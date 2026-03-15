Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Live Sabalenka vs Rybakina e Sinner vs Medvedev (Live dalle ore 19 italiane)

15/03/2026 15:28 7 commenti
Le Finali di Indian Wells - Foto Getty Images
Le Finali di Indian Wells - Foto Getty Images

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – Finali – hard

Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka BLR vs Elena Rybakina KAZ
Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Jannik Sinner ITA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

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7 commenti

il capitano 15-03-2026 17:07

Scritto da Andy.Fi
Ero curioso di sapere cosa ha detto Zverev dopo il match. Qualcuno lo sa ?

Ha detto “mi toccherà usare la “Preparazione H” per una settimana!!

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+1: Inox
Scolaretto 15-03-2026 17:03

Scritto da Peter Parker
La Rai o Mediaset trasmettono la finale di Sinner?

Potrebbe arrivare la sorpresa dell’ultima ora su TV8.

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Andreas Seppi 15-03-2026 16:49

Scritto da Peter Parker
La Rai o Mediaset trasmettono la finale di Sinner?

Solo Sky

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piper 15-03-2026 16:30

@ Peter Parker (#4574924)

Non credo (sicuro al 99%).

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Peter Parker 15-03-2026 16:25

La Rai o Mediaset trasmettono la finale di Sinner?

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Andy.Fi (Guest) 15-03-2026 16:18

Ero curioso di sapere cosa ha detto Zverev dopo il match. Qualcuno lo sa ?

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givaldo barbosa (Guest) 15-03-2026 16:06

Va da sé che per i Maurantoni il palinsesto offre chicche come Chi vuol essere milionario etc.

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+1: il capitano, renzopii