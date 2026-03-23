Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Jannik Sinner vs Corentin Moutet. Atmane sorprende Auger-Aliassime e vola agli ottavi: best ranking assicurato. Errani e Paolini volano ai quarti nel doppio

Tra le tante sorprese che stanno segnando il Miami Open 2026, una delle più interessanti porta il nome di Terence Atmane. Il francese ha firmato un colpo pesante eliminando Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo 1 ora e 54 minuti di gioco, conquistando così il secondo accesso agli ottavi di finale di un Masters 1000 in carriera.
Per Atmane si tratta di un risultato di enorme valore, non solo per il prestigio del successo ottenuto contro un giocatore di alto profilo, ma anche perché conferma una crescita sempre più concreta nel circuito maggiore.
Un match a strappi, deciso nel terzo set
La sfida contro Auger-Aliassime ha avuto un andamento piuttosto netto nei suoi cambi di ritmo. Atmane ha giocato un ottimo primo set, imponendosi 6-3 con personalità e ordine. Nel secondo parziale, però, è arrivata la reazione del canadese, che ha alzato il livello e ha riequilibrato il match con un severo 6-1.
Nel set decisivo, però, il francese è stato bravo a resettare subito la partita, ritrovando lucidità e qualità nel momento più importante. Il 6-3 conclusivo gli ha consegnato una delle vittorie più significative della sua carriera e un traguardo finora mai raggiunto a livello Masters 1000.
Secondo ottavo in un Masters 1000
Con questo risultato, Atmane entra per la prima volta tra i migliori sedici a Miami, un passaggio che rappresenta un salto importante nel suo percorso. A Miami ha trovato, forse, il torneo della svolta, quello che può davvero segnare un punto di svolta nella sua stagione e forse anche nella sua collocazione stabile nel circuito ATP.
Agli ottavi di finale il francese affronterà il vincente del match tra Jakub Mensik e Frances Tiafoe, in un altro test che potrebbe dire molto sul suo livello attuale.
Best ranking già certo
Come se non bastasse, il cammino in Florida gli garantirà comunque un nuovo best ranking ATP. Grazie alla vittoria su Auger-Aliassime, Atmane è infatti già virtualmente numero 42 del mondo, ma in caso di qualificazione ai quarti potrebbe salire addirittura fino alla 38ª posizione.
Un salto importante, che certifica il peso di questa settimana e rende ancora più prezioso il risultato ottenuto.
Miami continua a regalare outsider
Il percorso di Atmane si inserisce perfettamente nel quadro di un Miami Open ricco di risultati inattesi e di outsider capaci di prendersi la scena. In mezzo a tanti nomi attesi, il francese si sta ritagliando uno spazio importante, dimostrando di poter essere uno dei protagonisti più sorprendenti di questa edizione.
E adesso, con gli ottavi conquistati e il miglior ranking già in tasca, il bello potrebbe anche non essere ancora finito.
Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del doppio femminile al WTA 1000 di Miami. Sul cemento della Florida, le campionesse olimpiche hanno superato la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 23 minuti di gioco.
Le due azzurre hanno offerto una prova solida e concreta, facendo la differenza soprattutto nei momenti più delicati del match. Nel primo set, dopo un avvio caratterizzato da diversi break, Errani e Paolini sono riuscite a scappare sul 5-2 con un doppio break di vantaggio. Le avversarie hanno provato a rientrare, ma nel decimo game le italiane hanno chiuso con autorità, annullando anche due palle del possibile contro-break.
Anche il secondo set è stato segnato dall’equilibrio e dalla capacità delle azzurre di resistere sotto pressione. Errani e Paolini hanno dovuto annullare quattro palle break consecutive risalendo da 0-40, e si sono poi ripetute in un altro momento delicato nell’ottavo game. Il colpo decisivo è arrivato nel nono gioco, quando alla prima occasione hanno strappato il servizio alle rivali, andando poi a chiudere il match sul 6-4.
Grazie a questo successo, il duo italiano approda ai quarti di finale, dove affronterà la coppia vincente della sfida tra Kato/Yang e Muhammad/Routliffe, teste di serie numero 6 del torneo.
