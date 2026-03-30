Masters 1000 Madrid: Rune è iscritto al torneo

Il Mutua Madrid Open ha comunicato via social la lista dei giocatori iscritti per l’edizione 2026, al via il prossimo 20 aprile presso la ormai iconica (seppur da molti discussa) Caja Magica. Essendo questo un evento Masters 1000 obbligatorio, figurano tutti i principali nomi del firmamento al maschile, dall’attuale n.1 Carlos Alcaraz fino al tedesco Struff che chiude lista pubblicata dal torneo dei primi 78 giocatori confermati. C’è una novità interessante: alla posizione n.28 figura anche Holger Rune, fermo dallo scorso ottobre dopo il bruttissimo infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto ad un intervento chirurgico e lunga riabilitazione.

Il danese di settimana in settimana mostra via social foto e video degli importanti progressi del suo percorso di rientro, con allenamenti sempre più intensi in palestra e, da qualche settimana, anche in campo con la racchetta, con discreta potenza negli impatti e spostamenti progressivamente più fluidi e sicuri. Quello di Madrid risulta essere il primo torneo nel quale Rune si è iscritto dopo l’infortunio sofferto a Stoccolma. Vedremo se sarà davvero il rientro in competizione per lo sfortunato tennista danese oppure la data del ritorno in competizione slitterà più avanti. Negli ultimi giorni il suo team non ha fornito alcuna indicazione precisa su di un possibile torneo per il rientro, ma sono girati dei video dove Rune è al Monte Carlo Country Club insieme ad altri giocatori, e non solo come spettatore.

Le ultime notizie dirette dal tennista risalgono al 17 marzo, quando all’interno di un podcast è intervenuto affermando che “È difficile fissare una data per il ritorno alle competizioni, potrebbe essere nella stagione su terra battuta, o quella su erba, o magari dopo questa. Dipende dalle mie sensazioni, riesco a giocare e allenarmi ma penso di aver bisogno ancora di un mese intero di allenamenti e controlli per dire ok, il mio tendine è pronto e il mio fisico anche”.

Non resta che attendere la conferma ufficiale di Rune, sicuramente voglioso di tornare a giocare ma anche consapevole dell’importanza di completare un ciclo di fisioterapia e rafforzamento dopo uno stop così lungo e infortunio davvero grave.

Mario Cecchi