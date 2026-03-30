Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Jannik Sinner a 1190 punti da Carlos Alcaraz
30/03/2026 16:01 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (30-03-2026)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
13590
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
12400
Punti
19
Tornei
3
Best: 2
▲
1
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5205
Punti
22
Tornei
4
Best: 1
▼
-1
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4720
Punti
18
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4265
Punti
22
Tornei
6
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4095
Punti
22
Tornei
7
Best: 5
▲
1
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4000
Punti
26
Tornei
8
Best: 4
▼
-1
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3870
Punti
23
Tornei
9
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3860
Punti
22
Tornei
10
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3610
Punti
24
Tornei
11
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3345
Punti
25
Tornei
12
Best: 9
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2625
Punti
22
Tornei
13
Best: 13
▲
1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2520
Punti
29
Tornei
14
Best: 14
▲
8
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2490
Punti
22
Tornei
15
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2410
Punti
24
Tornei
16
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2400
Punti
24
Tornei
17
Best: 14
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2220
Punti
25
Tornei
18
Best: 11
▲
2
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
2070
Punti
23
Tornei
19
Best: 18
▼
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2050
Punti
33
Tornei
20
Best: 18
▼
-1
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2020
Punti
24
Tornei
21
Best: 8
▲
2
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1915
Punti
21
Tornei
22
Best: 21
▼
-1
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1845
Punti
25
Tornei
23
Best: 23
▲
2
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1831
Punti
23
Tornei
24
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1753
Punti
25
Tornei
25
Best: 4
▲
1
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
1710
Punti
17
Tornei
26
Best: 12
▼
-13
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
1700
Punti
22
Tornei
27
Best: 26
--
0
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1651
Punti
28
Tornei
28
Best: 14
▲
3
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1640
Punti
18
Tornei
29
Best: 4
▼
-1
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
1630
Punti
17
Tornei
30
Best: 21
▼
-1
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1585
Punti
28
Tornei
31
Best: 27
▲
1
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1500
Punti
31
Tornei
32
Best: 31
▲
1
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1403
Punti
26
Tornei
33
Best: 29
▼
-3
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1395
Punti
29
Tornei
34
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1320
Punti
26
Tornei
35
Best: 30
▲
5
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1225
Punti
26
Tornei
36
Best: 33
▲
1
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1175
Punti
26
Tornei
37
Best: 33
▼
-2
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1175
Punti
25
Tornei
38
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1120
Punti
23
Tornei
39
Best: 39
▲
2
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1118
Punti
29
Tornei
40
Best: 24
▼
-1
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1115
Punti
19
Tornei
41
Best: 41
▲
1
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1115
Punti
23
Tornei
42
Best: 23
▼
-6
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1100
Punti
26
Tornei
43
Best: 43
--
0
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1082
Punti
28
Tornei
44
Best: 44
▲
9
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
1058
Punti
26
Tornei
45
Best: 19
▲
2
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1010
Punti
27
Tornei
46
Best: 39
▼
-1
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1010
Punti
26
Tornei
47
Best: 36
▼
-1
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1005
Punti
24
Tornei
48
Best: 30
▲
2
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
995
Punti
29
Tornei
49
Best: 3
▲
2
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
995
Punti
22
Tornei
50
Best: 18
▲
2
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
980
Punti
29
Tornei
51
Best: 49
▲
3
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
977
Punti
20
Tornei
52
Best: 44
▲
3
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
960
Punti
32
Tornei
53
Best: 53
▲
4
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
955
Punti
23
Tornei
54
Best: 3
▼
-5
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
950
Punti
21
Tornei
55
Best: 22
▼
-7
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
930
Punti
21
Tornei
56
Best: 56
--
0
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
926
Punti
25
Tornei
57
Best: 29
▲
2
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
890
Punti
31
Tornei
58
Best: 42
--
0
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
875
Punti
31
Tornei
59
Best: 59
▲
4
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
864
Punti
23
Tornei
60
Best: 29
▲
1
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
860
Punti
31
Tornei
61
Best: 45
▲
3
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
857
Punti
23
Tornei
62
Best: 22
▲
3
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
841
Punti
24
Tornei
63
Best: 35
▼
-1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
810
Punti
25
Tornei
64
Best: 17
▲
3
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
803
Punti
24
Tornei
65
Best: 59
▲
7
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
802
Punti
23
Tornei
66
Best: 43
▲
4
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
790
Punti
30
Tornei
67
Best: 43
▼
-1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
780
Punti
30
Tornei
68
Best: 58
▲
5
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
777
Punti
22
Tornei
69
Best: 69
▲
2
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
776
Punti
27
Tornei
70
Best: 60
▼
-10
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
763
Punti
29
Tornei
71
Best: 54
▼
-2
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
761
Punti
32
Tornei
72
Best: 6
▲
3
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
745
Punti
21
Tornei
73
Best: 63
▲
4
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
740
Punti
27
Tornei
74
Best: 23
▲
2
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
731
Punti
31
Tornei
75
Best: 21
▲
3
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
719
Punti
28
Tornei
76
Best: 45
▲
8
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
716
Punti
25
Tornei
77
Best: 77
▲
25
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
703
Punti
27
Tornei
78
Best: 37
▲
8
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
694
Punti
24
Tornei
79
Best: 67
--
0
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
688
Punti
25
Tornei
80
Best: 9
▲
9
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
685
Punti
24
Tornei
81
Best: 57
▲
34
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
680
Punti
20
Tornei
82
Best: 82
▲
14
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
674
Punti
20
Tornei
83
Best: 74
▼
-2
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
673
Punti
29
Tornei
84
Best: 78
▲
9
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
663
Punti
28
Tornei
85
Best: 54
▲
7
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
661
Punti
32
Tornei
86
Best: 76
▲
1
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
660
Punti
23
Tornei
87
Best: 54
▼
-5
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
659
Punti
26
Tornei
88
Best: 88
▲
29
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
659
Punti
24
Tornei
89
Best: 89
▲
20
Rafael Jodar
ESP, 0
652
Punti
22
Tornei
90
Best: 46
▲
21
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
650
Punti
32
Tornei
91
Best: 6
▼
-23
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
650
Punti
20
Tornei
92
Best: 88
▼
-4
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
649
Punti
26
Tornei
93
Best: 19
▼
-49
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
645
Punti
18
Tornei
94
Best: 38
▼
-4
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
645
Punti
27
Tornei
95
Best: 80
▼
-15
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
640
Punti
29
Tornei
96
Best: 95
▲
1
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
640
Punti
21
Tornei
97
Best: 49
▼
-14
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
639
Punti
28
Tornei
98
Best: 3
▼
-4
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
633
Punti
24
Tornei
99
Best: 71
▼
-8
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
625
Punti
22
Tornei
100
Best: 17
▼
-5
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
624
Punti
20
Tornei
101
Best: 99
▼
-2
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
621
Punti
28
Tornei
102
Best: 62
▼
-4
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
619
Punti
28
Tornei
103
Best: 42
--
0
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
616
Punti
22
Tornei
104
Best: 74
▼
-30
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
615
Punti
30
Tornei
105
Best: 74
▼
-20
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
614
Punti
29
Tornei
106
Best: 106
▲
45
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
607
Punti
28
Tornei
107
Best: 29
▼
-6
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
605
Punti
22
Tornei
108
Best: 101
▼
-3
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
603
Punti
27
Tornei
109
Best: 63
▼
-3
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
601
Punti
25
Tornei
110
Best: 86
▼
-10
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
591
Punti
23
Tornei
111
Best: 110
▼
-1
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
588
Punti
26
Tornei
112
Best: 108
▼
-4
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
585
Punti
13
Tornei
113
Best: 47
--
0
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
580
Punti
30
Tornei
114
Best: 108
▼
-2
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
577
Punti
28
Tornei
115
Best: 107
▲
4
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
571
Punti
31
Tornei
116
Best: 58
▼
-9
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
564
Punti
28
Tornei
117
Best: 112
▼
-1
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
561
Punti
22
Tornei
118
