Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 76 76

16/03/2026 00:21 236 commenti
Le Finali di Indian Wells - Foto Getty Images
Le Finali di Indian Wells - Foto Getty Images

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – Finali – hard

Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka BLR vs Elena Rybakina KAZ
WTA Indian Wells
Aryna Sabalenka [1]
3
6
7
Elena Rybakina [3]
6
3
6
Vincitore: Aryna Sabalenka
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Daniil Medvedev RUS vs Jannik Sinner ITA (Non prima 22:00)

ATP Indian Wells
Daniil Medvedev [11]
6
6
Jannik Sinner [2]
7
7
Vincitore: Sinner
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236 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
marcauro 16-03-2026 00:42

La volpe rossa è tornata

236
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+1: Marco M., antoniov
aiblo65 16-03-2026 00:40

Domare Danil oggi non era facile, probabilmente il Sinner di qualche anno fa avrebbe perso ma il Sinner di oggi è un tennista ancora più forte soprattutto dal punto di vista mentale e il ribaltone nel tie-break è un qualcosa di emozionante da rivedere sempre negli annali del tennis.Adesso Miami e poi la terra che penso sia la priorità di Sinner quest’anno visto un rosso sul rosso non può che puntare a farlo suo 🙂

 235
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+1: Marco M.
TonyNYC 16-03-2026 00:40

Vittoria meritata, nonostante un po’ di fiatone e imprecisione alla fine. Tante opportunità non colte per chiuderla prima. Ma va bene così, è una vittoria formativa, l’ennesima. And now…on to Miami.

 234
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Silvy__89 (Guest) 16-03-2026 00:39

Grandissimo il nostro super campione! Favoloso Jannik! Contro questo Medvedev non ho parole, davvero che prestazione incredibile!

 233
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+1: Marco M.
piper 16-03-2026 00:38

@ JannikUberAlles (#4575359)

“Bruttanotte” mi hai fatto sorridere.

 232
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+1: JannikUberAlles
Vecchiogiovi (Guest) 16-03-2026 00:36

Chi gioca o ha giocato a tennis sa che questo è il gioco del diavolo e che la partita finisce solo al compimento del punteggio. Bravo Jannick, era ora! Hai regalato 2 slam al giocatore in canottiera con match point per te. Un possibile differenziale di 4 slam.

 231
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Valerio (Guest) 16-03-2026 00:35

Sinner Winner è tornato e adesso i giochi per il numero 1 sono riaperti

 230
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michele_62 16-03-2026 00:35

Scritto da Neytiri

Scritto da Neytiri
Punto del 6-4 incredibile

È quello successivo altrettanto!
Complimenti Jannik, sai quello che fai… ed il 95% delle volte hai ragione tu. Complimenti, anche se ti preferivo il gioco più aggressivo dello scorso anno. Buona notte a tutti… tra poco c’è la sveglia.

Quando si spostano i mobili per fare posto a quelli nuovi acquistati, c’è un po’ di caos e si fa fatica a ritrovare in casa i vecchi e consueti. Ma quando ritorna l’ordine tutto funziona meglio di prima. Tutto sarà meglio di prima.

 229
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+1: Marco M., antoniov, Tennis bel gioco
JohnMcenroe (Guest) 16-03-2026 00:34

Grande Jannik a battere Medvedev in gran spolvero !!!
E bravo anche a recuperare tanti punti a Carlos !!!

 228
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+1: Marco M.
JannikUberAlles 16-03-2026 00:32

Devo fare assolutamente una DEDICA a quelli che…

…presto fuori dai 5, anzi dai 10…

…Sinner non vince più i pressure- point…

…il dritto non funziona più…

…con il caldo va bollito…

…eccetera eccetera…

…bruttanotte per HATER, rosiconi e roditori, frustati e sfigati, falliti ed invidiosi…

…vi aspetto un’altra STAGIONE da INCUBI !!!!

Ahahahah 😀

 227
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+1: Inox, Marco M., michele_62, Navaioh69, antoniov, Tennisforever, Detuqueridapresencia
espertodipallacorda 16-03-2026 00:32

Avevo detto che era solo questione di ritrovare un po’ più di forma… et voilà! Partita non troppo spettacolare, ma giocata sontuosamente da entrambi. Medvedev ha servito bene, ma ciò in cui ha davvero eccelso è stato il primo colpo in uscita dal servizio, che non solo non ha praticamente mai sbagliato (e contro le risposte di Sinner è un fatto quasi miracoloso), ma l’ha sempre tenuto profondo e angolato; inoltre, si è rivisto il gran giocatore ch’è stato, anche un po’ più aggressivo: non è tanto una questione di non sbagliare, quanto di riuscire ad aprirsi il campo e prendere il controllo del centro, giocando sempre in spinta. La superficie storicamente lo favoriva, ma senza dubbio la prestazione è stata molto al di sopra del livello medio degli ultimi tempi. Quanto a Sinner, ha servito benissimo come ha quasi sempre fatto dal post US Open, ha spinto tanto, prendendosi tutti i rischi del caso… e poi… banalmente ha alzato il livello quando contava, come ha sempre fatto e come i campioni come lui fanno in automatico. Insomma, partita davvero ricca di spunti, tatticamente magistrale!

