Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo Jannik Sinner vs Alex Michelsen (LIVE)

24/03/2026 12:29 7 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images










★★★★★
★★★★
★★★★★
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida  ·  24 Marzo 2026

18°C
Sereno  ·  Max 25°C
PIOGGIA 0%
VENTO Leggero
CAMPO Hard
HARDCOURT

Programma del giorno

ATP Singles  ·  Maschile
Round of 16  ·  Ottavi di finale
Ottavi

WTA Singles  ·  Femminile
Quarterfinals  ·  Quarti di finale
Quarti

☀  Sereno · 0% pioggia
♂  ATP Ottavi di finale
♀  WTA Quarti di finale


Stadium – ore 17:00
Jiri Lehecka CZE vs Taylor Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

Victoria Mboko CAN vs Karolina Muchova CZE (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Jannik Sinner ITA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

(12) Belinda Bencic SUI vs (4) Coco Gauff USA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys FRA vs Alexander Zverev GER (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 16:00
Sebastian Korda USA vs Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot MON vs Arthur Fils FRA

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Tommy Paul USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Francisco Cerundolo ARG (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Butch Buchholz – ore 16:00
Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin USA / Liudmila Samsonova RUS vs (3) Gabriela Dabrowski CAN / (3) Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

Evan King USA / John Peers AUS vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

7 commenti

Dr Ivo (Guest) 24-03-2026 14:40

Scritto da francesco9696
La crescita di Michelsen è impressionante, e potrà dare sgradite sorprese questa sera.
Match da seguire con attenzione.

La sorpresa sgradita penso che la darà solo ai troll perdendo di brutto e dimostrando quanto sono idioti

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 24-03-2026 14:31

“Mboko con la poca esperienza, abituata ancora solo ad affrontare un certo tipo di cliché tennistico,si troverà ad affrontare oggi qualcosa di diverso,una mosca bianca, bisogna vedere se troverà difficoltà”.
Così recitava il Gaz alla vigilia della finale di Dubai, oggi sarà “solo” un quarto di finale.
Ora sa cosa andrà ad affrontare, basterà?

GAUFF BATTE BENCIC,MA NON MANCANO LE POLEMICHE: ACCUSE DI “GIOCHI MENTALI” AL TEAM STATUNITENSE
Ci si era lasciati così a fine settembre,una Belinda che avrà certamente il dente avvelenato,e non solo, almeno a giudicare da come a liquidato Anisimova.

Visa la vittoria in 2 set di ieri di Muchova e Bencic ed in 3 set di Mboko e Gauff voglio seguire una certa tendenza oggi.
2-1 Muchova 2-1 Bencic

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lorenzo (Guest) 24-03-2026 14:31

A Miami tutti match scontati, stando ai bookmakers.
Secondo me, a parte il robottino che sicuramente farà a polpette Michelsen, ci saranno sorprese.
Buon tennis a tutti.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 24-03-2026 13:25

A me voi, che vi credete esperti, ma “non siete un cazzo” per dirla alla Sordi, fate davvero sorridere.. personalmente non ho mai avuto dubbi sul fatto che Jannik non sia mai stato in crisi, come non ho alcun dubbio che possa
esserlo oggi Alcaraz… il torneo di Miami, visti gli avversari che restano, direi sia già finito… magari cominciamo a parlare di Montecarlo, Madrid, Roma e Parigi, quando davvero comincerà la lotta per il numero 1 del ranking

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 24-03-2026 13:14

Buon orario per Sinner (almeno per me che la notte devo dormire). Forza Jannik!

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: zawix
JannikUberAlles 24-03-2026 12:53

Stasera orario “di lusso” e quindi frittatona di cipolla, birra e rutto libero!

😉

PS: il nostro Sinner conosce bene Michelsen perché ogni tanto ci si allena pure… è un bravo ragazzo!

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
francesco9696 24-03-2026 12:38

La crescita di Michelsen è impressionante, e potrà dare sgradite sorprese questa sera.
Match da seguire con attenzione.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!