Best: 112
--
0
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
559
Punti
14
Tornei
119
Best: 95
▼
-5
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
536
Punti
30
Tornei
120
Best: 120
▲
3
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
534
Punti
27
Tornei
121
Best: 83
▼
-17
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
533
Punti
20
Tornei
122
Best: 120
▲
2
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
528
Punti
25
Tornei
123
Best: 91
▲
3
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
512
Punti
19
Tornei
124
Best: 120
▼
-4
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
503
Punti
23
Tornei
125
Best: 37
--
0
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
501
Punti
24
Tornei
126
Best: 125
▲
7
Martin Damm
USA, 30-09-2003
499
Punti
24
Tornei
127
Best: 92
▲
2
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
495
Punti
26
Tornei
128
Best: 77
▲
2
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
493
Punti
25
Tornei
129
Best: 16
▲
5
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
493
Punti
22
Tornei
130
Best: 125
▼
-2
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
490
Punti
21
Tornei
131
Best: 26
▼
-10
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
488
Punti
20
Tornei
132
Best: 23
▼
-5
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
486
Punti
27
Tornei
133
Best: 131
▼
-2
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
483
Punti
28
Tornei
134
Best: 102
▼
-12
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
478
Punti
24
Tornei
135
Best: 131
▼
-3
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
462
Punti
27
Tornei
136
Best: 135
▼
-1
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
458
Punti
29
Tornei
137
Best: 137
▲
7
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
457
Punti
29
Tornei
138
Best: 134
▼
-2
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
456
Punti
16
Tornei
139
Best: 72
▲
42
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
453
Punti
18
Tornei
140
Best: 67
▼
-1
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
444
Punti
21
Tornei
141
Best: 132
▼
-4
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
444
Punti
27
Tornei
142
Best: 60
▲
19
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
444
Punti
31
Tornei
143
Best: 115
▲
14
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
443
Punti
25
Tornei
144
Best: 134
▼
-3
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
435
Punti
28
Tornei
145
Best: 137
▼
-3
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
434
Punti
19
Tornei
146
Best: 118
▼
-3
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
26
Tornei
147
Best: 113
--
0
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
430
Punti
21
Tornei
148
Best: 101
▼
-10
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
426
Punti
28
Tornei
149
Best: 102
▼
-3
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
423
Punti
20
Tornei
150
Best: 145
▼
-5
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
414
Punti
15
Tornei
151
Best: 131
▲
40
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
414
Punti
20
Tornei
152
Best: 31
▼
-3
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
406
Punti
19
Tornei
153
Best: 142
▼
-5
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
396
Punti
13
Tornei
154
Best: 96
▼
-2
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
391
Punti
20
Tornei
155
Best: 109
--
0
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
386
Punti
19
Tornei
156
Best: 83
▼
-16
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
383
Punti
21
Tornei
157
Best: 142
▼
-3
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
382
Punti
26
Tornei
158
Best: 64
▼
-8
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
382
Punti
22
Tornei
159
Best: 49
▲
6
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
379
Punti
25
Tornei
160
Best: 79
▼
-1
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
378
Punti
23
Tornei
161
Best: 145
▼
-3
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
377
Punti
24
Tornei
162
Best: 151
▼
-2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
374
Punti
22
Tornei
163
Best: 152
▲
11
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
372
Punti
17
Tornei
164
Best: 133
▼
-2
Colton Smith
USA, 05-03-2003
371
Punti
17
Tornei
165
Best: 125
▼
-2
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
369
Punti
18
Tornei
166
Best: 157
▼
-2
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
366
Punti
23
Tornei
167
Best: 167
▲
6
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
362
Punti
29
Tornei
168
Best: 117
--
0
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
359
Punti
13
Tornei
169
Best: 164
▲
17
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
358
Punti
22
Tornei
170
Best: 123
--
0
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
354
Punti
18
Tornei
171
Best: 168
▲
14
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
354
Punti
30
Tornei
172
Best: 171
▼
-1
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
352
Punti
23
Tornei
173
Best: 24
▼
-7
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
351
Punti
21
Tornei
174
Best: 159
▼
-7
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
350
Punti
22
Tornei
175
Best: 105
▼
-6
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
349
Punti
27
Tornei
176
Best: 147
▼
-1
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
341
Punti
15
Tornei
177
Best: 176
▼
-1
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
341
Punti
26
Tornei
178
Best: 87
▼
-1
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
340
Punti
26
Tornei
179
Best: 7
▼
-23
David Goffin
BEL, 07-12-1990
335
Punti
21
Tornei
180
Best: 103
▼
-8
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
335
Punti
20
Tornei
181
Best: 180
▼
-1
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
334
Punti
33
Tornei
182
Best: 133
--
0
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
331
Punti
25
Tornei
183
Best: 175
--
0
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
331
Punti
34
Tornei
184
Best: 167
--
0
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
328
Punti
28
Tornei
185
Best: 174
▼
-6
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
320
Punti
32
Tornei
186
Best: 180
▲
4
Justin Engel
GER, 01-10-2007
317
Punti
32
Tornei
187
Best: 187
▲
2
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
316
Punti
25
Tornei
188
Best: 16
▲
11
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
316
Punti
25
Tornei
189
Best: 38
▲
11
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
314
Punti
20
Tornei
190
Best: 17
▼
-3
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
314
Punti
30
Tornei
191
Best: 144
▲
6
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
311
Punti
24
Tornei
192
Best: 125
▲
1
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
310
Punti
15
Tornei
193
Best: 99
▲
5
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
306
Punti
20
Tornei
194
Best: 126
▼
-6
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
304
Punti
21
Tornei
195
Best: 195
▲
11
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
303
Punti
29
Tornei
196
Best: 153
▲
13
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
301
Punti
25
Tornei
197
Best: 21
▲
4
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
300
Punti
16
Tornei
198
Best: 125
▲
10
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
298
Punti
23
Tornei
199
Best: 199
▲
15
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
297
Punti
29
Tornei
200
Best: 194
▲
4
Dan Added
FRA, 13-04-1999
297
Punti
32
Tornei
201
Best: 131
▼
-9
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
293
Punti
30
Tornei
202
Best: 123
▼
-7
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
292
Punti
30
Tornei
203
Best: 6
▼
-50
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
290
Punti
18
Tornei
204
Best: 27
▲
1
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
288
Punti
24
Tornei
205
Best: 201
▲
7
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
288
Punti
29
Tornei
206
Best: 205
▲
7
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
287
Punti
35
Tornei
207
Best: 207
▲
3
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
286
Punti
30
Tornei
208
Best: 183
▼
-5
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
285
Punti
25
Tornei
209
Best: 184
▲
10
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
284
Punti
20
Tornei
210
Best: 127
▼
-8
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
37
Tornei
211
Best: 175
▼
-4
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
282
Punti
29
Tornei
212
Best: 187
▼
-1
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
281
Punti
31
Tornei
213
Best: 95
▼
-19
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
280
Punti
27
Tornei
214
Best: 183
▼
-18
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
272
Punti
28
Tornei
215
Best: 196
▲
30
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
271
Punti
26
Tornei
216
Best: 158
▼
-1
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
271
Punti
29
Tornei
217
Best: 216
▲
8
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
268
Punti
31
Tornei
218
Best: 218
▲
5
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
259
Punti
29
Tornei
219
Best: 161
▼
-2
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
258
Punti
21
Tornei
220
Best: 214
▼
-2
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
257
Punti
21
Tornei
221
Best: 12
▼
-43
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
255
Punti
9
Tornei
222
Best: 186
▲
4
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
255
Punti
21
Tornei
223
Best: 220
▼
-2
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
255
Punti
26
Tornei
224
Best: 157
▲
3
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
253
Punti
25
Tornei
225
Best: 220
▼
-5
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
252
Punti
23
Tornei
226
Best: 185
▲
3
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
248
Punti
38
Tornei
227
Best: 227
▲
73
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
244
Punti
26
Tornei
228
Best: 228
▲
20
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
244
Punti
34
Tornei
229
Best: 36
▼
-13
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
242
Punti
15
Tornei
230
Best: 63
▼
-2
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
240
Punti
14
Tornei
231
Best: 177
▲
2
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
238
Punti
31
Tornei
232
Best: 97
▲
12
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
237
Punti
30
Tornei
233
Best: 147
▲
2
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
233
Punti
19
Tornei
234
Best: 142
▲
5
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
233
Punti
