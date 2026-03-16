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Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 76 76
16/03/2026 00:21 236 commenti
Masters e WTA 1000 Indian Wells – Finali – hard
Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina
WTA Indian Wells
Aryna Sabalenka [1]
3
6
7
Elena Rybakina [3]
6
3
6
Vincitore: Aryna Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
7-6
Elena Rybakina
15-0
15-15
5-5
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
15-40
5-4 → 5-5
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
5-3 → 5-4
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
4-2 → 4-3
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
3-1 → 3-2
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
5-2 → 5-3
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Elena Rybakina
15-15
30-15
40-15
4-1 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Elena Rybakina
2-5
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
2-4 → 2-5
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
15-40
2-3 → 2-4
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Daniil Medvedev vs Jannik Sinner (Non prima 22:00)
ATP Indian Wells
Daniil Medvedev [11]
6
6
Jannik Sinner [2]
7
7
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-7
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
df
4*-1
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
40-15
5-6 → 6-6
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
J. Sinner
15-0
30-0
ace
30-15
3-3 → 3-4
D. Medvedev
15-0
30-0
40-0
2-3 → 3-3
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
2-2 → 2-3
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
J. Sinner
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Sinner
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
ace
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
ace
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
J. Sinner
15-0
ace
30-0
40-0
6-5 → 6-6
D. Medvedev
15-0
ace
30-0
40-0
ace
5-5 → 6-5
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
J. Sinner
15-0
ace
30-0
40-0
4-3 → 4-4
D. Medvedev
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
J. Sinner
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
2-1 → 2-2
D. Medvedev
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Medvedev
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
La volpe rossa è tornata
Domare Danil oggi non era facile, probabilmente il Sinner di qualche anno fa avrebbe perso ma il Sinner di oggi è un tennista ancora più forte soprattutto dal punto di vista mentale e il ribaltone nel tie-break è un qualcosa di emozionante da rivedere sempre negli annali del tennis.Adesso Miami e poi la terra che penso sia la priorità di Sinner quest’anno visto un rosso sul rosso non può che puntare a farlo suo 🙂
Vittoria meritata, nonostante un po’ di fiatone e imprecisione alla fine. Tante opportunità non colte per chiuderla prima. Ma va bene così, è una vittoria formativa, l’ennesima. And now…on to Miami.
Grandissimo il nostro super campione! Favoloso Jannik! Contro questo Medvedev non ho parole, davvero che prestazione incredibile!
@ JannikUberAlles (#4575359)
“Bruttanotte” mi hai fatto sorridere.
Chi gioca o ha giocato a tennis sa che questo è il gioco del diavolo e che la partita finisce solo al compimento del punteggio. Bravo Jannick, era ora! Hai regalato 2 slam al giocatore in canottiera con match point per te. Un possibile differenziale di 4 slam.
Sinner Winner è tornato e adesso i giochi per il numero 1 sono riaperti
Quando si spostano i mobili per fare posto a quelli nuovi acquistati, c’è un po’ di caos e si fa fatica a ritrovare in casa i vecchi e consueti. Ma quando ritorna l’ordine tutto funziona meglio di prima. Tutto sarà meglio di prima.
Grande Jannik a battere Medvedev in gran spolvero !!!
E bravo anche a recuperare tanti punti a Carlos !!!
Devo fare assolutamente una DEDICA a quelli che…
…presto fuori dai 5, anzi dai 10…
…Sinner non vince più i pressure- point…
…il dritto non funziona più…
…con il caldo va bollito…
…eccetera eccetera…
…bruttanotte per HATER, rosiconi e roditori, frustati e sfigati, falliti ed invidiosi…
…vi aspetto un’altra STAGIONE da INCUBI !!!!
Ahahahah 😀
Avevo detto che era solo questione di ritrovare un po’ più di forma… et voilà! Partita non troppo spettacolare, ma giocata sontuosamente da entrambi. Medvedev ha servito bene, ma ciò in cui ha davvero eccelso è stato il primo colpo in uscita dal servizio, che non solo non ha praticamente mai sbagliato (e contro le risposte di Sinner è un fatto quasi miracoloso), ma l’ha sempre tenuto profondo e angolato; inoltre, si è rivisto il gran giocatore ch’è stato, anche un po’ più aggressivo: non è tanto una questione di non sbagliare, quanto di riuscire ad aprirsi il campo e prendere il controllo del centro, giocando sempre in spinta. La superficie storicamente lo favoriva, ma senza dubbio la prestazione è stata molto al di sopra del livello medio degli ultimi tempi. Quanto a Sinner, ha servito benissimo come ha quasi sempre fatto dal post US Open, ha spinto tanto, prendendosi tutti i rischi del caso… e poi… banalmente ha alzato il livello quando contava, come ha sempre fatto e come i campioni come lui fanno in automatico. Insomma, partita davvero ricca di spunti, tatticamente magistrale!
Il nostro più grande campione di sempre trova ogni volta modi nuovi per farci emozionare.
È vero, forse non è il miglior Sinner. Ma ha comunque liquidato il miglior Medvedev degli ultimi 4/5 anni – quello che aveva fatto fuori l’imbattibile Super Alcaraz del 2026. In due set, senza concedere una palla break. E proprio all’ultimo, quando il set (e forse il match?) pareva perso, ha tirato fuori qualche sprazzo del Sinner alieno – e buonanotte a tutti.
