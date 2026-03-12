Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Stefano Napolitano nella foto
CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – 2° Turno, cemento
ESTADIO CAP CANA – ore 20:00
Coleman Wong
vs Damir Dzumhur
Il match deve ancora iniziare
Hubert Hurkacz vs Mattia Bellucci
Il match deve ancora iniziare
Roberto Bautista Agut vs Valentin Royer (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Miomir Kecmanovic vs Mackenzie McDonald
Il match deve ancora iniziare
GRANDSTAND – ore 20:00
Dalibor Svrcina vs Alexander Blockx
Il match deve ancora iniziare
Andres Andrade vs Adam Walton
Il match deve ancora iniziare
Mariano Navone vs Shintaro Mochizuki (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Peter Bertran / Nick Hardt vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 1 – ore 20:00
Vasil Kirkov
/ Bart Stevens
vs Rithvik Choudary Bollipalli
/ Arjun Kadhe
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Il match deve ancora iniziare
Luca Van Assche vs Raphael Collignon (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Santiago Gonzalez / David Pel vs Cristian Garin / Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 19:00
Nuno Borges
vs James Duckworth
Il match deve ancora iniziare
Jay Friend vs Marcos Giron (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Ethan Quinn vs Michael Mmoh (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Corentin Moutet vs Quentin Halys (Non prima 04:00)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
Blaise Bicknell vs Adrian Mannarino
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Bonzi vs Leandro Riedi
Il match deve ancora iniziare
Arthur Cazaux vs Nikoloz Basilashvili (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 19:00
Darwin Blanch vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki
Il match deve ancora iniziare
Mac Kiger / Reese Stalder vs Robert Galloway / Theodore Winegar
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – 2° Turno, cemento
Center – ore 09:30
Tom Gentzsch
vs Petr Nesterov
ATP Hersonissos
Tom Gentzsch [3]
6
2
Petr Nesterov
7
6
Vincitore: Nesterov
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Gentzsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
df
2-4 → 2-5
T. Gentzsch
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
P. Nesterov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
P. Nesterov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
T. Gentzsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
T. Gentzsch
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-6 → 6-6
T. Gentzsch
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
P. Nesterov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
T. Gentzsch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-4 → 4-4
P. Nesterov
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
3-3 → 3-4
T. Gentzsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
3-2 → 3-3
P. Nesterov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Daniel Rincon vs Toby Samuel
ATP Hersonissos
Daniel Rincon•
0
0
Toby Samuel [2]
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Samuel
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Constantin Bittoun Kouzmine / Philip Henning vs Buvaysar Gadamauri / Maximus Jones (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – ore 09:30
Federico Iannaccone vs Maxim Mrva
ATP Hersonissos
Federico Iannaccone
4
7
0
Maxim Mrva
6
6
6
Vincitore: Mrva
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Iannaccone
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-5 → 0-6
M. Mrva
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
0-2 → 0-3
F. Iannaccone
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
M. Mrva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
F. Iannaccone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
F. Iannaccone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
F. Iannaccone
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
M. Mrva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
F. Iannaccone
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-1 → 3-2
M. Mrva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
M. Mrva
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mrva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-5 → 3-5
F. Iannaccone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
M. Mrva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Iannaccone
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
M. Mrva
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 0-2
F. Iannaccone
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Michael Geerts / Tiago Pereira vs Melios Efstathiou / Eleftherios Neos
ATP Hersonissos
Michael Geerts / Tiago Pereira [1]
15
0
Melios Efstathiou / Eleftherios Neos•
0
0
Court 18 – ore 09:30
Robin Bertrand vs Alex Rybakov
ATP Hersonissos
Robin Bertrand [8]
6
6
Alex Rybakov
2
2
Vincitore: Bertrand
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Bertrand
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Rybakov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
R. Bertrand
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Rybakov
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Rybakov
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rybakov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-1 → 5-2
R. Bertrand
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Rybakov
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
R. Bertrand
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
A. Rybakov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Stefan Dostanic / Ioannis Xilas
ATP Hersonissos
Ivan Sabanov / Matej Sabanov [3]•
0
2
4
Stefan Dostanic / Ioannis Xilas
15
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Dostanic / Xilas
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
I. Sabanov / Sabanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
S. Dostanic / Xilas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
4-1 → 4-2
I. Sabanov / Sabanov
3-1 → 4-1
S. Dostanic / Xilas
0-15
0-30
df
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
I. Sabanov / Sabanov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
S. Dostanic / Xilas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
I. Sabanov / Sabanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Dostanic / Xilas
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
2-5 → 2-6
I. Sabanov / Sabanov
1-5 → 2-5
S. Dostanic / Xilas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
I. Sabanov / Sabanov
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
1-3 → 1-4
S. Dostanic / Xilas
1-2 → 1-3
I. Sabanov / Sabanov
1-1 → 1-2
S. Dostanic / Xilas
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
0-1 → 1-1
I. Sabanov / Sabanov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Petr Nesterov / Oleksandr Ovcharenko vs Juan Jose Bianchi / Jan Jermar (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Jean Jaures – ore 11:00
David Vega Hernandez
/ Benjamin Winter Lopez
vs Jelle Sels
/ Keegan Smith
ATP Cherbourg
David Vega Hernandez / Benjamin Winter Lopez•
40
3
4
Jelle Sels / Keegan Smith
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Vega Hernandez / Winter Lopez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
D. Vega Hernandez / Winter Lopez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
D. Vega Hernandez / Winter Lopez
2-2 → 3-2
D. Vega Hernandez / Winter Lopez