30
Tornei
235
Best: 147
▲
1
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
233
Punti
30
Tornei
236
Best: 200
▼
-14
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
231
Punti
24
Tornei
237
Best: 168
▲
1
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
231
Punti
27
Tornei
238
Best: 235
▲
13
Max Houkes
NED, 03-07-2000
231
Punti
31
Tornei
239
Best: 164
▲
7
James McCabe
AUS, 05-07-2003
230
Punti
26
Tornei
240
Best: 240
▲
1
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
229
Punti
29
Tornei
241
Best: 106
▼
-9
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
228
Punti
24
Tornei
242
Best: 242
▲
10
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
228
Punti
27
Tornei
243
Best: 105
▼
-19
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
226
Punti
20
Tornei
244
Best: 235
▲
13
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
223
Punti
26
Tornei
245
Best: 118
▼
-8
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
222
Punti
17
Tornei
246
Best: 210
▼
-3
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
219
Punti
38
Tornei
247
Best: 192
▲
20
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
218
Punti
29
Tornei
248
Best: 191
▼
-14
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
216
Punti
18
Tornei
249
Best: 172
▲
7
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
216
Punti
29
Tornei
250
Best: 250
▲
23
Andres Martin
USA, 07-07-2001
215
Punti
28
Tornei
251
Best: 159
▲
3
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
214
Punti
22
Tornei
252
Best: 201
▲
12
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
214
Punti
24
Tornei
253
Best: 253
▲
19
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
213
Punti
23
Tornei
254
Best: 99
▼
-24
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
213
Punti
21
Tornei
255
Best: 248
▲
3
Henri Squire
GER, 27-09-2000
213
Punti
26
Tornei
256
Best: 228
▲
95
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
211
Punti
16
Tornei
257
Best: 235
▼
-2
Marko Topo
GER, 13-09-2003
210
Punti
20
Tornei
258
Best: 193
▲
11
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
210
Punti
31
Tornei
259
Best: 250
▼
-9
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
209
Punti
29
Tornei
260
Best: 259
▲
5
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
207
Punti
19
Tornei
261
Best: 260
▼
-1
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
206
Punti
33
Tornei
262
Best: 262
▼
-1
Juncheng Shang
CHN, 0
205
Punti
16
Tornei
263
Best: 31
▲
7
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
205
Punti
14
Tornei
264
Best: 264
▼
-5
Diego Dedura
GER, 0
205
Punti
25
Tornei
265
Best: 241
▲
1
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
205
Punti
26
Tornei
266
Best: 142
▼
-17
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
203
Punti
32
Tornei
267
Best: 267
▲
65
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
200
Punti
29
Tornei
268
Best: 197
▼
-15
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
199
Punti
22
Tornei
269
Best: 217
▲
10
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
199
Punti
27
Tornei
270
Best: 270
▲
10
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
198
Punti
27
Tornei
271
Best: 242
▲
19
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
196
Punti
22
Tornei
272
Best: 212
▼
-25
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
196
Punti
24
Tornei
273
Best: 268
▼
-5
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
192
Punti
28
Tornei
274
Best: 274
--
0
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
192
Punti
33
Tornei
275
Best: 138
▼
-33
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
191
Punti
25
Tornei
276
Best: 78
▲
32
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
191
Punti
21
Tornei
277
Best: 271
▼
-6
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
189
Punti
27
Tornei
278
Best: 93
▲
4
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
188
Punti
27
Tornei
279
Best: 182
▲
6
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
187
Punti
23
Tornei
280
Best: 196
▲
23
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
186
Punti
32
Tornei
281
Best: 233
▼
-3
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
185
Punti
24
Tornei
282
Best: 263
▲
4
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
185
Punti
25
Tornei
283
Best: 108
▼
-7
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
184
Punti
24
Tornei
284
Best: 180
▲
3
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
184
Punti
26
Tornei
285
Best: 225
▼
-1
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
181
Punti
14
Tornei
286
Best: 286
▲
2
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
181
Punti
39
Tornei
287
Best: 279
▲
9
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
180
Punti
20
Tornei
288
Best: 123
▼
-26
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
180
Punti
22
Tornei
289
Best: 260
▼
-14
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
180
Punti
40
Tornei
290
Best: 258
▲
1
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
179
Punti
24
Tornei
291
Best: 291
▲
37
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
177
Punti
15
Tornei
292
Best: 289
▼
-3
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
177
Punti
20
Tornei
293
Best: 177
▲
22
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
177
Punti
26
Tornei
294
Best: 240
▲
29
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
177
Punti
29
Tornei
295
Best: 80
▲
2
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
174
Punti
23
Tornei
296
Best: 287
▲
20
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
173
Punti
26
Tornei
297
Best: 212
▼
-4
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
172
Punti
34
Tornei
298
Best: 50
▼
-15
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
171
Punti
12
Tornei
299
Best: 181
▼
-7
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
171
Punti
26
Tornei
300
Best: 181
▲
6
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
170
Punti
26
Tornei
301
Best: 301
--
0
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
170
Punti
27
Tornei
302
Best: 237
▼
-21
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
170
Punti
30
Tornei
303
Best: 121
▼
-4
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
168
Punti
19
Tornei
304
Best: 257
▲
92
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
168
Punti
24
Tornei
305
Best: 208
▲
24
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
168
Punti
26
Tornei
306
Best: 284
▲
1
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
167
Punti
26
Tornei
307
Best: 298
▼
-3
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
166
Punti
23
Tornei
308
Best: 299
▼
-3
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
165
Punti
28
Tornei
309
Best: 168
▼
-11
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
164
Punti
30
Tornei
310
Best: 276
▼
-33
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
163
Punti
23
Tornei
311
Best: 254
▲
2
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
163
Punti
26
Tornei
312
Best: 158
--
0
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
162
Punti
32
Tornei
313
Best: 311
▲
1
Max Basing
GBR, 02-10-2002
161
Punti
19
Tornei
314
Best: 187
▼
-20
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
157
Punti
28
Tornei
315
Best: 315
▲
11
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
157
Punti
22
Tornei
316
Best: 307
▲
11
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
157
Punti
22
Tornei
317
Best: 248
▲
2
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
157
Punti
29
Tornei
318
Best: 301
▼
-1
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
156
Punti
27
Tornei
319
Best: 304
▲
1
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
156
Punti
32
Tornei
320
Best: 302
▼
-2
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
155
Punti
27
Tornei
321
Best: 278
▲
10
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
155
Punti
29
Tornei
322
Best: 322
▲
115
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
155
Punti
32
Tornei
323
Best: 315
▲
2
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
154
Punti
15
Tornei
324
Best: 145
▼
-84
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
153
Punti
12
Tornei
325
Best: 293
▲
12
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
153
Punti
18
Tornei
326
Best: 326
▲
18
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
153
Punti
24
Tornei
327
Best: 283
▲
11
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
153
Punti
28
Tornei
328
Best: 328
▲
57
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
151
Punti
18
Tornei
329
Best: 302
▼
-18
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
151
Punti
27
Tornei
330
Best: 267
▲
18
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
151
Punti
29
Tornei
331
Best: 331
▲
4
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
151
Punti
30
Tornei
332
Best: 324
▼
-2
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
333
Best: 52
▲
10
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
150
Punti
11
Tornei
334
Best: 202
▲
2
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
150
Punti
17
Tornei
335
Best: 333
▼
-2
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
149
Punti
22
Tornei
336
Best: 323
▼
-2
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
148
Punti
27
Tornei
337
Best: 267
▼
-13
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
148
Punti
30
Tornei
338
Best: 116
▼
-16
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
147
Punti
24
Tornei
339
Best: 78
▼
-76
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
146
Punti
27
Tornei
340
Best: 58
▲
111
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
144
Punti
16
Tornei
341
Best: 261
▼
-46
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
144
Punti
24
Tornei
342
Best: 249
▲
3
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
144
Punti
32
Tornei
343
Best: 162
▼
-1
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
143
Punti
21
Tornei
344
Best: 252
▲
2
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
143
Punti
21
Tornei
345
Best: 345
▲
50
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
142
Punti
24
Tornei
346
Best: 116
▲
16
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
142
Punti
26
Tornei
347
Best: 260
▼
-7
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
142
Punti
30
Tornei
348
Best: 339
▲
6
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
142
Punti
32
Tornei
349
Best: 170
▼
-10
James Trotter
JPN, 01-01-1900
141
Punti
20
Tornei
350
Best: 350
▲
39
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
140
Punti
29
Tornei
351
Best: 288
▼
-42
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
139
Punti
20
Tornei
352
Best: 347
▼
-5
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
