Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 10 Marzo 2026

10/03/2026 08:52 2 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
USA Masters 1000 Indian Wells – hard
OTT Fonseca BRA – Sinner ITA Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Gonzalez GBR/Molteni POL – Erler AUT/Vavassori ITA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare




FRA CH 75 Cherbourg – indoor hard
R32 Perot FRA – Romano ITA Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare



RWA CH 100 Kigali – terra
R32 Cecchinato ITA – Iradukunda BDI Inizio 09:00

ATP Kigali
Marco Cecchinato [8]
6
6
Guy Orly Iradukunda
0
2
Vincitore: Cecchinato
Mostra dettagli

R32 Schwaerzler AUT – Napolitano ITA 3° inc. ore 09:00

ATP Kigali
Joel Schwaerzler [7]
0
5
Stefano Napolitano
30
5
Mostra dettagli

R32 Pennaforti ITA – Cuenin FRA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



DOM CH 175 Cap Cana – hard
R32 Maestrelli ITA – Bellucci ITA 2° inc. ore 23:30

Il match deve ancora iniziare



GRE CH 50 Hersonissos – hard
R32 Piraino ITA – Coppejans BEL Inizio 09:00

ATP Hersonissos
Gabriele Piraino
1
6
5
Kimmer Coppejans [4]
6
4
7
Vincitore: Coppejans
Mostra dettagli

R32 Gentzsch GER – Berrettini ITA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Carboni ITA – Iannaccone ITA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



CHI CH 75 Santiago – terra
R32 Cadenasso ITA – Monteiro BRA 3° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Agamenone ITA – Justo ARG Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare



USA CH 175 Phoenix – hard
Q2 Travaglia ITA – Mayo USA Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Indian Wells – hard
OTT Gibson AUS – Paolini ITA ore 21:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA Austin 125 #1 – Hard
1T Stefanini ITA – Kraus AUT 2 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare



TUR WTA Antalya 125 #3 – terra
1T Kostovic SRB – Pigato ITA 2 incontro dalle 08:30

WTA Antalya 125 #3
Teodora Kostovic
0
4
6
3
Lisa Pigato
40
6
4
2
Mostra dettagli

aldo (Guest) 10-03-2026 11:27

forza piraino vinci anche il 3° adesso

 2
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
libbio78 10-03-2026 09:54

Peccato l’orario di sinner ed il derby al primo turno tra il maestro e bellucci.
Forza ragazzi!

 1
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!