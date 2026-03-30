Classifica ATP Italiani: Flavio Cobolli al n.13 del mondo. -23 per Matteo Berrettini
30/03/2026 15:55 3 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (30-03-2026)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
12400
Punti
19
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4265
Punti
22
Tornei
13
Best: 13
▲
1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2520
Punti
29
Tornei
19
Best: 18
▼
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2050
Punti
33
Tornei
63
Best: 35
▼
-1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
810
Punti
25
Tornei
73
Best: 63
▲
4
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
740
Punti
27
Tornei
91
Best: 6
▼
-23
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
650
Punti
20
Tornei
107
Best: 29
▼
-6
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
605
Punti
22
Tornei
114
Best: 108
▼
-2
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
577
Punti
28
Tornei
130
Best: 125
▼
-2
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
490
Punti
21
Tornei
140
Best: 67
▼
-1
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
444
Punti
21
Tornei
142
Best: 60
▲
19
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
444
Punti
31
Tornei
146
Best: 118
▼
-3
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
26
Tornei
162
Best: 151
▼
-2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
374
Punti
22
Tornei
188
Best: 16
▲
11
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
316
Punti
25
Tornei
192
Best: 125
▲
1
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
310
Punti
15
Tornei
208
Best: 183
▼
-5
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
285
Punti
25
Tornei
210
Best: 127
▼
-8
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
37
Tornei
227
Best: 227
▲
73
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
244
Punti
26
Tornei
283
Best: 108
▼
-7
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
184
Punti
24
Tornei
303
Best: 121
▼
-4
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
168
Punti
19
Tornei
307
Best: 298
▼
-3
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
166
Punti
23
Tornei
322
Best: 322
▲
115
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
155
Punti
32
Tornei
350
Best: 350
▲
39
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
140
Punti
29
Tornei
351
Best: 288
▼
-42
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
139
Punti
20
Tornei
360
Best: 341
▼
-4
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
135
Punti
24
Tornei
374
Best: 374
▲
4
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
129
Punti
23
Tornei
375
Best: 375
▲
24
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
129
Punti
23
Tornei
379
Best: 332
▲
1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
128
Punti
28
Tornei
382
Best: 382
▲
27
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
126
Punti
21
Tornei
391
Best: 391
▲
39
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
122
Punti
26
Tornei
407
Best: 357
▼
-6
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
117
Punti
18
Tornei
429
Best: 183
▼
-50
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
110
Punti
24
Tornei
438
Best: 357
▼
-12
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
107
Punti
27
Tornei
453
Best: 315
▲
22
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
99
Punti
19
Tornei
460
Best: 387
▲
9
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
25
Tornei
465
Best: 415
▲
18
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
29
Tornei
474
Best: 474
▲
20
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
93
Punti
29
Tornei
477
Best: 368
▼
-9
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
92
Punti
26
Tornei
483
Best: 470
▲
5
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
89
Punti
14
Tornei
494
Best: 453
▼
-41
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
86
Punti
25
Tornei
508
Best: 508
▲
46
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
83
Punti
14
Tornei
514
Best: 514
▲
86
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
82
Punti
19
Tornei
539
Best: 372
▼
-24
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
75
Punti
18
Tornei
572
Best: 572
▲
34
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
67
Punti
24
Tornei
573
Best: 573
▲
4
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
27
Tornei
591
Best: 509
▼
-17
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
63
Punti
18
Tornei
594
Best: 443
▲
13
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
63
Punti
28
Tornei
601
Best: 456
▲
111
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
61
Punti
17
Tornei
607
Best: 128
▲
4
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
4
Tornei
611
Best: 285
▲
3
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
19
Tornei
631
Best: 631
--
0
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
57