139
Punti
25
Tornei
353
Best: 171
▼
-51
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
137
Punti
24
Tornei
354
Best: 354
▲
5
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
137
Punti
20
Tornei
355
Best: 340
▼
-14
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
136
Punti
20
Tornei
356
Best: 307
▼
-4
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
136
Punti
21
Tornei
357
Best: 275
▼
-47
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
136
Punti
23
Tornei
358
Best: 158
▼
-5
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
136
Punti
24
Tornei
359
Best: 359
▲
18
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
136
Punti
29
Tornei
360
Best: 341
▼
-4
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
135
Punti
24
Tornei
361
Best: 361
▲
142
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
134
Punti
23
Tornei
362
Best: 344
▼
-7
Florian Broska
GER, 01-01-1998
133
Punti
18
Tornei
363
Best: 347
▼
-5
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
132
Punti
28
Tornei
364
Best: 237
▼
-7
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
131
Punti
19
Tornei
365
Best: 289
▲
3
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
131
Punti
20
Tornei
366
Best: 360
▲
10
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
131
Punti
29
Tornei
367
Best: 319
▼
-46
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
131
Punti
33
Tornei
368
Best: 279
▼
-19
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
131
Punti
34
Tornei
369
Best: 176
▼
-9
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
130
Punti
23
Tornei
370
Best: 330
▼
-9
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
130
Punti
24
Tornei
371
Best: 371
▲
11
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
130
Punti
25
Tornei
372
Best: 353
▼
-9
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
130
Punti
26
Tornei
373
Best: 181
▲
14
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
129
Punti
20
Tornei
374
Best: 374
▲
4
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
129
Punti
23
Tornei
375
Best: 375
▲
24
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
129
Punti
23
Tornei
376
Best: 211
▼
-7
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
128
Punti
21
Tornei
377
Best: 306
▼
-7
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
128
Punti
22
Tornei
378
Best: 366
▼
-3
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
128
Punti
26
Tornei
379
Best: 332
▲
1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
128
Punti
28
Tornei
380
Best: 377
▲
1
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
127
Punti
30
Tornei
381
Best: 268
▼
-15
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
127
Punti
32
Tornei
382
Best: 382
▲
27
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
126
Punti
21
Tornei
383
Best: 243
▼
-33
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
126
Punti
26
Tornei
384
Best: 165
▼
-12
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
125
Punti
3
Tornei
385
Best: 289
▼
-12
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
125
Punti
18
Tornei
386
Best: 336
▼
-12
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
125
Punti
24
Tornei
387
Best: 383
▼
-1
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
124
Punti
26
Tornei
388
Best: 358
▼
-17
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
389
Best: 389
▲
47
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
124
Punti
27
Tornei
390
Best: 342
▲
12
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
124
Punti
29
Tornei
391
Best: 391
▲
39
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
122
Punti
26
Tornei
392
Best: 384
▼
-8
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
122
Punti
27
Tornei
393
Best: 287
▲
61
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
122
Punti
28
Tornei
394
Best: 378
▼
-6
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
121
Punti
20
Tornei
395
Best: 281
▲
24
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
121
Punti
24
Tornei
396
Best: 263
▲
28
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
121
Punti
27
Tornei
397
Best: 55
▼
-7
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
398
Best: 392
▼
-6
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
120
Punti
18
Tornei
399
Best: 153
▼
-35
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
120
Punti
28
Tornei
400
Best: 244
▼
-7
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
120
Punti
29
Tornei
401
Best: 318
▼
-7
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
119
Punti
21
Tornei
402
Best: 295
▼
-5
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
119
Punti
27
Tornei
403
Best: 240
▲
2
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
119
Punti
27
Tornei
404
Best: 361
▼
-37
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
118
Punti
19
Tornei
405
Best: 399
▲
8
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
118
Punti
23
Tornei
406
Best: 395
▼
-6
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
118
Punti
30
Tornei
407
Best: 357
▼
-6
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
117
Punti
18
Tornei
408
Best: 365
▼
-43
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
117
Punti
21
Tornei
409
Best: 409
▲
26
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
117
Punti
26
Tornei
410
Best: 410
▲
23
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
117
Punti
28
Tornei
411
Best: 347
▼
-8
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
412
Best: 356
▼
-1
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
116
Punti
22
Tornei
413
Best: 388
▲
32
Karan Singh
IND, 30-06-2003
116
Punti
27
Tornei
414
Best: 385
--
0
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
115
Punti
26
Tornei
415
Best: 397
▼
-7
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
114
Punti
17
Tornei
416
Best: 416
▼
-10
Thomas Faurel
FRA, 0
114
Punti
26
Tornei
417
Best: 4
▼
-5
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
113
Punti
13
Tornei
418
Best: 346
▲
3
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
113
Punti
31
Tornei
419
Best: 19
▼
-21
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
112
Punti
11
Tornei
420
Best: 29
▼
-29
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
112
Punti
14
Tornei
421
Best: 416
▼
-5
Braden Shick
USA, 24-10-2003
112
Punti
18
Tornei
422
Best: 412
▼
-2
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
112
Punti
25
Tornei
423
Best: 93
▼
-16
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
111
Punti
17
Tornei
424
Best: 160
▲
4
Li Tu
AUS, 27-05-1996
111
Punti
17
Tornei
425
Best: 425
▼
-8
Ognjen Milic
SRB, 0
111
Punti
19
Tornei
426
Best: 222
▲
26
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
111
Punti
24
Tornei
427
Best: 334
▲
15
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
110
Punti
19
Tornei
428
Best: 320
▼
-5
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
110
Punti
24
Tornei
429
Best: 183
▼
-50
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
110
Punti
24
Tornei
430
Best: 347
▼
-5
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
109
Punti
25
Tornei
431
Best: 299
▼
-9
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
109
Punti
29
Tornei
432
Best: 170
▼
-201
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
108
Punti
19
Tornei
433
Best: 427
▼
-6
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
107
Punti
13
Tornei
434
Best: 221
▼
-5
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
107
Punti
17
Tornei
435
Best: 167
▲
6
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
107
Punti
18
Tornei
436
Best: 436
▲
53
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
107
Punti
21
Tornei
437
Best: 315
▼
-19
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
107
Punti
22
Tornei
438
Best: 357
▼
-12
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
107
Punti
27
Tornei
439
Best: 339
▼
-24
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
107
Punti
34
Tornei
440
Best: 383
▼
-30
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
106
Punti
20
Tornei
441
Best: 229
▼
-10
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
105
Punti
26
Tornei
442
Best: 442
▲
25
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
105
Punti
26
Tornei
443
Best: 404
▲
6
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
104
Punti
21
Tornei
444
Best: 440
▼
-4
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
104
Punti
31
Tornei
445
Best: 136
▼
-7
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
103
Punti
20
Tornei
446
Best: 384
▲
2
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
103
Punti
24
Tornei
447
Best: 384
▼
-3
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
103
Punti
25
Tornei
448
Best: 447
▼
-1
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
102
Punti
24
Tornei
449
Best: 449
▲
30
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
101
Punti
25
Tornei
450
Best: 127
--
0
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
101
Punti
28
Tornei
451
Best: 451
▲
6
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
100
Punti
20
Tornei
452
Best: 417
▲
13
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
100
Punti
23
Tornei
453
Best: 315
▲
22
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
99
Punti
19
Tornei
454
Best: 454
▲
6
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
99
Punti
26
Tornei
455
Best: 177
▼
-72
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
99
Punti
27
Tornei
456
Best: 383
▲
7
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
97
Punti
17
Tornei
457
Best: 364
▲
5
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
97
Punti
18
Tornei
458
Best: 458
▲
19
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
97
Punti
21
Tornei
459
Best: 321
--
0
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
97
Punti
24
Tornei
460
Best: 387
▲
9
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
25
Tornei
461
Best: 461
▲
45
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
97
Punti
28
Tornei
462
Best: 424
▼
-4
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
96
Punti
22
Tornei
463
Best: 314
▲
7
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
96
Punti
32
Tornei
464
Best: 39
▼
-18
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
95
Punti
20
Tornei
465
Best: 415
▲
18
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
29
Tornei
466
Best: 211
▲
7
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
94
Punti
11
Tornei
467
Best: 465
▲
7
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
468
Best: 219
▼
-7
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
94
Punti
16
Tornei
469
Best: 206
▲
3
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
94
Punti
16
Tornei
470
Best: 353
▲
23
