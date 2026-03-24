Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Lehecka elimina Fritz: Paul e Fils ai quarti, Muchova vola in semifinale

24/03/2026 23:42 315 commenti
Jiri Lehecka CZE, 2001.11.08 - Foto Getty Images
Jiri Lehecka CZE, 2001.11.08 - Foto Getty Images

Jiri Lehecka firma uno dei risultati più pesanti della giornata al Miami Open 2026, eliminando Taylor Fritz negli ottavi di finale con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-2 dopo 2 ore e 25 minuti di gioco. Il ceco, approfittando anche del tabellone ormai sconvolto dalle numerose uscite eccellenti, si guadagna così la sfida contro Martin Landaluce per un posto in semifinale.

Nel tabellone maschile avanzano anche Tommy Paul e Arthur Fils. Lo statunitense non lascia scampo a Tomás Martín Etcheverry, battuto con un netto 6-1 6-3 in appena 1 ora e 15 minuti, tornando così nei quarti di finale di un Masters 1000 dopo il problema fisico di fine 2025. Dall’altra parte, Fils conferma almeno il risultato della scorsa edizione superando Valentin Vacherot in una battaglia molto equilibrata, chiusa 6-4 6-7(4) 6-4 dopo 2 ore e 15 minuti. Saranno dunque Paul e Fils a giocarsi un posto in semifinale.

Nel torneo femminile continua invece l’ottimo momento di Karolina Muchova, che batte ancora Victoria Mboko dopo la finale di Doha dello scorso mese. La ceca si impone per 7-5 7-6(5) in 1 ora e 48 minuti e conquista l’accesso alle semifinali del torneo della Florida, dove attende ora la vincente della sfida tra Coco Gauff e Belinda Bencic.










★★★★★
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Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida  ·  24 Marzo 2026

18°C
Sereno  ·  Max 25°C
PIOGGIA 0%
VENTO Leggero
CAMPO Hard
HARDCOURT

Programma del giorno

ATP Singles  ·  Maschile
Round of 16  ·  Ottavi di finale
Ottavi

WTA Singles  ·  Femminile
Quarterfinals  ·  Quarti di finale
Quarti

☀  Sereno · 0% pioggia
♂  ATP Ottavi di finale
♀  WTA Quarti di finale


Stadium – ore 17:00
Jiri Lehecka CZE vs Taylor Fritz USA

ATP Miami
Jiri Lehecka [21]
6
6
6
Taylor Fritz [6]
4
7
2
Vincitore: Lehecka
Mostra dettagli

Victoria Mboko CAN vs Karolina Muchova CZE (Non prima 19:00)

WTA Miami
Victoria Mboko [10]
0
5
6
0
Karolina Muchova [13]
0
7
7
0
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli

Alex Michelsen USA vs Jannik Sinner ITA (Non prima 21:00)

ATP Miami
Alex Michelsen
5
6
Jannik Sinner [2]
7
7
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

(12) Belinda Bencic SUI vs (4) Coco Gauff USA Non prima 00:00

WTA Miami
Belinda Bencic [12]
0
3
6
0
Coco Gauff [4]
0
6
1
0
Mostra dettagli

Quentin Halys FRA vs Alexander Zverev GER (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 16:00
Sebastian Korda USA vs Martin Landaluce ESP

ATP Miami
Sebastian Korda [32]
6
6
4
Martin Landaluce
2
7
6
Vincitore: Landaluce
Mostra dettagli

Valentin Vacherot MON vs Arthur Fils FRA

ATP Miami
Valentin Vacherot [24]
4
7
4
Arthur Fils [28]
6
6
6
Vincitore: Fils
Mostra dettagli

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Tommy Paul USA (Non prima 19:00)

ATP Miami
Tomas Martin Etcheverry [29]
1
3
Tommy Paul [22]
6
6
Vincitore: Paul
Mostra dettagli

Terence Atmane FRA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 21:00)

ATP Miami
Terence Atmane
4
6
4
Frances Tiafoe [19]
6
1
6
Vincitore: Tiafoe
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Francisco Cerundolo ARG (Non prima 00:00)

ATP Miami
Ugo Humbert [31]
0
3
Francisco Cerundolo [18]
0
2
Mostra dettagli



Butch Buchholz – ore 16:00
Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA Inizio 16:00