Punti
24
Tornei
634
Best: 617
▼
-1
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
56
Punti
18
Tornei
645
Best: 540
▲
1
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
54
Punti
28
Tornei
680
Best: 680
▼
-3
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
12
Tornei
689
Best: 605
▼
-1
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
48
Punti
32
Tornei
693
Best: 439
▲
52
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
47
Punti
16
Tornei
694
Best: 523
▼
-15
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
47
Punti
16
Tornei
713
Best: 713
▲
11
Matteo Covato
ITA, 0
45
Punti
25
Tornei
717
Best: 402
▼
-15
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
44
Punti
20
Tornei
768
Best: 709
▲
23
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
26
Tornei
785
Best: 785
▲
7
Lorenzo Angelini
ITA, 0
36
Punti
25
Tornei
786
Best: 575
▼
-114
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
26
Tornei
796
Best: 403
▼
-12
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
35
Punti
21
Tornei
825
Best: 733
▲
7
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
32
Punti
23
Tornei
871
Best: 871
▲
8
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
28
Punti
29
Tornei
879
Best: 738
▲
7
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
17
Tornei
884
Best: 666
▼
-7
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
26
Punti
25
Tornei
887
Best: 858
▲
4
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
5
Tornei
895
Best: 599
▼
-44
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
25
Punti
16
Tornei
921
Best: 784
▼
-24
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
23
Punti
19
Tornei
932
Best: 932
▲
27
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
17
Tornei
934
Best: 929
▲
7
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
22
Punti
22
Tornei
957
Best: 912
▼
-27
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
20
Punti
22
Tornei
969
Best: 949
▼
-19
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
19
Punti
18
Tornei
971
Best: 967
▼
-4
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
19
Punti
23
Tornei
972
Best: 951
▲
18
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
19
Punti
27
Tornei
994
Best: 902
▲
4
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
17
Punti
10
Tornei
1006
Best: 1006
▲
1
Andrea De Marchi
ITA, 0
17
Punti
19
Tornei
1027
Best: 827
▼
-2
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
16
Punti
21
Tornei
1070
Best: 377
▲
28
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
13
Punti
14
Tornei
1078
Best: 1048
▲
35
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
23
Tornei
1097
Best: 1097
▲
30
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
12
Punti
14
Tornei
1121
Best: 1069
▲
7
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
13
Tornei
1138
Best: 906
▲
3
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
22
Tornei
1139
Best: 812
▼
-25
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
23
Tornei
1141
Best: 910
▲
3
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1157
Best: 1157
▲
67
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
10
Punti
10
Tornei
1159
Best: 1159
▲
32
Leonardo Primucci
ITA, 0
10
Punti
12
Tornei
1160
Best: 1160
▲
1
Michele Mecarelli
ITA, 0
10
Punti
12
Tornei
1169
Best: 1169
▲
1
Maximilian Figl
ITA, 0
10
Punti
21
Tornei
1174
Best: 62
▲
4
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
9
Punti
2
Tornei
1176
Best: 1176
▲
9
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1192
Best: 1154
▲
79
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
9
Punti
11
Tornei
1198
Best: 942
▼
-34
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
9
Punti
13
Tornei
1202
Best: 1202
▲
4
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
9
Punti
16
Tornei
1227
Best: 1227
--
0
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1232
Best: 1232
▼
-2
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
8
Punti
13
Tornei
1237
Best: 1231
--
0
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
8
Punti
15
Tornei
1241
Best: 1241
▼
-1
Nicolo Toffanin
ITA, 0
8
Punti
18
Tornei
1244
Best: 1244
▲
2
Samuele Seghetti
ITA, 0
8
Punti
20
Tornei
1264
Best: 1264
▲
3
Gilberto Ravasio
ITA, 0
7
Punti
9
Tornei
1269
Best: 873
▼
-4
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
10
Tornei
1276
Best: 1276
▲
1
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
12
Tornei
1296
Best: 1296
▲
144
Filippo Mazzola
ITA, 0
7
Punti
16
Tornei
1331
Best: 1331
▲
3
Leonardo Borrelli
ITA, 0
6
Punti
8
Tornei
1348
Best: 1348
▲
1
Filippo Alberti
ITA, 0
6
Punti
12
Tornei
1352
Best: 1352
▲
3
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
6
Punti
13
Tornei
1368
Best: 1368
▲
4
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1380
Best: 1380
▲
6
William Mirarchi
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1409
Best: 938
▼
-251
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
5
Punti
9
Tornei
1410
Best: 1410
▲
5
