 #52
ATMANE, Terence OUT 🇫🇷 #53
ALTMAIER, Daniel OUT 🇩🇪 #55
QUINN, Ethan 🇺🇸 #56
MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 #57
MPETSHI PERRICARD, Giovanni OUT 🇫🇷 #59
KOPRIVA, Vit 🇨🇿 #60
NAVONE, Mariano 🇦🇷 #61
SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 #62
BUSE, Ignacio 🇵🇪 #63
HANFMANN, Yannick 🇩🇪 #64
VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 #65
UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 #66
BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 #68
CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 #71
CAZAUX, Arthur 🇫🇷 #73
NAVA, Emilio 🇺🇸 #74
DZUMHUR, Damir 🇧🇦 #76
STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 #78
SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 #79
COMESANA, Francisco 🇦🇷 #82
SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 #84
BLOCKX, Alexander 🇧🇪 #88
BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 #89

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

IN 1. Muller, Alexandre 🇫🇷 #90
IN 2. de Jong, Jesper 🇳🇱 #91
IN 3. Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 #92
IN 4. Vukic, Aleksandar 🇦🇺 #93
5. Garin, Cristian 🇨🇱 #95
6. Hijikata, Rinky 🇦🇺 #98
7. Arnaldi, Matteo 🇮🇹 #101
8. Bonzi, Benjamin 🇫🇷 #103
9. Taberner, Carlos 🇪🇸 #104
10. Van Assche, Luca 🇫🇷 #106

🇮🇹 Italiani evidenziati
⭐ Top 10 Seeds

PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato

🇲🇨 ATP MASTERS 1000 MONTE-CARLO 2026
Clay Court • Roquebrune-Cap-Martin • Aprile 2026

VERSIONE 3 – AGGIORNATA

TAG: ,

7 commenti

JOA20 (Guest) 31-03-2026 13:08

Scritto da zedarioz
Berrettini è WC quindi c’è un altro ingresso tra gli alternates delle quali

Ufficialmente è ancora iscritto alle quali. Non so se sperare che Arnaldi entri o che faccia bene a Bucarest

zedarioz 31-03-2026 12:50

Berrettini è WC quindi c’è un altro ingresso tra gli alternates delle quali

Tiger Woods (Guest) 31-03-2026 12:40

Ahia Draper…

NonSoloSinner (Guest) 31-03-2026 11:18

Su Jannik ho pochi dubbi, ha tutto per vincere anche su terra, personalmente mi aspetto un Musetti al top, dopo due mesi di stop per l’ennesimo infortunio e speriamo che finisca la “sfiga” come dice lui, e poi Cobolli, Darderi, Berrettini… ne abbiamo davvero tanti in grado di competere con chiunque

LiveTennis.it Staff 31-03-2026 10:32

@ JannikUberAlles (#4584126)

Non si sono iscritti. Il 1000 di Monte Carlo è l’unico Masters 1000 senza iscrizione obbligatoria….

Luciano65 (Guest) 31-03-2026 10:30

Scritto da JannikUberAlles
@REDAZIONE: ma il #8 e il #18 della classifica…
…che fine hanno fatto?

Vado a indovinare… forse essendo l’unico 1000 non obbligatorio non si erano eanche iscritti. Mi sembra si tratti di Shelton e Paul.

JannikUberAlles 31-03-2026 10:22

@REDAZIONE: ma il #8 e il #18 della classifica…

…che fine hanno fatto?

