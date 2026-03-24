Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo Jannik Sinner vs Alex Michelsen (LIVE)
Stadium – ore 17:00
Jiri Lehecka vs Taylor Fritz
Victoria Mboko vs Karolina Muchova (Non prima 19:00)
Alex Michelsen vs Jannik Sinner (Non prima 21:00)
(12) Belinda Bencic vs (4) Coco Gauff Non prima 00:00
Quentin Halys vs Alexander Zverev (Non prima 01:30)
Grandstand – ore 16:00
Sebastian Korda vs Martin Landaluce
Valentin Vacherot vs Arthur Fils
Tomas Martin Etcheverry vs Tommy Paul (Non prima 19:00)
Terence Atmane vs Frances Tiafoe (Non prima 21:00)
Ugo Humbert vs Francisco Cerundolo (Non prima 00:00)
Butch Buchholz – ore 16:00
Xinyu Jiang / Yifan Xu vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend Inizio 16:00
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova vs (3) Gabriela Dabrowski / (3) Luisa Stefani
Evan King / John Peers vs Christian Harrison / Neal Skupski
Court 1 – ore 16:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Santiago Gonzalez / David Pel
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
7 commenti
La sorpresa sgradita penso che la darà solo ai troll perdendo di brutto e dimostrando quanto sono idioti
“Mboko con la poca esperienza, abituata ancora solo ad affrontare un certo tipo di cliché tennistico,si troverà ad affrontare oggi qualcosa di diverso,una mosca bianca, bisogna vedere se troverà difficoltà”.
Così recitava il Gaz alla vigilia della finale di Dubai, oggi sarà “solo” un quarto di finale.
Ora sa cosa andrà ad affrontare, basterà?
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Ci si era lasciati così a fine settembre,una Belinda che avrà certamente il dente avvelenato,e non solo, almeno a giudicare da come a liquidato Anisimova.
Visa la vittoria in 2 set di ieri di Muchova e Bencic ed in 3 set di Mboko e Gauff voglio seguire una certa tendenza oggi.
2-1 Muchova 2-1 Bencic
A Miami tutti match scontati, stando ai bookmakers.
Secondo me, a parte il robottino che sicuramente farà a polpette Michelsen, ci saranno sorprese.
Buon tennis a tutti.
A me voi, che vi credete esperti, ma “non siete un cazzo” per dirla alla Sordi, fate davvero sorridere.. personalmente non ho mai avuto dubbi sul fatto che Jannik non sia mai stato in crisi, come non ho alcun dubbio che possa
esserlo oggi Alcaraz… il torneo di Miami, visti gli avversari che restano, direi sia già finito… magari cominciamo a parlare di Montecarlo, Madrid, Roma e Parigi, quando davvero comincerà la lotta per il numero 1 del ranking
Buon orario per Sinner (almeno per me che la notte devo dormire). Forza Jannik!
Stasera orario “di lusso” e quindi frittatona di cipolla, birra e rutto libero!
😉
PS: il nostro Sinner conosce bene Michelsen perché ogni tanto ci si allena pure… è un bravo ragazzo!
La crescita di Michelsen è impressionante, e potrà dare sgradite sorprese questa sera.
Match da seguire con attenzione.