Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Cancellato l’intero programma

La pioggia stravolge completamente la prima giornata del tabellone principale del Miami Open 2026. Il torneo ha infatti annunciato la sospensione dell’intera sessione diurna, mentre anche per la sessione serale le prospettive restano tutt’altro che incoraggianti. Al momento, gli unici incontri confermati sono due match in programma sulla Grandstand: Venus Williams-Francesca Jones e Matteo Berrettini-Alexandre Muller. Una situazione che rischia di complicare ulteriormente il calendario del Masters 1000 della Florida.

Pioggia protagonista al Miami Open 2026, dove la giornata di mercoledì è completamente bloccata dal maltempo. Il tennis avrebbe dovuto essere in corso già da diverse ore, ma per il momento non si è giocato. Gli organizzatori hanno inizialmente provato a mantenere invariato l’ordine di gioco, ma sono poi stati costretti ad adeguarsi alla situazione e a cancellare diversi incontri dal programma. Resta ora da capire se nelle prossime ore sarà possibile salvare almeno parte della giornata oppure se tutto dovrà slittare a domani.

Alla fine è stato cancellato l’intero programma di giornata.

Nessun incontri disputato.