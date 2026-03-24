Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Lehecka elimina Fritz: Paul e Fils ai quarti, Muchova vola in semifinale

Jiri Lehecka CZE, 2001.11.08 - Foto Getty Images
Jiri Lehecka firma uno dei risultati più pesanti della giornata al Miami Open 2026, eliminando Taylor Fritz negli ottavi di finale con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-2 dopo 2 ore e 25 minuti di gioco. Il ceco, approfittando anche del tabellone ormai sconvolto dalle numerose uscite eccellenti, si guadagna così la sfida contro Martin Landaluce per un posto in semifinale.
Nel tabellone maschile avanzano anche Tommy Paul e Arthur Fils. Lo statunitense non lascia scampo a Tomás Martín Etcheverry, battuto con un netto 6-1 6-3 in appena 1 ora e 15 minuti, tornando così nei quarti di finale di un Masters 1000 dopo il problema fisico di fine 2025. Dall’altra parte, Fils conferma almeno il risultato della scorsa edizione superando Valentin Vacherot in una battaglia molto equilibrata, chiusa 6-4 6-7(4) 6-4 dopo 2 ore e 15 minuti. Saranno dunque Paul e Fils a giocarsi un posto in semifinale.
Nel torneo femminile continua invece l’ottimo momento di Karolina Muchova, che batte ancora Victoria Mboko dopo la finale di Doha dello scorso mese. La ceca si impone per 7-5 7-6(5) in 1 ora e 48 minuti e conquista l’accesso alle semifinali del torneo della Florida, dove attende ora la vincente della sfida tra Coco Gauff e Belinda Bencic.
★★★★★
★★★★
★★★★★
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida · 24 Marzo 2026
☀
18°C
Sereno · Max 25°C
PIOGGIA
0%
VENTO
Leggero
CAMPO
Hard
HARDCOURT
Programma del giorno
♂
ATP Singles
· Maschile
Round of 16 · Ottavi di finale
Ottavi
♀
WTA Singles
· Femminile
Quarterfinals · Quarti di finale
Quarti
☀ Sereno · 0% pioggia
♂ ATP Ottavi di finale
♀ WTA Quarti di finale
Stadium – ore 17:00
Jiri Lehecka vs Taylor Fritz
ATP Miami
Jiri Lehecka [21]
6
6
6
Taylor Fritz [6]
4
7
2
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Fritz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-2 → 5-2
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
J. Lehecka
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
3-1 → 4-1
T. Fritz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
J. Lehecka
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
T. Fritz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
2-2 → 3-2
J. Lehecka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Fritz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Victoria Mboko
vs Karolina Muchova (Non prima 19:00)
WTA Miami
Victoria Mboko [10]
•
0
5
6
0
Karolina Muchova [13]
0
7
7
0
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
0*-4
1*-4
2-4*
2-5*
3*-5
4*-5
4-6*
5-6*
6-6 → 6-7
Karolina Muchova
6-5 → 6-6
Karolina Muchova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Karolina Muchova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Karolina Muchova
3-2 → 3-3
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Karolina Muchova
2-1 → 2-2
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Muchova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Victoria Mboko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Karolina Muchova
4-3 → 4-4
Karolina Muchova
3-2 → 3-3
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Karolina Muchova
2-1 → 2-2
Karolina Muchova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Alex Michelsen
vs Jannik Sinner (Non prima 21:00)
ATP Miami
Alex Michelsen
5
6
Jannik Sinner [2]
7
7
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
ace
3*-4
ace
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
6-5 → 6-6
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-5 → 6-5
A. Michelsen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-2 → 5-3
J. Sinner
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-1 → 2-2
A. Michelsen
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-6 → 5-7
A. Michelsen
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
(12) Belinda Bencic
vs (4) Coco Gauff Non prima 00:00
WTA Miami
Belinda Bencic [12]
•
0
3
6
0
Coco Gauff [4]
0
6
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Belinda Bencic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Belinda Bencic
0-15
15-15
15-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Coco Gauff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Quentin Halys
vs Alexander Zverev (Non prima 01:30)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 16:00
Sebastian Korda vs Martin Landaluce
ATP Miami
Sebastian Korda [32]
6
6
4
Martin Landaluce
2
7
6
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
M. Landaluce
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
S. Korda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
df
2-3*
2-4*
3*-4
df
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
S. Korda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
S. Korda
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
S. Korda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 4-3
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Landaluce
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
S. Korda
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Korda
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
40-40
df
A-40