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
1-1 → 2-1
J. Sels / Smith
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
D. Vega Hernandez / Winter Lopez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sels / Smith
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
ace
3-5 → 3-6
D. Vega Hernandez / Winter Lopez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
D. Vega Hernandez / Winter Lopez
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
J. Sels / Smith
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
D. Vega Hernandez / Winter Lopez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
D. Vega Hernandez / Winter Lopez
0-1 → 1-1
Cleeve Harper / David Stevenson vs Ben Jones / David Poljak (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Filippo Romano vs Patrick Brady
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola vs August Holmgren (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Gauthier Onclin vs Lucas Poullain (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Jurij Rodionov vs Alex Knaff
Il match deve ancora iniziare
Tourlaville – ore 11:00
Jarno Jans / Niels Visker vs Karol Drzewiecki / Szymon Walkow
ATP Cherbourg
Jarno Jans / Niels Visker
0
7
2
Karol Drzewiecki / Szymon Walkow [3]•
40
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Jans / Visker
1-3 → 2-3
K. Drzewiecki / Walkow
1-2 → 1-3
J. Jans / Visker
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
1-1 → 1-2
K. Drzewiecki / Walkow
1-0 → 1-1
J. Jans / Visker
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
df
2-2*
2*-3
2*-4
df
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
ace
6-6 → 7-6
J. Jans / Visker
5-6 → 6-6
K. Drzewiecki / Walkow
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Jans / Visker
4-5 → 5-5
K. Drzewiecki / Walkow
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 4-5
J. Jans / Visker
3-4 → 4-4
K. Drzewiecki / Walkow
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
3-3 → 3-4
J. Jans / Visker
2-3 → 3-3
K. Drzewiecki / Walkow
2-2 → 2-3
J. Jans / Visker
1-2 → 2-2
K. Drzewiecki / Walkow
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Jans / Visker
0-1 → 1-1
K. Drzewiecki / Walkow
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mats Hermans / Mick Veldheer vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – 2° Turno, terra battuta
CENTER – ore 09:00
Corentin Denolly
vs Zdenek Kolar
ATP Kigali
Corentin Denolly
1
2
Zdenek Kolar [5]
6
6
Vincitore: Kolar
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Denolly
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
1-3 → 1-4
Z. Kolar
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-2 → 1-3
C. Denolly
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Z. Kolar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Denolly
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Kolar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
C. Denolly
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Z. Kolar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
C. Denolly
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
0-3 → 0-4
C. Denolly
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
Z. Kolar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Sean Cuenin vs Arthur Gea
ATP Kigali
Sean Cuenin
0
1
0
Arthur Gea [2]•
0
6
0
Vincitore: Gea
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Cuenin
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
A. Gea
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-4 → 1-5
S. Cuenin
0-15
0-30
df
0-40
15-40
df
1-3 → 1-4
A. Gea
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
S. Cuenin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Stefano Napolitano vs Maximilian Neuchrist
ATP Kigali
Stefano Napolitano•
0
4
Maximilian Neuchrist
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Napolitano
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Corentin Denolly / Eero Vasa
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 09:00
Eero Vasa vs Filip Cristian Jianu
ATP Kigali
Eero Vasa
3
6
Filip Cristian Jianu
6
7
Vincitore: Jianu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
df
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
F. Cristian Jianu
6-5 → 6-6
E. Vasa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
F. Cristian Jianu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
E. Vasa
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
F. Cristian Jianu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
F. Cristian Jianu
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
E. Vasa
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Cristian Jianu
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Vasa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
F. Cristian Jianu
1-0 → 1-1
E. Vasa
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cristian Jianu
3-5 → 3-6
F. Cristian Jianu
2-4 → 2-5
F. Cristian Jianu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
E. Vasa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
df
1-2 → 1-3
F. Cristian Jianu
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
E. Vasa
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
F. Cristian Jianu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Florent Bax / Aziz Ouakaa
ATP Kigali
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
6
7
Florent Bax / Aziz Ouakaa
4
6
Vincitore: Banthia / Donski
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
ace
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
S. Banthia / Donski
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
S. Banthia / Donski
4-5 → 5-5
F. Bax / Ouakaa
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
4-4 → 4-5
S. Banthia / Donski
3-4 → 4-4
F. Bax / Ouakaa
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-3 → 3-4
S. Banthia / Donski
2-3 → 3-3
F. Bax / Ouakaa
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
S. Banthia / Donski
1-2 → 2-2
S. Banthia / Donski
0-1 → 1-1
F. Bax / Ouakaa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Banthia / Donski
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
5-4 → 6-4
S. Banthia / Donski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
S. Banthia / Donski
3-2 → 4-2
F. Bax / Ouakaa
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
S. Banthia / Donski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
S. Banthia / Donski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
F. Bax / Ouakaa
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
0-0 → 0-1
Filip Cristian Jianu / Sandro Kopp vs Stefan Latinovic / Luka Pavlovic
ATP Kigali
Filip Cristian Jianu / Sandro Kopp
0
0
Stefan Latinovic / Luka Pavlovic
0
0
Jay Clarke / Max Houkes vs Filip Duda / Zdenek Kolar
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – 2° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 15:30
Santiago Rodriguez Taverna
vs Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Facundo Mena vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Antonio Becerra Otarola / Daniel Antonio Nunez vs Gonzalo Escobar / Nino Serdarusic
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Felipe Meligeni Alves
Il match deve ancora iniziare
Thiago Monteiro vs Diego Dedura (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 16:00
Gianluca Cadenasso / Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann
Il match deve ancora iniziare
Miguel Reyes-Varela / Federico Zeballos vs Nikolas Sanchez Izquierdo / Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou / Facundo Mena vs Boris Arias / Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
