Thiem svela il mistero, ma l’annuncio delude: tutto per promuovere il nuovo ATP Fantasy

Alla fine Dominic Thiem ha dimostrato di saper usare benissimo l’hype. Il problema, semmai, è che il risultato finale non ha avuto lo stesso peso delle aspettative generate. Dopo il messaggio criptico pubblicato la scorsa settimana sui social, in tanti avevano iniziato a immaginare un nuovo capitolo importante della sua vita nel tennis: allenatore, accademia personale, commentatore televisivo, magari persino direttore di torneo.

Niente di tutto questo.

La verità è emersa nelle ultime ore e ha spiazzato parecchi appassionati: il teaser di Thiem era in realtà legato al lancio del nuovo ATP Fantasy, il gioco promosso dal circuito in cui l’ex campione austriaco avrà una sua squadra e contro cui gli utenti potranno competere.

Un’attesa costruita alla perfezione

Il messaggio iniziale di Thiem aveva acceso immediatamente la curiosità. Il tono lasciava pensare a una nuova fase professionale all’interno del mondo del tennis, e questo aveva inevitabilmente alimentato le ipotesi più varie. Del resto, dopo la fine della sua carriera, era naturale immaginare per lui un ruolo più strutturato nel circuito.

E invece l’operazione si è rivelata soprattutto una trovata promozionale ben confezionata. E va detto: da questo punto di vista ha funzionato. Per qualche giorno l’attenzione attorno al suo nome è salita parecchio, con tanti tifosi pronti a chiedersi quale sarebbe stato il suo prossimo passo.

Il “segreto” era il nuovo ATP Fantasy

La soluzione del piccolo giallo è arrivata con l’annuncio ufficiale: tutto ruotava attorno al nuovo Fantasy ATP, prodotto che il circuito sta lanciando anche con il coinvolgimento di volti noti. Tra questi, appunto, c’è anche Thiem, che avrà una propria squadra virtuale all’interno del gioco.

Insomma, più che una nuova carriera nel tennis, si trattava di una collaborazione di immagine per promuovere un’iniziativa digitale legata all’ATP.

Aspettative alte, realtà molto più leggera

Il punto è proprio questo: l’annuncio in sé non è certo irrilevante dal punto di vista del marketing, ma difficilmente corrisponde al livello di attesa che si era creato. Il tono misterioso del messaggio aveva fatto pensare a qualcosa di più profondo, più strutturale, forse anche più personale.

Alla fine, invece, l’effetto è stato quasi quello di una frenata brusca. Più che un nuovo ruolo da protagonista nel tennis, Thiem ha svelato una partecipazione a un progetto promozionale.

Una lezione per la prossima volta

Resta comunque una certezza: Thiem sa ancora benissimo come attirare attenzione attorno al suo nome. Ma dopo questo piccolo gioco social, probabilmente la prossima volta il pubblico sarà un po’ meno disposto a lasciarsi trascinare dall’entusiasmo.

Per ora, il mistero è stato risolto. E no, Dominic: stavolta ci avevi quasi convinti. La prossima, forse, un po’ meno.





Francesco Paolo Villarico