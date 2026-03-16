Sinner-show a Indian Wells: ennesimo record per Jannik, il numero uno dopo il Roland Garros a 1,30

Il dominio di Jannik Sinner a Indian Wells convince i bookmaker. Dopo il primo successo del 2026, gli esperti sono sicuri: la scalata al trono del ranking ATP è ormai un affare a bassa quota. Attualmente, il distacco dal primo posto di Carlos Alcaraz è di 2140 punti, ma Sinner non avrà punti da difendere fino agli Internazionali d’Italia. Motivo per cui gli esperti – riporta Agipronews – vedono come probabile il suo approdo in vetta al termine del Roland Garros: Jannik numero uno entro l’8 giugno si gioca infatti a 1,30.

Inoltre, oltre a diventare il primo italiano a vincere a Indian Wells, Sinner a 24 anni diventa il più giovane ad avere vinto tutti i tornei più importanti sul cemento, ovvero Australian e Us Open, le Atp Finals più i sei 1000.

Per quanto riguarda invece la leadership a fine anno, il discorso è più complicato: un altro 31 dicembre con Alcaraz al comando paga 1,72, mentre Sinner numero uno entro il termine della stagione sale a quota 3,00.