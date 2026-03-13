Indian Wells, Sinner a bassa quota contro Zverev: per i bookmaker “solita” finale contro Alcaraz (1,40)
Jannik Sinner supera brillantemente l’esame Tien e si qualifica alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells. Per l’azzurro, sabato 14 marzo, in programma la sfida contro Alexander Zverev, battuto negli ultimi cinque precedenti. Per gli esperti – si legge su Agipronews – sarà ancora successo azzurro, offerto a 1,11 contro il 5,50 del tedesco. Le due sfide più recenti sono terminate 2-0 per Jannik, con lo stesso risultato in pole a 1,52.
L’azzurro in caso di finale se la dovrebbe vedere ancora con Carlos Alcaraz: la prima finale del 2026 tra i due dominatori del circuito paga 1,40 volte la posta, mentre sale a 5,00 l’ultimo atto del torneo contro un ritrovato Danil Medvedev, che cercherà nell’altra semifinale di imporre la prima sconfitta dell’anno al numero uno del ranking. Proprio Alcaraz comanda la lavagna per il vincente, a 1,75, davanti a Sinner dato a 2,30, Chiudono Zverez e Medvedev entrambi a 16,00.
🇺🇸 Semifinali
SF Alcaraz 🇪🇸 (1) – Medvedev 🇷🇺 (11) 6-2 1.21 4.47
SF Zverev 🇩🇪 (4) – Sinner 🇮🇹 (2) 4-6 5.05 1.17
tomorrow, 00:00 SF Sabalenka 🇧🇾 (1) – Noskova 🇨🇿 (14) 1-0 1.12 6.12
tomorrow, 02:00 SF Rybakina 🇰🇿 (3) – Svitolina 🇺🇦 (9) 3-3 1.41 2.89
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
@ Giampi (#4573927)
Probabilmente le puntate sono troppo sbilanciate dalla parte di Medvedev… slavi, russi e cinesi sono forti scommettitori 😉
@ JannikUberAlles (#4573917)
La quota iniziale la decidono i bookmarks poi variano in funzione degli scommettitori e le quote sono rimaste pressoché invariate..evidentemente non hanno letto gli augusti commenti del sito se no li davano alla pari. Addirittura vengono date più chance a Medvedev con Alcaraz.
Anzitutto vorrei ricordare che le “quote” dei bookmaker non sono semplicemente correlate alla valutazione tecnico-tattica dei giocatori ma anche agli ipotetici volumi di puntate fatte sull’uno o sull’altro contendente, tanto che le quote cambiano tra il primo minuto della notizia della gara fino all’ultimo momento (e poi ancora nel durante).
Le gestioni delle scommesse vengono fatte da risk manager e non da coach.
Detto questo, spero che Sinner faccia una bellissima partita e…
… possibilmente (e preferibilmente) vinca!
Forza J A N N I K !!!!
Perciò dico che le quote sono esagerate verso il basso o il niente.
Scusatemi gradirei sentire un ulteriore parere tecnico da Pier, oppure da qualcuno che sa tecnicamente di tennis
Scritto da Pier no guest
Il dritto di Sinner è con una presa semi-western e quella certo non la cambia.Per dare più rotazione devi lavorare sul punto d’impatto (discendente) per poi generare rotazione ma se anche volessero fare “cadere” un po’ la palla dipende sempre da come ti arriva . Io ho dubbi che si metta ora a preparare la stagione su terra e durante quella su terra quella su erba e nel mentre quella su hard outdoor perché sono meccanismi delicatissimi che possono generare incertezze e pure fastidi fisici se cambi gestualità con tale velocità e intensità. Non dimentichiamo che Jannik ha qualche problemino alle anche,modificare la postura non è uno scherzo.
Forse,e dico forse,volesse valutare un incremento delle rotazioni (ma significa alzare la traiettoria e cambia molto strategicamente) potrebbe cercare di lavorare su un accentuazione del polso tenendo ancora più morbide le dita (per “spazzolare”) oppure modificare il pattern.
Non dimentichiamo però che Sinner è uno dei giocatori meno disposti a modificare alcunché,basta vedere con che telaio gioca e come non abbia voluto il nuovo paintjob ,un po’ come Federer con la “racchetta col colletto”.
Scritto da aquila
Scusami di nuovo, unico appunto, stavolta non sono generico ma entro anche nei particolari….io con il dritto non devo modificare niente di quello che hai detto, soprattutto eviterei la palla discendente, va bene a un Musetti che risponde quasi sempre a fondo campo, non per un Sinner aggressivo che preferisce colpire la pallina a salire. Tornando sul dritto, (vale anche per il rovescio)…. voglio spazzolare la pallina per ottenere maggiore rotazione ok: stessa impugnatura però faccio un movimento diverso parto con la racchetta più bassa possibile e spazzolo la pallina salendo in verticale chiaramente la pallina va sempre accompagnata compreso il movimento polso che è importantissimo, la voglio con meno rotazione, parto con la racchetta meno bassa salendo di meno in verticale sempre accompagnando la pallina, la voglio colpire piatta ok racchetta quasi altezza pallina per accompagnare meglio la pallina, parlo di movimento impatto pallina, il braccio finisce quasi sempre come movimento dietro il collo, concludendo, colpo strappato meno velocità di pallina, colpo piatto più velocità di pallina, poi se uno diventa abbastanza bravo può direzionare la palla incrociando oppure lungolinea solo giocando sulla tempistica di impatto, utile per nascondere dove vuoi mandare la pallina, ma questo è un discorso a parte
Si ma Zverev non è Tien, ora il livello si alza.
Piena fiducia in Jannik ma sarà una partita dura.
Se Jannik dovesse battere Zverev,per me batte anche Alcaraz in finale.
Le quote su Sinner sono comunque sempre esagerate.
Anche con Nole a Melbourne e Mensik a Doha Sinner era favorito, nel dubbio mi gratto
concordo anche perchè Sinner non mi sembra ancora al massimo, ma vedremo…
Zverev comunque sembra in forma, partita tosta sulla carta