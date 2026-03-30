Internazionali BNL d’Italia 2026: al via martedì 31 marzo la vendita dei biglietti ground

La Federazione Italiana Tennis e Padel comunica che dalle ore 12.00 di domani – martedì 31 marzo 2026 – aprirà ufficialmente la vendita online dei biglietti GROUND per l’edizione 2026 degli Internazionali BNL d’Italia, in programma sui campi del Foro Italico di Roma dal 28 aprile al 17 maggio.

I tagliandi saranno disponibili al seguente link: https://ticketing.internazionalibnlditalia.com/

Agevolazioni per i Tesserati FITP

La Federazione ha previsto – per l’acquisto dei biglietti ground – specifiche scontistiche dedicate ai propri tesserati:

20% di sconto per i possessori di tessera Atleta e Gold (agonista e non agonista)

10% di sconto per i possessori di tessera Socio

10% di sconto per i possessori di tessera eSports

Tutte le informazioni aggiornate sull’evento, sulle modalità di acquisto e sui dettagli organizzativi saranno disponibili sui canali ufficiali della Federazione Italiana Tennis e Padel, su www.fitp.it, www.supertennis.tv e sulla biglietteria ufficiale.