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida · 23 Marzo 2026
Programma del giorno
Round of 32
3° Turno
Round of 16
4° Turno
Stadium – ore 17:00
Francisco Cerundolo vs Daniil Medvedev
ATP Miami
Francisco Cerundolo [18]
6
4
7
Daniil Medvedev [9]
0
6
5
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 6-5
F. Cerundolo
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
D. Medvedev
15-0
15-15
15-30
30-40
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
D. Medvedev
15-0
ace
30-0
30-15
30-40
3-0 → 4-0
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Sorana Cirstea
vs Coco Gauff (Non prima 18:00)
WTA Miami
Sorana Cirstea
4
6
2
Coco Gauff [4]
6
3
6
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sorana Cirstea
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Coco Gauff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Sorana Cirstea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Aryna Sabalenka
vs Qinwen Zheng
WTA Miami
Aryna Sabalenka [1]
30
3
Qinwen Zheng [23]
•
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Qinwen Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Corentin Moutet
vs Jannik Sinner (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Elena Rybakina
vs Talia Gibson (Non prima 01:30)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 16:00
Karolina Muchova vs Alexandra Eala
WTA Miami
Karolina Muchova [13]
•
0
6
6
0
Alexandra Eala [31]
0
0
2
0
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Muchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Karolina Muchova
3-0 → 4-0
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Karolina Muchova
1-0 → 2-0
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Muchova
5-0 → 6-0
Karolina Muchova
3-0 → 4-0
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Karolina Muchova
1-0 → 2-0
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Felix Auger-Aliassime
vs Terence Atmane
ATP Miami
Felix Auger-Aliassime [7]
3
6
3
Terence Atmane
6
1
6
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-4 → 2-5
F. Auger-Aliassime
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
T. Atmane
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 2-3
F. Auger-Aliassime
1-2 → 2-2
F. Auger-Aliassime
0-1 → 1-1
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Auger-Aliassime
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
5-1 → 6-1
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
4-0 → 5-0
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
F. Auger-Aliassime
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Atmane
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
F. Auger-Aliassime
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-2 → 2-2
F. Auger-Aliassime
0-1 → 1-1
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
0-0 → 0-1
Frances Tiafoe
vs Jakub Mensik
ATP Miami
Frances Tiafoe [19]
9
7
4
6
Jakub Mensik [12]
9*
6
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
df
4*-3
df
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
ace
9-9*
J. Mensik
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
6-5 → 6-6
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
F. Tiafoe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 4-3
J. Mensik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
F. Tiafoe
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
2-2 → 3-2
F. Tiafoe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Mensik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
F. Tiafoe
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Tiafoe
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
J. Mensik
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
ace
4-3 → 4-4
J. Mensik
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Mensik
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6*-4
ace
6-6 → 7-6
F. Tiafoe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
F. Tiafoe
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Mensik
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Mensik
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
F. Tiafoe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Mensik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Marin Cilic
vs Alexander Zverev (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Amanda Anisimova
vs Belinda Bencic (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Butch Buchholz – ore 16:00
Alexander Shevchenko vs Ugo Humbert
ATP Miami
Alexander Shevchenko
4
6
Ugo Humbert [31]
6
7
Vincitore: Humbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
df
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
ace
6-6 → 6-7
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
U. Humbert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shevchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
U. Humbert
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-2 → 2-2
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
(8) Mirra Andreeva
vs (10) Victoria Mboko
WTA Miami
Mirra Andreeva [8]
6
6
0
Victoria Mboko [10]
7
4
6
Vincitore: Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Mirra Andreeva
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
3*-3
3*-4
4-4*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Victoria Mboko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Victoria Mboko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Hailey Baptiste
vs (25) Jelena Ostapenko
WTA Miami
Hailey Baptiste
•
0
6
6
0
Jelena Ostapenko [25]
0
3
4
0
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Hailey Baptiste
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Jelena Ostapenko
1-1 → 1-2
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Jelena Ostapenko
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Jelena Ostapenko
5-2 → 5-3
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Hailey Baptiste
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(34) Jaqueline Cristian
vs (5) Jessica Pegula
WTA Miami
Jaqueline Cristian [34]
15
1
Jessica Pegula [5]
•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Jaqueline Cristian
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Quentin Halys
vs Kamil Majchrzak
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Kevin Krawietz / Neil Oberleitner vs Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
ATP Miami
Kevin Krawietz / Neil Oberleitner
6
6
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
4
4
Vincitore: Krawietz / Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Krawietz / Oberleitner
