Sinner-show a Indian Wells: ennesimo record per Jannik, il numero uno dopo il Roland Garros a 1,30
Il dominio di Jannik Sinner a Indian Wells convince i bookmaker. Dopo il primo successo del 2026, gli esperti sono sicuri: la scalata al trono del ranking ATP è ormai un affare a bassa quota. Attualmente, il distacco dal primo posto di Carlos Alcaraz è di 2140 punti, ma Sinner non avrà punti da difendere fino agli Internazionali d’Italia. Motivo per cui gli esperti – riporta Agipronews – vedono come probabile il suo approdo in vetta al termine del Roland Garros: Jannik numero uno entro l’8 giugno si gioca infatti a 1,30.
Inoltre, oltre a diventare il primo italiano a vincere a Indian Wells, Sinner a 24 anni diventa il più giovane ad avere vinto tutti i tornei più importanti sul cemento, ovvero Australian e Us Open, le Atp Finals più i sei 1000.
Per quanto riguarda invece la leadership a fine anno, il discorso è più complicato: un altro 31 dicembre con Alcaraz al comando paga 1,72, mentre Sinner numero uno entro il termine della stagione sale a quota 3,00.
TAG: Curiosità, Jannik Sinner
1 commento
I bookmakers proprio non capiscono niente, qui abbiamo fior di esperti che invece ci spiegavano come l’epopea Jannik fosse ormai finita, qualche vero luminare del tennis addirittura ci insegnava che neqmche in top10…