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
94
Punti
25
Tornei
471
Best: 455
▲
26
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
93
Punti
20
Tornei
472
Best: 340
▲
33
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
93
Punti
25
Tornei
473
Best: 473
▲
9
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
93
Punti
27
Tornei
474
Best: 474
▲
20
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
93
Punti
29
Tornei
475
Best: 318
▼
-20
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
93
Punti
31
Tornei
476
Best: 476
▲
52
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
92
Punti
22
Tornei
477
Best: 368
▼
-9
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
92
Punti
26
Tornei
478
Best: 161
▲
8
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
92
Punti
29
Tornei
479
Best: 424
▲
28
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
91
Punti
28
Tornei
480
Best: 208
▼
-46
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
90
Punti
11
Tornei
481
Best: 455
▼
-15
James Story
GBR, 05-03-2001
90
Punti
23
Tornei
482
Best: 421
▼
-50
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
90
Punti
27
Tornei
483
Best: 470
▲
5
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
89
Punti
14
Tornei
484
Best: 484
▲
1
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
89
Punti
22
Tornei
485
Best: 485
▲
64
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
89
Punti
26
Tornei
486
Best: 476
▲
4
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
89
Punti
33
Tornei
487
Best: 319
▼
-11
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
88
Punti
19
Tornei
488
Best: 449
▲
32
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
88
Punti
23
Tornei
489
Best: 409
▼
-50
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
88
Punti
26
Tornei
490
Best: 433
▲
6
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
491
Best: 491
▲
8
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
87
Punti
19
Tornei
492
Best: 474
--
0
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
87
Punti
23
Tornei
493
Best: 361
▼
-89
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
86
Punti
21
Tornei
494
Best: 453
▼
-41
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
86
Punti
25
Tornei
495
Best: 424
--
0
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
86
Punti
31
Tornei
496
Best: 402
▲
12
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
86
Punti
34
Tornei
497
Best: 299
▼
-17
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
85
Punti
17
Tornei
498
Best: 430
▼
-17
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
85
Punti
18
Tornei
499
Best: 395
▲
68
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
85
Punti
19
Tornei
500
Best: 467
--
0
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
85
Punti
23
Tornei
501
Best: 479
▲
1
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
84
Punti
15
Tornei
502
Best: 238
▲
2
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
84
Punti
20
Tornei
503
Best: 503
▲
60
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
84
Punti
23
Tornei
504
Best: 316
▲
10
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
84
Punti
25
Tornei
505
Best: 457
▼
-4
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
84
Punti
29
Tornei
506
Best: 288
▲
16
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
83
Punti
11
Tornei
507
Best: 416
▼
-51
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
83
Punti
14
Tornei
508
Best: 508
▲
46
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
83
Punti
14
Tornei
509
Best: 373
▼
-25
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
83
Punti
15
Tornei
510
Best: 428
▼
-46
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
83
Punti
18
Tornei
511
Best: 509
▲
55
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
83
Punti
18
Tornei
512
Best: 508
▼
-1
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
83
Punti
23
Tornei
513
Best: 449
▼
-35
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
83
Punti
24
Tornei
514
Best: 514
▲
86
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
82
Punti
19
Tornei
515
Best: 515
▲
14
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
82
Punti
27
Tornei
516
Best: 358
▼
-73
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
81
Punti
20
Tornei
517
Best: 395
▲
21
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
81
Punti
20
Tornei
518
Best: 256
▲
28
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
81
Punti
21
Tornei
519
Best: 519
▲
15
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
81
Punti
26
Tornei
520
Best: 484
▼
-7
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
81
Punti
29
Tornei
521
Best: 477
▲
59
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
81
Punti
33
Tornei
522
Best: 74
▼
-13
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
80
Punti
15
Tornei
523
Best: 387
▼
-36
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
80
Punti
20
Tornei
524
Best: 161
▼
-5
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
79
Punti
8
Tornei
525
Best: 447
▲
22
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
79
Punti
19
Tornei
526
Best: 280
▼
-9
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
79
Punti
21
Tornei
527
Best: 518
▼
-3
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
16
Tornei
528
Best: 493
▼
-1
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
78
Punti
20
Tornei
529
Best: 457
▼
-17
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
78
Punti
24
Tornei
530
Best: 463
▼
-5
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
10
Tornei
531
Best: 381
▼
-8
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
77
Punti
14
Tornei
532
Best: 530
▼
-2
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
77
Punti
17
Tornei
533
Best: 356
▲
4
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
76
Punti
18
Tornei
534
Best: 468
▼
-8
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
76
Punti
20
Tornei
535
Best: 229
▲
10
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
76
Punti
22
Tornei
536
Best: 334
▲
56
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
76
Punti
25
Tornei
537
Best: 451
▼
-6
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
76
Punti
28
Tornei
538
Best: 538
▼
-6
Max Schoenhaus
GER, 0
75
Punti
15
Tornei
539
Best: 372
▼
-24
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
75
Punti
18
Tornei
540
Best: 535
▼
-1
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
75
Punti
19
Tornei
541
Best: 541
▲
7
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
75
Punti
23
Tornei
542
Best: 458
▲
1
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
75
Punti
27
Tornei
543
Best: 543
▲
35
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
75
Punti
29
Tornei
544
Best: 107
▼
-9
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
74
Punti
8
Tornei
545
Best: 418
▼
-47
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
74
Punti
25
Tornei
546
Best: 546
▲
29
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
74
Punti
26
Tornei
547
Best: 496
▼
-3
Niels Visker
NED, 05-10-2001
74
Punti
28
Tornei
548
Best: 433
▲
2
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
73
Punti
24
Tornei
549
Best: 513
▼
-28
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
72
Punti
25
Tornei
550
Best: 477
▲
5
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
71
Punti
19
Tornei
551
Best: 540
▼
-11
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
71
Punti
20
Tornei
552
Best: 296
▼
-10
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
71
Punti
25
Tornei
553
Best: 519
▼
-2
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
71
Punti
27
Tornei
554
Best: 424
▲
3
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
71
Punti
30
Tornei
555
Best: 555
▲
6
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
70
Punti
17
Tornei
556
Best: 545
▲
3
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
70
Punti
22
Tornei
557
Best: 491
▼
-39
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
69
Punti
14
Tornei
558
Best: 483
▼
-2
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
69
Punti
20
Tornei
559
Best: 316
▲
5
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
69
Punti
23
Tornei
560
Best: 552
--
0
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
69
Punti
24
Tornei
561
Best: 462
▲
4
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
69
Punti
33
Tornei
562
Best: 410
▼
-10
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
69
Punti
35
Tornei
563
Best: 37
▼
-72
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
68
Punti
13
Tornei
564
Best: 448
▲
20
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
68
Punti
21
Tornei
565
Best: 537
▼
-24
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
68
Punti
24
Tornei
566
Best: 564
▲
28
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
68
Punti
29
Tornei
567
Best: 99
▲
4
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
10
Tornei
568
Best: 541
▲
4
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
15
Tornei
569
Best: 569
▲
4
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
67
Punti
16
Tornei
570
Best: 277
▼
-2
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
67
Punti
16
Tornei
571
Best: 571
▲
109
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
67
Punti
21
Tornei
572
Best: 572
▲
34
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
67
Punti
24
Tornei
573
Best: 573
▲
4
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
27
Tornei
574
Best: 436
▲
5
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
67
Punti
29
Tornei
575
Best: 548
▼
-6
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
66
Punti
18
Tornei
576
Best: 485
▲
5
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
66
Punti
22
Tornei
577
Best: 542
▼
-7
Karl Poling
USA, 04-08-1999
66
Punti
27
Tornei
578
Best: 469
▲
4
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
65
Punti
10
Tornei
579
Best: 500
▼
-21
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
65
Punti
10
Tornei
580
Best: 191
▲
3
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
11
Tornei
581
Best: 438
▲
27
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
65
Punti
18
Tornei
582
Best: 448
▼
-66
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
65
Punti
20
Tornei
583
Best: 575
▲
6
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
65
Punti
26
Tornei
584
Best: 524
▲
6
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
65
Punti
31
Tornei
585
Best: 585
▲
175
Enzo Aguiard
AUS, 01-01-1900
64
Punti
11
Tornei
586
Best: 586
▲
2
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
64
Punti
26
Tornei
587
Best: 560
▲
6
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
64
Punti
27
Tornei
588
Best: 548
▲
10