5-4 → 6-4
B. Kittay / Seggerman
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
5-3 → 5-4
K. Krawietz / Oberleitner
4-3 → 5-3
B. Kittay / Seggerman
4-2 → 4-3
K. Krawietz / Oberleitner
3-2 → 4-2
B. Kittay / Seggerman
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
3-1 → 3-2
K. Krawietz / Oberleitner
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
B. Kittay / Seggerman
1-1 → 2-1
K. Krawietz / Oberleitner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
B. Kittay / Seggerman
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Krawietz / Oberleitner
5-4 → 6-4
B. Kittay / Seggerman
5-3 → 5-4
K. Krawietz / Oberleitner
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
4-3 → 5-3
B. Kittay / Seggerman
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
K. Krawietz / Oberleitner
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
B. Kittay / Seggerman
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-2 → 2-3
K. Krawietz / Oberleitner
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
B. Kittay / Seggerman
1-1 → 1-2
K. Krawietz / Oberleitner
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
0-1 → 1-1
B. Kittay / Seggerman
0-0 → 0-1
Alexander Erler
/ Robert Galloway vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP Miami
Alexander Erler / Robert Galloway
1
3
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
6
6
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / Pavic
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-5 → 3-6
A. Erler / Galloway
2-5 → 3-5
M. Arevalo / Pavic
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
2-4 → 2-5
A. Erler / Galloway
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
M. Arevalo / Pavic
1-3 → 1-4
A. Erler / Galloway
1-2 → 1-3
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Erler / Galloway
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Erler / Galloway
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
M. Arevalo / Pavic
40-0
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
1-4 → 1-5
A. Erler / Galloway
1-3 → 1-4
M. Arevalo / Pavic
1-2 → 1-3
A. Erler / Galloway
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Erler / Galloway
0-0 → 1-0
Guido Andreozzi
/ Manuel Guinard vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
ATP Miami
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [6]
1
6
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
7
Vincitore: Krajicek / Mektic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
df
6-6 → 6-7
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
6-5 → 6-6
G. Andreozzi / Guinard
5-5 → 6-5
A. Krajicek / Mektic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
G. Andreozzi / Guinard
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
4-4 → 5-4
A. Krajicek / Mektic
4-3 → 4-4
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Krajicek / Mektic
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
A. Krajicek / Mektic
2-1 → 2-2
G. Andreozzi / Guinard
1-1 → 2-1
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
G. Andreozzi / Guinard
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krajicek / Mektic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
A. Krajicek / Mektic
1-3 → 1-4
G. Andreozzi / Guinard
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
A. Krajicek / Mektic
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Alejandro Tabilo
vs Alex Michelsen (Non prima 21:00)
ATP Miami
Alejandro Tabilo
0
6
3
2
Alex Michelsen
•
0
3
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Michelsen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
5-3 → 6-3
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-2 → 5-3
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
A. Michelsen
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
A. Michelsen
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Simone Bolelli
/ Andrea Vavassori vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 16:00
Xinyu Jiang / Yifan Xu vs Marie Bouzkova / Tereza Valentova Inizio 16:00
WTA Miami
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0
6
6
0
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
0
3
2
0
Vincitore: Jiang / Xu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
5-2 → 6-2
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
4-2 → 5-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
3-2 → 4-2
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
2-2 → 3-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
1-1 → 2-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-1 → 1-1
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
5-3 → 6-3
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
3-3 → 4-3
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-0 → 1-0
(1) Sara Errani
/ (1) Jasmine Paolini vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
WTA Miami
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
•
0
6
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
4
4
0
Vincitore: Errani / Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sara Errani / Jasmine Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Errani / Jasmine Paolini
5-4 → 6-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-3 → 3-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
2-2 → 2-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-1 → 1-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-1 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
5-3 → 5-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
5-2 → 5-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
4-2 → 5-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 3-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-1 → 2-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(4) Elise Mertens
/ (4) Shuai Zhang vs Jennifer Brady / Caty McNally Non prima 19:30
WTA Miami
Elise Mertens / Shuai Zhang [4]
•
0
6
7
0
Jennifer Brady / Caty McNally
0
3
6
0
Vincitore: Mertens / Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elise Mertens / Shuai Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
1*-3
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
3*-6
4-6*
5-6*
6*-6
7*-6
7-7*
8-7*
6-6 → 7-6
Jennifer Brady / Caty McNally
6-5 → 6-6
Elise Mertens / Shuai Zhang
5-5 → 6-5
Jennifer Brady / Caty McNally
5-4 → 5-5
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Jennifer Brady / Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Jennifer Brady / Caty McNally
2-3 → 2-4
