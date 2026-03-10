Monte-Carlo 2026, entry list ufficiale: tanti forfait dagli USA. Quattro italiani nel main draw, tre tra gli alternates

L’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 ha ufficializzato la lista dei giocatori iscritti e, come spesso accade, non sono mancate le assenze pesanti, soprattutto tra gli statunitensi. Ancora una volta diversi giocatori americani hanno scelto di posticipare di una settimana l’inizio della stagione europea sulla terra battuta, sfruttando la possibilità di saltare il torneo monegasco senza particolari conseguenze sul piano regolamentare.

I nomi che spiccano tra gli assenti sono quelli di Ben Shelton, Tommy Paul, Jenson Brooksby, Learner Tien, Alex Michelsen e Brandon Nakashima. A loro si aggiunge anche Holger Rune, fermato da un problema fisico e quindi non presente nell’entry list.

Per il resto, il quadro dei big è praticamente al completo. In tabellone figurano infatti Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Daniil Medvedev, Jakub Mensik, Casper Ruud, Jack Draper, Flavio Cobolli, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Alejandro Davidovich Fokina, Francisco Cerundolo, Luciano Darderi, Frances Tiafoe e molti altri protagonisti attesi della stagione sul rosso.

A guidare l’entry list è Carlos Alcaraz, chiamato a difendere il titolo conquistato nell’ultima edizione. Alle sue spalle ci sono Jannik Sinner e Novak Djokovic, mentre il cut-off iniziale del tabellone principale è fissato al numero 51 del ranking, con l’ultimo ammesso direttamente che risulta essere Marin Cilic.

Gli italiani nel main draw

Buona la presenza azzurra nel tabellone principale, dove risultano iscritti quattro giocatori italiani:

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti,

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Una pattuglia importante, che conferma ancora una volta il peso del tennis italiano anche nei grandi appuntamenti sulla terra.

Gli italiani tra gli alternates

Sono presenti anche diversi azzurri nella lista degli alternates, pronti a entrare in tabellone in caso di rinunce dell’ultimo momento. Al momento figurano:Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

La situazione degli alternates potrebbe naturalmente cambiare nei prossimi giorni in base a eventuali forfait, ma intanto l’Italia si presenta con una presenza significativa anche fuori dal main draw.

Monte-Carlo apre davvero la stagione europea sul rosso

L’entry list del torneo monegasco conferma dunque una tendenza ormai piuttosto chiara: diversi giocatori, in particolare americani, preferiscono non anticipare troppo il passaggio dal cemento alla terra battuta, scegliendo di iniziare la campagna europea una settimana più tardi. Al tempo stesso, però, Monte-Carlo mantiene intatto il suo prestigio, con quasi tutti i grandi nomi del circuito pronti a esserci.