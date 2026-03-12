Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Challenger Assuncion, Cuernavaca, Murcia e Zadar: La situazione aggiornata

12/03/2026 11:11 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

🎾 ATP CHALLENGER TOUR

WEEK 11 • 16-22 MARZO 2026

🇵🇾 ATP CHALLENGER 75 ASUNCIÓN

CLAY COURT 🇵🇾 PARAGUAY

VALLEJO, Adolfo Daniel 🇵🇾 #106
FARIA, Jaime 🇵🇹 #145
DELLIEN, Hugo 🇧🇴 #165
ROCHA, Henrique 🇵🇹 #172
BARRENA, Alex 🇦🇷 #183
GALAN, Daniel Elahi 🇨🇴 #188
GUILLEN MEZA, Alvaro 🇪🇨 #205
REIS DA SILVA, Joao Lucas 🇧🇷 #208
PRADO ANGELO, Juan Carlos 🇧🇴 #212
BUENO, Gonzalo 🇵🇪 #215
MIDON, Lautaro 🇦🇷 #216
BOYER, Tristan 🇺🇸 #219
MONTEIRO, Thiago 🇧🇷 #222
OLIVIERI, Genaro Alberto 🇦🇷 #231
COLLARINI, Andrea 🇦🇷 #233
RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago 🇦🇷 #236
MELIGENI ALVES, Felipe 🇧🇷 #239
BOSCARDIN DIAS, Pedro 🇧🇷 #258
HEIDE, Gustavo 🇧🇷 #260
KICKER, Nicolas 🇦🇷 #264
JUSTO, Guido Ivan 🇦🇷 #277

📋 ALTERNATES

1. Diaz Acosta 🇦🇷 #278 • 2. M. Dellien 🇧🇴 #279 • 3. Varillas 🇵🇪 #280 • 4. Pucinelli De Almeida 🇧🇷 #294 • 5. Damas 🇪🇸 #303 • 6. Cadenasso 🇮🇹 #305 • 7. Roncadelli 🇺🇾 #331 • 8. Villanueva 🇦🇷 #339 • 9. La Serna 🇦🇷 #345 • 10. Torres 🇦🇷 #348

🇲🇽 ATP CHALLENGER 75 CUERNAVACA

CLAY COURT 🇲🇽 MESSICO

MAYOT, Harold 🇫🇷 #177
FICOVICH, Juan Pablo 🇦🇷 #178
MEJIA, Nicolas 🇨🇴 #181
GOMEZ, Federico Agustin 🇦🇷 #187
TOMIC, Bernard 🇦🇺 #191
GRENIER, Hugo 🇫🇷 #197
CRAWFORD, Oliver 🇬🇧 #198
PACHECO MENDEZ, Rodrigo 🇲🇽 #218
GALARNEAU, Alexis 🇨🇦 #221
HUESLER, Marc-Andrea 🇨🇭 #229
POPKO, Dmitry 🇰🇿 #235
ANDRADE, Andres 🇪🇨 #237
KRUEGER, Mitchell 🇺🇸 #250
KOZLOV, Stefan 🇺🇸 #259
MARTIN, Andres 🇺🇸 #269
ZHUKAYEV, Beibit 🇰🇿 #293
SMITH, Keegan 🇺🇸 #306
JOHNS, Garrett 🇺🇸 #325
ZINK, Tyler 🇺🇸 #328
MAYO, Aidan PR 🇺🇸 #329
MENA, Facundo 🇦🇷 #333

📋 ALTERNATES

1. Dostanic 🇺🇸 #352 • 2. Mmoh 🇺🇸 #353 • 3. Polmans 🇦🇺 #366 • 4. Milavsky 🇺🇸 #382 • 5. D. Martin 🇨🇦 #387 • 6. Daniel 🇯🇵 #402 • 7. Roca Batalla 🇪🇸 #403 • 8. Shah 🇮🇳 #409 • 9. Hernandez 🇲🇽 #410 • 10. Shick 🇺🇸 #42111. Napolitano 🇮🇹 #423 • 12. Ursu 🇺🇦 #430

