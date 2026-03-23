Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Jannik Sinner vs Corentin Moutet. Atmane sorprende Auger-Aliassime e vola agli ottavi: best ranking assicurato. Errani e Paolini volano ai quarti nel doppio

Tra le tante sorprese che stanno segnando il Miami Open 2026, una delle più interessanti porta il nome di Terence Atmane. Il francese ha firmato un colpo pesante eliminando Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo 1 ora e 54 minuti di gioco, conquistando così il secondo accesso agli ottavi di finale di un Masters 1000 in carriera.

Per Atmane si tratta di un risultato di enorme valore, non solo per il prestigio del successo ottenuto contro un giocatore di alto profilo, ma anche perché conferma una crescita sempre più concreta nel circuito maggiore.

Un match a strappi, deciso nel terzo set

La sfida contro Auger-Aliassime ha avuto un andamento piuttosto netto nei suoi cambi di ritmo. Atmane ha giocato un ottimo primo set, imponendosi 6-3 con personalità e ordine. Nel secondo parziale, però, è arrivata la reazione del canadese, che ha alzato il livello e ha riequilibrato il match con un severo 6-1.

Nel set decisivo, però, il francese è stato bravo a resettare subito la partita, ritrovando lucidità e qualità nel momento più importante. Il 6-3 conclusivo gli ha consegnato una delle vittorie più significative della sua carriera e un traguardo finora mai raggiunto a livello Masters 1000.

Secondo ottavo in un Masters 1000

Con questo risultato, Atmane entra per la prima volta tra i migliori sedici a Miami, un passaggio che rappresenta un salto importante nel suo percorso. A Miami ha trovato, forse, il torneo della svolta, quello che può davvero segnare un punto di svolta nella sua stagione e forse anche nella sua collocazione stabile nel circuito ATP.

Agli ottavi di finale il francese affronterà il vincente del match tra Jakub Mensik e Frances Tiafoe, in un altro test che potrebbe dire molto sul suo livello attuale.

Best ranking già certo

Come se non bastasse, il cammino in Florida gli garantirà comunque un nuovo best ranking ATP. Grazie alla vittoria su Auger-Aliassime, Atmane è infatti già virtualmente numero 42 del mondo, ma in caso di qualificazione ai quarti potrebbe salire addirittura fino alla 38ª posizione.

Un salto importante, che certifica il peso di questa settimana e rende ancora più prezioso il risultato ottenuto.

Miami continua a regalare outsider

Il percorso di Atmane si inserisce perfettamente nel quadro di un Miami Open ricco di risultati inattesi e di outsider capaci di prendersi la scena. In mezzo a tanti nomi attesi, il francese si sta ritagliando uno spazio importante, dimostrando di poter essere uno dei protagonisti più sorprendenti di questa edizione.

E adesso, con gli ottavi conquistati e il miglior ranking già in tasca, il bello potrebbe anche non essere ancora finito.

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del doppio femminile al WTA 1000 di Miami. Sul cemento della Florida, le campionesse olimpiche hanno superato la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 23 minuti di gioco.

Le due azzurre hanno offerto una prova solida e concreta, facendo la differenza soprattutto nei momenti più delicati del match. Nel primo set, dopo un avvio caratterizzato da diversi break, Errani e Paolini sono riuscite a scappare sul 5-2 con un doppio break di vantaggio. Le avversarie hanno provato a rientrare, ma nel decimo game le italiane hanno chiuso con autorità, annullando anche due palle del possibile contro-break.

Anche il secondo set è stato segnato dall’equilibrio e dalla capacità delle azzurre di resistere sotto pressione. Errani e Paolini hanno dovuto annullare quattro palle break consecutive risalendo da 0-40, e si sono poi ripetute in un altro momento delicato nell’ottavo game. Il colpo decisivo è arrivato nel nono gioco, quando alla prima occasione hanno strappato il servizio alle rivali, andando poi a chiudere il match sul 6-4.

Grazie a questo successo, il duo italiano approda ai quarti di finale, dove affronterà la coppia vincente della sfida tra Kato/Yang e Muhammad/Routliffe, teste di serie numero 6 del torneo.



















