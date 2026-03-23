Masters 1000 Miami: Il programma completo di Martedì 24 Marzo 2026. In caso di vittoria Jannik Sinner giocherà nella prima serata italiana

23/03/2026 23:02 2 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Stadium – ore 17:00
Jiri Lehecka CZE vs Taylor Fritz USA
Victoria Mboko CAN vs Karolina Muchova CZE (Non prima 19:00)
Alex Michelsen USA vs Corentin Moutet FRA OR Jannik Sinner ITA (Non prima 21:00)
Amanda Anisimova USA OR Belinda Bencic SUI vs Sorana Cirstea ROU OR Coco Gauff USA (Non prima 00:00)
Quentin Halys FRA OR Kamil Majchrzak POL vs Marin Cilic CRO OR Alexander Zverev GER (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 16:00
Sebastian Korda USA vs Martin Landaluce ESP
Valentin Vacherot MON vs Arthur Fils FRA
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Tommy Paul USA (Non prima 19:00)
Terence Atmane FRA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 21:00)
Ugo Humbert FRA vs Francisco Cerundolo ARG (Non prima 00:00)

Butch Buchholz – ore 16:00
Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA
Sofia Kenin USA / Liudmila Samsonova RUS vs Gabriela Dabrowski CAN / Luisa Stefani BRA
Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA vs Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN

Court 1 – ore 16:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED
Evan King USA / John Peers AUS vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

MAURO (Guest) 23-03-2026 23:19

Scritto da MAURO
Dopo aver vendicato l’ Eterno, sconfitto al primo turno con Khachanov, ora la missione di Martino e’ quella di vendicare la sconfitta, pur preventivata, di CARLONE.

Al secondo turno naturalmente vi e’ stata la sconfitta dell’ Eterno

