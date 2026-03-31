Masters 1000 Monte Carlo: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

31/03/2026 09:08
🎾 ATP MASTERS 1000
🇲🇨 MONTE-CARLO 2026
CLAY COURT • ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 🇲🇨
05 -12 APRILE 2026
MAIN DRAW (56 GIOCATORI)
|1ALCARAZ, Carlos ⭐
|🇪🇸 #1
|2SINNER, Jannik 🇮🇹 ⭐
|#2
|3
|🇷🇸 #3
|4ZVEREV, Alexander ⭐
|🇩🇪 #4
|5MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ⭐
|#5
|6DE MINAUR, Alex ⭐
|🇦🇺 #6
|7
|🇺🇸 #7
|9AUGER-ALIASSIME, Felix ⭐
|🇨🇦 #9
|10BUBLIK, Alexander ⭐
|🇰🇿 #10
|MEDVEDEV, Daniil
|🇷🇺 #11
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 #12
|RUUD, Casper
|🇳🇴 #13
|🇬🇧 #14
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|#15
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 #16
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 #17
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 #19
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 #20
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|#21
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 #22
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 #23
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 #25
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 #26
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 #28
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 #29
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 #31
|FILS, Arthur
|🇫🇷 #32
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 #33
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 #34
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 #35
|MUNAR, Jaume
|🇪🇸 #36
|🇺🇸 #37
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 #38
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 #39
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 #40
|DIMITROV, Grigor
|🇧🇬 #42
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 #43
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 #45
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 #46
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 #47
|HURKACZ, Hubert PR
|🇵🇱 #47
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 #48
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 #49
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 #50
|CILIC, Marin
|🇭🇷 #51
📋 ALTERNATES MAIN DRAW
|IN 1. Atmane, Terence 🇫🇷
|#52
|IN 2. Baez, Sebastian 🇦🇷
|#53
|IN 3. Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷
|#54
|IN 4. Altmaier, Daniel 🇩🇪
|#55
|5. Fucsovics, Marton 🇭🇺
|#56
|6. Majchrzak, Kamil 🇵🇱
|#57
|7. Kecmanovic, Miomir 🇷🇸
|#58
|8. van de Zandschulp, Botic 🇳🇱
|#59
|9. Royer, Valentin 🇫🇷
|#60
|10. Zhang, Zhizhen 🇨🇳 PR
|#60
QUALIFICAZIONI (24 GIOCATORI)
|🇦🇷 #52
|🇫🇷 #53
|🇩🇪 #55
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 #56
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 #57
|🇫🇷 #59
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 #60
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 #61
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|#62
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 #63
|HANFMANN, Yannick
|🇩🇪 #64
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 #65
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 #66
|BERRETTINI, Matteo 🇮🇹
|#68
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 #71
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 #73
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 #74
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 #76
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 #78
|SPIZZIRRI, Eliot
|🇺🇸 #79
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 #82
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 #84
|BLOCKX, Alexander
|🇧🇪 #88
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 #89
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|IN 1. Muller, Alexandre 🇫🇷
|#90
|IN 2. de Jong, Jesper 🇳🇱
|#91
|IN 3. Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸
|#92
|IN 4. Vukic, Aleksandar 🇦🇺
|#93
|5. Garin, Cristian 🇨🇱
|#95
|6. Hijikata, Rinky 🇦🇺
|#98
|7. Arnaldi, Matteo 🇮🇹
|#101
|8. Bonzi, Benjamin 🇫🇷
|#103
|9. Taberner, Carlos 🇪🇸
|#104
|10. Van Assche, Luca 🇫🇷
|#106
🇮🇹 Italiani evidenziati
⭐ Top 10 Seeds
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato
7 commenti
Ufficialmente è ancora iscritto alle quali. Non so se sperare che Arnaldi entri o che faccia bene a Bucarest
Berrettini è WC quindi c’è un altro ingresso tra gli alternates delle quali
Ahia Draper…
Su Jannik ho pochi dubbi, ha tutto per vincere anche su terra, personalmente mi aspetto un Musetti al top, dopo due mesi di stop per l’ennesimo infortunio e speriamo che finisca la “sfiga” come dice lui, e poi Cobolli, Darderi, Berrettini… ne abbiamo davvero tanti in grado di competere con chiunque
@ JannikUberAlles (#4584126)
Non si sono iscritti. Il 1000 di Monte Carlo è l’unico Masters 1000 senza iscrizione obbligatoria….
Vado a indovinare… forse essendo l’unico 1000 non obbligatorio non si erano eanche iscritti. Mi sembra si tratti di Shelton e Paul.
@REDAZIONE: ma il #8 e il #18 della classifica…
…che fine hanno fatto?