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1411
Best: 1411
▼
-135
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1420
Best: 739
▲
432
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
5
Punti
11
Tornei
1428
Best: 1428
▲
1
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1432
Best: 1432
▼
-79
Alessandro Battiston
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1435
Best: 1231
▼
-2
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
5
Punti
14
Tornei
1443
Best: 1405
▼
-1
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
17
Tornei
1450
Best: 1441
▲
2
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
4
Punti
2
Tornei
1474
Best: 1474
--
0
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1478
Best: 811
▼
-1
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1510
Best: 1510
▲
117
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1510
Best: 1156
▲
2
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
4
Punti
9
Tornei
1523
Best: 1523
▲
107
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
10
Tornei
1528
Best: 1170
▼
-12
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
11
Tornei
1532
Best: 1037
▼
-97
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
4
Punti
13
Tornei
1552
Best: 800
▼
-12
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
2
Tornei
1591
Best: 1591
▲
149
Felipe Virgili
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1596
Best: 1040
--
0
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1603
Best: 1603
▲
10
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1615
Best: 1615
▼
-3
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1619
Best: 756
▲
25
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
3
Punti
7
Tornei
1628
Best: 1628
▲
2
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1653
Best: 906
▲
8
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
12
Tornei
1709
Best: 1709
▲
3
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1717
Best: 1717
▲
4
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1737
Best: 1737
--
0
Lorenzo Berliri
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1741
Best: 1741
▲
312
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1741
Best: 1695
▼
-46
Simone Massellani
ITA, 01-01-1900
2
Punti
4
Tornei
1765
Best: 1499
▼
-2
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
5
Tornei
1770
Best: 1770
▼
-167
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1796
Best: 1796
▼
-1
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1796
Best: 1722
▲
23
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
6
Tornei
1796
Best: 1642
▼
-1
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1837
Best: 1071
▲
6
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
8
Tornei
1840
Best: 1215
▼
-4
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
8
Tornei
1842
Best: 1842
▲
2
Federico Valle
ITA, 0
2
Punti
9
Tornei
1860
Best: 1772
▲
5
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1951
Best: 1951
▼
-3
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1951
Best: 1892
▼
-3
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1951
Best: 1811
▼
-3
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1951
Best: 1951
▼
-3
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1951
Best: 1846
▼
-3
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1951
Best: 1807
▼
-3
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2052
Best: 1903
▲
1
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2052
Best: 1119
▲
1
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2052
Best: 2052
▲
1
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2052
Best: 2052
▲
1
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2052
Best: 2052
▲
61
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2143
Best: 2143
▲
4
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2143
Best: 1892
▼
-30
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2143
Best: 2143
▲
4
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2143
Best: 1163
▼
-30
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
5
Tornei
2143
Best: 2143
▲
4
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2175
Best: 2175
▲
5
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2198
Best: 2198
▼
-1
Lorenzo Ferri
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2222
Best: 2222
▲
8
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
10
Tornei
2222
Best: 1705
▲
6
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
1
Punti
10
Tornei
TAG: Italiani
3 commenti
@ Ghisallo (#4583910)
In effetti ha un po’ quel fare anni ’30 da bravo nipotino coscienzioso della Ziuccia….
Flavio ha fatto tutto quel che ha potuto in questo trimestre e si è guadagnato un BR notevolissimo, adesso inizieranno a scadere punti e se riuscirà a rimanere nei dintorni dei 15 sarà un risultato fantastico.
Volesse provare l’impresa, bisogna che vada avanti nei 1000 o negli Slam
Non si può correggere la data di Vasamì? 1900!