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
64
Punti
28
Tornei
589
Best: 451
▲
6
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
11
Tornei
590
Best: 207
▲
6
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
63
Punti
17
Tornei
591
Best: 509
▼
-17
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
63
Punti
18
Tornei
592
Best: 439
▲
27
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
63
Punti
22
Tornei
593
Best: 533
▼
-60
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
63
Punti
25
Tornei
594
Best: 443
▲
13
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
63
Punti
28
Tornei
595
Best: 270
▼
-124
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
62
Punti
7
Tornei
596
Best: 596
▲
9
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
62
Punti
19
Tornei
597
Best: 544
▲
4
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
62
Punti
20
Tornei
598
Best: 598
▲
5
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
62
Punti
24
Tornei
599
Best: 431
▲
5
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
62
Punti
32
Tornei
600
Best: 536
▼
-47
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
61
Punti
9
Tornei
601
Best: 456
▲
111
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
61
Punti
17
Tornei
602
Best: 318
▼
-40
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
61
Punti
19
Tornei
603
Best: 603
▲
168
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
61
Punti
25
Tornei
604
Best: 604
▲
16
Karol Filar
POL, 31-08-1998
60
Punti
23
Tornei
605
Best: 496
▲
5
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
60
Punti
24
Tornei
606
Best: 576
▼
-30
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
60
Punti
27
Tornei
607
Best: 128
▲
4
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
4
Tornei
608
Best: 533
▲
4
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
609
Best: 313
▲
4
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
59
Punti
10
Tornei
610
Best: 285
▼
-11
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
59
Punti
15
Tornei
611
Best: 285
▲
3
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
19
Tornei
612
Best: 587
▼
-25
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
59
Punti
23
Tornei
613
Best: 470
▲
10
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
59
Punti
27
Tornei
614
Best: 614
▲
12
Daniel Siniakov
CZE, 0
58
Punti
14
Tornei
615
Best: 279
▲
12
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
58
Punti
15
Tornei
616
Best: 613
▼
-1
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
617
Best: 465
▲
1
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
58
Punti
18
Tornei
618
Best: 618
▲
111
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
58
Punti
19
Tornei
619
Best: 459
▼
-109
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
58
Punti
19
Tornei
620
Best: 595
▼
-18
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
58
Punti
22
Tornei
621
Best: 447
--
0
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
58
Punti
24
Tornei
622
Best: 517
--
0
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
58
Punti
25
Tornei
623
Best: 502
▲
15
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
58
Punti
25
Tornei
624
Best: 340
▲
99
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
58
Punti
26
Tornei
625
Best: 603
▼
-1
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
58
Punti
39
Tornei
626
Best: 622
▼
-1
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
57
Punti
8
Tornei
627
Best: 627
▲
1
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
57
Punti
17
Tornei
628
Best: 429
▼
-42
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
57
Punti
21
Tornei
629
Best: 526
--
0
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
57
Punti
23
Tornei
630
Best: 515
--
0
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
57
Punti
23
Tornei
631
Best: 631
--
0
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
57
Punti
24
Tornei
632
Best: 535
--
0
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
633
Best: 604
▼
-16
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
56
Punti
16
Tornei
634
Best: 617
▼
-1
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
56
Punti
18
Tornei
635
Best: 634
▼
-1
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
56
Punti
19
Tornei
636
Best: 226
▼
-100
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
55
Punti
8
Tornei
637
Best: 637
▲
14
Tiago Torres
POR, 0
55
Punti
18
Tornei
638
Best: 438
▼
-53
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
55
Punti
18
Tornei
639
Best: 385
▼
-30
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
55
Punti
20
Tornei
640
Best: 640
▲
19
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
55
Punti
25
Tornei
641
Best: 450
▲
7
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
55
Punti
35
Tornei
642
Best: 563
▼
-3
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
643
Best: 638
▼
-2
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
14
Tornei
644
Best: 644
▲
1
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
54
Punti
28
Tornei
645
Best: 540
▲
1
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
54
Punti
28
Tornei
646
Best: 538
▲
3
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
53
Punti
9
Tornei
647
Best: 258
▲
3
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
53
Punti
12
Tornei
648
Best: 628
▼
-11
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
53
Punti
15
Tornei
649
Best: 642
▼
-7
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
53
Punti
18
Tornei
650
Best: 625
▲
2
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
53
Punti
19
Tornei
651
Best: 651
▲
13
Timofei Derepasko
RUS, 0
53
Punti
19
Tornei
652
Best: 520
▼
-9
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
53
Punti
20
Tornei
653
Best: 653
▲
50
Bruno Fernandez
BRA, 0
53
Punti
21
Tornei
654
Best: 654
▲
12
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
53
Punti
26
Tornei
655
Best: 143
▼
-1
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
52
Punti
7
Tornei
656
Best: 584
▼
-1
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
657
Best: 546
▼
-1
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
10
Tornei
658
Best: 181
▼
-23
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
52
Punti
11
Tornei
659
Best: 652
▼
-1
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
52
Punti
20
Tornei
660
Best: 520
▲
24
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
52
Punti
21
Tornei
661
Best: 661
▲
8
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
52
Punti
22
Tornei
662
Best: 660
▼
-2
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
52
Punti
25
Tornei
663
Best: 605
▼
-2
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
52
Punti
26
Tornei
664
Best: 351
▼
-17
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
52
Punti
28
Tornei
665
Best: 665
▼
-3
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
666
Best: 569
▼
-3
James Watt
NZL, 09-06-2000
51
Punti
11
Tornei
667
Best: 432
▼
-76
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
51
Punti
11
Tornei
668
Best: 327
▲
10
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
51
Punti
16
Tornei
669
Best: 667
▼
-2
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
51
Punti
46
Tornei
670
Best: 670
▼
-2
Gavin Young
USA, 0
50
Punti
11
Tornei
671
Best: 290
▼
-31
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
50
Punti
11
Tornei
672
Best: 395
▲
38
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
50
Punti
18
Tornei
673
Best: 588
▲
27
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
50
Punti
19
Tornei
674
Best: 674
▲
20
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
50
Punti
20
Tornei
675
Best: 654
▼
-5
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
50
Punti
23
Tornei
676
Best: 591
▲
5
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
50
Punti
23
Tornei
677
Best: 677
▼
-4
Toufik Sahtali
ALG, 0
50
Punti
28
Tornei
678
Best: 647
▼
-4
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
50
Punti
30
Tornei
679
Best: 339
▼
-3
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
49
Punti
8
Tornei
680
Best: 680
▼
-3
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
12
Tornei
681
Best: 681
▲
17
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
49
Punti
12
Tornei
682
Best: 522
▲
1
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
49
Punti
16
Tornei
683
Best: 671
▼
-12
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
49
Punti
23
Tornei
684
Best: 508
▼
-19
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
49
Punti
24
Tornei
685
Best: 557
▲
10
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
48
Punti
20
Tornei
686
Best: 656
--
0
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
48
Punti
24
Tornei
687
Best: 684
--
0
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
48
Punti
26
Tornei
688
Best: 437
▼
-6
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
48
Punti
27
Tornei
689
Best: 605
▼
-1
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
48
Punti
32
Tornei
690
Best: 690
▲
1
Peter Makk
HUN, 0
47
Punti
15
Tornei
691
Best: 488
▲
27
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
47
Punti
15
Tornei
692
Best: 460
--
0
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
47
Punti
16
Tornei
693
Best: 439
▲
52
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
47
Punti
16
Tornei
694
Best: 523
▼
-15
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
47
Punti
16
Tornei
695
Best: 695
▲
18
Sora Fukuda
JPN, 0
47
Punti
18
Tornei
696
Best: 618
▲
15
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
47
Punti
18
Tornei
697
Best: 690
▼
-4
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
47
Punti
19
Tornei
698
Best: 698
▲
21
Maximo Zeitune
ARG, 0
47
Punti
20
Tornei
699
Best: 685
▼
-14
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
47
Punti
21
Tornei
700
Best: 476
▲
50
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
47
Punti
26
Tornei
701
Best: 594
▲
5
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
47
Punti
28
Tornei
702
Best: 686
▲
3
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
47
Punti
30
Tornei
703
Best: 660
▼
-7
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
704
Best: 628
▼
-7
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
46
Punti
8
Tornei
705
Best: 308
▼
-48
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
46
Punti
14
Tornei
706
Best: 706
▲
29
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
46
Punti
18
Tornei
707
Best: 632
▲
10
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
46
Punti
26
Tornei
708
Best: 407
▼
-1
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
709
Best: 709
▼
-1
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
710
Best: 675
▼
-1
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