ace
1-1 → 2-1
Valentin Vacherot
vs Arthur Fils
ATP Miami
Valentin Vacherot [24]
4
7
4
Arthur Fils [28]
6
6
6
Vincitore: Fils
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Fils
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
4-5 → 4-6
V. Vacherot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
V. Vacherot
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
V. Vacherot
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
ace
3*-3
4-3*
5-3*
df
5*-4
ace
6*-4
ace
6-6 → 7-6
V. Vacherot
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Fils
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
4-4 → 4-5
V. Vacherot
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
3-4 → 4-4
A. Fils
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Vacherot
0-15
df
15-15
15-30
15-40
4-5 → 4-6
A. Fils
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-4 → 4-5
A. Fils
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Fils
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
A. Fils
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Tomas Martin Etcheverry
vs Tommy Paul (Non prima 19:00)
ATP Miami
Tomas Martin Etcheverry [29]
1
3
Tommy Paul [22]
6
6
Vincitore: Paul
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Martin Etcheverry
3-5 → 3-6
T. Martin Etcheverry
2-4 → 3-4
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
T. Martin Etcheverry
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
T. Martin Etcheverry
1-1 → 2-1
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Martin Etcheverry
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
T. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
T. Martin Etcheverry
0-3 → 1-3
T. Martin Etcheverry
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
Terence Atmane
vs Frances Tiafoe (Non prima 21:00)
ATP Miami
Terence Atmane
4
6
4
Frances Tiafoe [19]
6
1
6
Vincitore: Tiafoe
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Tiafoe
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
F. Tiafoe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
F. Tiafoe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-2 → 2-3
T. Atmane
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
F. Tiafoe
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Atmane
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
F. Tiafoe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-1 → 6-1
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
T. Atmane
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 2-1
T. Atmane
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Atmane
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-5 → 4-5
T. Atmane
0-15
df
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
Ugo Humbert
vs Francisco Cerundolo (Non prima 00:00)
ATP Miami
Ugo Humbert [31]
0
3
Francisco Cerundolo [18]
•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
F. Cerundolo
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Butch Buchholz – ore 16:00
Xinyu Jiang / Yifan Xu vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend Inizio 16:00
WTA Miami
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0
2
2
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
•
0
6
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-5 → 2-6
Xinyu Jiang / Yifan Xu
2-4 → 2-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-2 → 2-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-2 → 1-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-1 → 0-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
2-5 → 2-6
Xinyu Jiang / Yifan Xu
2-4 → 2-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
2-3 → 2-4
Xinyu Jiang / Yifan Xu
2-2 → 2-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-0 → 1-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Sofia Kenin
/ Liudmila Samsonova vs (3) Gabriela Dabrowski / (3) Luisa Stefani
WTA Miami
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0
6
4
0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3]
0
7
6
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 4-6
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
4-4 → 4-5
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
3-3 → 3-4
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
2-3 → 3-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
2-2 → 2-3
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
1-2 → 2-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
1-1 → 1-2
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-1 → 1-1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
4*-5
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
6-5 → 6-6
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
4-4 → 4-5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
2-3 → 2-4
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-0 → 1-0
Evan King
/ John Peers vs Christian Harrison / Neal Skupski
ATP Miami
Evan King / John Peers
1
4
Christian Harrison / Neal Skupski [3]
6
6
Vincitore: Harrison / Skupski
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Harrison / Skupski
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-5 → 4-6
C. Harrison / Skupski
3-4 → 3-5
E. King / Peers
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
C. Harrison / Skupski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
E. King / Peers
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