Combined Miami Open Miami Gardens, Florida · 23 Marzo 2026 ☀ 18°C Soleggiato · Max 24°C PIOGGIA 0% VENTO Leggero CAMPO Hard HARDCOURT Programma del giorno ♂ ATP Singles · Maschile Round of 32 3° Turno ♀ WTA Singles · Femminile Round of 16 4° Turno ☀ Sole · 0% pioggia

♂ ATP 3° Turno

♀ WTA 4° Turno



Stadium – ore 17:00

Francisco Cerundolo vs Daniil Medvedev



ATP Miami Francisco Cerundolo [18] Francisco Cerundolo [18] 6 4 7 Daniil Medvedev [9] Daniil Medvedev [9] 0 6 5 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 F. Cerundolo 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-40 df 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 30-15 30-40 3-0 → 4-0 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0

Sorana Cirstea vs Coco Gauff (Non prima 18:00)



WTA Miami Sorana Cirstea Sorana Cirstea 4 6 2 Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 6 3 6 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Sorana Cirstea 15-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenka vs Qinwen Zheng



WTA Miami Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 30 3 Qinwen Zheng [23] • Qinwen Zheng [23] 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 3-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

Corentin Moutet vs Jannik Sinner (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Elena Rybakina vs Talia Gibson (Non prima 01:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 16:00

Karolina Muchova vs Alexandra Eala



WTA Miami Karolina Muchova [13] • Karolina Muchova [13] 0 6 6 0 Alexandra Eala [31] Alexandra Eala [31] 0 0 2 0 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Karolina Muchova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Felix Auger-Aliassime vs Terence Atmane



ATP Miami Felix Auger-Aliassime [7] Felix Auger-Aliassime [7] 3 6 3 Terence Atmane Terence Atmane 6 1 6 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 T. Atmane 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 5-1 → 6-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-0 → 5-0 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Atmane 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 0-0 → 0-1

Frances Tiafoe vs Jakub Mensik



ATP Miami Frances Tiafoe [19] Frances Tiafoe [19] 9 7 4 6 Jakub Mensik [12] Jakub Mensik [12] 9* 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* df 4*-3 df 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* ace 9-9* 6-6 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Mensik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Mensik 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 ace 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Marin Cilic vs Alexander Zverev (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Amanda Anisimova vs Belinda Bencic (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Butch Buchholz – ore 16:00

Alexander Shevchenko vs Ugo Humbert



ATP Miami Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 4 6 Ugo Humbert [31] Ugo Humbert [31] 6 7 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Shevchenko 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 U. Humbert 15-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 ace 4-2 → 4-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

(8) Mirra Andreeva vs (10) Victoria Mboko



WTA Miami Mirra Andreeva [8] Mirra Andreeva [8] 6 6 0 Victoria Mboko [10] Victoria Mboko [10] 7 4 6 Vincitore: Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 3*-4 4-4* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Hailey Baptiste vs (25) Jelena Ostapenko



WTA Miami Hailey Baptiste • Hailey Baptiste 0 6 6 0 Jelena Ostapenko [25] Jelena Ostapenko [25] 0 3 4 0 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hailey Baptiste 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(34) Jaqueline Cristian vs (5) Jessica Pegula



WTA Miami Jaqueline Cristian [34] Jaqueline Cristian [34] 15 1 Jessica Pegula [5] • Jessica Pegula [5] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 1-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Jaqueline Cristian 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Quentin Halys vs Kamil Majchrzak



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 16:00

Kevin Krawietz / Neil Oberleitner vs Benjamin Kittay / Ryan Seggerman



ATP Miami Kevin Krawietz / Neil Oberleitner Kevin Krawietz / Neil Oberleitner 6 6 Benjamin Kittay / Ryan Seggerman Benjamin Kittay / Ryan Seggerman 4 4 Vincitore: Krawietz / Oberleitner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Krawietz / Oberleitner 15-0 30-0 5-4 → 6-4 B. Kittay / Seggerman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 5-3 → 5-4 K. Krawietz / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 B. Kittay / Seggerman 15-0 30-0 ace 4-2 → 4-3 K. Krawietz / Oberleitner 15-0 30-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 B. Kittay / Seggerman 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 K. Krawietz / Oberleitner 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 B. Kittay / Seggerman 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Oberleitner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Kittay / Seggerman 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Krawietz / Oberleitner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Kittay / Seggerman 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 K. Krawietz / Oberleitner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 4-3 → 5-3 B. Kittay / Seggerman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 K. Krawietz / Oberleitner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 B. Kittay / Seggerman 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Oberleitner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Kittay / Seggerman 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Oberleitner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 B. Kittay / Seggerman 30-0 ace ace 0-0 → 0-1

Alexander Erler / Robert Galloway vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP Miami Alexander Erler / Robert Galloway Alexander Erler / Robert Galloway 1 3 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] 6 6 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Arevalo / Pavic 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 A. Erler / Galloway 15-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 A. Erler / Galloway 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Arevalo / Pavic 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Erler / Galloway 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Erler / Galloway 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 M. Arevalo / Pavic 40-0 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Erler / Galloway 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Erler / Galloway 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Austin Krajicek / Nikola Mektic