45
Punti
16
Tornei
711
Best: 624
▼
-12
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
45
Punti
18
Tornei
712
Best: 546
▲
2
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
45
Punti
19
Tornei
713
Best: 713
▲
11
Matteo Covato
ITA, 0
45
Punti
25
Tornei
714
Best: 689
▲
2
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
45
Punti
25
Tornei
715
Best: 527
▼
-62
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
44
Punti
17
Tornei
716
Best: 505
▲
4
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
44
Punti
19
Tornei
717
Best: 402
▼
-15
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
44
Punti
20
Tornei
718
Best: 718
▲
3
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
44
Punti
23
Tornei
719
Best: 284
▲
6
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
43
Punti
14
Tornei
720
Best: 278
▲
8
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
43
Punti
14
Tornei
721
Best: 664
▲
68
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
43
Punti
17
Tornei
722
Best: 710
▼
-7
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
43
Punti
19
Tornei
723
Best: 545
▼
-107
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
42
Punti
14
Tornei
724
Best: 680
▼
-23
Abel Forger
NED, 25-07-2005
42
Punti
19
Tornei
725
Best: 691
▲
16
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
42
Punti
25
Tornei
726
Best: 638
▼
-82
William Grant
USA, 13-02-2001
42
Punti
26
Tornei
727
Best: 620
▲
15
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
42
Punti
26
Tornei
728
Best: 728
▲
15
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
42
Punti
29
Tornei
729
Best: 151
▼
-40
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
41
Punti
4
Tornei
730
Best: 230
▼
-55
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
41
Punti
5
Tornei
731
Best: 731
▲
24
Karim Bennani
MAR, 0
41
Punti
13
Tornei
732
Best: 732
▲
151
Anton Shepp
NZL, 0
41
Punti
15
Tornei
733
Best: 694
▲
13
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
41
Punti
20
Tornei
734
Best: 704
▲
13
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
41
Punti
21
Tornei
735
Best: 716
▼
-5
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
41
Punti
22
Tornei
736
Best: 694
▼
-14
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
41
Punti
23
Tornei
737
Best: 737
▲
2
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
41
Punti
24
Tornei
738
Best: 725
▲
2
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
41
Punti
25
Tornei
739
Best: 627
▲
18
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
26
Tornei
740
Best: 688
▲
9
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
41
Punti
26
Tornei
741
Best: 362
▲
11
Tim Handel
GER, 18-10-1996
41
Punti
27
Tornei
742
Best: 45
▲
11
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
2
Tornei
743
Best: 520
▼
-10
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
40
Punti
9
Tornei
744
Best: 606
▲
10
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
40
Punti
10
Tornei
745
Best: 673
▼
-18
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
40
Punti
12
Tornei
746
Best: 227
▲
10
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
40
Punti
13
Tornei
747
Best: 486
▼
-150
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
40
Punti
18
Tornei
748
Best: 578
▼
-12
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
40
Punti
18
Tornei
749
Best: 530
▲
14
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
40
Punti
19
Tornei
750
Best: 717
▲
68
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
40
Punti
22
Tornei
751
Best: 732
▼
-19
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
40
Punti
23
Tornei
752
Best: 546
▼
-1
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
40
Punti
26
Tornei
753
Best: 753
▲
6
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
754
Best: 409
▲
8
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
39
Punti
17
Tornei
755
Best: 552
▼
-17
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
39
Punti
19
Tornei
756
Best: 700
▲
8
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
39
Punti
23
Tornei
757
Best: 636
▲
1
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
39
Punti
27
Tornei
758
Best: 758
▲
7
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
38
Punti
8
Tornei
759
Best: 666
▲
2
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
38
Punti
11
Tornei
760
Best: 595
▲
6
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
38
Punti
13
Tornei
761
Best: 614
▼
-27
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
38
Punti
14
Tornei
762
Best: 762
▲
77
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
38
Punti
15
Tornei
763
Best: 447
▲
4
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
38
Punti
18
Tornei
764
Best: 637
▲
42
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
38
Punti
19
Tornei
765
Best: 765
▲
4
Nikolai Barsukov
GER, 0
38
Punti
20
Tornei
766
Best: 668
▼
-62
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
38
Punti
20
Tornei
767
Best: 62
▲
3
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
38
Punti
21
Tornei
768
Best: 709
▲
23
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
26
Tornei
769
Best: 78
▼
-133
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
37
Punti
11
Tornei
770
Best: 400
▲
20
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
37
Punti
20
Tornei
771
Best: 771
▲
160
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
37
Punti
23
Tornei
772
Best: 563
▼
-24
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
37
Punti
24
Tornei
773
Best: 635
▲
49
John Sperle
GER, 30-01-2002
37
Punti
25
Tornei
774
Best: 773
▲
1
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
37
Punti
25
Tornei
775
Best: 775
▼
-3
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
37
Punti
26
Tornei
776
Best: 768
--
0
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
37
Punti
30
Tornei
777
Best: 752
--
0
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
36
Punti
8
Tornei
778
Best: 778
--
0
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
779
Best: 779
▲
14
Nikita Bilozertsev
UZB, 0
36
Punti
11
Tornei
780
Best: 780
--
0
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
36
Punti
15
Tornei
781
Best: 265
▼
-2
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
36
Punti
15
Tornei
782
Best: 760
▲
6
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
36
Punti
15
Tornei
783
Best: 399
▼
-2
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
36
Punti
15
Tornei
784
Best: 744
▼
-2
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
36
Punti
17
Tornei
785
Best: 785
▲
7
Lorenzo Angelini
ITA, 0
36
Punti
25
Tornei
786
Best: 575
▼
-114
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
26
Tornei
787
Best: 787
▼
-2
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
788
Best: 788
▼
-2
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
789
Best: 659
▼
-45
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
35
Punti
10
Tornei
790
Best: 80
▼
-100
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
35
Punti
10
Tornei
791
Best: 642
▼
-65
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
35
Punti
11
Tornei
792
Best: 792
▲
2
Ryan Colby
USA, 0
35
Punti
11
Tornei
793
Best: 640
▼
-25
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
35
Punti
17
Tornei
794
Best: 515
▼
-57
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
35
Punti
18
Tornei
795
Best: 549
▼
-12
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
35
Punti
21
Tornei
796
Best: 403
▼
-12
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
35
Punti
21
Tornei
797
Best: 622
▼
-66
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
35
Punti
22
Tornei
798
Best: 798
▼
-3
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
34
Punti
12
Tornei
799
Best: 799
▲
38
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
34
Punti
13
Tornei
800
Best: 451
▼
-4
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
34
Punti
14
Tornei
801
Best: 797
▼
-4
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
34
Punti
16
Tornei
802
Best: 364
▼
-29
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
34
Punti
19
Tornei
803
Best: 803
▲
6
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
34
Punti
22
Tornei
804
Best: 804
▼
-2
Jorge Plans
ESP, 0
34
Punti
22
Tornei
805
Best: 758
▲
3
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
34
Punti
22
Tornei
806
Best: 785
▲
49
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
34
Punti
22
Tornei
807
Best: 682
▼
-4
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
808
Best: 553
▼
-3
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
809
Best: 809
▼
-5
Dong Ju Kim
KOR, 0
33
Punti
13
Tornei
810
Best: 479
▲
5
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
33
Punti
13
Tornei
811
Best: 509
▼
-13
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
33
Punti
16
Tornei
812
Best: 801
▼
-5
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
33
Punti
17
Tornei
813
Best: 813
▲
14
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
33
Punti
21
Tornei
814
Best: 814
▲
17
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
33
Punti
21
Tornei
815
Best: 811
▲
31
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
33
Punti
25
Tornei
816
Best: 729
▲
8
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
33
Punti
25
Tornei
817
Best: 811
▼
-6
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
33
Punti
25
Tornei
818
Best: 688
▼
-5
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
33
Punti
29
Tornei
819
Best: 659
▼
-5
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
33
Punti
30
Tornei
820
Best: 820
▲
359
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
32
Punti
5
Tornei
821
Best: 810
▲
17
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
32
Punti
15
Tornei
822
Best: 601
▼
-6
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
32
Punti
17
Tornei
823
Best: 823
▼
-6
Luca Preda
ROU, 0
32
Punti
17
Tornei
824
Best: 699
▼
-25
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
32
Punti
21
Tornei
825
Best: 733
▲
7
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
32
Punti
23
Tornei
826
Best: 745
▼
-3
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
23
Tornei
827
Best: 815
▼
-6
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
32
Punti
24
Tornei
828
Best: 763
▼
-16
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
32
Punti
27
Tornei
829
Best: 829
▲
37
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
31
Punti
11
Tornei
830
Best: 830
▼
-5
Pavel Lagutin
RUS, 0
31
Punti
12
Tornei
831
Best: 831
▲
18
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
31
Punti
12
Tornei
832
Best: 832
▲
8
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
31
Punti
13
Tornei
833
Best: 395
▲
8
