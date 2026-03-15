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Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Live Sabalenka vs Rybakina e Sinner vs Medvedev (Live dalle ore 19 italiane)
15/03/2026 15:28 7 commenti
Masters e WTA 1000 Indian Wells – Finali – hard
Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina
Il match deve ancora iniziare
Daniil Medvedev vs Jannik Sinner (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
7 commenti
Ha detto “mi toccherà usare la “Preparazione H” per una settimana!!
Potrebbe arrivare la sorpresa dell’ultima ora su TV8.
Solo Sky
@ Peter Parker (#4574924)
Non credo (sicuro al 99%).
La Rai o Mediaset trasmettono la finale di Sinner?
Ero curioso di sapere cosa ha detto Zverev dopo il match. Qualcuno lo sa ?
Va da sé che per i Maurantoni il palinsesto offre chicche come Chi vuol essere milionario etc.