Challenger Assuncion, Cuernavaca, Murcia e Zadar: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER TOUR
WEEK 11 • 16-22 MARZO 2026
🇵🇾 ATP CHALLENGER 75 ASUNCIÓN
CLAY COURT 🇵🇾 PARAGUAY
|VALLEJO, Adolfo Daniel
|🇵🇾 #106
|FARIA, Jaime
|🇵🇹 #145
|DELLIEN, Hugo
|🇧🇴 #165
|ROCHA, Henrique
|🇵🇹 #172
|BARRENA, Alex
|🇦🇷 #183
|GALAN, Daniel Elahi
|🇨🇴 #188
|GUILLEN MEZA, Alvaro
|🇪🇨 #205
|REIS DA SILVA, Joao Lucas
|🇧🇷 #208
|PRADO ANGELO, Juan Carlos
|🇧🇴 #212
|BUENO, Gonzalo
|🇵🇪 #215
|MIDON, Lautaro
|🇦🇷 #216
|BOYER, Tristan
|🇺🇸 #219
|MONTEIRO, Thiago
|🇧🇷 #222
|OLIVIERI, Genaro Alberto
|🇦🇷 #231
|COLLARINI, Andrea
|🇦🇷 #233
|RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago
|🇦🇷 #236
|MELIGENI ALVES, Felipe
|🇧🇷 #239
|BOSCARDIN DIAS, Pedro
|🇧🇷 #258
|HEIDE, Gustavo
|🇧🇷 #260
|KICKER, Nicolas
|🇦🇷 #264
|JUSTO, Guido Ivan
|🇦🇷 #277
📋 ALTERNATES
1. Diaz Acosta 🇦🇷 #278 • 2. M. Dellien 🇧🇴 #279 • 3. Varillas 🇵🇪 #280 • 4. Pucinelli De Almeida 🇧🇷 #294 • 5. Damas 🇪🇸 #303 • 6. Cadenasso 🇮🇹 #305 • 7. Roncadelli 🇺🇾 #331 • 8. Villanueva 🇦🇷 #339 • 9. La Serna 🇦🇷 #345 • 10. Torres 🇦🇷 #348
🇲🇽 ATP CHALLENGER 75 CUERNAVACA
CLAY COURT 🇲🇽 MESSICO
|MAYOT, Harold
|🇫🇷 #177
|FICOVICH, Juan Pablo
|🇦🇷 #178
|MEJIA, Nicolas
|🇨🇴 #181
|GOMEZ, Federico Agustin
|🇦🇷 #187
|TOMIC, Bernard
|🇦🇺 #191
|GRENIER, Hugo
|🇫🇷 #197
|CRAWFORD, Oliver
|🇬🇧 #198
|PACHECO MENDEZ, Rodrigo
|🇲🇽 #218
|GALARNEAU, Alexis
|🇨🇦 #221
|HUESLER, Marc-Andrea
|🇨🇭 #229
|POPKO, Dmitry
|🇰🇿 #235
|ANDRADE, Andres
|🇪🇨 #237
|KRUEGER, Mitchell
|🇺🇸 #250
|KOZLOV, Stefan
|🇺🇸 #259
|MARTIN, Andres
|🇺🇸 #269
|ZHUKAYEV, Beibit
|🇰🇿 #293
|SMITH, Keegan
|🇺🇸 #306
|JOHNS, Garrett
|🇺🇸 #325
|ZINK, Tyler
|🇺🇸 #328
|MAYO, Aidan PR
|🇺🇸 #329
|MENA, Facundo
|🇦🇷 #333
📋 ALTERNATES
1. Dostanic 🇺🇸 #352 • 2. Mmoh 🇺🇸 #353 • 3. Polmans 🇦🇺 #366 • 4. Milavsky 🇺🇸 #382 • 5. D. Martin 🇨🇦 #387 • 6. Daniel 🇯🇵 #402 • 7. Roca Batalla 🇪🇸 #403 • 8. Shah 🇮🇳 #409 • 9. Hernandez 🇲🇽 #410 • 10. Shick 🇺🇸 #421 • 11. Napolitano 🇮🇹 #423 • 12. Ursu 🇺🇦 #430