🇪🇸 ATP CHALLENGER 75 MURCIA

CLAY COURT 🇪🇸 SPAGNA

DE JONG, Jesper 🇳🇱 #89
TABERNER, Carlos 🇪🇸 #97
GAUBAS, Vilius 🇱🇹 #107
CHOINSKI, Jan 🇬🇧 #121
CARRENO BUSTA, Pablo 🇪🇸 #124
MOLLER, Elmer 🇩🇰 #127
OFNER, Sebastian 🇦🇹 #132
PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹 #137
MERIDA, Daniel 🇪🇸 #143
PASSARO, Francesco 🇮🇹 #144
CARBALLES BAENA, Roberto 🇪🇸 #164
YMER, Elias 🇸🇪 #190
ENGEL, Justin 🇩🇪 #193
LLAMAS RUIZ, Pablo 🇪🇸 #194
BAILLY, Gilles Arnaud 🇧🇪 #211
CECCHINATO, Marco 🇮🇹 #217
HOUKES, Max 🇳🇱 #238
MORO CANAS, Alejandro 🇪🇸 #245
JIANU, Filip Cristian 🇷🇴 #248
COPPEJANS, Kimmer 🇧🇪 #252
GAKHOV, Ivan 🇷🇺 #253

📋 ALTERNATES

1. Butvilas 🇱🇹 #254 • 2. Martin Tiffon 🇪🇸 #256 • 3. Kukushkin 🇰🇿 #266 • 4. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 #275 • 5. Nishikori 🇯🇵 #282 • 6. Nagal 🇮🇳 #286 • 7. Brunclik 🇨🇿 #288 • 8. Hassan 🇱🇧 #289 • 9. Andaloro 🇮🇹 #290 • 10. Gombos 🇸🇰 #296

🇭🇷 ATP CHALLENGER 75 ZADAR

CLAY COURT 🇭🇷 CROAZIA

TRUNGELLITI, Marco 🇦🇷 #134
JACQUET, Kyrian 🇫🇷 #150
KLEIN, Lukas 🇸🇰 #158
GEA, Arthur 🇫🇷 #161
MIKRUT, Luka 🇭🇷 #162
TRAVAGLIA, Stefano 🇮🇹 #163
KYM, Jerome 🇨🇭 #179
PIROS, Zsombor 🇭🇺 #180
KOLAR, Zdenek 🇨🇿 #199
MOLCAN, Alex 🇸🇰 #202
GIUSTINO, Lorenzo 🇮🇹 #207
NEUMAYER, Lukas 🇦🇹 #227
FATIC, Nerman 🇧🇦 #228
DODIG, Matej 🇭🇷 #230
TOPO, Marko 🇩🇪 #241
SCHWAERZLER, Joel 🇦🇹 #242
SQUIRE, Henri 🇩🇪 #249
MICHALSKI, Daniel 🇵🇱 #257
KUZMANOV, Dimitar 🇧🇬 #265
PEREIRA, Tiago 🇵🇹 #270
NEDIC, Andrej 🇧🇦 #285

📋 ALTERNATES

1. Nagal 🇮🇳 #286 • 2. Coulibaly 🇨🇮 #287 • 3. Brunclik 🇨🇿 #288 • 4. Hassan 🇱🇧 #289 • 5. Andaloro 🇮🇹 #290 • 6. Gombos 🇸🇰 #296 • 7. Damas 🇪🇸 #303 • 8. Hemery 🇫🇷 #314 • 9. Shelbayh 🇯🇴 #317 • 10. Kopp 🇦🇹 #318

🇮🇹 Italiani evidenziati

PR Protected Ranking
OUT Ritirato

🇵🇾 Asunción CH75 (Clay) • 🇲🇽 Cuernavaca CH75 (Clay)
🇪🇸 Murcia CH75 (Clay) • 🇭🇷 Zadar CH75 (Clay)

TAG: