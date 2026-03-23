Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Jannik Sinner vs Corentin Moutet. Atmane sorprende Auger-Aliassime e vola agli ottavi: best ranking assicurato. Errani e Paolini volano ai quarti nel doppio

23/03/2026 20:03 105 commenti
Tra le tante sorprese che stanno segnando il Miami Open 2026, una delle più interessanti porta il nome di Terence Atmane. Il francese ha firmato un colpo pesante eliminando Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo 1 ora e 54 minuti di gioco, conquistando così il secondo accesso agli ottavi di finale di un Masters 1000 in carriera.
Per Atmane si tratta di un risultato di enorme valore, non solo per il prestigio del successo ottenuto contro un giocatore di alto profilo, ma anche perché conferma una crescita sempre più concreta nel circuito maggiore.

Un match a strappi, deciso nel terzo set
La sfida contro Auger-Aliassime ha avuto un andamento piuttosto netto nei suoi cambi di ritmo. Atmane ha giocato un ottimo primo set, imponendosi 6-3 con personalità e ordine. Nel secondo parziale, però, è arrivata la reazione del canadese, che ha alzato il livello e ha riequilibrato il match con un severo 6-1.
Nel set decisivo, però, il francese è stato bravo a resettare subito la partita, ritrovando lucidità e qualità nel momento più importante. Il 6-3 conclusivo gli ha consegnato una delle vittorie più significative della sua carriera e un traguardo finora mai raggiunto a livello Masters 1000.

Secondo ottavo in un Masters 1000
Con questo risultato, Atmane entra per la prima volta tra i migliori sedici a Miami, un passaggio che rappresenta un salto importante nel suo percorso. A Miami ha trovato, forse, il torneo della svolta, quello che può davvero segnare un punto di svolta nella sua stagione e forse anche nella sua collocazione stabile nel circuito ATP.
Agli ottavi di finale il francese affronterà il vincente del match tra Jakub Mensik e Frances Tiafoe, in un altro test che potrebbe dire molto sul suo livello attuale.

Best ranking già certo
Come se non bastasse, il cammino in Florida gli garantirà comunque un nuovo best ranking ATP. Grazie alla vittoria su Auger-Aliassime, Atmane è infatti già virtualmente numero 42 del mondo, ma in caso di qualificazione ai quarti potrebbe salire addirittura fino alla 38ª posizione.
Un salto importante, che certifica il peso di questa settimana e rende ancora più prezioso il risultato ottenuto.

Miami continua a regalare outsider
Il percorso di Atmane si inserisce perfettamente nel quadro di un Miami Open ricco di risultati inattesi e di outsider capaci di prendersi la scena. In mezzo a tanti nomi attesi, il francese si sta ritagliando uno spazio importante, dimostrando di poter essere uno dei protagonisti più sorprendenti di questa edizione.
E adesso, con gli ottavi conquistati e il miglior ranking già in tasca, il bello potrebbe anche non essere ancora finito.

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del doppio femminile al WTA 1000 di Miami. Sul cemento della Florida, le campionesse olimpiche hanno superato la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 23 minuti di gioco.
Le due azzurre hanno offerto una prova solida e concreta, facendo la differenza soprattutto nei momenti più delicati del match. Nel primo set, dopo un avvio caratterizzato da diversi break, Errani e Paolini sono riuscite a scappare sul 5-2 con un doppio break di vantaggio. Le avversarie hanno provato a rientrare, ma nel decimo game le italiane hanno chiuso con autorità, annullando anche due palle del possibile contro-break.
Anche il secondo set è stato segnato dall’equilibrio e dalla capacità delle azzurre di resistere sotto pressione. Errani e Paolini hanno dovuto annullare quattro palle break consecutive risalendo da 0-40, e si sono poi ripetute in un altro momento delicato nell’ottavo game. Il colpo decisivo è arrivato nel nono gioco, quando alla prima occasione hanno strappato il servizio alle rivali, andando poi a chiudere il match sul 6-4.
Grazie a questo successo, il duo italiano approda ai quarti di finale, dove affronterà la coppia vincente della sfida tra Kato/Yang e Muhammad/Routliffe, teste di serie numero 6 del torneo.










Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida  ·  23 Marzo 2026

18°C
Soleggiato  ·  Max 24°C
PIOGGIA 0%
VENTO Leggero
CAMPO Hard
HARDCOURT

Programma del giorno

ATP Singles  ·  Maschile
Round of 32
3° Turno

WTA Singles  ·  Femminile
Round of 16
4° Turno

Stadium – ore 17:00
Francisco Cerundolo ARG vs Daniil Medvedev RUS

ATP Miami
Francisco Cerundolo [18]
6
4
7
Daniil Medvedev [9]
0
6
5
Vincitore: Cerundolo


Sorana Cirstea ROU vs Coco Gauff USA (Non prima 18:00)

WTA Miami
Sorana Cirstea
4
6
2
Coco Gauff [4]
6
3
6
Vincitore: Gauff


Aryna Sabalenka BLR vs Qinwen Zheng CHN

WTA Miami
Aryna Sabalenka [1]
30
3
Qinwen Zheng [23]
30
0


Corentin Moutet FRA vs Jannik Sinner ITA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Elena Rybakina KAZ vs Talia Gibson AUS (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 16:00
Karolina Muchova CZE vs Alexandra Eala PHI

WTA Miami
Karolina Muchova [13]
0
6
6
0
Alexandra Eala [31]
0
0
2
0
Vincitore: Muchova