ATP Miami Guido Andreozzi / Manuel Guinard [6] Guido Andreozzi / Manuel Guinard [6] 1 6 Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 6 7 Vincitore: Krajicek / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 4-4 → 5-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Krajicek / Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 G. Andreozzi / Guinard 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Krajicek / Mektic 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Alejandro Tabilo vs Alex Michelsen (Non prima 21:00)



ATP Miami Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 0 6 3 2 Alex Michelsen • Alex Michelsen 0 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Michelsen 2-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 6-3 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 5-3 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Michelsen 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – ore 16:00

Xinyu Jiang / Yifan Xu vs Marie Bouzkova / Tereza Valentova Inizio 16:00



WTA Miami Xinyu Jiang / Yifan Xu Xinyu Jiang / Yifan Xu 0 6 6 0 Marie Bouzkova / Tereza Valentova Marie Bouzkova / Tereza Valentova 0 3 2 0 Vincitore: Jiang / Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



WTA Miami Sara Errani / Jasmine Paolini [1] • Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 6 6 0 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0 4 4 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(4) Elise Mertens / (4) Shuai Zhang vs Jennifer Brady / Caty McNally Non prima 19:30



WTA Miami Elise Mertens / Shuai Zhang [4] • Elise Mertens / Shuai Zhang [4] 0 6 7 0 Jennifer Brady / Caty McNally Jennifer Brady / Caty McNally 0 3 6 0 Vincitore: Mertens / Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 3*-6 4-6* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 6-6 → 7-6 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jennifer Brady / Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Jennifer Brady / Caty McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Jennifer Brady / Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jennifer Brady / Caty McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Miyu Kato / Zhaoxuan Yang vs (6) Asia Muhammad / (6) Erin Routliffe Non prima 21:00



WTA Miami Miyu Kato / Zhaoxuan Yang • Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 30 2 0 Asia Muhammad / Erin Routliffe [6] Asia Muhammad / Erin Routliffe [6] 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 30-15 0-2 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Asia Muhammad / Erin Routliffe 1-1 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 16:00

Robert Cash / JJ Tracy vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



ATP Miami Robert Cash / JJ Tracy Robert Cash / JJ Tracy 4 3 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [8] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [8] 6 6 Vincitore: Nys / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 H. Nys / Roger-Vasselin 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Cash / Tracy 15-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 R. Cash / Tracy 0-15 df 0-30 15-30 15-40 40-40 1-3 → 2-3 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 df 15-40 df 4-4 → 4-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Cash / Tracy 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Constantin Frantzen / Robin Haase



ATP Miami Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 6 Constantin Frantzen / Robin Haase Constantin Frantzen / Robin Haase 2 4 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 C. Frantzen / Haase 15-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Frantzen / Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 S. Doumbia / Reboul 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-0 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 1-0 → 2-0 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Orlando Luz / Rafael Matos vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Miami Orlando Luz / Rafael Matos Orlando Luz / Rafael Matos 6 6 Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 4 4 Vincitore: Luz / Matos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Luz / Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 O. Luz / Matos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 O. Luz / Matos 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 O. Luz / Matos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Petr Nouza / Patrik Rikl vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP Miami Petr Nouza / Patrik Rikl Petr Nouza / Patrik Rikl 4 3 Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] 6 6 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-5 → 3-5 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 2-4 → 2-5 P. Nouza / Rikl 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 P. Nouza / Rikl 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 1-3 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Nouza / Rikl 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Nouza / Rikl 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-5 → 4-6 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 P. Nouza / Rikl 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Cash / Glasspool 40-40 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 P. Nouza / Rikl 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Nouza / Rikl 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1

Sander Arends / John-Patrick Smith vs Yuki Bhambri / Michael Venus



ATP Miami Sander Arends / John-Patrick Smith Sander Arends / John-Patrick Smith 0 1 Yuki Bhambri / Michael Venus • Yuki Bhambri / Michael Venus 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Bhambri / Venus 15-0 ace 1-0 S. Arends / Smith 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 3 – ore 18:00

Sofia Kenin / Liudmila Samsonova vs Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi Inizio 18:00



WTA Miami Sofia Kenin / Liudmila Samsonova Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 6 4 10 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 3 6 6 Vincitore: Kenin / Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 6-10 1-0 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 6-3 7-3 7-4 8-4 8-5 9-5 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar vs (3) Gabriela Dabrowski / (3) Luisa Stefani Non prima 20:00

