Indian Wells, Sinner a bassa quota contro Zverev: per i bookmaker “solita” finale contro Alcaraz (1,40)

Jannik Sinner supera brillantemente l’esame Tien e si qualifica alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells. Per l’azzurro, sabato 14 marzo, in programma la sfida contro Alexander Zverev, battuto negli ultimi cinque precedenti. Per gli esperti – si legge su Agipronews – sarà ancora successo azzurro, offerto a 1,11 contro il 5,50 del tedesco. Le due sfide più recenti sono terminate 2-0 per Jannik, con lo stesso risultato in pole a 1,52.

L’azzurro in caso di finale se la dovrebbe vedere ancora con Carlos Alcaraz: la prima finale del 2026 tra i due dominatori del circuito paga 1,40 volte la posta, mentre sale a 5,00 l’ultimo atto del torneo contro un ritrovato Danil Medvedev, che cercherà nell’altra semifinale di imporre la prima sconfitta dell’anno al numero uno del ranking. Proprio Alcaraz comanda la lavagna per il vincente, a 1,75, davanti a Sinner dato a 2,30, Chiudono Zverez e Medvedev entrambi a 16,00.

🇺🇸 Semifinali

SF Alcaraz 🇪🇸 (1) – Medvedev 🇷🇺 (11) 6-2 1.21 4.47

SF Zverev 🇩🇪 (4) – Sinner 🇮🇹 (2) 4-6 5.05 1.17

tomorrow, 00:00 SF Sabalenka 🇧🇾 (1) – Noskova 🇨🇿 (14) 1-0 1.12 6.12

tomorrow, 02:00 SF Rybakina 🇰🇿 (3) – Svitolina 🇺🇦 (9) 3-3 1.41 2.89