WTA Miami
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0
2
2
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
6
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Mostra dettagli

Sofia Kenin USA / Liudmila Samsonova RUS vs (3) Gabriela Dabrowski CAN / (3) Luisa Stefani BRA

WTA Miami
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0
6
4
0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3]
0
7
6
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Mostra dettagli

Evan King USA / John Peers AUS vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

ATP Miami
Evan King / John Peers
1
4
Christian Harrison / Neal Skupski [3]
6
6
Vincitore: Harrison / Skupski
Mostra dettagli



Court 1 – ore 16:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Miami
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
7
Theo Arribage / Albano Olivetti
4
6
Vincitore: Granollers / Zeballos
Mostra dettagli

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED

ATP Miami
Harri Heliovaara / Henry Patten [4]
6
6
Santiago Gonzalez / David Pel
2
4
Vincitore: Heliovaara / Patten
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315 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Tennisforever 25-03-2026 01:35

28 sets consecutivi MASTERS 1000

Zizou Bergs, Francisco Cerundolo, Ben Shelton, Alexander Zverev ,Felix Auger-Aliassime ,Dalibor Svrcina, Denis Shapovalov, Joao Fonseca, Learner Tien, Zverev ,
Daniil Medvedev,Damir Dhumzur,Corentin Moutet,Alex Michelsen

INCREDIBILE JANNIK !!!!!!!!!!

TIE BREAK 6-0

 315
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Marco M. 25-03-2026 00:36

@ robdes12 (#4580461)

Direi australe, più che meridionale

 314
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Giampi 25-03-2026 00:22

Scritto da CannoniereKarlovic
Il grande campione è quello che vince anche nelle giornate no…
Rassegnatevi non c’è trippa per gatti, finchè Sinner non ha problemi fisici bisogna scalare l’Everest per togliergli anche solo un set.

Oddio giornata no, 8.8 di performance rating e 9.3 al servizio.. e Michelsen che già a Indian Wells con Medvedev aveva giocato un grande match oggi si è superato..non credo che i prossimi avversari potranno fare meglio..

 313
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+1: CannoniereKarlovic
Inox 25-03-2026 00:19

@ Paulo (#4580447)

Parola di Paulo Roberto Cotechino

 312
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+1: Marco M., etberit
robdes12 25-03-2026 00:11

Scritto da Paulo

Scritto da Bagel

Scritto da Marino

Scritto da il capitano
Scusate, qualcuno mi sa dire a che ora gioca Carlitos Alcaraz perché non lo vedo nel programma degli incontri. Grazie per la risposta.

Non sei attento, Alcaraz è dove stava Sinner il 20 febbraio, con la differenza che Carlos sta al caldo rilassato col settimo slam in tasca e da n.1 di entrambi i ranking. Sinner l’hanno visto strapparsi le unghie a Dubai.

Scritto da Paulo

Scritto da il capitano
Scusate, qualcuno mi sa dire a che ora gioca Carlitos Alcaraz perché non lo vedo nel programma degli incontri. Grazie per la risposta.

Non sei attento, Alcaraz è dove stava Sinner il 20 febbraio, con la differenza che Carlos sta al caldo rilassato col settimo slam in tasca e da n.1 di entrambi i ranking. Sinner l’hanno visto strapparsi le unghie a Dubai.

Noooo, incredibbbbile!!!!!
Due perzone diverze, Marino e Paulo, ke scrivono esattamente l’ ostesso messagio!!!!!
Cuante probabilita cierano?

Sai perchè? Perchè queli maledetti che gestiscono sono una censura continua ma fanno passare solo i commenti dei soliti idioti pro chi senso te?
Comuncue cerano le stese probabilita di vede autralopitecus roscios vincente Australian Openno

Australopitecus alpino? Dubito che sia mai stata trovata tale sottospecie. Non è che ti confondi con qualcun’altro decisamente più “meridionale”?

 311
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
JannikUberAlles 25-03-2026 00:11

Scritto da Paulo

Scritto da Bagel

Scritto da Marino

Scritto da il capitano
Scusate, qualcuno mi sa dire a che ora gioca Carlitos Alcaraz perché non lo vedo nel programma degli incontri. Grazie per la risposta.

Non sei attento, Alcaraz è dove stava Sinner il 20 febbraio, con la differenza che Carlos sta al caldo rilassato col settimo slam in tasca e da n.1 di entrambi i ranking. Sinner l’hanno visto strapparsi le unghie a Dubai.

Scritto da Paulo

Scritto da il capitano
Scusate, qualcuno mi sa dire a che ora gioca Carlitos Alcaraz perché non lo vedo nel programma degli incontri. Grazie per la risposta.

Non sei attento, Alcaraz è dove stava Sinner il 20 febbraio, con la differenza che Carlos sta al caldo rilassato col settimo slam in tasca e da n.1 di entrambi i ranking. Sinner l’hanno visto strapparsi le unghie a Dubai.

Noooo, incredibbbbile!!!!!
Due perzone diverze, Marino e Paulo, ke scrivono esattamente l’ ostesso messagio!!!!!
Cuante probabilita cierano?

Sai perchè? Perchè queli maledetti che gestiscono sono una censura continua ma fanno passare solo i commenti dei soliti idioti pro chi senso te?
Comuncue cerano le stese probabilita di vede autralopitecus roscios vincente Australian Openno

Ti avevano RESPINTO anche al CEPU? 😉

 310
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+1: Detuqueridapresencia, Inox, Marco Tullio Cicerone, Marco M.
robdes12 25-03-2026 00:07

Scritto da Al9000
E ora? Per chi fare il tifo? Atmane o Tiafoe?

In ottica Darderi meglio il francese. A dirla tutta per me l’uno vale l’altro. Ho molti dubbi che arrivino in semifinale. Non giocano male ma troppo discontinui nel corso dei loro match.

 309
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Neytiri (Guest) 25-03-2026 00:06

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Neytiri
E siamo a 28 set e 14 partite. Pur giocando in una maniera che non capisco e che lo costringe a remare mentre gli altri spingono facendogli fare il tergicristallo. Ma quest’anno San servizio lo sta aiutando moltissimo, praticamente è una sentenza (oggi 15 ace). Come tecnica sul diritto e rovescio lo preferivo lo scorso anno: quest’anno i lavandini sono quasi sempre in magazzino ed al massimo tira sifoni e rubinetti… ma dal momento che vince ha ragione lui!

Non penso che stia giocando in modo incomprensibile, penso che stasera fosse sotto tono nella risposta.
È apparsa una statistica nello schermo, qualità della risposta (return quality) 6.0 (contro la media personale di 8.2).
Ciò ha permesso a Michello di essere più aggressivo e dirigere lo scambio quando batteva lui. Ma può succedere. I campioni si vedono proprio quando vincono (e senza lasciare alcun set) anche in un giorno in cui qualcosa d’importante non funziona bene, in questo caso la risposta era una specie di marchio di fabbrica

Sono d’accordo ma in parte. Oltre alla risposta, anche lo scambio da fondo mi sembra che abbia funzionato abbastanza poco. Sinner ha remato a lungo, con tanti errori non forzati oltre a quelli ai quali era costretto dai grandi colpi dell’avversario che sentiva aria di impresa. Servizio 9, risposta 6-, diritto e rovescio 5+ (rispetto al suo livello) ma è stato sufficiente. Perché diciamole, Jannik ormai ha l’aura del Campione e gli avversari inconsciamente patiscono anche quando sono in vantaggio.

 308
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+1: Don Budge fathers, Marco M., Detuqueridapresencia
Paulo (Guest) 25-03-2026 00:05

Scritto da Bagel

Scritto da Marino

Scritto da il capitano
Scusate, qualcuno mi sa dire a che ora gioca Carlitos Alcaraz perché non lo vedo nel programma degli incontri. Grazie per la risposta.

Non sei attento, Alcaraz è dove stava Sinner il 20 febbraio, con la differenza che Carlos sta al caldo rilassato col settimo slam in tasca e da n.1 di entrambi i ranking. Sinner l’hanno visto strapparsi le unghie a Dubai.

Scritto da Paulo

Scritto da il capitano
Scusate, qualcuno mi sa dire a che ora gioca Carlitos Alcaraz perché non lo vedo nel programma degli incontri. Grazie per la risposta.