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
31
Punti
16
Tornei
834
Best: 834
▲
16
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
31
Punti
16
Tornei
835
Best: 835
▲
7
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
31
Punti
17
Tornei
836
Best: 814
▼
-10
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
31
Punti
17
Tornei
837
Best: 130
▼
-9
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
31
Punti
19
Tornei
838
Best: 716
▼
-8
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
31
Punti
20
Tornei
839
Best: 812
▼
-10
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
21
Tornei
840
Best: 756
▼
-39
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
31
Punti
21
Tornei
841
Best: 675
▼
-67
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
31
Punti
23
Tornei
842
Best: 687
▼
-8
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
31
Punti
30
Tornei
843
Best: 843
▲
535
Michael Antonius
USA, 01-01-1900
30
Punti
5
Tornei
844
Best: 836
▼
-8
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
30
Punti
6
Tornei
845
Best: 673
▼
-58
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
30
Punti
10
Tornei
846
Best: 720
▼
-3
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
30
Punti
17
Tornei
847
Best: 751
▼
-27
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
30
Punti
20
Tornei
848
Best: 820
▼
-3
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
30
Punti
21
Tornei
849
Best: 810
▼
-39
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
30
Punti
23
Tornei
850
Best: 716
▼
-17
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
30
Punti
26
Tornei
851
Best: 352
▼
-3
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
29
Punti
9
Tornei
852
Best: 501
▼
-5
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
29
Punti
9
Tornei
853
Best: 814
▼
-1
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
29
Punti
17
Tornei
854
Best: 821
▼
-1
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
855
Best: 855
▲
61
Kasra Rahmani
IRI, 0
29
Punti
19
Tornei
856
Best: 770
▼
-37
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
29
Punti
19
Tornei
857
Best: 857
▲
129
Daniel Salazar
COL, 0
29
Punti
20
Tornei
858
Best: 858
▲
6
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
29
Punti
24
Tornei
859
Best: 859
▲
39
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
29
Punti
24
Tornei
860
Best: 653
▲
18
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
29
Punti
25
Tornei
861
Best: 861
▼
-4
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
8
Tornei
862
Best: 862
▼
-4
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
28
Punti
10
Tornei
863
Best: 856
▼
-3
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
28
Punti
12
Tornei
864
Best: 694
▼
-3
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
865
Best: 861
▼
-3
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
28
Punti
16
Tornei
866
Best: 841
▼
-12
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
28
Punti
18
Tornei
867
Best: 655
▼
-67
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
28
Punti
20
Tornei
868
Best: 736
▼
-5
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
28
Punti
21
Tornei
869
Best: 830
▲
6
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
28
Punti
24
Tornei
870
Best: 773
▼
-14
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
28
Punti
24
Tornei
871
Best: 871
▲
8
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
28
Punti
29
Tornei
872
Best: 838
▼
-7
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
873
Best: 150
▼
-5
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
27
Punti
13
Tornei
874
Best: 874
▼
-2
Anas Mazdrashki
BUL, 0
27
Punti
23
Tornei
875
Best: 832
▲
32
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
27
Punti
28
Tornei
876
Best: 876
▲
5
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
877
Best: 787
▲
5
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
26
Punti
10
Tornei
878
Best: 852
▲
6
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
26
Punti
15
Tornei
879
Best: 738
▲
7
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
17
Tornei
880
Best: 880
▲
48
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
26
Punti
19
Tornei
881
Best: 607
▼
-7
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
26
Punti
22
Tornei
882
Best: 882
▲
23
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
26
Punti
22
Tornei
883
Best: 876
▼
-7
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
26
Punti
23
Tornei
884
Best: 666
▼
-7
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
26
Punti
25
Tornei
885
Best: 885
▲
14
Finn Murgett
GBR, 0
26
Punti
26
Tornei
886
Best: 139
▲
4
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
25
Punti
2
Tornei
887
Best: 858
▲
4
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
5
Tornei
888
Best: 850
▲
4
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
889
Best: 638
▲
65
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
890
Best: 50
▲
3
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
25
Punti
7
Tornei
891
Best: 810
▲
3
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
25
Punti
9
Tornei
892
Best: 892
▲
103
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
25
Punti
9
Tornei
893
Best: 597
▼
-34
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
25
Punti
11
Tornei
894
Best: 894
▼
-25
Charlie Robertson
GBR, 0
25
Punti
14
Tornei
895
Best: 599
▼
-44
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
25
Punti
16
Tornei
896
Best: 740
▼
-25
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
25
Punti
17
Tornei
897
Best: 897
▲
6
Benjamin Pietri
FRA, 0
25
Punti
21
Tornei
898
Best: 851
▲
2
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
25
Punti
27
Tornei
899
Best: 479
▲
2
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
8
Tornei
900
Best: 742
▼
-5
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
24
Punti
12
Tornei
901
Best: 776
▼
-5
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
24
Punti
13
Tornei
902
Best: 860
▼
-17
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
24
Punti
15
Tornei
903
Best: 903
▲
11
Marc Majdandzic
GER, 0
24
Punti
17
Tornei
904
Best: 792
--
0
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
24
Punti
18
Tornei
905
Best: 791
▲
1
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
24
Punti
21
Tornei
906
Best: 906
▲
33
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
24
Punti
22
Tornei
907
Best: 561
▲
11
Fermin Tenti
ARG, 14-06-1997
24
Punti
24
Tornei
908
Best: 833
▲
11
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
24
Punti
26
Tornei
909
Best: 669
▼
-21
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
24
Punti
27
Tornei
910
Best: 24
▼
-30
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
23
Punti
3
Tornei
911
Best: 911
▼
-3
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
912
Best: 912
▼
-3
Theodore Dean
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
913
Best: 712
▼
-2
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
23
Punti
9
Tornei
914
Best: 914
▲
122
Noah Zamora
USA, 0
23
Punti
9
Tornei
915
Best: 915
▼
-3
Calvin Mueller
GER, 0
23
Punti
11
Tornei
916
Best: 845
▼
-14
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
23
Punti
11
Tornei
917
Best: 917
▼
-4
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
13
Tornei
918
Best: 918
▲
99
Christopher Li
PER, 0
23
Punti
14
Tornei
919
Best: 919
▲
29
Carles Cordoba
ESP, 0
23
Punti
16
Tornei
920
Best: 839
▼
-5
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
23
Punti
17
Tornei
921
Best: 784
▼
-24
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
23
Punti
19
Tornei
922
Best: 774
▼
-49
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
23
Punti
20
Tornei
923
Best: 610
▲
6
Dev Javia
IND, 16-03-2002
23
Punti
20
Tornei
924
Best: 733
▲
61
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
23
Punti
21
Tornei
925
Best: 888
▼
-4
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
926
Best: 926
▲
108
Jamie Mackenzie
GER, 0
22
Punti
8
Tornei
927
Best: 927
▲
30
Aleksa Ciric
SRB, 0
22
Punti
10
Tornei
928
Best: 924
▼
-4
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
22
Punti
12
Tornei
929
Best: 911
▼
-4
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
14
Tornei
930
Best: 417
▼
-43
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
22
Punti
16
Tornei
931
Best: 685
▲
53
Peter Buldorini
IRL, 09-08-2004
22
Punti
17
Tornei
932
Best: 932
▲
27
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
17
Tornei
933
Best: 826
▲
7
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
22
Punti
21
Tornei
934
Best: 929
▲
7
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
22
Punti
22
Tornei
935
Best: 714
▼
-46
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
22
Punti
26
Tornei
936
Best: 830
▼
-4
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
22
Punti
27
Tornei
937
Best: 898
▼
-3
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
938
Best: 411
▼
-3
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti
10
Tornei
939
Best: 478
▼
-3
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
21
Punti
13
Tornei
940
Best: 429
▼
-70
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
21
Punti
16
Tornei
941
Best: 390
▼
-97
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
21
Punti
18
Tornei
942
Best: 942
▼
-4
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
21
Punti
21
Tornei
943
Best: 794
▼
-10
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
21
Punti
32
Tornei
944
Best: 942
▼
-2
Andrew Johnson
USA, 01-01-1900
20
Punti
5
Tornei
945
Best: 463
▼
-2
Sander Jong
NED, 18-05-2000
20
Punti
6
Tornei
946
Best: 946
▲
117
Gianluca Brunkow
USA, 0
20
Punti
7
Tornei
947
Best: 947
▼
-2
Spencer Johnson
USA, 0
20
Punti
8
Tornei
948
Best: 948
▲
49
Dominique Rolland
USA, 01-01-1900
20
Punti
9
Tornei
949
Best: 233
▼
-3
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
10
Tornei
950
Best: 536
▼
-24
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
20
Punti
14
Tornei
951
Best: 943
▲
27
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
20
Punti
15
Tornei
952
Best: 952
▲
28
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 0
20
Punti
16
Tornei
953
Best: 585
▲
8
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
20
Punti
17
Tornei
953
Best: 927
▼
-4
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
17
Tornei
955
Best: 769
▼
-18
Miles Jones
USA, 26-12-2000
20
Punti
17
Tornei
956
Best: 655
▼
-29
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
20
Punti
19
Tornei
957
Best: 912
▼
-27
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
20
Punti
22
Tornei
958
Best: 958
▲
8
Lucca Helguera Casado
ESP, 0
20
Punti
22
Tornei
959
Best: 906
▲
30
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
20