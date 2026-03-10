Indian Wells 2026, le quattro chiavi di Fonseca per provare a battere Sinner

Joao Fonseca si presenta agli ottavi di finale di Indian Wells 2026 contro Jannik Sinner con entusiasmo, fiducia e la sensazione di avere davanti il primo vero grande esame della sua giovane carriera. Il brasiliano arriva alla sfida nel miglior momento del suo torneo: tre partite, tre vittorie, una condizione in evidente crescita e la netta impressione di essersi lasciato alle spalle i problemi alla schiena che ne avevano limitato il rendimento nei mesi scorsi.

La prova dominante contro Tommy Paul, a cui ha lasciato appena cinque game, ha confermato che Fonseca sta giocando un tennis di altissimo livello. Ma contro uno come Sinner servirà qualcosa in più: non solo qualità, ma anche un piano tattico preciso. Per provare davvero a mettere in difficoltà l’azzurro, il brasiliano dovrà eseguire alla perfezione quattro aspetti chiave.

1. Cambiare altezze e togliere ritmo a Sinner

Se c’è una cosa che storicamente può dare fastidio a Sinner, è la variazione delle traiettorie e delle altezze di palla. L’italiano ama giocare vicino alla linea di fondo, prendere subito in mano lo scambio e imporre un ritmo altissimo. Per questo, una delle prime missioni di Fonseca dovrà essere quella di impedirgli di colpire sempre nella sua zona di comfort.

Il brasiliano dovrà cercare palle alte, pesanti e profonde, capaci di costringere Sinner a colpire più all’altezza della spalla che non a quella della cintura. L’obiettivo non dovrà essere quello di sfondare subito con un colpo definitivo, ma piuttosto quello di spostare indietro l’azzurro o strappargli una risposta più corta, per poi affondare con il dritto.

In questo senso, Indian Wells può aiutare Fonseca, perché il rimbalzo più alto del torneo si presta bene a questo tipo di strategia. E non solo: anche lo slice può diventare un’arma preziosa per spezzare il ritmo di Sinner. Contro Paul, il brasiliano ha usato il back in quasi il 10% dei colpi, segnale che è una soluzione che ha già nel repertorio e che può sfruttare per abbassare la velocità dello scambio nei momenti giusti.

2. Attaccare con coraggio la seconda di servizio di Sinner

Un altro punto delicato della partita potrebbe essere la risposta sulla seconda palla dell’italiano. Quando la percentuale di prime di Sinner scende, si aprono spazi interessanti per chi ha il coraggio di entrare nello scambio con aggressività. Ed è qui che Fonseca dovrà essere molto deciso.

Il brasiliano dovrà trattare le seconde dell’azzurro come vere occasioni da aggredire, cercando di togliergli subito l’iniziativa. Potrà farlo attaccando i piedi di Sinner oppure cercando le zone parallele lasciate più aperte dopo il servizio. Non è un compito semplice, anche perché Fonseca non è ancora un grandissimo ribattitore e in questo torneo non ha brillato particolarmente in risposta. Ma contro un giocatore così solido da fondo come Sinner, questa è una delle poche strade per evitare di essere subito schiacciato nello scambio.

3. Far comandare il dritto

La terza chiave, forse la più importante, riguarda il colpo simbolo del brasiliano: il dritto. Se Fonseca vuole davvero avere delle chance, dovrà riuscire a costruire la partita attorno a quel fondamentale. Sinner proverà quasi certamente a impedirglielo, insistendo sul rovescio del brasiliano e costringendolo a giocare da quella parte del campo. Per questo, Fonseca dovrà trovare il modo di uscire dalla diagonale sinistra, girarsi appena possibile e colpire più dritti che rovesci.

In questo Indian Wells il rendimento del suo dritto è stato altissimo, con una valutazione media addirittura superiore al suo standard abituale. È il colpo che gli può cambiare la partita, quello con cui può fare male sia per peso sia per profondità, ma anche per capacità di prendere in mano il centro dello scambio.

Se il suo dritto funzionerà, Fonseca potrà costruire gran parte delle altre soluzioni tattiche attorno a quel colpo: la palla alta per spingere indietro Sinner, il cambio di ritmo, l’affondo successivo. Se invece sarà costretto troppo spesso a difendersi di rovescio, allora il match rischierà di scivolare velocemente verso il lato dell’azzurro.

4. Servizio con effetto e schema “serve +1”

Contro uno dei migliori ribattitori del circuito come Sinner, anche il servizio di Fonseca dovrà essere perfettamente pensato. Non basterà mettere una buona percentuale di prime in campo: servirà farlo con qualità, cercando soprattutto rotazioni che alzino ancora di più il rimbalzo.

Il kick esterno può diventare una soluzione molto interessante, anche in questo caso sfruttando le condizioni di Indian Wells. Un servizio che salta alto e porta fuori dal campo Sinner può aprire immediatamente spazio per il colpo successivo, che idealmente dovrà essere un dritto. E qui entra in gioco il concetto di “serve +1”: per Fonseca sarà fondamentale che il primo colpo dopo il servizio sia quasi sempre quello con cui entra davvero nello scambio in controllo.

L’idea, in sostanza, è chiara: fare in modo che la palla sia sempre scomoda per Sinner, mai troppo comoda da colpire all’altezza ideale. Se l’italiano riuscirà a impattare spesso in equilibrio e all’altezza della vita, il brasiliano rischierà di subire il ritmo. Se invece saprà alzare, sporcare e variare le traiettorie fin dal servizio, allora potrà davvero aprirsi uno spiraglio.

Per battere Sinner non gli basterà giocare bene: dovrà anche uscire un po’ dai suoi automatismi abituali, accettare di sporcare il match, cambiare altezze, attaccare con coraggio e costruire il punto con lucidità. Non sarà semplice, ma è esattamente questo il tipo di sfida che può dire molto sul suo futuro.





Marco Rossi