Non sei attento, Alcaraz è dove stava Sinner il 20 febbraio, con la differenza che Carlos sta al caldo rilassato col settimo slam in tasca e da n.1 di entrambi i ranking. Sinner l’hanno visto strapparsi le unghie a Dubai.

Noooo, incredibbbbile!!!!!
Due perzone diverze, Marino e Paulo, ke scrivono esattamente l’ ostesso messagio!!!!!
Cuante probabilita cierano?

Sai perchè? Perchè queli maledetti che gestiscono sono una censura continua ma fanno passare solo i commenti dei soliti idioti pro chi senso te?

Comuncue cerano le stese probabilita di vede autralopitecus roscios vincente Australian Openno 😥

 307
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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, robdes12, walden, Inox, Ehol, Pepusch, luca74
Al9000 25-03-2026 00:03

E ora? Per chi fare il tifo? Atmane o Tiafoe?

 306
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JannikUberAlles 25-03-2026 00:03

Scritto da Inox
Pensate che Michelsen ha giocato così contro il N2, pensate come avrebbe performato contro il N1?! Sono cose inaccettabili, manco fossero bersagli.

Faccio appello alla Convenzione di Ginevra 🙁

 305
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+1: Inox, Marco M., walden
Pepusch 25-03-2026 00:03

E anche stasera Leo, Paulo, Krik Krok e c. sono rimasti col cerino in mano. Andare a letto col mal di pancia non fa dormire: una bustina di Biochetasi granulato effervescente e sogni d’oro!!! 😉

 304
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+1: Inox, Detuqueridapresencia, Marco M., Marco Tullio Cicerone
Silvio (Guest) 25-03-2026 00:01

Scritto da Bagel

Scritto da Marino

Scritto da il capitano
Scusate, qualcuno mi sa dire a che ora gioca Carlitos Alcaraz perché non lo vedo nel programma degli incontri. Grazie per la risposta.

Non sei attento, Alcaraz è dove stava Sinner il 20 febbraio, con la differenza che Carlos sta al caldo rilassato col settimo slam in tasca e da n.1 di entrambi i ranking. Sinner l’hanno visto strapparsi le unghie a Dubai.

Scritto da Paulo

Scritto da il capitano
Scusate, qualcuno mi sa dire a che ora gioca Carlitos Alcaraz perché non lo vedo nel programma degli incontri. Grazie per la risposta.

Non sei attento, Alcaraz è dove stava Sinner il 20 febbraio, con la differenza che Carlos sta al caldo rilassato col settimo slam in tasca e da n.1 di entrambi i ranking. Sinner l’hanno visto strapparsi le unghie a Dubai.

Noooo, incredibbbbile!!!!!
Due perzone diverze, Marino e Paulo, ke scrivono esattamente l’ ostesso messagio!!!!!
Cuante probabilita cierano?

Dicono che una scimmia a furia di pigiare sui tasti può scrivere la divina commedia, figurati se due utenti che non si conoscono neanche di striscio non possono scrivere lo stesso identico post 🙂

 303
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+1: piper, Bagel, Detuqueridapresencia, Marco M.
Peter Parker 25-03-2026 00:01

Abbiamo un tennista spaziale da tenerci ben stretto.
Gli altri giocano sempre al massimo contro di lui.Ma Jannik li batte tutti senza dire niente contro di loro perché sa che ogni partita è difficilissima e può presentare complicazioni.Sono 28 set consecutivi vinti nei 1000 : numeri da capogiro.Jannik un passo alla volta e ci riprendiamo quello che ci spetta: il nr.1.
Tanti ringraziamenti a Jannik per tutte le stupende emozioni che ci regala in ogni torneo giocato.

 302
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+1: Betafasan, Al9000, Inox, Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, JannikUberAlles, Marco Tullio Cicerone, Marco M., etberit, Tennisforever
JannikUberAlles 25-03-2026 00:00

Scritto da Don Budge fathers
Che vi devo dire ,se Jannik porta a casa anche queste partite sporche giocando non in maniera brillante …allora continueranno a essere “anni molto molto difficili per tutti”
Il solito Benzinaio.

Si si…

…anni (con le zz) davvero AMARI 😉

 301
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+1: Don Budge fathers, Marcorava, Detuqueridapresencia, Marco M., Marco Tullio Cicerone
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