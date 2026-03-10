Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina, Entry List

Monte-Carlo 2026, entry list ufficiale: tanti forfait dagli USA. Quattro italiani nel main draw, tre tra gli alternates

10/03/2026 20:59 3 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

L’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 ha ufficializzato la lista dei giocatori iscritti e, come spesso accade, non sono mancate le assenze pesanti, soprattutto tra gli statunitensi. Ancora una volta diversi giocatori americani hanno scelto di posticipare di una settimana l’inizio della stagione europea sulla terra battuta, sfruttando la possibilità di saltare il torneo monegasco senza particolari conseguenze sul piano regolamentare.
I nomi che spiccano tra gli assenti sono quelli di Ben Shelton, Tommy Paul, Jenson Brooksby, Learner Tien, Alex Michelsen e Brandon Nakashima. A loro si aggiunge anche Holger Rune, fermato da un problema fisico e quindi non presente nell’entry list.
Per il resto, il quadro dei big è praticamente al completo. In tabellone figurano infatti Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Daniil Medvedev, Jakub Mensik, Casper Ruud, Jack Draper, Flavio Cobolli, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Alejandro Davidovich Fokina, Francisco Cerundolo, Luciano Darderi, Frances Tiafoe e molti altri protagonisti attesi della stagione sul rosso.
A guidare l’entry list è Carlos Alcaraz, chiamato a difendere il titolo conquistato nell’ultima edizione. Alle sue spalle ci sono Jannik Sinner e Novak Djokovic, mentre il cut-off iniziale del tabellone principale è fissato al numero 51 del ranking, con l’ultimo ammesso direttamente che risulta essere Marin Cilic.

Gli italiani nel main draw
Buona la presenza azzurra nel tabellone principale, dove risultano iscritti quattro giocatori italiani:
Jannik Sinner
Lorenzo Musetti,
Flavio Cobolli
Luciano Darderi
Una pattuglia importante, che conferma ancora una volta il peso del tennis italiano anche nei grandi appuntamenti sulla terra.

Gli italiani tra gli alternates
Sono presenti anche diversi azzurri nella lista degli alternates, pronti a entrare in tabellone in caso di rinunce dell’ultimo momento. Al momento figurano:Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.
La situazione degli alternates potrebbe naturalmente cambiare nei prossimi giorni in base a eventuali forfait, ma intanto l’Italia si presenta con una presenza significativa anche fuori dal main draw.

Monte-Carlo apre davvero la stagione europea sul rosso
L’entry list del torneo monegasco conferma dunque una tendenza ormai piuttosto chiara: diversi giocatori, in particolare americani, preferiscono non anticipare troppo il passaggio dal cemento alla terra battuta, scegliendo di iniziare la campagna europea una settimana più tardi. Al tempo stesso, però, Monte-Carlo mantiene intatto il suo prestigio, con quasi tutti i grandi nomi del circuito pronti a esserci.

