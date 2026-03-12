Rune torna a Monaco dopo giorni complicati in Qatar: “Il recupero procede alla grande”

Holger Rune è tornato a Monaco dopo un periodo complicato vissuto a Doha, dove si trovava per proseguire il recupero dall’infortunio al tendine d’Achille quando l’escalation del conflitto in Medio Oriente ha reso difficile lasciare il Paese per diversi giorni.

A confermare il rientro è stato lo stesso tennista danese, che ha pubblicato un video sui social accompagnato da un breve messaggio: “Di nuovo a Monaco. La riabilitazione sta procedendo in modo incredibile ogni giorno.”

Back in Monaco. The rehab is progressing amazingly every day #comebackloading pic.twitter.com/ErLf9tg9IE — Holger Rune (@holgerrune2003) March 11, 2026

Una notizia positiva soprattutto sul piano fisico, perché Rune continua a dare segnali incoraggianti sul proprio stato di salute dopo settimane delicate, non solo per l’infortunio ma anche per la situazione esterna che ha complicato la permanenza in Qatar.

Il danese si trovava infatti a Doha per lavorare sul recupero dal problema al tendine d’Achille, ma lo scoppio della crisi nella regione ha reso più difficile la partenza sua e del suo entourage. Ora, però, tutto sembra essersi risolto nel migliore dei modi.

Secondo quanto emerso, anche la madre di Rune e il resto del team, che si trovavano con lui in Qatar, sarebbero riusciti a lasciare il Paese insieme al giocatore.

Adesso Rune può concentrarsi di nuovo esclusivamente sulla riabilitazione, con l’obiettivo di accelerare il percorso verso il rientro in campo. Per il momento non ci sono ancora date ufficiali sul suo comeback, ma il tono del messaggio pubblicato sui social lascia trasparire ottimismo e fiducia.





Marco Rossi