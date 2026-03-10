Indian Wells 2026, le quattro chiavi di Fonseca per provare a battere Sinner
Joao Fonseca si presenta agli ottavi di finale di Indian Wells 2026 contro Jannik Sinner con entusiasmo, fiducia e la sensazione di avere davanti il primo vero grande esame della sua giovane carriera. Il brasiliano arriva alla sfida nel miglior momento del suo torneo: tre partite, tre vittorie, una condizione in evidente crescita e la netta impressione di essersi lasciato alle spalle i problemi alla schiena che ne avevano limitato il rendimento nei mesi scorsi.
La prova dominante contro Tommy Paul, a cui ha lasciato appena cinque game, ha confermato che Fonseca sta giocando un tennis di altissimo livello. Ma contro uno come Sinner servirà qualcosa in più: non solo qualità, ma anche un piano tattico preciso. Per provare davvero a mettere in difficoltà l’azzurro, il brasiliano dovrà eseguire alla perfezione quattro aspetti chiave.
1. Cambiare altezze e togliere ritmo a Sinner
Se c’è una cosa che storicamente può dare fastidio a Sinner, è la variazione delle traiettorie e delle altezze di palla. L’italiano ama giocare vicino alla linea di fondo, prendere subito in mano lo scambio e imporre un ritmo altissimo. Per questo, una delle prime missioni di Fonseca dovrà essere quella di impedirgli di colpire sempre nella sua zona di comfort.
Il brasiliano dovrà cercare palle alte, pesanti e profonde, capaci di costringere Sinner a colpire più all’altezza della spalla che non a quella della cintura. L’obiettivo non dovrà essere quello di sfondare subito con un colpo definitivo, ma piuttosto quello di spostare indietro l’azzurro o strappargli una risposta più corta, per poi affondare con il dritto.
In questo senso, Indian Wells può aiutare Fonseca, perché il rimbalzo più alto del torneo si presta bene a questo tipo di strategia. E non solo: anche lo slice può diventare un’arma preziosa per spezzare il ritmo di Sinner. Contro Paul, il brasiliano ha usato il back in quasi il 10% dei colpi, segnale che è una soluzione che ha già nel repertorio e che può sfruttare per abbassare la velocità dello scambio nei momenti giusti.
2. Attaccare con coraggio la seconda di servizio di Sinner
Un altro punto delicato della partita potrebbe essere la risposta sulla seconda palla dell’italiano. Quando la percentuale di prime di Sinner scende, si aprono spazi interessanti per chi ha il coraggio di entrare nello scambio con aggressività. Ed è qui che Fonseca dovrà essere molto deciso.
Il brasiliano dovrà trattare le seconde dell’azzurro come vere occasioni da aggredire, cercando di togliergli subito l’iniziativa. Potrà farlo attaccando i piedi di Sinner oppure cercando le zone parallele lasciate più aperte dopo il servizio. Non è un compito semplice, anche perché Fonseca non è ancora un grandissimo ribattitore e in questo torneo non ha brillato particolarmente in risposta. Ma contro un giocatore così solido da fondo come Sinner, questa è una delle poche strade per evitare di essere subito schiacciato nello scambio.
3. Far comandare il dritto
La terza chiave, forse la più importante, riguarda il colpo simbolo del brasiliano: il dritto. Se Fonseca vuole davvero avere delle chance, dovrà riuscire a costruire la partita attorno a quel fondamentale. Sinner proverà quasi certamente a impedirglielo, insistendo sul rovescio del brasiliano e costringendolo a giocare da quella parte del campo. Per questo, Fonseca dovrà trovare il modo di uscire dalla diagonale sinistra, girarsi appena possibile e colpire più dritti che rovesci.
In questo Indian Wells il rendimento del suo dritto è stato altissimo, con una valutazione media addirittura superiore al suo standard abituale. È il colpo che gli può cambiare la partita, quello con cui può fare male sia per peso sia per profondità, ma anche per capacità di prendere in mano il centro dello scambio.
Se il suo dritto funzionerà, Fonseca potrà costruire gran parte delle altre soluzioni tattiche attorno a quel colpo: la palla alta per spingere indietro Sinner, il cambio di ritmo, l’affondo successivo. Se invece sarà costretto troppo spesso a difendersi di rovescio, allora il match rischierà di scivolare velocemente verso il lato dell’azzurro.