Felix Auger-Aliassime CAN vs Terence Atmane FRA

ATP Miami
Felix Auger-Aliassime [7]
3
6
3
Terence Atmane
6
1
6
Vincitore: Atmane


Frances Tiafoe USA vs Jakub Mensik CZE

ATP Miami
Frances Tiafoe [19]
9
7
4
6
Jakub Mensik [12]
9*
6
6
6


Marin Cilic CRO vs Alexander Zverev GER (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Amanda Anisimova USA vs Belinda Bencic SUI (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Butch Buchholz – ore 16:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Ugo Humbert FRA

ATP Miami
Alexander Shevchenko
4
6
Ugo Humbert [31]
6
7
Vincitore: Humbert


(8) Mirra Andreeva RUS vs (10) Victoria Mboko CAN

WTA Miami
Mirra Andreeva [8]
6
6
0
Victoria Mboko [10]
7
4
6
Vincitore: Mboko


Hailey Baptiste USA vs (25) Jelena Ostapenko LAT

WTA Miami
Hailey Baptiste
0
6
6
0
Jelena Ostapenko [25]
0
3
4
0
Vincitore: Baptiste


(34) Jaqueline Cristian ROU vs (5) Jessica Pegula USA

WTA Miami
Jaqueline Cristian [34]
15
1
Jessica Pegula [5]
30
2


Quentin Halys FRA vs Kamil Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Kevin Krawietz GER / Neil Oberleitner AUT vs Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA

ATP Miami
Kevin Krawietz / Neil Oberleitner
6
6
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
4
4
Vincitore: Krawietz / Oberleitner


Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Miami
Alexander Erler / Robert Galloway
1
3
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
6
6
Vincitore: Arevalo / Pavic


Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

ATP Miami
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [6]
1
6
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
7
Vincitore: Krajicek / Mektic


Alejandro Tabilo CHI vs Alex Michelsen USA (Non prima 21:00)

ATP Miami
Alejandro Tabilo
0
6
3
2
Alex Michelsen
0
3
6
1


Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Tomas Martin Etcheverry ARG / Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 16:00
Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs Marie Bouzkova CZE / Tereza Valentova CZE Inizio 16:00

WTA Miami
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0
6
6
0
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
0
3
2
0
Vincitore: Jiang / Xu


(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Miami
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
6
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
4
4
0
Vincitore: Errani / Paolini


(4) Elise Mertens BEL / (4) Shuai Zhang CHN vs Jennifer Brady USA / Caty McNally USA Non prima 19:30

WTA Miami
Elise Mertens / Shuai Zhang [4]
0
6
7
0
Jennifer Brady / Caty McNally
0
3
6
0
Vincitore: Mertens / Zhang


Miyu Kato JPN / Zhaoxuan Yang CHN vs (6) Asia Muhammad USA / (6) Erin Routliffe NZL Non prima 21:00

WTA Miami
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
30
2
0
Asia Muhammad / Erin Routliffe [6]
15
6
2




Court 5 – ore 16:00
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Miami
Robert Cash / JJ Tracy
4
3
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [8]
6
6
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin


Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Miami
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
6
Constantin Frantzen / Robin Haase
2
4
Vincitore: Doumbia / Reboul


Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

ATP Miami
Orlando Luz / Rafael Matos
6
6
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
4
4
Vincitore: Luz / Matos


Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP Miami
Petr Nouza / Patrik Rikl
4
3
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
6
6
Vincitore: Cash / Glasspool


Sander Arends NED / John-Patrick Smith AUS vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

ATP Miami
Sander Arends / John-Patrick Smith
0
1
Yuki Bhambri / Michael Venus
15
0




Court 3 – ore 18:00
Sofia Kenin USA / Liudmila Samsonova RUS vs Ingrid Neel EST / Aldila Sutjiadi INA Inizio 18:00

WTA Miami
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
6
4
10
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
3
6
6
Vincitore: Kenin / Samsonova


Ekaterina Alexandrova RUS / Fanny Stollar HUN vs (3) Gabriela Dabrowski CAN / (3) Luisa Stefani BRA Non prima 20:00

WTA Miami
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
0
0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3]
0
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani


JannikUberAlles 23-03-2026 22:37

Tra Mensik e Tiafoe un tie-break a “braccino di pastafrolla” 😉

 105
piper 23-03-2026 22:25

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da piper

Scritto da Junior
Qualcuno conosce la programmazione di Sinner nello swing su terra ?
Montecarlo
Barcellona
Madrid
Roma
Roland Garros
Saranno questi i tornei che giocherà ?

Vediamo cosa farà a Miami e se dovesse arrivare in finale (al 99,9%) non andrà a Monte Carlo e di sicuro non farà Barcellona (al limite Monaco di Baviera, anche se non capisco questa eventuale scelta), vorrà partecipare sicuramente a Roma e al RG.

Sinner a Montecarlo gioca… e giocherà anche a Madrid, Roma e Parigi… piuttosto è sicuro che salta Barcellona e Bavaria

Chi vivrà vedrà.

 104
piper 23-03-2026 22:21

Scritto da MAURO
OT Certo che ad ogni cambio campo, su Sky passa lo spot della PPASTAA, che fa la differenza.
A me sinceramente ha rotto i cosiddetti.

Tolga l’audio se non le va.

piper 23-03-2026 22:15

Vediamo se vince anche il prossimo tiebreak.

piper 23-03-2026 22:13

Scritto da Kenobi
Jakub è un osso duro per chiunque, mi ricorda Zverev giovane e migliora ogni mese.
Joao Viene presentato come un futuro fenomeno quando l’unico che ha avuto grandi prestazioni e battuto diversi top ten incluso Djokovic e Sinner è lui.
Poi Tien.
Ma chi ha battuto e vinto il brasiliano ?

Rublev e Fils per esempio.

 101