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-2 → 2-3
Jennifer Brady / Caty McNally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Jennifer Brady / Caty McNally
0-1 → 0-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jennifer Brady / Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-3 → 6-3
Elise Mertens / Shuai Zhang
4-3 → 5-3
Jennifer Brady / Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Jennifer Brady / Caty McNally
2-2 → 2-3
Elise Mertens / Shuai Zhang
1-2 → 2-2
Jennifer Brady / Caty McNally
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-1 → 0-2
Jennifer Brady / Caty McNally
0-0 → 0-1
Miyu Kato
/ Zhaoxuan Yang vs (6) Asia Muhammad / (6) Erin Routliffe Non prima 21:00
WTA Miami
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
•
30
2
0
Asia Muhammad / Erin Routliffe [6]
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
Asia Muhammad / Erin Routliffe
0-1 → 0-2
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Asia Muhammad / Erin Routliffe
2-5 → 2-6
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
2-4 → 2-5
Asia Muhammad / Erin Routliffe
Asia Muhammad / Erin Routliffe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 16:00
Robert Cash / JJ Tracy vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
ATP Miami
Robert Cash / JJ Tracy
4
3
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [8]
6
6
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Cash / Tracy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 3-6
H. Nys / Roger-Vasselin
3-4 → 3-5
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
2-3 → 2-4
R. Cash / Tracy
0-15
df
0-30
15-30
15-40
40-40
1-3 → 2-3
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
R. Cash / Tracy
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
H. Nys / Roger-Vasselin
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
H. Nys / Roger-Vasselin
4-3 → 4-4
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
R. Cash / Tracy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
H. Nys / Roger-Vasselin
2-1 → 2-2
R. Cash / Tracy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Cash / Tracy
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Sadio Doumbia
/ Fabien Reboul vs Constantin Frantzen / Robin Haase
ATP Miami
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
6
Constantin Frantzen / Robin Haase
2
4
Vincitore: Doumbia / Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
5-4 → 6-4
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
S. Doumbia / Reboul
4-3 → 5-3
C. Frantzen / Haase
4-2 → 4-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
C. Frantzen / Haase
3-1 → 3-2
S. Doumbia / Reboul
2-1 → 3-1
C. Frantzen / Haase
2-0 → 2-1
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 2-0
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / Reboul
5-2 → 6-2
C. Frantzen / Haase
4-2 → 5-2
S. Doumbia / Reboul
3-2 → 4-2
C. Frantzen / Haase
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-0 → 2-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
1-0 → 2-0
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Orlando Luz
/ Rafael Matos vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
ATP Miami
Orlando Luz / Rafael Matos
6
6
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
4
4
Vincitore: Luz / Matos
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gonzalez / Molteni
5-3 → 5-4
M. Gonzalez / Molteni
4-2 → 4-3
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-1 → 3-2
O. Luz / Matos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gonzalez / Molteni
5-3 → 5-4
O. Luz / Matos
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
M. Gonzalez / Molteni
4-2 → 4-3
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-2 → 3-2
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
O. Luz / Matos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Petr Nouza
/ Patrik Rikl vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
ATP Miami
Petr Nouza / Patrik Rikl
4
3
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
6
6
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-5 → 3-6
P. Nouza / Rikl
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
2-5 → 3-5
J. Cash / Glasspool
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
2-4 → 2-5
J. Cash / Glasspool
1-3 → 1-4
P. Nouza / Rikl
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-3 → 1-3
J. Cash / Glasspool
0-2 → 0-3
P. Nouza / Rikl
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
J. Cash / Glasspool
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Nouza / Rikl
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
4-5 → 4-6
J. Cash / Glasspool
4-4 → 4-5
J. Cash / Glasspool
40-40
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
3-3 → 3-4
P. Nouza / Rikl
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
J. Cash / Glasspool
2-2 → 2-3
J. Cash / Glasspool
1-1 → 1-2
J. Cash / Glasspool
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
0-0 → 0-1
Sander Arends
/ John-Patrick Smith vs Yuki Bhambri / Michael Venus
ATP Miami
Sander Arends / John-Patrick Smith
0
1
Yuki Bhambri / Michael Venus
•
15
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Arends / Smith
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 18:00
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova vs Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi Inizio 18:00
WTA Miami
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
6
4
10
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
3
6
6
Vincitore: Kenin / Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
6-2
6-3
7-3
7-4
8-4
8-5
9-5
9-6
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
4-5 → 4-6
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
4-4 → 4-5
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
4-2 → 4-3
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
2-2 → 3-2
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-3 → 6-3
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
4-3 → 5-3
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Ekaterina Alexandrova
/ Fanny Stollar vs (3) Gabriela Dabrowski / (3) Luisa Stefani Non prima 20:00
WTA Miami
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
0
0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3]
0
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Tra Mensik e Tiafoe un tie-break a “braccino di pastafrolla” 😉
Chi vivrà vedrà.
Tolga l’audio se non le va.
Vediamo se vince anche il prossimo tiebreak.
Rublev e Fils per esempio.