4. Servizio con effetto e schema “serve +1”
Contro uno dei migliori ribattitori del circuito come Sinner, anche il servizio di Fonseca dovrà essere perfettamente pensato. Non basterà mettere una buona percentuale di prime in campo: servirà farlo con qualità, cercando soprattutto rotazioni che alzino ancora di più il rimbalzo.
Il kick esterno può diventare una soluzione molto interessante, anche in questo caso sfruttando le condizioni di Indian Wells. Un servizio che salta alto e porta fuori dal campo Sinner può aprire immediatamente spazio per il colpo successivo, che idealmente dovrà essere un dritto. E qui entra in gioco il concetto di “serve +1”: per Fonseca sarà fondamentale che il primo colpo dopo il servizio sia quasi sempre quello con cui entra davvero nello scambio in controllo.
L’idea, in sostanza, è chiara: fare in modo che la palla sia sempre scomoda per Sinner, mai troppo comoda da colpire all’altezza ideale. Se l’italiano riuscirà a impattare spesso in equilibrio e all’altezza della vita, il brasiliano rischierà di subire il ritmo. Se invece saprà alzare, sporcare e variare le traiettorie fin dal servizio, allora potrà davvero aprirsi uno spiraglio.
Per battere Sinner non gli basterà giocare bene: dovrà anche uscire un po’ dai suoi automatismi abituali, accettare di sporcare il match, cambiare altezze, attaccare con coraggio e costruire il punto con lucidità. Non sarà semplice, ma è esattamente questo il tipo di sfida che può dire molto sul suo futuro.
Marco Rossi
Nessuno è imbattibile ma Jannik ha certamente il destino del match nelle sue mani e non è cosa da poco…
Credo che il buon Marco Rossi un posto nel team di Sinner non lo troverà mai! 🙂
Mensik ha vinto a Doha servendo oltre un 80% di prime oltre i 220 kmh, decisamente fuori dalla portata di Fonseca.
E malgrado ciò il Granitico ha avuto diverse occasioni di break, sprecate perché non era ancora allineato con la testa, rimasta a Melbourne.
Appunto il primo pensiero di Fonzie dovrà essere quello di “tenere” il proprio servizio, prima di andare ad attaccare quello del #2…
…e questo variando molto gli angoli e le rotazioni, perché Jannik ha una fenomenale capacità di “leggere” le direzioni.
Attaccare sulla seconda dell’italiano?
Possibile con il rischio di molti UE o di trovarsi passato a dx e sx.
Comandare il gioco?
L’unico che ci può riuscire è Alcaraz e lo stesso vale nel “togliere il ritmo” ad un giocatore che fa dell’intensità la sua principale cifra tecnico-tattica.
L’unica speranza REALE del carioca sta in una serata completamente STORTA del suo avversario, che magari ha litigato con la ragazza una mezz’ora prima…
…ma quella sarebbe scema a mollare un TESORO di ragazzo che vale tanto oro quanto pesa (con gli scarponi da sci) 😉
Vincerà Sinner.
Fonseca ha ancora bisogno di un po’ di tempo e di esperienza in piú.
Tra un annetto la musica sarà diversa.
Non sarei così tranquillo, fossi in Sinner.
I commenti qui sotto mi sembrano eccessivi.
Chiaramente Sinner è favorito, ma lo era anche con Mensik a Doha.
Esatto, qua l’utente non penso si riferisse a questo articolo nello specifico, però di solito vengono riportate dichiarazioni in conferenza di avversari di Sinner/Alcaraz in cui affermano di potercela fare o di essere in grado e sapere come fare, mi vengono in mente Fritz, Shelton, De Minaur e chissà quanti altri e tutti poi a deriderli o dargli dei presuntosi arroganti, ma dal mio punto di vista ci mancherebbe che non si esponessero così, cioè come ho detto se un giornalista ti chiede “pensi di poter battere Alcaraz/Sinner?” ma quale persona sana di mente ti risponderebbe “assolutamente no, non so nemmeno cosa scendo in campo a fare”?
Mi sa che contro Jannik gli servono una ventina di chiavi e in piu’ un paio di piedi di porco
La scazzottata dalla parte del dritto è forse l’unica cosa che Sinner deve evitare. Per il resto è ampiamente favorito
Ma poi dove sta scritto che queste sono le risposte di Joao? Cioè ora il giocatore rivela le sue scelte tattiche per giocarsela? Parla di rotazioni e che uscirà potendo dalla diagonale del rovescio? Seriamente?
mi sembra un articolo molto ottimistico.