 226
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Brufen (Guest) 16-03-2026 00:31

Il nostro più grande campione di sempre trova ogni volta modi nuovi per farci emozionare.

È vero, forse non è il miglior Sinner. Ma ha comunque liquidato il miglior Medvedev degli ultimi 4/5 anni – quello che aveva fatto fuori l’imbattibile Super Alcaraz del 2026. In due set, senza concedere una palla break. E proprio all’ultimo, quando il set (e forse il match?) pareva perso, ha tirato fuori qualche sprazzo del Sinner alieno – e buonanotte a tutti.

Altro Mille in bacheca. Altro milioncino in banca. Altro maalox masticato amaramente dai rintrollati rosicanti.

 225
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+1: Marco M., Don Budge fathers, Navaioh69, roby.mortilla@gmail.com, Detuqueridapresencia, Tennisforever
Di Passaggio 16-03-2026 00:31

Scritto da walden
Medvedev oggi ha giocato anche meglio che con Alcaraz, ma non è bastato…

Ha giocato incredibilmente bene. Tanto più vale il titolo di Jannik.

 224
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+1: Marco M., Navaioh69
il capitano 16-03-2026 00:30

Grande Jannik e anche Medvedev. Buonanotte a tutti quelli che lo davano per finito.

 223
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+1: Inox, marcauro, Carota Senior, Marco M., Don Budge fathers, Navaioh69, JannikUberAlles, antoniov, Detuqueridapresencia, Tennisforever
Alemanzo Sandroni (Guest) 16-03-2026 00:30

Scritto da Sequel
Non credevo proprio per riuscire a sopportare la casa questa partita sono contento di essermi sbagliato ha riservato i colpi da fuoriclasse quando servivano pensava proprio che perdesse al terzo set bene così

Non credevo proprio che riuscisse a portare a casa questa partita. Sono contento di essermi sbagliato. Ha riservato i colpi da fuoriclasse per quando servivano. Pensavo proprio che perdesse al terzo set. Bene così.

 222
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Giambi (Guest) 16-03-2026 00:30

Sbadiglio è tornato a livelli mostruosi quindi Sinner ha dovuto giocare come nel 2025 e il tie-break da marziano, da 0/4 a 7/5.
Campione purissimo.

 221
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+1: Marco M., Navaioh69, antoniov, Tennisforever
Red Fury (Guest) 16-03-2026 00:30

Immenso Jannik,grande cuore nel tiè break finale contro un Danilo tornato ai livelli di 2 anni fa.
Ora tutti di nuovo sul carro, siete solo degli ipocriti
Noi ce la godiamo sul serio questa splendida vittoria… e anche la classifica sorride..grande grande!!

 220
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+1: Marco M., Navaioh69
Carota Senior 16-03-2026 00:29

Il più giovane vincitore di tutti i master 1000 sul cemento.
Incredibile.

 219
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+1: Inox, JannikUberAlles, Marco M., il capitano, Don Budge fathers, antoniov, Navaioh69, Detuqueridapresencia
Di Passaggio 16-03-2026 00:29

Diaboliko Jan! Recupera da 4 a 0, con tutta farina del suo sacco, no fortuna, nastro a parte. Colpi, colpi! In una partita dove Medvy risuciva a tenerla bassa e profonda, e chirurgica da fondo campo come nessun altro. Vincere contro questo avversario è una tacca profonda sulla pistola.

 218
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+1: Marco M., Navaioh69, Detuqueridapresencia
Wayne (Guest) 16-03-2026 00:29

22 titoli per Jannik sui campi duri; tutti gli altri italiani, nella storia del tennis, ne hanno vinti 13. Nessun altro, più di 2 (dicesi due).
Sta semplicemente riscrivendo la Storia, tra 200 anni si parlerà ancora di lui.

 217
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+1: Don Budge fathers, Navaioh69, Detuqueridapresencia
Giuliano da Viareggio (Guest) 16-03-2026 00:29

SINNERRRRRRRRRRRRRR SIIIIIIIIIIIIIIII E’ LUI IL PIU’ FORTE DEL MONDO!!!!!
ED ORA INIZIA LA CACCIA AL N.1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 216
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+1: Detuqueridapresencia
Sinneriano (Guest) 16-03-2026 00:28

E anche per questa sera vado a dormire felice. Grazie Mostro

 215
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+1: Inox, Detuqueridapresencia
antoniov 16-03-2026 00:28

Jannik sei un fenomeno!

