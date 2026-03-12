Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Circuito Challenger Challenger, Copertina

12/03/2026 09:36
CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – 2° Turno, cemento

ESTADIO CAP CANA – ore 20:00
Coleman Wong HKG vs Damir Dzumhur BIH
Il match deve ancora iniziare

Hubert Hurkacz POL vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Roberto Bautista Agut ESP vs Valentin Royer FRA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic SRB vs Mackenzie McDonald USA

Il match deve ancora iniziare



GRANDSTAND – ore 20:00
Dalibor Svrcina CZE vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Shintaro Mochizuki JPN (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Peter Bertran DOM / Nick Hardt DOM vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare




CANCHA 1 – ore 20:00
Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND
Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Jean-Julien Rojer NED vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Raphael Collignon BEL (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Cristian Garin CHI / Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 19:00
Nuno Borges POR vs James Duckworth AUS
Il match deve ancora iniziare

Jay Friend JPN vs Marcos Giron USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Michael Mmoh USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Quentin Halys FRA (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
Blaise Bicknell JAM vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Leandro Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare

Arthur Cazaux FRA vs Nikoloz Basilashvili GEO (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 19:00
Darwin Blanch USA vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Anirudh Chandrasekar IND / Takeru Yuzuki JPN

Il match deve ancora iniziare

Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Robert Galloway USA / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – 2° Turno, cemento

Center – ore 09:30
Tom Gentzsch GER vs Petr Nesterov BUL
ATP Hersonissos
Tom Gentzsch [3]
6
2
Petr Nesterov
7
6
Vincitore: Nesterov
Mostra dettagli

Daniel Rincon ESP vs Toby Samuel GBR

ATP Hersonissos
Daniel Rincon
0
0
Toby Samuel [2]
15
3
Mostra dettagli

Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Philip Henning RSA vs Buvaysar Gadamauri BEL / Maximus Jones THA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – ore 09:30
Federico Iannaccone ITA vs Maxim Mrva CZE

ATP Hersonissos
Federico Iannaccone
4
7
0
Maxim Mrva
6
6
6
Vincitore: Mrva
Mostra dettagli

Michael Geerts BEL / Tiago Pereira POR vs Melios Efstathiou CYP / Eleftherios Neos CYP

ATP Hersonissos
Michael Geerts / Tiago Pereira [1]
15
0
Melios Efstathiou / Eleftherios Neos
0
0
Mostra dettagli



Court 18 – ore 09:30
Robin Bertrand FRA vs Alex Rybakov USA

ATP Hersonissos
Robin Bertrand [8]
6
6
Alex Rybakov
2
2
Vincitore: Bertrand
Mostra dettagli

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Stefan Dostanic USA / Ioannis Xilas GRE

ATP Hersonissos
Ivan Sabanov / Matej Sabanov [3]
0
2
4
Stefan Dostanic / Ioannis Xilas
15
6
4
Mostra dettagli

Petr Nesterov BUL / Oleksandr Ovcharenko UKR vs Juan Jose Bianchi VEN / Jan Jermar CZE (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Jean Jaures – ore 11:00
David Vega Hernandez ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Jelle Sels NED / Keegan Smith USA
ATP Cherbourg
David Vega Hernandez / Benjamin Winter Lopez
40
3
4
Jelle Sels / Keegan Smith
30
6
4
Mostra dettagli

Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Ben Jones GBR / David Poljak CZE (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Filippo Romano ITA vs Patrick Brady GBR

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs August Holmgren DEN (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Gauthier Onclin BEL vs Lucas Poullain FRA (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Alex Knaff LUX

Il match deve ancora iniziare



Tourlaville – ore 11:00
Jarno Jans NED / Niels Visker NED vs Karol Drzewiecki POL / Szymon Walkow POL

ATP Cherbourg
Jarno Jans / Niels Visker
0
7
2
Karol Drzewiecki / Szymon Walkow [3]
40
6
3
Mostra dettagli

Mats Hermans NED / Mick Veldheer NED vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – 2° Turno, terra battuta

CENTER – ore 09:00
Corentin Denolly FRA vs Zdenek Kolar CZE
ATP Kigali
Corentin Denolly
1
2
Zdenek Kolar [5]
6
6
Vincitore: Kolar
Mostra dettagli

Sean Cuenin FRA vs Arthur Gea FRA

ATP Kigali
Sean Cuenin
0
1
0
Arthur Gea [2]
0
6
0
Vincitore: Gea
Mostra dettagli

Stefano Napolitano ITA vs Maximilian Neuchrist AUT

ATP Kigali
Stefano Napolitano
0
4
Maximilian Neuchrist
0
2
Mostra dettagli

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Corentin Denolly FRA / Eero Vasa FIN

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 09:00
Eero Vasa FIN vs Filip Cristian Jianu ROU

ATP Kigali
Eero Vasa
3
6
Filip Cristian Jianu
6
7
Vincitore: Jianu
Mostra dettagli

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Florent Bax FRA / Aziz Ouakaa TUN

ATP Kigali
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
6
7
Florent Bax / Aziz Ouakaa
4
6
Vincitore: Banthia / Donski
Mostra dettagli

Filip Cristian Jianu ROU / Sandro Kopp AUT vs Stefan Latinovic SRB / Luka Pavlovic FRA

ATP Kigali
Filip Cristian Jianu / Sandro Kopp
0
0
Stefan Latinovic / Luka Pavlovic
0
0
Mostra dettagli

Jay Clarke GBR / Max Houkes NED vs Filip Duda CZE / Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – 2° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 15:30
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Henrique Rocha POR
Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Antonio Becerra Otarola CHI / Daniel Antonio Nunez CHI vs Gonzalo Escobar ECU / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Felipe Meligeni Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Diego Dedura GER (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 16:00
Gianluca Cadenasso ITA / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare

Miguel Reyes-Varela MEX / Federico Zeballos BOL vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP / Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Facundo Mena ARG vs Boris Arias BOL / Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

mattia saracino 12-03-2026 10:08

Programma di basile e vasami?.

