Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Lehecka elimina Fritz: Paul e Fils ai quarti, Muchova vola in semifinale

Jiri Lehecka firma uno dei risultati più pesanti della giornata al Miami Open 2026, eliminando Taylor Fritz negli ottavi di finale con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-2 dopo 2 ore e 25 minuti di gioco. Il ceco, approfittando anche del tabellone ormai sconvolto dalle numerose uscite eccellenti, si guadagna così la sfida contro Martin Landaluce per un posto in semifinale.

Nel tabellone maschile avanzano anche Tommy Paul e Arthur Fils. Lo statunitense non lascia scampo a Tomás Martín Etcheverry, battuto con un netto 6-1 6-3 in appena 1 ora e 15 minuti, tornando così nei quarti di finale di un Masters 1000 dopo il problema fisico di fine 2025. Dall’altra parte, Fils conferma almeno il risultato della scorsa edizione superando Valentin Vacherot in una battaglia molto equilibrata, chiusa 6-4 6-7(4) 6-4 dopo 2 ore e 15 minuti. Saranno dunque Paul e Fils a giocarsi un posto in semifinale.

Nel torneo femminile continua invece l’ottimo momento di Karolina Muchova, che batte ancora Victoria Mboko dopo la finale di Doha dello scorso mese. La ceca si impone per 7-5 7-6(5) in 1 ora e 48 minuti e conquista l’accesso alle semifinali del torneo della Florida, dove attende ora la vincente della sfida tra Coco Gauff e Belinda Bencic.



















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Combined Miami Open Miami Gardens, Florida · 24 Marzo 2026 ☀ 18°C Sereno · Max 25°C PIOGGIA 0% VENTO Leggero CAMPO Hard HARDCOURT Programma del giorno ♂ ATP Singles · Maschile Round of 16 · Ottavi di finale Ottavi ♀ WTA Singles · Femminile Quarterfinals · Quarti di finale Quarti ☀ Sereno · 0% pioggia

♂ ATP Ottavi di finale

♀ WTA Quarti di finale



Stadium – ore 17:00

Jiri Lehecka vs Taylor Fritz



ATP Miami Jiri Lehecka [21] Jiri Lehecka [21] 6 6 6 Taylor Fritz [6] Taylor Fritz [6] 4 7 2 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-2 → 5-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 3-3 → 3-4 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Lehecka 15-0 15-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1

Victoria Mboko vs Karolina Muchova (Non prima 19:00)



WTA Miami Victoria Mboko [10] • Victoria Mboko [10] 0 5 6 0 Karolina Muchova [13] Karolina Muchova [13] 0 7 7 0 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Mboko 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 1*-4 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 4-6* 5-6* 6-6 → 6-7 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Victoria Mboko 15-0 40-0 5-5 → 6-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alex Michelsen vs Jannik Sinner (Non prima 21:00)



ATP Miami Alex Michelsen Alex Michelsen 5 6 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 7 7 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* ace 3*-4 ace 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Michelsen 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 5-7 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(12) Belinda Bencic vs (4) Coco Gauff Non prima 00:00



WTA Miami Belinda Bencic [12] • Belinda Bencic [12] 0 3 6 0 Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 0 6 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Belinda Bencic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Quentin Halys vs Alexander Zverev (Non prima 01:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 16:00

Sebastian Korda vs Martin Landaluce



ATP Miami Sebastian Korda [32] Sebastian Korda [32] 6 6 4 Martin Landaluce Martin Landaluce 2 7 6 Vincitore: Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 M. Landaluce 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 2-4* 3*-4 df 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Landaluce 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Korda 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Landaluce 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Valentin Vacherot vs Arthur Fils



ATP Miami Valentin Vacherot [24] Valentin Vacherot [24] 4 7 4 Arthur Fils [28] Arthur Fils [28] 6 6 6 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Fils 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 4-6 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 ace ace 3-5 → 4-5 A. Fils 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 V. Vacherot 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 A. Fils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Vacherot 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 5-3* df 5*-4 ace 6*-4 ace 6-6 → 7-6 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 6-6 A. Fils 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 V. Vacherot 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Vacherot 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 ace 1-2 → 2-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Tomas Martin Etcheverry vs Tommy Paul (Non prima 19:00)



ATP Miami Tomas Martin Etcheverry [29] Tomas Martin Etcheverry [29] 1 3 Tommy Paul [22] Tommy Paul [22] 6 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace ace 2-4 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Paul 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 T. Paul 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Terence Atmane vs Frances Tiafoe (Non prima 21:00)



ATP Miami Terence Atmane Terence Atmane 4 6 4 Frances Tiafoe [19] Frances Tiafoe [19] 6 1 6 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Atmane 40-15 ace 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Atmane 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 T. Atmane 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Atmane 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 T. Atmane 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 T. Atmane 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Ugo Humbert vs Francisco Cerundolo (Non prima 00:00)



ATP Miami Ugo Humbert [31] Ugo Humbert [31] 0 3 Francisco Cerundolo [18] • Francisco Cerundolo [18] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Cerundolo 3-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Butch Buchholz – ore 16:00

Xinyu Jiang / Yifan Xu vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend Inizio 16:00



WTA Miami Xinyu Jiang / Yifan Xu Xinyu Jiang / Yifan Xu 0 2 2 0 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] • Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] 0 6 6 0 Vincitore: Siniakova / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Sofia Kenin / Liudmila Samsonova vs (3) Gabriela Dabrowski / (3) Luisa Stefani



WTA Miami Sofia Kenin / Liudmila Samsonova Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0 6 4 0 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3] 0 7 6 0 Vincitore: Dabrowski / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 4*-5 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Evan King / John Peers vs Christian Harrison / Neal Skupski



ATP Miami Evan King / John Peers Evan King / John Peers 1 4 Christian Harrison / Neal Skupski [3] Christian Harrison / Neal Skupski [3] 6 6 Vincitore: Harrison / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Harrison / Skupski 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 E. King / Peers 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. King / Peers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 E. King / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Harrison / Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. King / Peers 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Harrison / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. King / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 E. King / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 1-5 C. Harrison / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 E. King / Peers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 C. Harrison / Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. King / Peers 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 16:00

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Theo Arribage / Albano Olivetti



ATP Miami Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 7 Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 4 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 T. Arribage / Olivetti 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Arribage / Olivetti 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Arribage / Olivetti 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Santiago Gonzalez / David Pel