C. Harrison / Skupski
2-1 → 2-2
C. Harrison / Skupski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
E. King / Peers
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Harrison / Skupski
1-5 → 1-6
E. King / Peers
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-4 → 1-5
C. Harrison / Skupski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
E. King / Peers
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
C. Harrison / Skupski
1-1 → 1-2
C. Harrison / Skupski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 16:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Miami
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
7
Theo Arribage / Albano Olivetti
4
6
Vincitore: Granollers / Zeballos
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
M. Granollers / Zeballos
5-6 → 6-6
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
M. Granollers / Zeballos
4-5 → 5-5
T. Arribage / Olivetti
4-4 → 4-5
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
4-3 → 4-4
T. Arribage / Olivetti
4-2 → 4-3
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
T. Arribage / Olivetti
3-1 → 3-2
M. Granollers / Zeballos
2-1 → 3-1
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
T. Arribage / Olivetti
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Granollers / Zeballos
5-4 → 6-4
T. Arribage / Olivetti
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
4-4 → 5-4
M. Granollers / Zeballos
3-4 → 4-4
T. Arribage / Olivetti
3-3 → 3-4
M. Granollers / Zeballos
2-3 → 3-3
T. Arribage / Olivetti
2-2 → 2-3
M. Granollers / Zeballos
1-2 → 2-2
T. Arribage / Olivetti
1-1 → 1-2
M. Granollers / Zeballos
0-1 → 1-1
T. Arribage / Olivetti
0-0 → 0-1
Harri Heliovaara
/ Henry Patten vs Santiago Gonzalez / David Pel
ATP Miami
Harri Heliovaara / Henry Patten [4]
6
6
Santiago Gonzalez / David Pel
2
4
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Heliovaara / Patten
5-4 → 6-4
S. Gonzalez / Pel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
S. Gonzalez / Pel
3-3 → 3-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
ace
2-3 → 3-3
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
H. Heliovaara / Patten
1-2 → 2-2
S. Gonzalez / Pel
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / Patten
0-1 → 1-1
S. Gonzalez / Pel
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Heliovaara / Patten
5-2 → 6-2
S. Gonzalez / Pel
5-1 → 5-2
H. Heliovaara / Patten
4-1 → 5-1
S. Gonzalez / Pel
4-0 → 4-1
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-0 → 3-0
H. Heliovaara / Patten
1-0 → 2-0
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
0-0 → 1-0
28 sets consecutivi MASTERS 1000
Zizou Bergs, Francisco Cerundolo, Ben Shelton, Alexander Zverev ,Felix Auger-Aliassime ,Dalibor Svrcina, Denis Shapovalov, Joao Fonseca, Learner Tien, Zverev ,
Daniil Medvedev,Damir Dhumzur,Corentin Moutet,Alex Michelsen
INCREDIBILE JANNIK !!!!!!!!!!
TIE BREAK 6-0
@ robdes12 (#4580461)
Direi australe, più che meridionale
Oddio giornata no, 8.8 di performance rating e 9.3 al servizio.. e Michelsen che già a Indian Wells con Medvedev aveva giocato un grande match oggi si è superato..non credo che i prossimi avversari potranno fare meglio..
@ Paulo (#4580447)
Parola di Paulo Roberto Cotechino
Australopitecus alpino? Dubito che sia mai stata trovata tale sottospecie. Non è che ti confondi con qualcun’altro decisamente più “meridionale”?
Ti avevano RESPINTO anche al CEPU? 😉
In ottica Darderi meglio il francese. A dirla tutta per me l’uno vale l’altro. Ho molti dubbi che arrivino in semifinale. Non giocano male ma troppo discontinui nel corso dei loro match.
Sono d’accordo ma in parte. Oltre alla risposta, anche lo scambio da fondo mi sembra che abbia funzionato abbastanza poco. Sinner ha remato a lungo, con tanti errori non forzati oltre a quelli ai quali era costretto dai grandi colpi dell’avversario che sentiva aria di impresa. Servizio 9, risposta 6-, diritto e rovescio 5+ (rispetto al suo livello) ma è stato sufficiente. Perché diciamole, Jannik ormai ha l’aura del Campione e gli avversari inconsciamente patiscono anche quando sono in vantaggio.
Sai perchè? Perchè queli maledetti che gestiscono sono una censura continua ma fanno passare solo i commenti dei soliti idioti pro chi senso te?
Comuncue cerano le stese probabilita di vede autralopitecus roscios vincente Australian Openno 😥
E ora? Per chi fare il tifo? Atmane o Tiafoe?
Faccio appello alla Convenzione di Ginevra 🙁
E anche stasera Leo, Paulo, Krik Krok e c. sono rimasti col cerino in mano. Andare a letto col mal di pancia non fa dormire: una bustina di Biochetasi granulato effervescente e sogni d’oro!!! 😉
Dicono che una scimmia a furia di pigiare sui tasti può scrivere la divina commedia, figurati se due utenti che non si conoscono neanche di striscio non possono scrivere lo stesso identico post 🙂
Abbiamo un tennista spaziale da tenerci ben stretto.
Gli altri giocano sempre al massimo contro di lui.Ma Jannik li batte tutti senza dire niente contro di loro perché sa che ogni partita è difficilissima e può presentare complicazioni.Sono 28 set consecutivi vinti nei 1000 : numeri da capogiro.Jannik un passo alla volta e ci riprendiamo quello che ci spetta: il nr.1.
Tanti ringraziamenti a Jannik per tutte le stupende emozioni che ci regala in ogni torneo giocato.
Si si…
…anni (con le zz) davvero AMARI 😉