Stasera hai commesso una marea di errori, pure gratuiti, eppure hai domato sempre in due set un Medvedev forte come non mai! Ciò dimostra la tua potenziale superiorità!

Figuriamoci come sarà il Sinner Deluxe in versione 2026 !

Grande!

 214
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+1: Carota Senior, Inox, Marco M., Navaioh69, Detuqueridapresencia, Tennisforever
Halbo24 (Guest) 16-03-2026 00:28

Dedicato ai fini intenditori che su questo sito parlavano di un Sinner involuto, impacciato, non più lui, ecc.
Rassegnatevi, il vero n.1 è tornato e voi dedicatevi alle bocce

 213
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+1: Detuqueridapresencia
Giuseppe (Guest) 16-03-2026 00:28

Battere un grande Medvedev in un tiebreak in cui si trovava sotto 4 a 0 è qualcosa di indescrivibile! Il rosso ha dimostrato ancora una volta che ha le stimmate del campionissimo! È difficile trovare le parole per commentare una partita così dura eppure così straordinaria! Grazie rosso per tutte le incredibili emozioni che ci dai!

 212
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+1: Don Budge fathers, Navaioh69
se non vince allora perde (Guest) 16-03-2026 00:27

Commento da hater : ” oh, ma tutto questo casotto e poi ? Sinner quasi rischia di andare al terzo contro il n.11 la mondo ” !!!
Commento obiettivo da grande esperto di tennis come sono io :
Ottima vittoria per Sinner, contro un Medvedev di altissimo livello, non era assolutamente facile. Solo 7-6 7-6 ma contro questo Medvedev fare di meglio era dura, molto dura.
Come contro Fonseca ha rimontato un tie break molto compromesso.
Medvedev anche lui da elogiare e da applaudire, per fortuna ritorna anche lui ad alti livelli, altrimenti sarebbe un monologo Sinner-Alcaraz.
Anche Sinner l’ha appena detto nell’intervista : subito i complimenti per Medvedev ritrovato ai massimi livelli.
Doppietta SINNER – ANTONELLI
Se fossero andati al terzo secondo me avrebbero rinunciato a Miami, dopo ore sotto questo sole, a 34 gradi, credo si presentino tutti e due, forse no Medvedev che credo che se trova un primon turno difficile lascia Miami subito.
Mi aspettavo un match difficile, anche un rischio di vittoria Medvedev.
Bel match, a parte qualche intervallo di errori gratuiti da ambe le parti ma i punti spettacolari sono stati tanti, anche sotto fatica a fine match.

 211
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+1: Navaioh69
Neytiri (Guest) 16-03-2026 00:27

Scritto da piper
@ Neytiri (#4575292)
Non ho mai sentito “lungorighe” o “lungolinee”

Ma non è vietato 🙂
Battute a parte, ho visto un solo lungolinea all’incrocio, gli altri sono stati ad almeno un metro e mezzo dal corridoio e non li considero tali. Buonanotte!

 210
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Aquila. 16-03-2026 00:27

Bella partita giocata bene da entrambi sotto un caldo elevato BRAVO SINNER, ma bisogna dire anche bravissimo a un ritrovato MEDVEDEV

 209
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+1: Navaioh69
Fogazzaroj 16-03-2026 00:26

Ehhh si! Partita di sofferenza e pazienza con un tie break mostruoso…

 208
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walden 16-03-2026 00:26

Medvedev oggi ha giocato anche meglio che con Alcaraz, ma non è bastato…

 207
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+1: Di Passaggio, antoniov, Marco M., Navaioh69, Detuqueridapresencia, Tennisforever
Luciano65 (Guest) 16-03-2026 00:26

Bella partita, entrambi spettacolari. La vince Sinner. Bene

 206
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Luciano65 (Guest) 16-03-2026 00:26

Bella partita, entrambi spettacolari. La vince Sinner. Bene

 205
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robi (Guest) 16-03-2026 00:26

Ma queli Carlos il vero mostro è SINNEEERRRRRRRR!!!!

 204
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Dr Ivo (Guest) 16-03-2026 00:26

Lasciate ogni speranza voi che trollate !!!

 203
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+1: Marco M., il capitano, Inox, Carota Senior, renzopii, Navaioh69, Detuqueridapresencia
zedarioz 16-03-2026 00:25

Solo i beoti che frequentano questo sito possono dire che Sinner non emoziona.

 202
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+1: Marco M., il capitano, Inox, Aquila., Carota Senior, renzopii, antoniov, Navaioh69, Detuqueridapresencia
Gra70 (Guest) 16-03-2026 00:25

Dallo 0-4 nel tiebrek non ci credevo più. Poi per i 7 punti successivi si è visto un alieno, un Terminator…non so più come definirlo…sembrava quasi che scherzasse l’ottimo Medvedev di quest inizio anno, dopo essere stato sul baratro

 201
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+1: Marco M., Navaioh69, Detuqueridapresencia
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