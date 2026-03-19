Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Cancellato l’intero programma
La pioggia stravolge completamente la prima giornata del tabellone principale del Miami Open 2026. Il torneo ha infatti annunciato la sospensione dell’intera sessione diurna, mentre anche per la sessione serale le prospettive restano tutt’altro che incoraggianti. Al momento, gli unici incontri confermati sono due match in programma sulla Grandstand: Venus Williams-Francesca Jones e Matteo Berrettini-Alexandre Muller. Una situazione che rischia di complicare ulteriormente il calendario del Masters 1000 della Florida.
Pioggia protagonista al Miami Open 2026, dove la giornata di mercoledì è completamente bloccata dal maltempo. Il tennis avrebbe dovuto essere in corso già da diverse ore, ma per il momento non si è giocato. Gli organizzatori hanno inizialmente provato a mantenere invariato l’ordine di gioco, ma sono poi stati costretti ad adeguarsi alla situazione e a cancellare diversi incontri dal programma. Resta ora da capire se nelle prossime ore sarà possibile salvare almeno parte della giornata oppure se tutto dovrà slittare a domani.
Alla fine è stato cancellato l’intero programma di giornata.
Combined Miami – 1° Turno – hard
Nessun incontri disputato.
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
SCUSATE, Miami non ha nessun campo coperto ?
Sono venuti via da KeyBiscayne e poi fanno queste figure pietose ?
non so se una foto simile, e la sua diffusione, siano legali…
È vero
Ho la sensazione che Berrettini stasera non giocherà
Dunque Azarenka e Garcia tra 33 mesi annunceranno il loro ritorno al tennis?
Quindi, se da domani si tornasse a giocare, tutti i giocatori teste di serie dalla parte di Alcaraz, avranno lo stesso vantaggio dello spagnolo nei confronti di Fonseca Marozsan.
Dovrebbero inserire un servizio di previsioni del tempo nei posti dove si giocano almeno i tornei più importanti.
Se è una giornata di sicura pioggia è inutile che su supertennis mettano l’oriario di inizio della partita della Cocciaretto se poi si sa che non si può giocare
Ancora pioggia riusciranno a finirlo sto torneo?
In effetti qui viene meglio di una Sharapova o Ivanovic qualsiasi
Oggi la possiamo chiudere qui, tanto piove tutto il giorno…
Speriamo che la Coccia sia guarita dai suoi ultimi malanni. Ho tanta voglia di rivederla in formato Doha.
@ Gaz (#4576553)
Dopo 2 minuti e 32 di solida concentrazione, che ha richiesto anche i suoi inestricabili sforzi,ho deciso di mettere la Talia sul mio personalissimo taccuino.
Ovviamente è sottinteso che chi sogna un pieno di benzina deve fare l’opposto.
Quindi staremo sul campo con la nostra truope a partire dalle 02:43
@ Taxi Driver (#4576501)
A me questa foto piace: trovo che di Elisabetta restituisca sia la carica agonistica che la bellezza
Ok che Cocciaretto non è Miss Universo, ma questa foto l’ ammazza proprio.
Interessante questo match che in piena notte italiana vedrà confrontarsi la tennista più calda del momento contro una Bejlek che viene anch’essa da 8 vittorie consecutive,tra cui 5 contro pronostico, Kessler, Ostapenko, Kartal, Tauson e Alexandrova,non gioca però da un mese,da quando non si presentò in campo contro la Bencic a ……
Quindi si è interrotta sul più bello,dopo un mese non è facile se si è dovuto lavorare per recuperare,qui i bookmakers,per non sapere né leggere, né scrivere, né vivisezionare,le danno alla pari.
Sicuramente ci sarà tra noi qualcuno che sappia fare almeno una di queste tre cose, per poter fare un pronostico più inequivocabile.
Sono mesi che la redazione mette sta foto della Cocciaretto….ma io dico, è una ragazza bellina, non se ne potrebbe scegliere un altra? Cè ne sono a miliardi in rete dove sorride e non sta stravolta