Altro Mille in bacheca. Altro milioncino in banca. Altro maalox masticato amaramente dai rintrollati rosicanti.
Ha giocato incredibilmente bene. Tanto più vale il titolo di Jannik.
Grande Jannik e anche Medvedev. Buonanotte a tutti quelli che lo davano per finito.
Non credevo proprio che riuscisse a portare a casa questa partita. Sono contento di essermi sbagliato. Ha riservato i colpi da fuoriclasse per quando servivano. Pensavo proprio che perdesse al terzo set. Bene così.
Sbadiglio è tornato a livelli mostruosi quindi Sinner ha dovuto giocare come nel 2025 e il tie-break da marziano, da 0/4 a 7/5.
Campione purissimo.
Immenso Jannik,grande cuore nel tiè break finale contro un Danilo tornato ai livelli di 2 anni fa.
Ora tutti di nuovo sul carro, siete solo degli ipocriti
Noi ce la godiamo sul serio questa splendida vittoria… e anche la classifica sorride..grande grande!!
Il più giovane vincitore di tutti i master 1000 sul cemento.
Incredibile.
Diaboliko Jan! Recupera da 4 a 0, con tutta farina del suo sacco, no fortuna, nastro a parte. Colpi, colpi! In una partita dove Medvy risuciva a tenerla bassa e profonda, e chirurgica da fondo campo come nessun altro. Vincere contro questo avversario è una tacca profonda sulla pistola.
22 titoli per Jannik sui campi duri; tutti gli altri italiani, nella storia del tennis, ne hanno vinti 13. Nessun altro, più di 2 (dicesi due).
Sta semplicemente riscrivendo la Storia, tra 200 anni si parlerà ancora di lui.
SINNERRRRRRRRRRRRRR SIIIIIIIIIIIIIIII E’ LUI IL PIU’ FORTE DEL MONDO!!!!!
ED ORA INIZIA LA CACCIA AL N.1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E anche per questa sera vado a dormire felice. Grazie Mostro
Jannik sei un fenomeno!
Stasera hai commesso una marea di errori, pure gratuiti, eppure hai domato sempre in due set un Medvedev forte come non mai! Ciò dimostra la tua potenziale superiorità!
Figuriamoci come sarà il Sinner Deluxe in versione 2026 !
Grande!
Dedicato ai fini intenditori che su questo sito parlavano di un Sinner involuto, impacciato, non più lui, ecc.
Rassegnatevi, il vero n.1 è tornato e voi dedicatevi alle bocce
Battere un grande Medvedev in un tiebreak in cui si trovava sotto 4 a 0 è qualcosa di indescrivibile! Il rosso ha dimostrato ancora una volta che ha le stimmate del campionissimo! È difficile trovare le parole per commentare una partita così dura eppure così straordinaria! Grazie rosso per tutte le incredibili emozioni che ci dai!
Commento da hater : ” oh, ma tutto questo casotto e poi ? Sinner quasi rischia di andare al terzo contro il n.11 la mondo ” !!!
Commento obiettivo da grande esperto di tennis come sono io :
Ottima vittoria per Sinner, contro un Medvedev di altissimo livello, non era assolutamente facile. Solo 7-6 7-6 ma contro questo Medvedev fare di meglio era dura, molto dura.
Come contro Fonseca ha rimontato un tie break molto compromesso.
Medvedev anche lui da elogiare e da applaudire, per fortuna ritorna anche lui ad alti livelli, altrimenti sarebbe un monologo Sinner-Alcaraz.
Anche Sinner l’ha appena detto nell’intervista : subito i complimenti per Medvedev ritrovato ai massimi livelli.
Doppietta SINNER – ANTONELLI
Se fossero andati al terzo secondo me avrebbero rinunciato a Miami, dopo ore sotto questo sole, a 34 gradi, credo si presentino tutti e due, forse no Medvedev che credo che se trova un primon turno difficile lascia Miami subito.
Mi aspettavo un match difficile, anche un rischio di vittoria Medvedev.
Bel match, a parte qualche intervallo di errori gratuiti da ambe le parti ma i punti spettacolari sono stati tanti, anche sotto fatica a fine match.
Ma non è vietato 🙂
Battute a parte, ho visto un solo lungolinea all’incrocio, gli altri sono stati ad almeno un metro e mezzo dal corridoio e non li considero tali. Buonanotte!
Bella partita giocata bene da entrambi sotto un caldo elevato BRAVO SINNER, ma bisogna dire anche bravissimo a un ritrovato MEDVEDEV
Ehhh si! Partita di sofferenza e pazienza con un tie break mostruoso…
Medvedev oggi ha giocato anche meglio che con Alcaraz, ma non è bastato…
Bella partita, entrambi spettacolari. La vince Sinner. Bene
Bella partita, entrambi spettacolari. La vince Sinner. Bene
Ma queli Carlos il vero mostro è SINNEEERRRRRRRR!!!!
Lasciate ogni speranza voi che trollate !!!
Solo i beoti che frequentano questo sito possono dire che Sinner non emoziona.
Dallo 0-4 nel tiebrek non ci credevo più. Poi per i 7 punti successivi si è visto un alieno, un Terminator…non so più come definirlo…sembrava quasi che scherzasse l’ottimo Medvedev di quest inizio anno, dopo essere stato sul baratro