🇪🇸 ATP CHALLENGER 75 MURCIA
CLAY COURT 🇪🇸 SPAGNA
|DE JONG, Jesper
|🇳🇱 #89
|TABERNER, Carlos
|🇪🇸 #97
|GAUBAS, Vilius
|🇱🇹 #107
|CHOINSKI, Jan
|🇬🇧 #121
|CARRENO BUSTA, Pablo
|🇪🇸 #124
|MOLLER, Elmer
|🇩🇰 #127
|OFNER, Sebastian
|🇦🇹 #132
|PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹
|#137
|MERIDA, Daniel
|🇪🇸 #143
|PASSARO, Francesco 🇮🇹
|#144
|CARBALLES BAENA, Roberto
|🇪🇸 #164
|YMER, Elias
|🇸🇪 #190
|ENGEL, Justin
|🇩🇪 #193
|LLAMAS RUIZ, Pablo
|🇪🇸 #194
|BAILLY, Gilles Arnaud
|🇧🇪 #211
|CECCHINATO, Marco 🇮🇹
|#217
|HOUKES, Max
|🇳🇱 #238
|MORO CANAS, Alejandro
|🇪🇸 #245
|JIANU, Filip Cristian
|🇷🇴 #248
|COPPEJANS, Kimmer
|🇧🇪 #252
|GAKHOV, Ivan
|🇷🇺 #253
📋 ALTERNATES
1. Butvilas 🇱🇹 #254 • 2. Martin Tiffon 🇪🇸 #256 • 3. Kukushkin 🇰🇿 #266 • 4. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 #275 • 5. Nishikori 🇯🇵 #282 • 6. Nagal 🇮🇳 #286 • 7. Brunclik 🇨🇿 #288 • 8. Hassan 🇱🇧 #289 • 9. Andaloro 🇮🇹 #290 • 10. Gombos 🇸🇰 #296
🇭🇷 ATP CHALLENGER 75 ZADAR
CLAY COURT 🇭🇷 CROAZIA
|TRUNGELLITI, Marco
|🇦🇷 #134
|JACQUET, Kyrian
|🇫🇷 #150
|KLEIN, Lukas
|🇸🇰 #158
|GEA, Arthur
|🇫🇷 #161
|MIKRUT, Luka
|🇭🇷 #162
|TRAVAGLIA, Stefano 🇮🇹
|#163
|KYM, Jerome
|🇨🇭 #179
|PIROS, Zsombor
|🇭🇺 #180
|KOLAR, Zdenek
|🇨🇿 #199
|MOLCAN, Alex
|🇸🇰 #202
|GIUSTINO, Lorenzo 🇮🇹
|#207
|NEUMAYER, Lukas
|🇦🇹 #227
|FATIC, Nerman
|🇧🇦 #228
|DODIG, Matej
|🇭🇷 #230
|TOPO, Marko
|🇩🇪 #241
|SCHWAERZLER, Joel
|🇦🇹 #242
|SQUIRE, Henri
|🇩🇪 #249
|MICHALSKI, Daniel
|🇵🇱 #257
|KUZMANOV, Dimitar
|🇧🇬 #265
|PEREIRA, Tiago
|🇵🇹 #270
|NEDIC, Andrej
|🇧🇦 #285
📋 ALTERNATES
1. Nagal 🇮🇳 #286 • 2. Coulibaly 🇨🇮 #287 • 3. Brunclik 🇨🇿 #288 • 4. Hassan 🇱🇧 #289 • 5. Andaloro 🇮🇹 #290 • 6. Gombos 🇸🇰 #296 •
7. Damas 🇪🇸 #303 • 8. Hemery 🇫🇷 #314 • 9. Shelbayh 🇯🇴 #317 • 10. Kopp 🇦🇹 #318
🇮🇹 Italiani evidenziati
PR Protected Ranking
OUT Ritirato
🇵🇾 Asunción CH75 (Clay) • 🇲🇽 Cuernavaca CH75 (Clay)
🇪🇸 Murcia CH75 (Clay) • 🇭🇷 Zadar CH75 (Clay)
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit