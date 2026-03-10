Swiatek confessa: “Livello di gioco e punteggio non sempre vanno di pari passo. Muchova? È come il Roger Federer del tennis femminile”
Iga Świątek ha ripreso ritmo e fiducia al WTA 1000 di Indian Wells, come ha dimostrato l’eccellente prestazione e vittoria su Sakkari, alla quale ha lasciato solo cinque game. Negli ottavi in California, la polacca è attesa da una partita affascinante contro Muchova, giocatrice dal tennis sopraffino e che Iga addirittura ha accostato a Roger Federer per colpi. Questo il pensiero di Swiatek dopo il successo di turno turno, con un focus sul proprio tennis e sul servizio, colpo che la sta sostenendo a dovere nel torneo.
“Credo di aver servito meglio, sto servendo piuttosto bene”, racconta la polacca, “Anche la risposta è stata molto precisa. Ho sentito di poter mettere davvero pressione su Sakkari. Avevo un buon timing e sono riuscita a giocare con libertà”.
Iga riflette su come le partite vanno anche sapute leggere e interpretare, e che non sempre lo score segue il vero livello di gioco espresso. “Livello di gioco e punteggio non sempre vanno di pari passo. Puoi giocare molto bene contro un’avversaria fortissima e comunque il risultato può essere molto equilibrato. Il modo migliore per affrontare una partita è non guardare affatto il punteggio”
In Polonia e non solo ha fatto discutere la scelta di Swiatek di rinunciare a tornei importanti come quello di Dubai. “Sentivo di aver bisogno di passare più tempo sul campo di allenamento. Ho potuto fare una importante sessione di lavoro a Warsaw e questo aiuta sempre. A volte dobbiamo semplicemente reagire a ciò di cui abbiamo bisogno in un determinato periodo e non è detto che giocare in torneo sia la scelta migliore”.
Karolina Muchova la sua prossima avversaria: il bilancio dei confronti diretti è a favore di Iga, ma lei ritiene la ceca una tennista sopraffina: “È una giocatrice incredibile, Mi piace moltissimo giocare contro di lei e anche guardarla giocare. È come il Roger Federer del tennis femminile”.
Mario Cecchi
Mi aspettavo un match insidioso ieri, invece negli highlights le ho visto disegnare il campo con anche colpi ad effetto.
Domani sarà un match tutto da gustare.
La Mucci sta da dio.