Jannik Sinner con il successo a Indian Wells 2026 segna un record assoluto nei Masters 1000

Jannik Sinner torna a vincere e lo fa con il suo marchio di fabbrica: qualità e sostanza, forte di un servizio in grandissimo spolvero e la sua ormai monumentale abilità nel giocare alla perfezione i punti importanti. L’altoatesino completa una fantastica corsa ad Indian Wells battendo un Medvedev in grande forma in finale e alzando il trofeo n.25 in carriera. Non è una vittoria come tutte le altre: dopo la relativa delusione degli Australian Open e un torneo di Doha disputato con un tennis tutt’altro che scintillante, era importantissimo risalire la china a livello tecnico e di fiducia. Missione compiuta, oltretutto in un evento importantissimo (il mille considerato il migliore sotto tanti punti di vista nel tour) e mai vinto prima. Il titolo in California permette a Jannik di completare il suo palmares di titoli Masters 1000 sui campi in duro, e segna anche alcuni record statistici molto interessanti, tra cui un primato assoluto e di grande prestigio.

Infatti da quando è nato l’ATP Tour nel 1990 ed è stata inaugurata la categoria dei tornei Masters 1000, ne sono stati disputati ben 317. Sinner ha trionfato nell’ultimo mille del 2025 (Parigi indoor) e nel primo del 2026, Indian Wells. Lo ha fatto “back to back” come dicono gli anglosassoni, e senza cedere un set né a la Defense Arena in Francia né nel deserto della Coachella Valley negli Stati Uniti. In 317 eventi di categoria, mai nessun giocatore prima di Jannik era riuscito a vincere due Masters 1000 consecutivi senza cedere nemmeno un set. È un primato assoluto e di un certo valore, che sottolinea come su questo tipo di campi l’italiano sia non solo forte ma anche dominante.

Ci sono anche altri record da sottolineare dopo la vittoria di Jannik a Indian Wells. Con questo titolo l’azzurro completa nel suo palmares i 6 Masters 1000 su campi veloci (Indian Wells, Miami, Open del Canada, Cincinnati, Shanghai e Parigi indoor), ed è il più giovane a riuscirci: con i suoi 24 anni e 200 giorni (registrati all’avvio del torneo) scalza Andy Murray, che deteneva questo primato con 29 anni e 169 giorni nella vittoria a Parigi Bercy nel 2016. Ovviamente si possono aggiungere ai 6 M1000 di Sinner anche i titoli Slam agli Australian Open e US Open, quindi ha idealmente completato una sorta di “super Slam” di big tournament sul cemento in carriera. Altra curiosità statistica: Jannik è diventato il secondo giocatore a vincere ciascuno dei suoi primi sei titoli ATP Masters 1000 in sei tornei diversi. Prima di lui c’era riuscito proprio Daniil Medvedev, battuto nella finale di Indian Wells.

Il torneo di Indian Wells è il n.25 in carriera per Sinner, vinto prima di compiere i 25 anni. Dal 2000, sono stati soltanto 6 i giocatori capaci di vincere almeno venticinque trofei prima di spegnere le venticinque candeline: Lleyton Hewitt, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Eccellenza assoluta.

Marco Mazzoni