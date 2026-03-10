Swiatek confessa: “Livello di gioco e punteggio non sempre vanno di pari passo. Muchova? È come il Roger Federer del tennis femminile”

Iga Świątek ha ripreso ritmo e fiducia al WTA 1000 di Indian Wells, come ha dimostrato l’eccellente prestazione e vittoria su Sakkari, alla quale ha lasciato solo cinque game. Negli ottavi in California, la polacca è attesa da una partita affascinante contro Muchova, giocatrice dal tennis sopraffino e che Iga addirittura ha accostato a Roger Federer per colpi. Questo il pensiero di Swiatek dopo il successo di turno turno, con un focus sul proprio tennis e sul servizio, colpo che la sta sostenendo a dovere nel torneo.

“Credo di aver servito meglio, sto servendo piuttosto bene”, racconta la polacca, “Anche la risposta è stata molto precisa. Ho sentito di poter mettere davvero pressione su Sakkari. Avevo un buon timing e sono riuscita a giocare con libertà”.

Iga riflette su come le partite vanno anche sapute leggere e interpretare, e che non sempre lo score segue il vero livello di gioco espresso. “Livello di gioco e punteggio non sempre vanno di pari passo. Puoi giocare molto bene contro un’avversaria fortissima e comunque il risultato può essere molto equilibrato. Il modo migliore per affrontare una partita è non guardare affatto il punteggio”

In Polonia e non solo ha fatto discutere la scelta di Swiatek di rinunciare a tornei importanti come quello di Dubai. “Sentivo di aver bisogno di passare più tempo sul campo di allenamento. Ho potuto fare una importante sessione di lavoro a Warsaw e questo aiuta sempre. A volte dobbiamo semplicemente reagire a ciò di cui abbiamo bisogno in un determinato periodo e non è detto che giocare in torneo sia la scelta migliore”.

Karolina Muchova la sua prossima avversaria: il bilancio dei confronti diretti è a favore di Iga, ma lei ritiene la ceca una tennista sopraffina: “È una giocatrice incredibile, Mi piace moltissimo giocare contro di lei e anche guardarla giocare. È come il Roger Federer del tennis femminile”.

Mario Cecchi