Masters 1000 Miami: Il programma completo di Martedì 24 Marzo 2026. In caso di vittoria Jannik Sinner giocherà nella prima serata italiana
Stadium – ore 17:00
Jiri Lehecka vs Taylor Fritz
Victoria Mboko vs Karolina Muchova (Non prima 19:00)
Alex Michelsen vs Corentin Moutet OR Jannik Sinner (Non prima 21:00)
Amanda Anisimova OR Belinda Bencic vs Sorana Cirstea OR Coco Gauff (Non prima 00:00)
Quentin Halys OR Kamil Majchrzak vs Marin Cilic OR Alexander Zverev (Non prima 01:30)
Grandstand – ore 16:00
Sebastian Korda vs Martin Landaluce
Valentin Vacherot vs Arthur Fils
Tomas Martin Etcheverry vs Tommy Paul (Non prima 19:00)
Terence Atmane vs Frances Tiafoe (Non prima 21:00)
Ugo Humbert vs Francisco Cerundolo (Non prima 00:00)
Butch Buchholz – ore 16:00
Xinyu Jiang / Yifan Xu vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
Storm Hunter / Jessica Pegula vs Mirra Andreeva / Victoria Mboko
Court 1 – ore 16:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Santiago Gonzalez / David Pel
Evan King / John Peers vs Christian Harrison / Neal Skupski
Al secondo turno naturalmente vi e’ stata la sconfitta dell’ Eterno
Dopo aver vendicato l’ Eterno, sconfitto al primo turno con Khachanov, ora la missione di Martino e’ quella di vendicare la sconfitta, pur preventivata, di CARLONE.