🎾 ATP MASTERS 1000 MONTE-CARLO

ROLEX MASTERS • CLAY COURT 🇲🇨 MONACO

Data: 6 Aprile 2026 • Cut Off: 51 • Rankings: 9 Marzo 2026

TABELLONE PRINCIPALE

1 ALCARAZ, Carlos ⭐ 🇪🇸 ESP
2 SINNER, Jannik 🇮🇹 ⭐ ITA
3 DJOKOVIC, Novak ⭐ 🇷🇸 SRB
4 ZVEREV, Alexander ⭐ 🇩🇪 GER
5 MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ⭐ ITA
6 DE MINAUR, Alex 🇦🇺 AUS
7 FRITZ, Taylor 🇺🇸 USA
9 AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 CAN
10 BUBLIK, Alexander 🇰🇿 KAZ
11 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS
12 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE
13 RUUD, Casper 🇳🇴 NOR
14 DRAPER, Jack 🇬🇧 GBR
15 COBOLLI, Flavio 🇮🇹 ITA
16 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS
17 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS
19 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 ESP
20 CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 ARG
21 DARDERI, Luciano 🇮🇹 ITA
22 TIAFOE, Frances 🇺🇸 USA
23 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE
25 GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 NED
26 VACHEROT, Valentin 🇲🇨 MON
28 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA
29 NORRIE, Cameron 🇬🇧 GBR
31 ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 ARG
32 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA
33 MOUTET, Corentin 🇫🇷 FRA
34 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA
35 FONSECA, Joao 🇧🇷 BRA
36 MUNAR, Jaume 🇪🇸 ESP
37 KORDA, Sebastian 🇺🇸 USA
38 DIALLO, Gabriel 🇨🇦 CAN
39 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN
40 TABILO, Alejandro 🇨🇱 CHI
42 DIMITROV, Grigor 🇧🇬 BUL
43 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE
45 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS
46 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN
47 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL
47 HURKACZ, Hubert @ 🇵🇱 POL
48 MANNARINO, Adrian 🇫🇷 FRA
49 BORGES, Nuno 🇵🇹 POR
50 MACHAC, Tomas 🇨🇿 CZE
51 CILIC, Marin 🇭🇷 CRO

📋 ALTERNATES

1. Atmane, Terence 🇫🇷 #52 21. Quinn, Ethan 🇺🇸 #73
2. Baez, Sebastian 🇦🇷 #53 22. Nava, Emilio 🇺🇸 #75
3. Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 #54 23. Cazaux, Arthur 🇫🇷 #76
4. Altmaier, Daniel 🇩🇪 #55 24. Collignon, Raphael 🇧🇪 #77
5. Fucsovics, Marton 🇭🇺 #56 25. Navone, Mariano 🇦🇷 #79
6. Majchrzak, Kamil 🇵🇱 #57 26. Struff, Jan-Lennard 🇩🇪 #80
7. Kecmanovic, Miomir 🇷🇸 #58 27. Muller, Alexandre 🇫🇷 #81
8. van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 #59 28. Comesana, Francisco 🇦🇷 #82
9. Royer, Valentin 🇫🇷 #60 29. Arnaldi, Matteo 🇮🇹 #85
10. Zhang, Zhizhen 🇨🇳 @ #60 30. de Jong, Jesper 🇳🇱 #86
11. Sonego, Lorenzo 🇮🇹 #61 31. Vukic, Aleksandar 🇦🇺 #89
12. Kopriva, Vit 🇨🇿 #62 32. Garin, Cristian 🇨🇱 #90
13. Buse, Ignacio 🇵🇪 #63 33. Wawrinka, Stan 🇨🇭 #92
14. Dzumhur, Damir 🇧🇦 #64 34. Bautista Agut, Roberto 🇪🇸 #93
15. Hanfmann, Yannick 🇩🇪 #65 35. Kypson, Patrick 🇺🇸 #95
16. Berrettini, Matteo 🇮🇹 #66 36. Gaston, Hugo 🇫🇷 #96
17. Ugo Carabelli, Camilo 🇦🇷 #67 37. Halys, Quentin 🇫🇷 #102
18. Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷 #70 38. Vallejo, Adolfo Daniel 🇵🇾 #104
19. Hurkacz, Hubert 🇵🇱 #71 39. Van Assche, Luca 🇫🇷 #105
20. Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 #72 40. Martinez, Pedro 🇪🇸 #106

🇮🇹 Italiani evidenziati (7)
⭐ Top 10 Seeds

@ Protected Ranking

ATP Masters 1000 Monte-Carlo • Rolex Masters • Clay Court 🇲🇨

3 commenti

MAURO (Guest) 10-03-2026 22:56

Scritto da Sporadico
Questo Montecarlo è già di Musetti. Dico sul serio. Vedrete

3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sporadico (Guest) 10-03-2026 21:50

Questo Montecarlo è già di Musetti. Dico sul serio. Vedrete

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 10-03-2026 21:09

Speriamo in un sorteggio benevolo per i nostri. E forza tutti!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!