Fonseca, a differenza di Alcaraz non avrà mai una fase difensiva eccelsa e contro Sinner la devi avere per forza.
Eh però non capisco proprio cosa vi aspettiate che rispondano ai giornalisti se gli fanno la domanda testuale “hai in mente qualcosa per battere Sinner/Alcaraz?”. Se rispondono di sì, che sanno come fare passano per presuntuosi arroganti, dovrebbero quindi dire “no guarda non credo proprio di avere nessuna possibilità di batterlo”?
Ahahah esatto, ne parlano come se fosse Alcaraz! Ma per piacere…guarda al massimo metto in preventivo un set lottato, ma Jannik comunque vince in 2 secondo me.
Meglio un passepartout, anche se non gli servirà a nulla.
A chiacchere sicuramente vinci contro Sinner.
4 chiavi, qualche grimaldello e vari piedi di porco, per riuscire forse a perdere onorevolmente.
Sapete cosa Vi dico a tutti … buoni o cattivi ? 😡
SCIO’ … SCIO’.
Pensasse a trovare le chiavi per rientrare nei trenta visto l inizio anno disastroso
Manca anche la sesta. Manomettergli il cibo in modo che gli venga il cagotto durante la partita.
@ MARMAS (#4572326)
Sono d’accordo, Fonseca ha nel dritto forte e teso, il suo colpo migliore. Cercare di trasformare la partita da tennis a tamburello, non credo che gli sia congeniale. Sarà però una partita molto interessante, con l’esito però scontato enzo
Dal titolo, sembra di essere su LiveTennis.br
Attualmente qualsiasi cosa faccia Fonseca, Jannik la fa meglio.
Può impostare la partita a tirare catenate all’incrocio delle righe e sperare che sia arrivato il suo giorno di grazia.
Più probabile che farà match a tratti e poi Jannik verrà fuori al momento giusto.
Sfida comunque tutta da gustare.
La tattica di sporcare la palla e cercare rimbalzi alti per buttare l’altoatesino fuori dal campo la usa Alcaraz quando va in difficoltà con Sinner.
Dubito che Fonseca, ad oggi, abbia le capacità tecniche e tattiche per riprodurre efficacemente una strategia del genere contro Jannik.
La mia sensazione è che, invece, il brasiliano non abbia altre alternative che cercare di “sfondare” Sinner.
Il pusterese, all’occorrenza, potrebbe anche giocare un match difensivo, ma non credo abbia alcuna voglia di farlo… Cercherà invece, anche lui, di avere in mano il pallino del gioco e di muovere il più possibile il carioca.
Insomma, tira aria di “scazzottata”.
@ Pier no guest (#4572307)
Riguardo al punto 4 voglio sperare che Fonseca non sia disposto, pur di prevalere, a tanto sadismo…
Bellissimi commenti , tutti! 😆
Se Fonseca fa 3-4 games già sarebbe oro che cola… magari fra 2-3 anni
l’ennesimo che in conferenza stampa sa come battere Sinner.. chiedere a Fritz e compagnia..
4 chiavi?
Ne manca una, quella della camera d’albergo di Sinner: Fonseca dovrebbe rinchiuderci il Sud Tirolese e poi scappare via con la chiave!
Fonseca dovrà ispirarsi a Nadal, il quale, ancora piú giovane, incontró per la prima volta il 23enne Federer (sul veloce a Miami) e lo massacró.
Nessun timore reverenziale, imporre il proprio Tennis a testa bassa , sbagliare NIENTE.
Ce la puó fare Fonseca con Sinner ?
NO.
Imparerà comunque qualcosa e la partita sarà anche divertente.
1)nascondere le scarpe,le racchette,l’isostad ed il caffè a Jannik
2)Avvisarlo che causa uragano si giocherà a Boston (vittoria per assenza ingiustificata)
3)mandare sui maxischermi la finale di Istanbul del Milan del 2005
4)farlo intervistare da Scanagatta e Pellegatti prima del match per un paio d’ore .
Non credo possa bastare per migliorare un 62 62 ma varrebbe la pena tentare.
63 63 Sinner o giù di lì altro che. Fonseca attualmente non è in grado di impensierire Sinner. Le chiavi gli servono per entrare a casa.